 Окупаційна "влада" Криму передала Кримський природний заповідник Росії

Про це передає "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відповідне розпорядження було ухвалено 3 вересня на засіданні окупаційного "уряду" Криму.
Нагадаємо, в 2014 році окупанти в Криму націоналізували ліси, мисливські угіддя і заповідники регіону. Міністерство природи Росії в 2014 році розробило проєкт постанови уряду, згідно з яким всі захоплені Росією заповідники Криму, а також природні заказники та національні парки переходять у відання відомства.
Бомжи с мусорки возле моего дома вообще передали мою землю планете Нибиру
что там военный объект втулят или чью-то закрытую дачу?
а нет...так уделают все до пеньков...
Передасты)
"Прощай, «Массандра!» - из крымских сетей"