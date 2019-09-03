 Окупаційна "влада" Криму передала Кримський природний заповідник Росії

Про це передає "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідне розпорядження було ухвалено 3 вересня на засіданні окупаційного "уряду" Криму.

Нагадаємо, в 2014 році окупанти в Криму націоналізували ліси, мисливські угіддя і заповідники регіону. Міністерство природи Росії в 2014 році розробило проєкт постанови уряду, згідно з яким всі захоплені Росією заповідники Криму, а також природні заказники та національні парки переходять у відання відомства.

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