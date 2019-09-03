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Все про:заповідник (35) Крим (7372) окупація (2105)

 Окупаційна "влада" Криму передала Кримський природний заповідник Росії

Підконтрольний Кремлю "уряд" Криму передав землі Кримського природного заповідника у федеральну власність РФ.

Про це передає "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідне розпорядження було ухвалено 3 вересня на засіданні окупаційного "уряду" Криму.

Нагадаємо, в 2014 році окупанти в Криму націоналізували ліси, мисливські угіддя і заповідники регіону. Міністерство природи Росії в 2014 році розробило проєкт постанови уряду, згідно з яким всі захоплені Росією заповідники Криму, а також природні заказники та національні парки переходять у відання відомства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146221
 
 
 Топ коментарі
 
заповедник легко отделался.

Бомжи с мусорки возле моего дома вообще передали мою землю планете Нибиру
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Если бы Ющенко в 2005-ом году пересажал организаторов сепарского шабаша в Северодонецке ,то не было бы военной агрессиии россии на Украину .А Ющенко начал договариваться с Януковичами и Ахметиками ,да и себе воровать потихоньку .
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заповедник легко отделался.

Бомжи с мусорки возле моего дома вообще передали мою землю планете Нибиру
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ну...хана и заповеднику...
что там военный объект втулят или чью-то закрытую дачу?
а нет...так уделают все до пеньков...
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Если бы Ющенко в 2005-ом году пересажал организаторов сепарского шабаша в Северодонецке ,то не было бы военной агрессиии россии на Украину .А Ющенко начал договариваться с Януковичами и Ахметиками ,да и себе воровать потихоньку .
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канешна ротик, ой, кротик, свидетель диванный ты наш, ты и при ющере затычкой был, и при овоще, теперь при зеленке, порох не в счет, он с овцами не тусуется, у тебя похоже родовая травма под названием порохофобия. Окупаційна "влада" Криму передала Кримський природний заповідник Росії - Цензор.НЕТ 2784
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Если бы Ющенко попытался это сделать, то мятеж бы начался немедленно. Это- точно. И вовсе не факт, что крови бы случилось менее, чем сейчас.
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Как передали, так и вернут. Уже скоро.
Передасты)
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Ну так передайте Киевскую Лавру министерству культуры. Делов то!
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Як тут не згадати про долю Масандри з "надлишковими землями" на узбережжі Криму?

"Прощай, «Массандра!» - из крымских сетей"
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А что им еще делать если в Украине власти импотенты и миролюбцы? Хоть одного сепара или предателя посадили в тюрьму на серьезный срок?
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Суров,не будь таким суровым к властям.Обмен как то вести надо.Наших ведь много в плену.
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