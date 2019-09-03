 Україна сьогодні погасить понад $1,1 млрд з держборгу, - Мінфін

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Усі платежі щодо погашення облігацій зовнішньої держпозики в сумі $661,34 млн, випущених у 2015 році, і виплату відсотків за ОВДП, виплаченими у 2015 році та з терміном погашення у 2019, 2020, 2021, 2022 і 2023 роках, буде здійснено сьогодні до кінця дня", - сказали в Мінфіні.
При цьому сума відсотків, які потрібно погасити, становить $444,36 млн.
Зазначені єврооблігації були випущені у рамках проведеної Україною в 2015 році боргової операції з державним та гарантованим державою боргом, а також реструктуризації зовнішніх запозичень Києва, "Укравтодору" та держпідприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" (Дніпро).
Процентна ставка за всіма зазначеними цінними паперами була встановлена на рівні 7,75% річних. Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік - 1 березня та 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року. Термін погашення єврооблігацій настає 1 вересня відповідного року - з 2019 до 2027 року.
на 31.12.2009 26 505,00
на 31.12.2010 34 576,00 +8071.00 30.45%
на 31.12.2011 31 794,61. -2781.39 -8.04%
на 31.12.2012 24 546,19 -7248.42 -22.80%
на 31.12.2013 20 415,71 -4130.48 -16.83%
на 31.12.2014 7 533,33 -12882.38 -63.10%
на 31.12.2015 13 299,99 +5766.66 76.55%
на 31.12.2016 15 539,33 +2239.34 16.84%
на 31.12.2017 18 808,45 +3269.12 21.04%
на 31.12.2018 20 820,43 +2011.98 10.70%
на 31.07.2019 21 840,17 +1019.74 4.90%
А тепер, зебільчик, дивимся динаміку зміни суми коштів золотовалютних резервів.
І ящо відняти показник 18 року від показника 14 року то там стало більше на 14307 млн доларів США.
А сума України збільшилася на 11246 млн доларів США. Ітого приріст 3061.
Так що Порох накрав на +3 млрд доларів державі.
Але ми вже зрозуміли що ти поціновувач урінотерапії, тож можеш продовжувати розповідати свої офігенні історії.
Так що аргументний аргумент.
Хоча як на то пішло то
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
"Верховна Рада України VIII скликання обрана на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року. Депутати набули повноважень 27 листопада 2014 року. "
Ось приблизно з грудня і рахувати тоді треба.
А на на 30.11.2014 резерв склав 9 966,08 млн долл.
Не суттєво менше. Хоча якщо розуміти що Кабмін (який і займається цими грошима) теж не в ту ж секунду заступає до обов'язків то якраз 31.12.2014 і нормально буде
https://voxukraine.org/cards/debt/index.html