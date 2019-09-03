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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (5549) інвалідність (9) Разумков Дмитро (173)

 Разумков доручив обладнати раду для людей з інвалідністю

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков доручив апарату парламенту обладнати будівлю для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Я звертаюся до апарату з проханням вивчити це питання і зайнятися його рішенням", - сказав Разумков.

З цією ініціативою виступив позафракційний депутат Олесь Довгий. Він розповів, що депутат від фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич, яка переміщається на візку, не змогла самостійно потрапити в буфет. Вона в принципі не може самостійно переміщатися між поверхами Ради через відсутність відповідного обладнання.

Довгий також пообіцяв фінансово підтримати обладнання парламенту.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроект №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

Читайте також: Рада направила до КС законопроєкт про право громадян України вносити законопроєкти. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146217
 
 
 Топ коментарі
 
все подумали то же самое, что и я ?
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для Юзика чёль? или... 450 все...)))
что он хотел сказать? аааа???
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на фото достойні люди, але комент від сраної мавпи, не знаю що робити - відправляти в спам чи ні...
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У него такая программа! Он не хочет сидеть)Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 4975
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коментар відмічено як спам  
 
Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 6294та для мавпи вашої сраної
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От не можу зрозуміти: інвалід на світлині чи інвалід той, хто опублікував її. Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 4951
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ця мавпа на каталці, а я з нульовою толерантністю до фарисеїв.
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на фото достойні люди, але комент від сраної мавпи, не знаю що робити - відправляти в спам чи ні...
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Не треба, нехай потішаться ублюдки. Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 2958
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так до цього ж ви ж і потішалися, хоча для ваших песиків і робиться. Дебіли, що тут скажеш.
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для Юзика чёль? или... 450 все...)))
что он хотел сказать? аааа???
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И капельницы каждому,
чтоб не прятаться за колоннами.
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Дякую пане президенте, ато злачінна влада і там алігархічна кидала мене
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Магічна ковдра стопяцотого левела, недорого
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Розпил. Чую великий розпил.
У регіоналів в Раді був інвалід.
Ще у другій партії був інвалід у візку.
Тобто потреби не було.
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Трибуну надо оснастить крепкими ручками, чтобы хвататься,
когда вам вручают цветы и, схватив за яйца, пытаются унести.
Колонны надо обить специальным материалом, чтобы, приняв дозу,
было удобно тихо и долго биться головой.
При входе в зал обувь снимается, выдаются бахилы или ролики.
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Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью
Умственной?
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Для олігофренів з партії, що служить уроду та вальцманутих миздобулів вирішено зменшити на пристрої для голосування кількість кнопок з 3-х до 1-ї.
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разумков хоче обладнати Раду для себе й соратників
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Вы бы хоть статью почитали чи шо. Петя вам не за то платит, чтоб вы над депутатом-инвалидом его фракции потешались.
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Діяльність журналістів обежують а за інвалідів раптом запіклувались? Популізм як він є.
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Це той Олесь Довгий який дерибанив землю на ліво і на право набиваючи свої кишені.Він повинен сидіти там,де годують баландою.
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