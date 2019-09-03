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Все про:вирок (544) тероризм (2116) Гаджиєв Руслан (2)

 Громадянина РФ Гаджиєва, який воював на боці терористів, засудили до 15 років ув'язнення

Артемівський суд Донецької області засудив до 15 років ув'язнення громадянина Росії Руслана Гаджиєва. Він із 2014 року працював на бойовиків водієм-механіком танка і брав участь у бойових діях.

Вирок росіянину оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

Гаджиєва визнали винним у теракті, участі в терористичній організації, незаконному поводженні зі зброєю та веденні агресивних військових дій.

Крім тюремного терміну, суд постановив конфіскувати все майно чоловіка на користь України.

Утім, чотири з половиною роки, коли Гаджиєва тримали в СІЗО, йому мають перерахувати за "законом Савченко": один день в ізоляторі буде зарахований як два дні ув’язнення. Таким чином, імовірно, йому залишилося відбути приблизно 6 років покарання.

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У матеріалах справи йдеться, що в грудні 2014 року Гаджиєва затримали в Росії за водіння в нетверезому стані. Пізніше йому повідомили, що авто, в якому його затримали, значиться як викрадене. Гаджиєву запропонували уникнути кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля - для цього він мав поїхати в російське місто Донецьк і обслуговувати там військову техніку. Чоловік на цю пропозицію погодився.

Його перевезли спочатку в російський Донецьк, а потім - на окуповану територію Луганської області. Там Гаджиєв вступив до так званого "батальйону ЛНР", де із 24 грудня 2014 року по 23 січня 2015 року обслуговував танки і вчився ними керувати.

23 січня 2015 року, за даними слідства, "батальйон" отримав наказ захопити і утримувати висоту 307,9 у Донецькій області. У цьому районі тоді тривало одне з найвідоміших загострень, відоме як бої за Дебальцеве.

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Гаджиєв разом з іншими бойовиками на 3-х танках мали напасти на українських військових.

25 січня 2015 року група бойовиків, зокрема й Гаджиєв, почали наступ. Унаслідок їхніх дій загинули 8 українських військових і ще 12 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також було знищено військове майно.

Після бою українські військові затримали Гаджиєва.

У суді він повністю визнав свою вину і підтвердив обставини, викладені в обвинуваченні. За словами росіянина, під час бою з його танка було здійснено "близько трьох пострілів". При цьому бойовик сказав, що "події бою пам'ятає нечітко, їхній танк було підбито, він знепритомнів, і через деякий час він був захоплений військовослужбовцями".

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Раніше Гаджиєв значився в списках на обмін ув'язненими з Росією. Але в грудні 2018 року стало відомо, що громадян РФ, яких готували до обміну, зокрема Гаджиєва, повернули в СІЗО.

Він також писав звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про обмін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146215
 
   
 Топ коментарі
 
а на рашке сегодня ЧП за ЧП.... с самолетиками
то в Шереметьево столкнулись, то военный шмякнулся
(в Шереметьево один был с пассажирами...но вроде только портки в стирку, а вот судьба двух с Су-25УБ...пока не известна (в Ставропольском крае рухнули)
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Зебеня скоро его отпустит по амнистии - такова воля путлера
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Отлично! Но все ровно мало.
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А при Пєтьї тільки відпускали,як так?
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По-другому тогда нельзя было. А вдруг путен нападьот...
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Представитель "той стороны", апалченец !
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Чего неее?
Смотри.
Его поймали в рашке на угоне автомобиля.
И вместо уголовной ответственности предложили повоевать на Донбассе.
Вот он типичный доброволец.
Мальчик с глазами Иисуса как вещал какой то российский культурный деятель.
Еще добавь туда что они все наркоманы и глаза у них просто стеклянные.
Вот такое искажение действительности происходит.
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нєвєроятно!!! Рєальний срок найомніку
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Да это просто какой то неудачник.
Всех отпускают а этому реальный срок.
Обычному механику.
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Зебеня скоро его отпустит по амнистии - такова воля путлера
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Ветер, у тебя ветер в голове. Покушай шоколадку рошен и застрелись.
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Для донецкого суда это реально много. Рекорд!
Конечно до Италии с Маркивым нам далеко... Громадянина РФ Гаджиєва, який воював на боці терористів, засудили до 15 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 828
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а на рашке сегодня ЧП за ЧП.... с самолетиками
то в Шереметьево столкнулись, то военный шмякнулся
(в Шереметьево один был с пассажирами...но вроде только портки в стирку, а вот судьба двух с Су-25УБ...пока не известна (в Ставропольском крае рухнули)
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та ну нах! ... не вірю ! через два три роки вийде (з чистою совістю)
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Була колись плавбаза ПЛ "Гаджієв", а цей Гаджієв бандюк.
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25 января 2015 группа боевиков, в том числе и Гаджиев, начали наступление. В результате их действий погибли 8 украинских военных и еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Также было уничтожено военное имущество. Источник: https://censor.net.ua/n3146215
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И прокурорские не будут обжаловать. Участвовал в убийстве 6 бойцов ЗСУ и это только что зафиксировано. Судье медаль в ОРДЛО дадут.
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Вот почему человеку с фамилией Гаджиев не повезло а человеку с фамилией Штепа такая пруха? И при чём кто ещё большая мразота большой вопрос... Громадянина РФ Гаджиєва, який воював на боці терористів, засудили до 15 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 6391
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У Штепы есть деньги и еше она бывшая сосалка Овоща и Колесникова .
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Уже вроде бы два года, как отменили закон Савченко...
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Сегодня приговорили,а через неделю обменяют?
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Уберите нахрен этот чёртов закон савченко, что вы этим законом, даёте шансы преступникам выйти раньше положенного срока на свободу. Не слишком ли вы гуманны к убийцам??? А эту паскуду, вообще надо к стенке поставить, сколько он наших ребят погубил, одному лишь Богу известно. Громадянина РФ Гаджиєва, який воював на боці терористів, засудили до 15 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 187
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Це вже щось!
Щеб "закон" ср@вченка скасували.
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нэма коли.400 поправок в Конституцию ждать не могут
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А шо ж **** надо сделать на пожизненое ? Собачку прокурора захерачить?
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