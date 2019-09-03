 Громадянина РФ Гаджиєва, який воював на боці терористів, засудили до 15 років ув'язнення

Вирок росіянину оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

Гаджиєва визнали винним у теракті, участі в терористичній організації, незаконному поводженні зі зброєю та веденні агресивних військових дій.

Крім тюремного терміну, суд постановив конфіскувати все майно чоловіка на користь України.

Утім, чотири з половиною роки, коли Гаджиєва тримали в СІЗО, йому мають перерахувати за "законом Савченко": один день в ізоляторі буде зарахований як два дні ув’язнення. Таким чином, імовірно, йому залишилося відбути приблизно 6 років покарання.

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У матеріалах справи йдеться, що в грудні 2014 року Гаджиєва затримали в Росії за водіння в нетверезому стані. Пізніше йому повідомили, що авто, в якому його затримали, значиться як викрадене. Гаджиєву запропонували уникнути кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля - для цього він мав поїхати в російське місто Донецьк і обслуговувати там військову техніку. Чоловік на цю пропозицію погодився.

Його перевезли спочатку в російський Донецьк, а потім - на окуповану територію Луганської області. Там Гаджиєв вступив до так званого "батальйону ЛНР", де із 24 грудня 2014 року по 23 січня 2015 року обслуговував танки і вчився ними керувати.

23 січня 2015 року, за даними слідства, "батальйон" отримав наказ захопити і утримувати висоту 307,9 у Донецькій області. У цьому районі тоді тривало одне з найвідоміших загострень, відоме як бої за Дебальцеве.

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Гаджиєв разом з іншими бойовиками на 3-х танках мали напасти на українських військових.

25 січня 2015 року група бойовиків, зокрема й Гаджиєв, почали наступ. Унаслідок їхніх дій загинули 8 українських військових і ще 12 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також було знищено військове майно.

Після бою українські військові затримали Гаджиєва.

У суді він повністю визнав свою вину і підтвердив обставини, викладені в обвинуваченні. За словами росіянина, під час бою з його танка було здійснено "близько трьох пострілів". При цьому бойовик сказав, що "події бою пам'ятає нечітко, їхній танк було підбито, він знепритомнів, і через деякий час він був захоплений військовослужбовцями".

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Раніше Гаджиєв значився в списках на обмін ув'язненими з Росією. Але в грудні 2018 року стало відомо, що громадян РФ, яких готували до обміну, зокрема Гаджиєва, повернули в СІЗО.

Він також писав звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про обмін.