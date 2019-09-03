 Ексглава "ЦВК ДНР" Лягін дає свідчення поліції

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це в суді сказав прокурор Головної військової прокуратури Максим Комарницький.

"Нині він дає свідчення в межах кримінальних проваджень", - заявив прокурор.

Проти кого свідчить "високопоставлений чиновник" бойовиків, Комарницький не уточнив.

Водночас прокурор заявив, що угода зі слідством Лягіну не пропонувалася.

У вівторок, 3 вересня, Шевченківський районний суд Києва не зміг почати розглядати справу проти колишнього "глави ЦВК" сепаратистів, оскільки захист заявив, що не ознайомився з матеріалами справи.

Раніше Лягіна було затримано співробітниками ГПУ та СБУ.

Лягін був главою "ЦВК" на "референдумі" 11 травня 2014 р. З 16 травня по 26 вересня був "міністром праці та соціальної політики ДНР". З 26 вересня 2014 року знову очолив "ЦВК ДНР". У квітні 2016 року ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звільнив Лягіна "у зв'язку з діяльністю, несумісною з посадою".

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