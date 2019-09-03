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 Суспільство
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Все про:прокуратура (1852) найманці РФ (863) Лягін Роман (2)

 Ексглава "ЦВК ДНР" Лягін дає свідчення поліції

Прокуратура заявляє, що колишній "голова Центральної виборчої комісії" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Роман Лягін почав давати свідчення правоохоронцям.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це в суді сказав прокурор Головної військової прокуратури Максим Комарницький.

"Нині він дає свідчення в межах кримінальних проваджень", - заявив прокурор.

Проти кого свідчить "високопоставлений чиновник" бойовиків, Комарницький не уточнив.

Водночас прокурор заявив, що угода зі слідством Лягіну не пропонувалася.

У вівторок, 3 вересня, Шевченківський районний суд Києва не зміг почати розглядати справу проти колишнього "глави ЦВК" сепаратистів, оскільки захист заявив, що не ознайомився з матеріалами справи.

Раніше Лягіна було затримано співробітниками ГПУ та СБУ.

Лягін був главою "ЦВК" на "референдумі" 11 травня 2014 р. З 16 травня по 26 вересня був "міністром праці та соціальної політики ДНР". З 26 вересня 2014 року знову очолив "ЦВК ДНР". У квітні 2016 року ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звільнив Лягіна "у зв'язку з діяльністю, несумісною з посадою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозахисники вимагають відкритого суду над Лягіним, причетним до створення в'язниці "МДБ ДНР"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146214
 
   
 Топ коментарі
 
Вытрясрте из него всё, вплоть до коронок в зубах.
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При Мародёре его бы выпустили. Ексглава "ЦВК ДНР" Лягін дає свідчення поліції - Цензор.НЕТ 9903
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Королевська у Слов"янську зі Штьопою,на утриманні Петра п"ять років харчувалась,а у Краматорську ось це- http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/75424-v-kramatorske-proshla-khoda-po-sluchayu-5-letiya-osvobozhdeniya-goroda
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Вытрясрте из него всё, вплоть до коронок в зубах.
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видимо,дали пару-тройку хороших бюллетеней..
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Таких потвор треба вішати за ліву ногу на Майданах.
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У вас в Краматорске есть майданы?
На столбах вешайте или в шахту затащить и привязать к танку.
Королевская у вас частый гость.
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Королевська у Слов"янську зі Штьопою,на утриманні Петра п"ять років харчувалась,а у Краматорську ось це- http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/75424-v-kramatorske-proshla-khoda-po-sluchayu-5-letiya-osvobozhdeniya-goroda
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Инопланетянин дает показания и никакой шумихи среди журналистов. Республика Альфа Центавра не состоялась.
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Думаю и дали бы в Медведчуковских СМИ и в ток шоу поучаствовать ведущим.
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Зебеня обещал путлеру всеобщую террористическую амнистию всем убийцам и моторолам.
так что лялькину беспокоиться не о чем..
А скоро и пушилин и полковник кусюк подъедут в Киев - давать мастер класс зебобикам...
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Откуда инфа? Можно ссылку на первоисточник?
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"Глава ЦИК" это очень важная должность,-надо ему дать не меньше чем наемнику!
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Почему госпреступник посягнувший на целостность государства дает показания полиции а не СБУ?? Или он велик украл или бюлетень испортил? Нужно его в санстанцию сдать, вдруг колбасой просроченной торговал.
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