EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство
  1469  80
Все про:марш (232) права людини (394) Харків (1485) ЛГБТ-спільнота (178)

 "ХарківПрайд" відбуватиметься наступного тижня в Харкові і завершиться правозахисним маршем, - організатори

У Харкові з 9 по 15 вересня відбудеться низка освітніх та правозахисних подій під загальною назвою "ХарківПрайд" (KharkivPride).

Як повідомили Цензор.НЕТ організатори, завершить "ХарьковПрайд" 15 вересня марш - "мирна хода на захист рівних прав та можливостей для людей, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності".

Маршрут Маршу проходитиме від площі Свободи до площі Конституції. До гарантування безпеки під час мирного зібрання долучиться Національна поліція.

"З часів незалежності в Україні вже проведено чотирнадцять Маршів за права людини для ЛГБТ+, зокрема, у Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі та Кривому Розі. Найбільший, КиївПрайд 2019, зібрав понад 8 тисяч людей і пройшов без нападів, попри провокації опонентів із радикальних спільнот", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Марш рівності в Одесі: на ходу вийшли близько 300 осіб, поліція затримала трьох хуліганів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Темою першого ХарківПрайду, "Харків для всіх. Безпека для всіх", - організаторки й організатори підкреслюють: питання безпеки актуальне у Харкові не лише для ЛГБТ+ людей.

"Напади на активістів та активісток, журналістів та журналісток, рішення, які приймаються міськрадою попри волю громади, безвідповідальна узурпація владою міського простору – все це шкодить розвитку міста і знижує його привабливість для інвестицій та подорожей", – вважають у команді ХарківПрайду.

Для того, щоб продовжити будувати інклюзивне та безпечне місто, дружнє до різних людей, спільнота організує кілька дискусійних і освітніх івентів на важливі теми, а 15 вересня закликає всіх небайдужих пройти правозахисним маршем вулицями Харкова.

У зв’язку із останньою заявою мера щодо звернення до суду з запитом про обмеження права громадян на мирні зібрання у Харкові організаторки нагадують, що, по-перше, заява мера не відповідає дійсності, оскільки жодного Маршу рівності в Харкові ще не було, а серед інших акцій ЛГБТ+-спільноти як мінімум дві пройшли спокійно і, завдяки злагодженій роботі з Національною поліцією, – без нападів: акція 11 жовтня 2017 року та 12 жовтня 2018 року, обидві – присвячені Міжнародному дню камін-ауту. Гарантують продовження роботи з поліцією та представниками міжнародних організацій, донорських інституцій та Посольств (публічно свою підтримку вже висловило Генеральне консульство Німеччини в Донецьку/офіс Дніпро).

"Спроможність Поліції Харківської області доведена різними заходами, які відбулися у Харкові протягом останнього року. [...] Ми відкриті до комунікацій та співпраці з представниками та представницями Харківської міської ради задля забезпечення безпечного і інклюзивного Маршу ХарківПрайд, який продемонструє харківській громаді, українському суспільству і міжнародній спільноті принципову позицію нашого міста щодо прав людини і запобігання дискримінації. Ми продовжуємо робити багато роботи задля того, щоб ХарківПрайд Марш відбувся, і якщо доведеться, ми відстоюватимемо своє право в суді", – зазначається на фейсбук-сторінці KharkivPride.

Нагадаємо, Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що проведення призначеного на 15 вересня маршу "ХарківПрайд" буде оскаржено в суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146213
 
 
 Топ коментарі
 
Это и есть обещанный порохоботами путч.
 показати весь коментар
 
Слушайте, я понимаю, сегодня не принято выступать против ЛГБТ, все таки европейская тенденция. Но братцы, давайте те, кто считает что этому нет места в Украине, давайте объединятся. Пусть нас назовут гомофобами и узколобыми, но если нас будет достаточно много, то мы начнем устанавливать законы, без оглядки на петушиные вскукареки. То что сегодня является "преступлением" и "нарушением прав человека", завтра мы сделаем подвигом достойным награды. Если мы будем вместе отстаивать наши взгляды, то не будет такой мерзости которая устоит перед очищающей силой нормальных людей!
 показати весь коментар
 
Проблема комплексна. Це свідомий наступ на християнські цінності.
Руйнування людської свідомості. Повернення її до тваринного стану.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это и есть обещанный порохоботами путч.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
свыня не пошла на допрос, идет на гейпарад, сторонников вербовать, согласен на любые условия геев
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
да, из той компании
 показати весь коментар
 
 
Ви такі обидва солоденькі. "ХарьковПрайд" будет проходить на следующей неделе в Харькове и завершится правозащитным маршем - Цензор.НЕТ 4841тільки не лайкатесь на людях. Бєшкєтникі.
 показати весь коментар
 
 
Ге(й)па на чолі колони задньопривідних бо по суті своїй *****
 показати весь коментар
 
это все равно что крестный ход ПЦУ где-нибудь в мусульманской стране.
 показати весь коментар
 
 
Так а шо, гундяю с новинским слабо во главе колоны?
 показати весь коментар
 
 
Кацап, чого такий збуджений? Невже твоя улюблена тема?
 показати весь коментар
 
Муслимы бы поубивали всех участников хода...Но вот почему в европе растёт количество мусульман и из числа европейцев? Потому что и им противно , что им навязывают силою! любовь к заднеприводным! Через 50 лет муслимов там станет больше и тогда посмотрим как извращенцы будут защищать свои "права"...
 показати весь коментар
 
 
Не, а шо за реакция такая? Это- нормально. На шестом году Странной Войны. Нужно разнообразие. Например: шествия пиидарасов и лесбиянок. Не так? Возразите.
 показати весь коментар
 
 
Недорабатывают эти обосранные *******. Надо быть чесным, и если на марше настоящий *******, он должен не флажочком махать, а засунуть себе в анал и рот искуственные члены и радостно пройтись в петушинной толпе. "ХарківПрайд" відбуватиметься наступного тижня в Харкові і завершиться правозахисним маршем, - організатори - Цензор.НЕТ 5980 "ХарківПрайд" відбуватиметься наступного тижня в Харкові і завершиться правозахисним маршем, - організатори - Цензор.НЕТ 5980 "ХарківПрайд" відбуватиметься наступного тижня в Харкові і завершиться правозахисним маршем, - організатори - Цензор.НЕТ 5980
 показати весь коментар
 
Содоміти тепер активізуються. Влада в Україні повністю в руках Сороса та соросят, а вони це гидке і богопротивне діло дуже підтримують.
 показати весь коментар
 
 
а нельзя ли все какие есть прайды (львы дорогие, пардон) перебросить... в Умань...
ну...тогда, когда туда съедутся в очередной раз... хасиды (конец сентября) )))
и этим пофиг и тем веселее ))))) и копчикам в одном месте спокойнее всех... охранять )))))
 показати весь коментар
 
 
Слушайте, я понимаю, сегодня не принято выступать против ЛГБТ, все таки европейская тенденция. Но братцы, давайте те, кто считает что этому нет места в Украине, давайте объединятся. Пусть нас назовут гомофобами и узколобыми, но если нас будет достаточно много, то мы начнем устанавливать законы, без оглядки на петушиные вскукареки. То что сегодня является "преступлением" и "нарушением прав человека", завтра мы сделаем подвигом достойным награды. Если мы будем вместе отстаивать наши взгляды, то не будет такой мерзости которая устоит перед очищающей силой нормальных людей!
 показати весь коментар
 
 
Проблема комплексна. Це свідомий наступ на християнські цінності.
Руйнування людської свідомості. Повернення її до тваринного стану.
 показати весь коментар
 
 
Поэтому христиане должны ХОТЯ бы просто громче выражать свой протест!
 показати весь коментар
 
 
Тут була проведена попередня робота.
Християн спочатку розділили на: «православних, католиків, баптистів, протестатантів» та ін. А зараз вирішили, що вони вже перемогли християн.
 показати весь коментар
 
Кернес в первых рядах в кожаных трусах с Добкиным в перьях должны возглавить колонну этого марша,это будет лучшее наказание этих отморозков
 показати весь коментар
 
Почему наказание, эти два ублюдка будут среди своих, в петушинном забеге. "ХарківПрайд" відбуватиметься наступного тижня в Харкові і завершиться правозахисним маршем, - організатори - Цензор.НЕТ 4657 "ХарківПрайд" відбуватиметься наступного тижня в Харкові і завершиться правозахисним маршем, - організатори - Цензор.НЕТ 4657 "ХарківПрайд" відбуватиметься наступного тижня в Харкові і завершиться правозахисним маршем, - організатори - Цензор.НЕТ 4657
 показати весь коментар
 
С приходом клоунов все повылазили! Гейциркоклоунада.
 показати весь коментар
 
Злой КарликПри твоем сладком Петрусе эти жопошники парадами ходили так что новая власть не при чем.
 показати весь коментар
 
 
Против пид*ров даже Гепа со своими сепарскими судами проиграл
 показати весь коментар
 
 
я знаю місце в Україні де....егегей..нічого не загрожує---Чорнобильська зона--плодіться і розмножуйтесь
 показати весь коментар
 
Задолбали заднеприводные своими прайдами. Вас же ни кто не трогает, и в место того чтобы тихонько месить глину и глотать питона дома или в гей-клубах, они выходят на улицы, типа смотрите мы в туз гатимся. Что мне своему сыну говорить? Что это за полудяди полутети?Нахрена ему в возрасте восьми лет знать, что тысячи кончит используют данные природой отверстия не по назначению.Тьфу на вас глупые и бесполезные отбросы.
 показати весь коментар
 
 
Правду сыну говорить, правду. Пусть привыкает, что в мире полно людей с умственными отклонениями.
 показати весь коментар
 
 
Не правильно вы Дядя JusIFruit сыну правду говорите, надо побуждать его изменять мир под себя, а не самому изменятся.
 показати весь коментар
 
 
Мало того, что война идет, так антиукраинские силы еще и провоцируют общество разными антиукраинскими шабашами.
 показати весь коментар
 
 
Як відрізнити гомосексуаліста-гедоніста від гом-та із вродженої сексуальною аномалією?
 показати весь коментар
 
никак, поэтому у обоих должны быть отличительные розовые треугольники на робе. И содержатся они должны в оздоровительных санаториях типа "скасонские дома" и "буковый лес".
 показати весь коментар
 
Ну, раз есть такие виды, и отличить их невозможно, то нужно поступить гуманно: всех без разбору считать с врожденной сексуальной аномалией. Это ненаучно, зато гуманно
 показати весь коментар
 
Если поступать разумно и научно, то вот вам пример, если оса заразится чем-то, и у нее изменится запах, окрас или иные показатели, то когда она вернется к своим свои же её убьют. Так же и с пчелами. Чтобы улей не вымер от заразы, они жертвуют особью которой не повезло. Если экстраполировать повадки животных на человеческое общество (ведь более 400 видов животных практикуют однополые контакты! Значит это естественно!) то такой заразой в свое время была чума, города которые были фашистами-ксенофобами, и не пускали чужих - выжили. Те кто был толерантен - вымерли. Теперь такой чумой являются человеконенавистнические идеи против норм морали и этичности. Если поступать разумно и "естественно" мы должны выйти и зажалить затоптать девиантных особей ради спасения "улья" и нашего образа жизни.
 показати весь коментар
 
Ни в коем случае. Люди с врожденными аномалиями нуждаются в нашей поддержке и милосердии.
Поэтому ко всем гомосексуалистам применима этика милосердия. Как к солнечным детям например
 показати весь коментар
 
Давайте лучше как к раковым больным в терминальной стадии. Милосердно избавим их от мучений, а нас от излишних трат.
 показати весь коментар
 
Вы люто передергиваете. Аналогия с раковыми больными - неадекватная модель. Никто из раковых больных не кричит, что у него норма. Среди раковых больных нет тех, кому это приносит "удовольствие". (Меркьюри: "кому какое дело как я получаю удовольствие", а был в гетеросексуалом с юности - нравилась одна девочка, а повзрослев имел продолжительные гетероотношения).
 показати весь коментар
 
Ну демагогия - оружие для продвижения идей противных правящим элитам))
А вообще, чем старше я становлюсь, тем мне меньше хочется копаться в дерьме и находить научное объяснение почему оно должно быть перед моим взором, я хочу убрать его из своей жизни. И мне все равно, будет это дерьмо в лечебнице исправлятся, в ГУЛАГе перевоспитываться, или удобрять своим пеплом фермерские угодья. Главное не перед моими окнами. Постепенно из пламенного националиста я превращаюсь в обывателя...
 показати весь коментар
 
Так нужно проявить к ним милосердие. Чтобы их не били регулярно, всю петушню отловить и переселить в Чернобыль. Для них будет целый город и никто не попрется их избивать. Ну а сам город с петухами обнести колючкой и поставить вышки с пулеметами.
 показати весь коментар
 
У вас естественный природный, но некорректированный гомонегативизм. Если не смените риторику - проиграете. Бейте их идеологию наукой
 показати весь коментар
 
По "гомосексуальности" животных - вас и всех нас обманывают. Гомосексуальности у животных нет. Есть пансексуальность, но гомосексуалисты-активисты произвольно выбирают из всех проявлений пансексуальности только гомо. Не спрашивайте почему только гомо? Тут больше
 показати весь коментар
 
Интересно. во сколько обходится налогоплательщикам и государству охрана этого гомошабаша, и зачем это нужно при дефиците бюджета, больше неначто потратить?
 показати весь коментар
 
 
Просто реформу Супрун надо спроецировать на полицию: пусть сами на своё содержание зарабатывают, используя такие случаи...
 показати весь коментар
 
 
Прайд это у львов , а у людей это садомия ...
Вообще , в чём предмет городости ? Шо суют пиписку не в женские генеталии , а в однополую прямую кишку ?!
Как анатомические особенности и их споособ использования может служить предметом гордости ?! Как , впрочем , и стыда . ЛГБТ -- становитесь частью общества и всё ... без особой гордости , но и стыда . Я против ущемления, но и против особого отношения !

Думаю, шо вот турнир шахматистов(ток) можно назвать прайдом . Бо ниодно другое биологический организм не способен так поступать . А вот гомофилия есть у представителей отряда псовых и у ластоногих ...
 показати весь коментар
 
 
Ти поцікався у проктологів, хто у них є постійними пацієнтами.
І більше такого, як ти написав, не напишеш.
 показати весь коментар
 
 
постоянные клиенты проктологов есть люди с кровозастоями в районе малого таза, инфекциями и спазмами предстательной железы в частности , гомосеки там редкость .
 показати весь коментар
 
та ладно))) 73% больных спидом мужиков - педики. И это на 1989-й год.
Выпадение прямой кишки, заболевания мочевыводящих каналов, они же херъ в клоаку суют, и прочее и прочее, лучще бы они в пчелиный улей херъ совали, хоть бы премию Дарвина получили, и медаль "За очищение генофонда".
 показати весь коментар
 
Я слышал .что -8% из педроты , только ловят выпадение кишки и инфекции всякие , остальные просто кайфуют , а СПИД , так с ним пол Африки живет не жужжит И это на 2019 год .
 показати весь коментар
 
Не совсем так ...
Считаю гомосексуализм природной биологической аномалией ...чаще всего - врождённой . Бо если есть однополая тяга это уже в малом возрасте проявляется и её купировать нет не смысла , ни возможности . Потому нет предмета как для гордости , так и для стыда . Вот таким народился . Би это тоже врождённое . И их неменьше , а среди женщин вообще гораздо больше , чем гомо сексуальности . Потому и возникли примеры "перевоспитания" .
Настоящих гомо легче убить , чем "перекроить" . Чистый гей он всегда пасив , а лезби -- всегда эктив ...

А куда сует мужик своей женщине -- это тоже вопрос сложный . Если предпочитает взад , то это уже стоит задуматься женщине . Но не на предмет другой ориентации , а на предмет того , что мужику похер ощущения своей партнёрши ... А они не самые лучшие -- это даже порноактрисы признают . А уж оне-то знают многое о женских пристрастиях и ощущениях .
Среди проституток фригидность даже норма , а вот среди порноактрис - профнепригодность .
Но анал это неприятная часть у 99.9% . Шо тогда говорить за ткачих и домохозяек ?!
 показати весь коментар
 
ну извините , как Биб "ХарківПрайд" відбуватиметься наступного тижня в Харкові і завершиться правозахисним маршем, - організатори - Цензор.НЕТ 7121 лия научила так у нас и ипутся !
 показати весь коментар
 
Библию (Танах) писал народ, который ходил в шкурах убитых зверей ...
Когда иудеи её писали соседи и братья семиты ассирийцы с людей сдирали живьём шкуру, варили в смоле ... Да и иудеи не были особо сентиментальны и уж не дай Боже - гуманны .
Гуманизм тогда был термином язычников - римлян .
Лично для меня общая анотомия или шкала Линея куда более достоверная книга , чем рассказки про то , шо сделал Лот со своими дочерми ... и как иудеи наказали ханаанцев ...
Как великому иудейскому царю Давиду захотелось очень жену его военночальника .

Или , скажем , законы Бернули или Эйлера для меня более значимы , чем все галлахические постановления за последних 20 веков ...

Бо ниодин поп или равин за всю историю религий не смогли заставить летать предмет тяжелее воздуха , а вот Эйлер с Бернулли через братьев Райт - таки смогли .
 показати весь коментар
 
 
Патаму шо неравён час , а соберуться мужики и объявят свою "гордость", например -- у кого за 20 ... По-моему больше причин для городсти .
Хотя у кого за 25 это уже предмет душевной боли ... и нереализованной любви ввиду женских страхов !
 показати весь коментар
 
Нужно в продукты и пиво добавлять слабительное , чтобы легче какалось и чаще, может поймут для чего Бог жопу создал!
 показати весь коментар
 
 
Цікава географія, в Киеве, Одессе, Херсоне, Запорожье и Кривом Роге.
 показати весь коментар
 
Ну харьков им поперек глотки встанет. Прости господи, на ватанов надежда.
 показати весь коментар
 
Якщо гепині відморозки цю мерзоту поламають і розженуть по їх притонах, то я вперше їх підтримаю. Задрали своїми рекламними акціями, збоченці.
 показати весь коментар
 
Все это решить довольно просто. Наука должна открыто признать очевидное: от гомосексуальных отношений имеется вред здоровью. Поэтому можно смело запрещать пропаганду гомосексуализма.
Для тех кто в танке:
право умереть раньше, право навредить своему здоровью, право на вредную привычку в здоровом обществе всерьез не обсуждают - это антинаучная и антигуманная ахинея.
Ко всем, у кого врежденные сексуальные аномалии (ядерный гомосексуализм) применяется этика милосердия
 показати весь коментар
 
 
Сколько озабоченных меняльщиков мира 😬
Научитесь не замечать и проходить мимо
А еще лучше заступитесь за слабого кем бы он ни был
 показати весь коментар
 
 
Думаю ,наступним кроком нового премєра буде створення міністерства у справах підторасів,лесбіїлок і решту нечисті!
Їх вже стільки розплодилось що у владі на усіх місць не вистачає от і влаштовують демонстрації - хочуть пролізти у "робочий клас"!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору