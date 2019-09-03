 "ХарківПрайд" відбуватиметься наступного тижня в Харкові і завершиться правозахисним маршем, - організатори

Як повідомили Цензор.НЕТ організатори, завершить "ХарьковПрайд" 15 вересня марш - "мирна хода на захист рівних прав та можливостей для людей, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності".
Маршрут Маршу проходитиме від площі Свободи до площі Конституції. До гарантування безпеки під час мирного зібрання долучиться Національна поліція.
"З часів незалежності в Україні вже проведено чотирнадцять Маршів за права людини для ЛГБТ+, зокрема, у Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі та Кривому Розі. Найбільший, КиївПрайд 2019, зібрав понад 8 тисяч людей і пройшов без нападів, попри провокації опонентів із радикальних спільнот", - йдеться в повідомленні.
Темою першого ХарківПрайду, "Харків для всіх. Безпека для всіх", - організаторки й організатори підкреслюють: питання безпеки актуальне у Харкові не лише для ЛГБТ+ людей.
"Напади на активістів та активісток, журналістів та журналісток, рішення, які приймаються міськрадою попри волю громади, безвідповідальна узурпація владою міського простору – все це шкодить розвитку міста і знижує його привабливість для інвестицій та подорожей", – вважають у команді ХарківПрайду.
Для того, щоб продовжити будувати інклюзивне та безпечне місто, дружнє до різних людей, спільнота організує кілька дискусійних і освітніх івентів на важливі теми, а 15 вересня закликає всіх небайдужих пройти правозахисним маршем вулицями Харкова.
У зв’язку із останньою заявою мера щодо звернення до суду з запитом про обмеження права громадян на мирні зібрання у Харкові організаторки нагадують, що, по-перше, заява мера не відповідає дійсності, оскільки жодного Маршу рівності в Харкові ще не було, а серед інших акцій ЛГБТ+-спільноти як мінімум дві пройшли спокійно і, завдяки злагодженій роботі з Національною поліцією, – без нападів: акція 11 жовтня 2017 року та 12 жовтня 2018 року, обидві – присвячені Міжнародному дню камін-ауту. Гарантують продовження роботи з поліцією та представниками міжнародних організацій, донорських інституцій та Посольств (публічно свою підтримку вже висловило Генеральне консульство Німеччини в Донецьку/офіс Дніпро).
"Спроможність Поліції Харківської області доведена різними заходами, які відбулися у Харкові протягом останнього року. [...] Ми відкриті до комунікацій та співпраці з представниками та представницями Харківської міської ради задля забезпечення безпечного і інклюзивного Маршу ХарківПрайд, який продемонструє харківській громаді, українському суспільству і міжнародній спільноті принципову позицію нашого міста щодо прав людини і запобігання дискримінації. Ми продовжуємо робити багато роботи задля того, щоб ХарківПрайд Марш відбувся, і якщо доведеться, ми відстоюватимемо своє право в суді", – зазначається на фейсбук-сторінці KharkivPride.
Нагадаємо, Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що проведення призначеного на 15 вересня маршу "ХарківПрайд" буде оскаржено в суді.
ну...тогда, когда туда съедутся в очередной раз... хасиды (конец сентября) )))
и этим пофиг и тем веселее ))))) и копчикам в одном месте спокойнее всех... охранять )))))
Руйнування людської свідомості. Повернення її до тваринного стану.
Християн спочатку розділили на: «православних, католиків, баптистів, протестатантів» та ін. А зараз вирішили, що вони вже перемогли християн.
зажалитьзатоптать девиантных особей ради спасения "улья" и нашего образа жизни.
Поэтому ко всем гомосексуалистам применима этика милосердия. Как к солнечным детям например
А вообще, чем старше я становлюсь, тем мне меньше хочется копаться в дерьме и находить научное объяснение почему оно должно быть перед моим взором, я хочу убрать его из своей жизни. И мне все равно, будет это дерьмо в лечебнице исправлятся, в ГУЛАГе перевоспитываться, или удобрять своим пеплом фермерские угодья. Главное не перед моими окнами. Постепенно из пламенного националиста я превращаюсь в обывателя...
Вообще , в чём предмет городости ? Шо суют пиписку не в женские генеталии , а в однополую прямую кишку ?!
Как анатомические особенности и их споособ использования может служить предметом гордости ?! Как , впрочем , и стыда . ЛГБТ -- становитесь частью общества и всё ... без особой гордости , но и стыда . Я против ущемления, но и против особого отношения !
Думаю, шо вот турнир шахматистов(ток) можно назвать прайдом . Бо ниодно другое биологический организм не способен так поступать . А вот гомофилия есть у представителей отряда псовых и у ластоногих ...
І більше такого, як ти написав, не напишеш.
Выпадение прямой кишки, заболевания мочевыводящих каналов, они же херъ в клоаку суют, и прочее и прочее, лучще бы они в пчелиный улей херъ совали, хоть бы премию Дарвина получили, и медаль "За очищение генофонда".
Считаю гомосексуализм природной биологической аномалией ...чаще всего - врождённой . Бо если есть однополая тяга это уже в малом возрасте проявляется и её купировать нет не смысла , ни возможности . Потому нет предмета как для гордости , так и для стыда . Вот таким народился . Би это тоже врождённое . И их неменьше , а среди женщин вообще гораздо больше , чем гомо сексуальности . Потому и возникли примеры "перевоспитания" .
Настоящих гомо легче убить , чем "перекроить" . Чистый гей он всегда пасив , а лезби -- всегда эктив ...
А куда сует мужик своей женщине -- это тоже вопрос сложный . Если предпочитает взад , то это уже стоит задуматься женщине . Но не на предмет другой ориентации , а на предмет того , что мужику похер ощущения своей партнёрши ... А они не самые лучшие -- это даже порноактрисы признают . А уж оне-то знают многое о женских пристрастиях и ощущениях .
Среди проституток фригидность даже норма , а вот среди порноактрис - профнепригодность .
Но анал это неприятная часть у 99.9% . Шо тогда говорить за ткачих и домохозяек ?!
Когда иудеи её писали соседи и братья семиты ассирийцы с людей сдирали живьём шкуру, варили в смоле ... Да и иудеи не были особо сентиментальны и уж не дай Боже - гуманны .
Гуманизм тогда был термином язычников - римлян .
Лично для меня общая анотомия или шкала Линея куда более достоверная книга , чем рассказки про то , шо сделал Лот со своими дочерми ... и как иудеи наказали ханаанцев ...
Как великому иудейскому царю Давиду захотелось очень жену его военночальника .
Или , скажем , законы Бернули или Эйлера для меня более значимы , чем все галлахические постановления за последних 20 веков ...
Бо ниодин поп или равин за всю историю религий не смогли заставить летать предмет тяжелее воздуха , а вот Эйлер с Бернулли через братьев Райт - таки смогли .
Хотя у кого за 25 это уже предмет душевной боли ... и нереализованной любви ввиду женских страхов !
Для тех кто в танке:
право умереть раньше, право навредить своему здоровью, право на вредную привычку в здоровом обществе всерьез не обсуждают - это антинаучная и антигуманная ахинея.
Ко всем, у кого врежденные сексуальные аномалии (ядерный гомосексуализм) применяется этика милосердия
Научитесь не замечать и проходить мимо
А еще лучше заступитесь за слабого кем бы он ни был
Їх вже стільки розплодилось що у владі на усіх місць не вистачає от і влаштовують демонстрації - хочуть пролізти у "робочий клас"!