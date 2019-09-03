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 Навчання НАТО розпочалися в Балтійському морі

У щорічних військово-морських навчаннях НАТО Northern Coasts ("Північні береги"), що почалися в Балтійському морі, беруть участь понад 40 бойових кораблів із 18 країн.

Навчання триватимуть до 19 вересня. Всього в них будуть задіяні близько трьох тисяч військовослужбовців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Інтерфакс".

"Балтійське море має життєво важливе значення для Альянсу, на берегах якого розташовані шість країн-членів НАТО, - сказала офіційний представник НАТО Оана Лунгеску. - "Північним берегів" вже 13 років. На жаль, ситуація з безпекою в регіоні погіршилася після незаконної анексії Росією Криму та триваючого нарощування нею військового потенціалу".

Вона додала, що "НАТО відповідає на агресивні дії Росії, збільшуючи повітряне і морське патрулювання в регіоні, а також розмістивши понад 4,5 тис. військовослужбовців в Естонії, Латвії, Литві та Польщі".

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Навчання Northern Coasts регулярно проводяться в Балтійському морі з 2007 року. Згідно зі сценарієм нинішніх навчань, вигадана регіональна країна пред'являє територіальні претензії на острови в Балтійському морі, і її військово-морські сили створюють загрозу для свободи судноплавства. Діючи на основі мандата ООН, сили союзників по НАТО і їхніх партнерів намагатимуться відновити свободу судноплавства.

В рамках навчань відпрацьовуватимуться дії корабельних угруповань, операції із забезпечення ППО, протичовнової боротьби, розмінування і патрулювання.

У навчаннях беруть участь військовослужбовці з Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Данії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, США, Фінляндії, Франції, Хорватії, Швейцарії, Швеції та Естонії.

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У них, в тому числі, будуть задіяні кораблі Постійної протимінної групи НАТО, а також патрульний протичовновий літак, підводний човен і кілька вертольотів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146208
 
   
 Топ коментарі
 
ползи соскребай своих пилотов, падаль скрепная.
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«3 сентября 2019

Стало известно о гибели пилотов российского Су25.



Учения НАТО начались в Балтийском море - Цензор.НЕТ 4683Пилоты учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вже легче хлопцям, на фронті на північному-сході.
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Учения НАТО начались в Балтийском море - Цензор.НЕТ 3768

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эт о не нато, а украна начала учения в балтийском море
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Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось, что 3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы ведут поиск двух летчиков.

В военном ведомстве отметили, что самолет полностью разрушен - он взорвался при столкновении с землей. Как сообщили в экстренных службах региона, самолет упал в 38 километрах к западу от Буденновска, пилоты могли успеть катапультироваться...
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«3 сентября 2019

Стало известно о гибели пилотов российского Су25.



Учения НАТО начались в Балтийском море - Цензор.НЕТ 4683Пилоты учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вже легче хлопцям, на фронті на північному-сході.
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_Ура! Здоровья и счастья подохшим рашистам. Нужно больше разбившихся путлеровских летаков и утонувших кораблей. К вящёй славе господней!
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"вымышленная региональная страна " лучшая характеристика расеи
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Та да, она вся покрыта мышами, которые нам в братья набиваются.
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без сайгака дачного эта морская тусовка страдает явной неполноценностью
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ползи соскребай своих пилотов, падаль скрепная.
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"Учения НАТО начались в Балтийском море" - переживаю, как бы случайно "северный поток" не повредили.
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Хде,пля, кузя- гроза морей Навчання НАТО розпочалися в Балтійському морі - Цензор.НЕТ 5350Нехай покаже їм кузькіну мать-перемать Навчання НАТО розпочалися в Балтійському морі - Цензор.НЕТ 9885
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