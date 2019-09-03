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 Політика України, Суспільство
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Все про:Антикорупційна прокуратура (956) Антикорупційний суд (421)

 САП направить до Вищого антикорупційного суду всі свої 208 справ, - Кривенко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направить 208 обвинувальних актів до Вищого антикорупційного суду, коли той розпочне роботу.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник керівника САП Володимир Кривенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі 208 справ, які у нас є зараз, скеруємо до Вищого антикорупційного суду", - сказав він.

Крім того, додав Кривенко, до суду направлять три обвинувальні акти у справах, слідство у яких завершене або наближається до завершення.

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"Одна справа уже закінчена, а дві інші — уже на виході", - зазначив прокурор.

Як повідомлялося, законопроєкт про створення в Україні Вищого антикорупційного суду Верховна Рада підтримала 7 червня 2018 року.

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня 2019 року ухвалили рішення про початок роботи установи 5 вересня. Того ж дня головою ВАКС обрали Олену Танасевич, її заступником — Євгена Крука.

Нагадаємо, законопроєкт про створення в Україні Вищого антикорупційного суду Верховна Рада підтримала 7 червня 2018 року.

7 травня главою Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич. На зборах суддів Вищого антикорупційного суду України за неї таємно проголосували 23 з 38 суддів. Голову Вищого антикорупційного суду обрали з третьої спроби. У перших двох жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідний мінімум - 20 голосів. Заступником голови Антикорупційного суду став Євген Крук.

Тоді ж прийнято рішення про початок роботи з 5 вересня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146206
 
 
 Топ коментарі
 
надеемся поросенко там фигурирует
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пойдет свыня скоро по этапу, в утепленных кальсонах
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давно пора заявиться в книгу рекордов гиннеса по числ органов по борьбе с коррупцией
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там уже прейскурант составили в лимонах евро и баксах и ручонки потирают когда же похлебка прыпливет... список своих мечты которые надо реализовать....
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ага вместе с Зеленским на пару... мы с Волькой ходим только парой по паре... САП направит в Высший антикоррупционный суд все свои 208 дел, - Кривенко - Цензор.НЕТ 9731
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пойдет свыня скоро по этапу, в утепленных кальсонах
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пойдет Зеля по этапу без калсонов его как ты помнишь остались возле роялю САП направить до Вищого антикорупційного суду всі свої 208 справ, - Кривенко - Цензор.НЕТ 2284 САП направить до Вищого антикорупційного суду всі свої 208 справ, - Кривенко - Цензор.НЕТ 8958
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твоя фамилия там также есть не переживай пойдшь как ОРГАНИЗАТОР А ПЕЦЯ СВИДЕТЕЛЬ твоих злочинных дий... ДАУНЫ ЗАПОМНИТЕ ПОНОС ОТ ЗЕБОБИКА ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПОНОС ..никаких посадок не будет ибо если Зебобимк посадит сядет сам даже если будет чистым как Иисусс Христос каким воно и не являлось с момента рождения своего...
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барыга, мародер, агент кремля лолита- порошенко сядет и надолго
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ДЕБИЛО ЗЕЛЕННОЕ ОН ПОРОШЕНКО ПОКА ТЫ ГАВКАЕШЬ И ИСПРАЖНЯЕШЬ СВОИ КАКАШКИ ДАВНО СИДИТ ВО ВЛАСТИ... В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ У РАДЕ... А ЗЕБОБИКУ ТВОЕМУ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ... ТОЛЬКО ВОНО ТУПОЕ И БЕЗДАРНОЕ врачи бессильны.....понял дефектный аль не догнал... где тебе тебя одна полуизвилина и та в дефекации обрывается... САП направить до Вищого антикорупційного суду всі свої 208 справ, - Кривенко - Цензор.НЕТ 1749
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ЗА 4 ГОДА - 208 ОБВИНИТЕЛЬНЫХ АКТОВ? САП направит в Высший антикоррупционный суд все свои 208 дел, - Кривенко - Цензор.НЕТ 2749 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ
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а це нічого, що деякі справи мають декілька сотень томів+ електронні докази???
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А НИЧО ШО ТАМ НЕ ОДИН ЧЕЛОВЕК РАБОТАЕТ? МАЛО? ДОБЕРИТЕ ЕЩЕ.
НО ЧТО-ТО МНЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО У БОЛЬШИНСТВА РАБОТАЮЩИХ ТАМ КПД БЛИЗКИЙ К НУЛЕВОМУ.
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а в Германії не видають маленькі літери?
щодо кпд - ви праві.
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корвалол подорожает после таких новостей... правда соевые.
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Славное руссофобское ПВО Вейшнории сегодня уничтожило шутрмовик СУ25 Нелепых Воздушных сил Северной Кацапии.. А вишенкой на празднике руссофобии, стала гибель двух ватолетчиков.. Это значит, что эти двое уродов не прилетят бомбить наши дома..
Стало известно о гибели пилотов российского Су-25
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давно пора заявиться в книгу рекордов гиннеса по числ органов по борьбе с коррупцией
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И ГЛАВНОЕ - ПО ОТСУТСТВИЮ РЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ САП направить до Вищого антикорупційного суду всі свої 208 справ, - Кривенко - Цензор.НЕТ 444
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