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 Колишнього терориста "ЛНР" затримано в Луганській області, - Нацполіція

Поліцейські, які несуть службу з охорони громадського порядку в Станиці Луганській, виявили раніше неодноразово судимого за скоєння тяжких злочинів 36-річного луганчанина, який, за оперативною інформацією, перебував у лавах незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганської області.

За словами затриманого, у травні 2014 року він вступив до лав незаконних збройних формувань де протягом місяця зі зброєю в руках виконував функції з охорони військової частини у м. Олександрівськ.

Під час виконання обов’язків, побачивши, що його керівництву байдужа його доля, він залишив лави бандформування.

Щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Ведеться слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146203
 
   
 Топ коментарі
 
бувших терористів, як і бувших педерастів не буває)
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це для ЗСУ він терорист, а бобіки таких активістами називають Бывший террорист "ЛНР" задержан в Луганской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9621
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посидит, отдохнет, на казенных харчах после Луганды разговеется Колишнього терориста "ЛНР" затримано в Луганській області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9422 - и на волю с "чистой" совестью. Не верите -спросите Нельку, - сепаратистку, она знает.
Колишнього терориста "ЛНР" затримано в Луганській області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 637
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це для ЗСУ він терорист, а бобіки таких активістами називають
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то шо? йо' за дізіртірство піймали?
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жертву кієвскай хунти заламалі а он павєріл в мірниє намєрєнія всєнароднай власті !
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вони всі..або охоронці сторожі або землекопи...ну ніхто не стріляв з них..
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посидит, отдохнет, на казенных харчах после Луганды разговеется - и на волю с "чистой" совестью. Не верите -спросите Нельку, - сепаратистку, она знает.
Колишнього терориста "ЛНР" затримано в Луганській області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 637
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Это точно. А Вышинского кто на волю выпустил? Тоже Петя или Папа Римский?

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бувших терористів, як і бувших ********** не буває)
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ось чому "чекісти бившими нє бивают" ))) у них конкрєтна вписка - "ініціація"))))
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