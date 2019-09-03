 Колишнього терориста "ЛНР" затримано в Луганській області, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганської області.

За словами затриманого, у травні 2014 року він вступив до лав незаконних збройних формувань де протягом місяця зі зброєю в руках виконував функції з охорони військової частини у м. Олександрівськ.

Під час виконання обов’язків, побачивши, що його керівництву байдужа його доля, він залишив лави бандформування.

Щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Ведеться слідство.

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