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Все про:обмін (444) Росія (19568) Вишинський (137)

 Не засуджений і вину не визнаю, незрозуміло, який у мене юридичний статус, - Вишинський не має наміру брати участі в обміні

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого апеляційний суд Києва звільнив з-під варти, заявив, що не має наміру брати участі в обміні в'язнями між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За словами Вишинського, він не має наміру брати участі в обміні, оскільки не визнає свою вину.

"Обмін - це юридична процедура, вона стосується насамперед тих, хто вже засуджений, хто визнав свою вину. Але я не засуджений, я свою вину не визнаю. Найголовніше, що в ході цієї процедури незрозуміло буде далі, який у мене юридичний статус, хто я", - повідомив Вишинський.

Також читайте: Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146201
 
   
 Топ коментарі
 
Достойний депутат від ;Слуг народа; буде.
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нет, просто малорос стал президентом, поэтому он уже и не сидит.
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нет, просто малорос стал президентом, поэтому он уже и не сидит.
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Все проще, когда ватный выродок открывает рот он всегда врёт...
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и на фіг надо било гниду ватную випускать?!
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Не осужден и вину не признаю, непонятно, какой у меня юридический статус, - Вышинский не намерен участвовать в обмене
вівцям статус не потрібний)))
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Ти Козел.
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вытри со своего хлебальника вафли, петушара ,ты облезлый и чмошник ты ватный ,существо ты набитое ватою с просцанного протухшего матраса
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Достойний депутат від ;Слуг народа; буде.
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Вишинський з кацапами разом зробив Зе-команду
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Юридичний статус у тебе простий - звичайний пiдхуйловник без пам'яті закоханий у штучне створену кoнгломерацію під назвою Козлостан
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Не осужден и вину не признаю, непонятно, какой у меня юридический статус, - Вышинский не намерен участвовать в обмене

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Статус - вата.
Жди - судьба сама вершит правосудие - тебя свои и засудят и приведут приговор в исполнение. Меченный ты
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за мендальйон пупіна треба допрацювати шкуро на користь неньки...
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так обратно этого рашиста в каталашку, пока ботоксная тварь наших хлопцев не выпустит...
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Сладкая жизнь у этого п@дара в Украине. На@ер ему тот лаптестан.
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отак кремлівське х*йло обдурило українське х*йло...За що бАролісь, на те і напоролісь...
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Показали же документ с его подписями, что он согласен. Поэтому посадите его на самолёт во время обмена, а если вернётся обратно-в тюрьму.
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Да отправьте его скорее нах.. за поребрик - вот и весь статус ... Козел ватный - раскукарекался . На кацапии ты бы уже сидел "за измену родине" где-нибудь за полярным кругом .
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У тебя, мил человек, статус враг народа, это похуже осужденного будет.
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Влепите идиоту лет 20 заключения,чтобы он понял ,как это предавать родину!
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Государственные наградыМедаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (22 апреля 2014 года, № 10717, указом президента России Владимира Путина)[41]. Секретным указом за № 269 от данной даты был награждён ряд журналистов с формулировкой «за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым»[301][302].Медаль «За возвращение Крыма» (15 апреля 2014 года, № 217, приказом министра обороны России Сергея Шойгу)[41].
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То есть,он вполне заслужил хороший срок?
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Иметь такие медальки в Украине и тупо всех посылать.... Да уж наверное!
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Что это чмо, служащее карлику, из себя что-то корчит, предатель есть предатель.
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Сказал бы проще - не хочу в рашку, боюсь, мало ли чё..., тут безопаснее, спокойнее, что лучше тут в тюрьме, чем там на "свободе".
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Зе-клоунов развели, как ЛОХОВ!
И на кого они теперь собираются обменивать наших ребят?!
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Да ладно, карма зайдет. Не на срасее, так в Украине. Предавший единожды нигде не нужен, и не важен статус. Но ты же иуда от мокшан медаль за предательство получил, че ж стремаешся на обменку туда, за что так топил? А может понял, что для залесья ты был выгоден как консерва и агент влияния в Украине, а на родине гулага - ты биомусор, подлежащий ликвидации?
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