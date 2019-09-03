 Путін скоїв черговий злочин, - Умеров про відмову в останній момент здійснювати обмін військовополоненими

Про це Умеров сказав на прес-конференції в Харкові у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я упевнений, що більшість політв'язнів... чудово розуміють ситуацію, в якій вони перебувають. Переважна більшість із них правильно оцінює ситуацію і усвідомлює, що обмінний процес перебуває не в наших руках, а в руках Володимира Путіна", - зазначив він.
Умеров поклав на Путіна провину за те, що всупереч очікуванням наприкінці серпня не відбувся обмін утримуваними особами.
"Це його гра, "геніальний хід"... Він довів до точки кипіння цю ситуацію: склали списки, родичі поїхали (хто до Києва, хто до Москви), адвокати поїхали. І довівши ситуацію до такої серйозної верхньої точки, він дав задній хід, поставивши нову умову - звільнити того свідка щодо "Боїнга" (бойовика "ДНР" Володимира Цемаха, якого в голландській прокуратурі вважають підозрюваним у справі про знищення "Боїнга" рейсу MH17 в липні 2014 року - Ред). Це дуже серйозна провокація, це черговий злочин, який Путін вчинив. Я упевнений, йому це просто так не зійде. Коли буде Міжнародний суд у Гаазі, цей епізод обов'язково спливе", - сказав Умеров.
Водночас він наголосив, що треба думати про вирішення проблеми загалом.
"Геополітично ми маємо думати про вирішення проблеми в цілому, тому що якщо зараз звільнити 30 людей, то Путіну не важко завтра заарештувати ще 60", - сказав Умеров.
Відповідаючи після прес-конференції на запитання, які шляхи вирішення проблеми він бачить, Умеров сказав, що йдеться передусім про посилення санкцій, проте не виключив і воєнного шляху розвитку подій.
"Треба санкціями Росію довести до такого стану, до ситуації, коли вони відмовляться (від нинішньої політики - Ред). Якщо чесно, я не виключаю і воєнного шляху розвитку подій. Під прикриттям НАТО Україна за свої території може і повоювати. У всі часи за території воювали", - сказав Умеров.
Нагадаємо, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Того ж дня в Офісі Президента назвали фейком інформацію про завершення обміну.
"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йшлося в повідомленні ОП.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до позгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
причем из руснявых СМИ только коммерсант писал про то что возможно пленные в Лефортово (опять же из неназванных источников)
Короче СМИ - такое сми
если серьезно, насколько помню, там было так6 сначала вышинского освободили. потом, щам луценко выбросил в сеть заяву на обмен. а потом уже понеслась родимая
Шах і мат вам япошкі
А ось той якут на квадріку
Это он на что намекает? типо пацанов дальше в плену держать?
на " средине и договориться "
А пока что только разминировали для кацапов подходы, разобрали свои укрепления, обещали выдать главного свидетеля по МН-17. Наверное ***** хочет, чтобы ЗЕ ему в ножки кланялось.
У нас вечно нагонят волну в новостях, куча чинуш и политиков попиарятся, всунут свое рыло, ляпнут что то с умным видом.......
А факты и история обменов говорят совершенно другое!
Вспомните , обмены делаются или втихую...... Или когда х-ло делало пиар акцию своему куму - бизнеспартнеру пети.
Я бы говорил в рыло всех уродов , которые пиарятся - " а за базар должностью ответишь?".
Прошел обмен - честь тебе и хвала! Флаг, медаль и грамота....
Не прошел, а ты "бла бла" - уходишь в отставку!
Послухайте , ця "тварина" садист за ментальністтю ... Його настрої й потребу в знущанні над людьми неможливо передбачити !
Спом"ятайте вбивство Політковської , вбивство Немцова . Воно могло нятякнути комусь там в ГБ на п"ять років до , або в 2021 році , що в його таке бажання . Й жив би Борис йще 6 років собі ... Або не було "настрою" й взагалі б не вбили .
Прогнозувати садиста й ман"яка вбивцю неможливо , як й неможливо жити за його правилами гри . Бо в такому випадку воно йще більш наливається кровввю ...
Где вы у меня нашли карлика?
Тупите?
Й впевненно можу сказати , що 99% , що він це спланував заздалагідь й чито було тихо , чито рекламували -- воно вже усе давно вирішило , як то буде .
Можливо , що оголошення усіх "протиріч" цого обміну піде на користь в майбутньому саме стороні правди й честі , а не стороні патентованного садиста - шовіниста !
Кровавого кремлівского карлика .
Він отримує кайф від того , що ось батьки вже готувались , діти мріяли зустріти батька , жінка чоловіка ...
А ось бац й завдяки цьому дрібному (на зріст) злодію пів України в стані стресу .
Кстати, внимательный наблюдатель уже должен был отметить, что уже три месяца от зе-команды и её предводителя мы не слышали ни слова о необходимости вступления Украины в ЕС и НАТО. Ч.т.д.
А без членства в ЄС - НАТО і нафіг не потрібне.
Сегодня прокуратура Нидерландов обратилась к Украине с просьбой не включать в список пленных для обмена Владимира Цемаха. Ответная реакция Уйла вполне предсказуема.