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 Політика України, За кордоном
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Все про:військовополонені (326) обмін (444) Путін (10518) Умеров (228)

 Путін скоїв черговий злочин, - Умеров про відмову в останній момент здійснювати обмін військовополоненими

Заступник голови меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Ільмі Умеров вважає, що обмінний процес залежить виключно від президента РФ Володимира Путіна, і упевнений, що більшість політв'язнів це усвідомлює.

Про це Умеров сказав на прес-конференції в Харкові у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я упевнений, що більшість політв'язнів... чудово розуміють ситуацію, в якій вони перебувають. Переважна більшість із них правильно оцінює ситуацію і усвідомлює, що обмінний процес перебуває не в наших руках, а в руках Володимира Путіна", - зазначив він.

Умеров поклав на Путіна провину за те, що всупереч очікуванням наприкінці серпня не відбувся обмін утримуваними особами.

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"Це його гра, "геніальний хід"... Він довів до точки кипіння цю ситуацію: склали списки, родичі поїхали (хто до Києва, хто до Москви), адвокати поїхали. І довівши ситуацію до такої серйозної верхньої точки, він дав задній хід, поставивши нову умову - звільнити того свідка щодо "Боїнга" (бойовика "ДНР" Володимира Цемаха, якого в голландській прокуратурі вважають підозрюваним у справі про знищення "Боїнга" рейсу MH17 в липні 2014 року - Ред). Це дуже серйозна провокація, це черговий злочин, який Путін вчинив. Я упевнений, йому це просто так не зійде. Коли буде Міжнародний суд у Гаазі, цей епізод обов'язково спливе", - сказав Умеров.

Водночас він наголосив, що треба думати про вирішення проблеми загалом.

"Геополітично ми маємо думати про вирішення проблеми в цілому, тому що якщо зараз звільнити 30 людей, то Путіну не важко завтра заарештувати ще 60", - сказав Умеров.

Відповідаючи після прес-конференції на запитання, які шляхи вирішення проблеми він бачить, Умеров сказав, що йдеться передусім про посилення санкцій, проте не виключив і воєнного шляху розвитку подій.

"Треба санкціями Росію довести до такого стану, до ситуації, коли вони відмовляться (від нинішньої політики - Ред). Якщо чесно, я не виключаю і воєнного шляху розвитку подій. Під прикриттям НАТО Україна за свої території може і повоювати. У всі часи за території воювали", - сказав Умеров.

Нагадаємо, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Того ж дня в Офісі Президента назвали фейком інформацію про завершення обміну.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йшлося в повідомленні ОП.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до позгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146200
 
   
 Топ коментарі
 
а что кто то сказал что ХЗу..ло и не ху..ло вовсе..а так пионер пластун... это наш Гидрант по наивности или по дэбильности падает на колена и кричит ВВП спасайте...караул..ага... все понмиают кроме него самого... цирк на дроти... вы еще больш удивитесь когда Москва от имени ВВП начет диктовать нам условия по газу.. транзиту газа..нефти...транзиту грузоперевозок... армии...вооружению.... СБУ.... террористам... блоку Мертвечука в Раде... назначения кого куда и кого куда- посадить... а кого наградить...
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10 дней назад писал, что никакого обмена не будет! таким образом старый карлик дает понять маленькому карлику, кто в доме хозяин! в добавок уверен, что сегодня-завтра начнется пиф-паф, и снова звонить, и снова на коленях. мальчишки в зеленых трусиках заигрались в реХвормы, забыли что главное сегодня это ВОЙНА! никогда карлик В не позволит карлику В исполнить мечты-джиджиджитализация!
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Так навіщо йому міняти. Вишинський на волі, Єжов теж, й ніхто їх при зебіло-портнових, більш не посадить.
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а что кто то сказал что ХЗу..ло и не ху..ло вовсе..а так пионер пластун... это наш Гидрант по наивности или по дэбильности падает на колена и кричит ВВП спасайте...караул..ага... все понмиают кроме него самого... цирк на дроти... вы еще больш удивитесь когда Москва от имени ВВП начет диктовать нам условия по газу.. транзиту газа..нефти...транзиту грузоперевозок... армии...вооружению.... СБУ.... террористам... блоку Мертвечука в Раде... назначения кого куда и кого куда- посадить... а кого наградить...
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10 дней назад писал, что никакого обмена не будет! таким образом старый карлик дает понять маленькому карлику, кто в доме хозяин! в добавок уверен, что сегодня-завтра начнется пиф-паф, и снова звонить, и снова на коленях. мальчишки в зеленых трусиках заигрались в реХвормы, забыли что главное сегодня это ВОЙНА! никогда карлик В не позволит карлику В исполнить мечты-джиджиджитализация!
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Наш През - по сути, еще ребенок. Ребенка легко обмануть, но поступки обиженного ребенка непредсказуемы. Когда-то читал мнение эксперта, что третью мировую, если таковая случится, начнет не Трамп и не ввп, а наш Зе.
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только де(зе)били, могут бить такими наивними и надеяться что с паРашастаном можно о чем о договорится! Сомнительно, что квартальние знают историю Украини. В 18е такие же зебили так же хотели договориться с красноголовими упирями и просрали государственность на 70 лет!
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кароче, все пропало, реал транс хайр закрыли
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Вот кстати тут ложь полнейшая. первым об этом зам луценко и кто-то из депутатов обмолвился. Даже адвокат пацанов говорил что не в курсе и не стоит что-то прогнозировать. Потом это начали раздувать СМИ со ссылками на незванные источники. Потом СМИ обсасывали поездку Медведчука и Рабиновича, якобы они к пленным ездили.
причем из руснявых СМИ только коммерсант писал про то что возможно пленные в Лефортово (опять же из неназванных источников)
Короче СМИ - такое сми
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Радио Свобода,Крым Реалии сдалала вброс о том,что заложников поменяли
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Веселый ник))) Всегда знал что ниппонцы бдсмщики)))
если серьезно, насколько помню, там было так6 сначала вышинского освободили. потом, щам луценко выбросил в сеть заяву на обмен. а потом уже понеслась родимая
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Неее,обмануть не получится,все есть интеренете Радио Своблда,близкая к Порошенко кстати сделала вброс,это послужило к прибытию толпы журналистов в аэропорт и движухе,которая возможно и приостановила обмен.Кстати мы японцы,делаем машины и передовую электронику,а вот вы,русские все на что способны это бдсм
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Почему у русского петуха из задницы щупальца растут?
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я ваще то написал - "насколько помню". так чтоб стеб мимо кассы. Ну а про таких русских наслышан. японски проворульный утиль собирают, работая механиками и русским же продают. У вас же, русских , в крови - ***** соседа и товарища. Путін скоїв черговий злочин, - Умеров про відмову в останній момент здійснювати обмін військовополоненими - Цензор.НЕТ 5058
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Перевод ника (согласно Гуглу): Ти мой слуга
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"Геополитически мы должны думать о решении проблемы в целом, потому что если сейчас освободить 30 человек, то Путину ничего не стоит завтра арестовать еще 60", - сказал Умеров.Источник: https://censor.net.ua/n3146200

Это он на что намекает? типо пацанов дальше в плену держать?
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А что есть варианты?....***** найдет другие причины отказа
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Ні на що не натякає. Просто має критичне мислення і розуміє проблему правильно - треба тиснути, поки не зламається. А от на що ви натякаєте?
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а я ни на что не намекаю. не я писал текст и ни я интервью давал. А про давление смешно, учитывая последние заявления Трампа и макарона.
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Так, зараз пуцин з того тиску справді сміється. Чому? Та тому, що тиску, як такого не було. Маю на увазі - серйозного тиску. А Трамп і Макрон теж мають свій "термін придатності".
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От " делов то " нехай зе позвонить пуйлу - він же мастак дзвонити - може десь
на " средине и договориться "
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Да передайте этого Цемаха Нидерландам или малайцам. Баба с воза кобыле легче.
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малайцы поддерживают версию рашки. а насчет нидерландов не так просто. Все обвинение цемаха в сбитие боинга строится на видео.
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Малайцам низзя. У них с засрахой любофф. Рашка выкупает основную массу "пальмы" в Малайзии. Поэтому малайцы пошли на поводу у *****. Нидерланды тоже под вопросом... Сп-2 и фсе такое...
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Раша никогда от своей гнилой политики не откажутся...
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Но если заставить её гнить вовнутрь, то никто и слова плохого не скажет.
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Зато Пу можно поблагодарить за выявление консерв- И.Пономарева, которым первым запустил фейк, потом А.Исламова , из БПП в Буче. Ну а Рябошапка или полезный идиот, или тоже в их группе .
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Мне лично кажется что обмен был сорван по причине обострения на Донбассе. напоминаю - дрг сепаров пыталось пройти по серой зоне, которых накрыл Азов. об этом ДНР верещало пару дней (сепаров знатно покрошили). мне лично кажется что изза этого накрылось
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Це здається. Щоб не здавалося - потрібно еерехрестиьись. А якщо серйозно, то обмін не відбувся, бо пуцин не отримував те, що справді хотів - імплементацію його бачення Мінських угод. Чому? Бо Марш захисників показав Зєлєнскому, що спроби імплементувати Мінськ за пуцинським баченням може погано закінчитися в першу чергу для самого Зєлєнского.
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ИМХо. Минские похоронены уже при подписании. Условия неприемлимы для обоих сторон.посему думаю, что все таки дело именно в военном обострении.
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Так навіщо йому міняти. Вишинський на волі, Єжов теж, й ніхто їх при зебіло-портнових, більш не посадить.
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Ботокс будет тянуть до нормандской встречи ...
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Он наверное еще не выжал из ЗЕ все, что хотел.
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Хто такий цей Умеров? Живе в Києві і квакає на Крим і на всіх. Голова Меджлісу має жєити зі своїм народом.Тож нехай їде в Крим і там відкриває рота.
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Нашли о чем болтать. Тута разберутся только Победители. Это их Право. Даже если виновные и есть- Победители. Так Было. И так- Будет. А Умеров- насекомое, допускаю, чуток более меня, размером. Тем больше у него шансов попасть, по удар тапком. И вся разница.
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а что может международный суд в гааге в отношении россии? всем известно ничего, ну разве что писькой себе же по лбу ударить
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Ну або заарештувать все і вся в країнах де діє вирок трибуналу.....санкції лиш на користь Путін скоїв черговий злочин, - Умеров про відмову в останній момент здійснювати обмін військовополоненими - Цензор.НЕТ 5923
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Если на Умерова упадет кирпич и он впадет в кому на 10 лет, то сразу после пробуждения его первые слова будут: "Путин совершил очередное преступление!". Собственно ему уже сейчас не требуется никаких других слов, чтоб нормально зарабатывать и не потеть в процессе работы.
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***** просто положило на капитулянтов. Оно прекрасно чует, шо ЗЕлюпа согласится ради пиара на пленных на что угодно.

А пока что только разминировали для кацапов подходы, разобрали свои укрепления, обещали выдать главного свидетеля по МН-17. Наверное ***** хочет, чтобы ЗЕ ему в ножки кланялось.
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У меня совсем другие сведения о срыве обмена. Зеленский должен был помиловать осужденных русских по требованию РФ. В ответ Зе требовал чтобы задержанные моряки были признаны случайными пострадавшими, типа они мимо проплывали, а их незаконно схватили. На что россия ответила отказом. Насчёт Цемаха вообще теряюсь в догадках, откуда он всплыл.
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насколько я понял из одного текста блоггера - РФ уперлись рогом в экстрадицию. Т.е. требуют принять уголовные дела с соответствующими действиями. А Украине это вообще неприемлимо. Но я все же склоняюсь к варианту срыва из-за обострения. военной обстановки.
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Военная обстановка особо не изменилась. В среднем последние пол года интенсивность обстрела не очень большая.
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Как Путин? Это же Порошенко барыга начал войну и не заканчивает ее, и пленных украинцев он тоже не отпускает? Не? Как там зеприматы визжали???
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А теперь уже кто? Еще Порошенко? Сколько еще 5 лет Порошенко будет их держать и не отпускать? Зешмаркли?
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Такое всегда случается с теми, кто снимает трусы раньше времени.
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Лично я и не ожидал что поменяют!
У нас вечно нагонят волну в новостях, куча чинуш и политиков попиарятся, всунут свое рыло, ляпнут что то с умным видом.......
А факты и история обменов говорят совершенно другое!
Вспомните , обмены делаются или втихую...... Или когда х-ло делало пиар акцию своему куму - бизнеспартнеру пети.
Я бы говорил в рыло всех уродов , которые пиарятся - " а за базар должностью ответишь?".
Прошел обмен - честь тебе и хвала! Флаг, медаль и грамота....
Не прошел, а ты "бла бла" - уходишь в отставку!
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А з якого такого переляку ***** повинен визначати , кого в Україні требо в отставку ?!

Послухайте , ця "тварина" садист за ментальністтю ... Його настрої й потребу в знущанні над людьми неможливо передбачити !
Спом"ятайте вбивство Політковської , вбивство Немцова . Воно могло нятякнути комусь там в ГБ на п"ять років до , або в 2021 році , що в його таке бажання . Й жив би Борис йще 6 років собі ... Або не було "настрою" й взагалі б не вбили .
Прогнозувати садиста й ман"яка вбивцю неможливо , як й неможливо жити за його правилами гри . Бо в такому випадку воно йще більш наливається кровввю ...
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Вы вообще читали ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ?
Где вы у меня нашли карлика?
Тупите?
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Карлик ***** це моя канотація . Я лише проти того, щоб під його вийобони підстроювати власні вчинки . Садист - це непрогнозованна тварина ... й невідомо, що його змуміть робити так , чи інакше . Садисту чим іншим больніше , тем йому приємніше .
Й впевненно можу сказати , що 99% , що він це спланував заздалагідь й чито було тихо , чито рекламували -- воно вже усе давно вирішило , як то буде .

Можливо , що оголошення усіх "протиріч" цого обміну піде на користь в майбутньому саме стороні правди й честі , а не стороні патентованного садиста - шовіниста !
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***** випробовував Зе. Ну так, як випробовують нового члена сім'ї, або співробітника. Збирають родину і наповнюють алкоголем, а потім споглядають. Всі чули про коміка Зе, але ***** потрібні були дії Зе після невдачі. Куди побіжить, кому жалітиметься, що говоритиме, наскільки сильно проситиме і що з того можна використати для РФ. Як його емоційно полавити на співпрацю.
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Поменяйте наших пленных на зелю, и все будут довольны!
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Бред, виноваты те кто вбросили что самолет уже летит, даже что прилетел, вот родные и кинулись встречать.
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Думаю , що злочин-злочином , але йще , що немаловажливіше ... він це робить навіть не з якихось переконань , або якогось раціо , тобто з якихось недомовленностей , а просто він садюга . Елементарний садисткий комплекс карлика .
Кровавого кремлівского карлика .

Він отримує кайф від того , що ось батьки вже готувались , діти мріяли зустріти батька , жінка чоловіка ...
А ось бац й завдяки цьому дрібному (на зріст) злодію пів України в стані стресу .
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"поставив новое условие - освободить того свидетеля по Боингу (боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" - это очередной раз с потрохами выдает путина, как виновника в сбитии боинга !
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Голандцы хер дожили и на нас и на боинг. Снимите показания и отправьте его в мордор. Верните наших ребят, он не стоит и пальца любого из них. В уж в рашке с таким свидетелем решат вопрос быстро, туда ему и дорога.
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Жалко крымских татар, их Зеленский уже давно продал России вместе с Крымом, претензий не имеет. А главное, Зеленский уже отказался и от евроинтеграции, и от вступления в НАТО, о чем сообщил Трампу, Меркель и Макрону ещё в мае. Сказали им, что мы с россиянами братья и должны жить в одном государстве.
Кстати, внимательный наблюдатель уже должен был отметить, что уже три месяца от зе-команды и её предводителя мы не слышали ни слова о необходимости вступления Украины в ЕС и НАТО. Ч.т.д.
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А нас хтось звав у ЄС? Путін скоїв черговий злочин, - Умеров про відмову в останній момент здійснювати обмін військовополоненими - Цензор.НЕТ 5817
А без членства в ЄС - НАТО і нафіг не потрібне.
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Менше б різної шелупені, як цей умеров, сунули б свого носа куди голова не влазить - було б краще. Вже наші моряки були б дома................
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Весь обмен был задуман Уйлом с целью получить Цемаха во общей куче, не привлекая внимания.
Сегодня прокуратура Нидерландов обратилась к Украине с просьбой не включать в список пленных для обмена Владимира Цемаха. Ответная реакция Уйла вполне предсказуема.
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