 Путін скоїв черговий злочин, - Умеров про відмову в останній момент здійснювати обмін військовополоненими

Про це Умеров сказав на прес-конференції в Харкові у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я упевнений, що більшість політв'язнів... чудово розуміють ситуацію, в якій вони перебувають. Переважна більшість із них правильно оцінює ситуацію і усвідомлює, що обмінний процес перебуває не в наших руках, а в руках Володимира Путіна", - зазначив він.

Умеров поклав на Путіна провину за те, що всупереч очікуванням наприкінці серпня не відбувся обмін утримуваними особами.

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"Це його гра, "геніальний хід"... Він довів до точки кипіння цю ситуацію: склали списки, родичі поїхали (хто до Києва, хто до Москви), адвокати поїхали. І довівши ситуацію до такої серйозної верхньої точки, він дав задній хід, поставивши нову умову - звільнити того свідка щодо "Боїнга" (бойовика "ДНР" Володимира Цемаха, якого в голландській прокуратурі вважають підозрюваним у справі про знищення "Боїнга" рейсу MH17 в липні 2014 року - Ред). Це дуже серйозна провокація, це черговий злочин, який Путін вчинив. Я упевнений, йому це просто так не зійде. Коли буде Міжнародний суд у Гаазі, цей епізод обов'язково спливе", - сказав Умеров.

Водночас він наголосив, що треба думати про вирішення проблеми загалом.

"Геополітично ми маємо думати про вирішення проблеми в цілому, тому що якщо зараз звільнити 30 людей, то Путіну не важко завтра заарештувати ще 60", - сказав Умеров.

Відповідаючи після прес-конференції на запитання, які шляхи вирішення проблеми він бачить, Умеров сказав, що йдеться передусім про посилення санкцій, проте не виключив і воєнного шляху розвитку подій.

"Треба санкціями Росію довести до такого стану, до ситуації, коли вони відмовляться (від нинішньої політики - Ред). Якщо чесно, я не виключаю і воєнного шляху розвитку подій. Під прикриттям НАТО Україна за свої території може і повоювати. У всі часи за території воювали", - сказав Умеров.

Нагадаємо, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Того ж дня в Офісі Президента назвали фейком інформацію про завершення обміну.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йшлося в повідомленні ОП.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до позгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.