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 Політика України
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Все про:ВР (5549) Арахамія (34)

 Верховна Рада має до кінця року ухвалити близько 500 законопроектів, - Арахамія. ВIДЕО

Найближчими місяцями Верховна Рада має схвалити до 500 законопроектів. Тому депутатам до кінця року доведеться працювати в особливо напруженому темпі.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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"Щодо законодавчих ініціатив, їх справді дуже багато. Доведеться працювати в комітетах і у вихідні, і ночами... Але так має працювати Верховна Рада. Можливо, через три-чотири місяці, коли ми проголосуємо ті 400-500 законопроектів, які напрацьовані, то зменшимо темп. Але зараз країна не може чекати: люди чекають від нас швидких змін", - зазначив Арахамія.

Як відомо, на ранковому засіданні у вівторок, 3 вересня, народні депутати прийняли рішення продовжити пленарне засідання після 18 години більш як на 15 хвилин до завершення розгляду питань порядку денного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чекатимемо через 6 місяців дуже багато резонансних справ, - Арахамія про наслідки скасування депутатської недоторканності

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146198
 
 
 Топ коментарі
 
У москалів був сумашедший принтер, а в нас скажений.
І ще кажуть що зебіки не агенти кремля.
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по ШЕСТЬ законов в день без праздников и выходных???
сам дьявол не умеет с ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ ПРОСТО ЧИТАТЬ....
играем "втемную", не глядя..)))))))))))))
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500 законов - прочитать, понять, подумать об их возможном улучшении и провести через 3 чтения до конца года. некогда обьяснять, жми "за"
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а если они вдруг мозги надорвут, шо тогда делать? об этом, как всегда, никто не дотумкал. а вдруг их там нет?
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та то ж будет производственная травма! Верховна Рада має до кінця року ухвалити близько 500 законопроектів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6779
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Успіхів Верховній Раді у подоланні наслідків правління маріонеточного режиму кровавого бариги!
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Баюсь спрасить, а шкандал с Авакавым и рукзаками - эта наслидки крававага бариги?
А нилигальные казино Авкака - эта наслидки бариги или уже наслидки шмаркли?
Абясните нароту: нарот пака нипанимает - радаваца успехам шмаркли или правалам бариги...
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и кто ж такой талантливый шлепает законопроекты как во время поноса Верховная Рада должна до конца года принять около 500 законопроектов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1606
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Законопроект 1083...зебобики примут одним из первых....регистрация сим карт по паспорту...калька с законов янукодлы ....
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Щоб боротися з мінерами, так би мовити.
Осьосьо ще пакет ідей, бо у нас взагалі злочинність така, що аж швах:

- при купівлі дверей та замків - їхня реєстрація. Копії ключів обов'язково надавати поліції
- регулярний повний обшук житлових приміщень громадян біологічних одиниць
- обшук при виході та на вході з житла
- заборона збиратися більше двох
- відвідування інших громадян - лише за наявності дозволу місцевої адміністрації
...
Та чого там вже по дрібницях - пересуватися по вулицях лише колонами, співаючи пісню про Зеленського. Вранці - на роботу, ввечері - з роботи. Прогулянки, за покупками та інше - теж колективно під наглядом поліції та нацгвардії. "Разговорчики в строю" розцінюються як підготовка перевороту і дають право застосовувати гумове дрюччя, інші спецзасоби. У випадку спротиву - стріляти зі стовбурів на поразку.
Зате порядок!
І жодної злочинності!
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А сколько из них собираетесь подать на рассмотрение Венецианской комиссии? Или время Беня не ждет?
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500 законов - прочитать, понять, подумать об их возможном улучшении и провести через 3 чтения до конца года. некогда обьяснять, жми "за"
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Интересно, а сколько всего у нас законов?
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Не знаю, но Парубий сказал, что прежняя Рада приняла около 1000 за 5 лет.
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Щоб з дурнями боротись, головне їм не мішати. Вони все самі зроблять. Правда, всім решта то все розгрібати прийдеться. Ну то таке, і не таке ми переживали, і тих якось переживем.
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Еще месяц-два назад небыло программы ЗЕпреза ,еще правительственная программа никакая а лупоглазое уже посчитало количество без качества.Лиш бы перднуть...
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Кто разрабатывал эти 500 законопроектов ? Фамилии и должности у этих людей есть ?
И кто оплатил их гигантскую работу ? В чьих интересах всё это законотворчество в авральном порядке ?
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В інтересах людей.
Це не той геноцид що коїв кровавий барига зі своїм калганом.
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перелік "людей" додається окремим списком?
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Чукча вернулся из мацквы и рассказывает:
- Однако мацкву видел, лозунг "Все во имя человека, все для блага человека" видел, и ЧЕЛОВЕКА этого на параде видел...
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там по большей части гофно, а не законы.
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Надо взять закон,
подробно рассмотреть и там и сям...
И Портновская работа разъезжается по швам...
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У москалів був сумашедший принтер, а в нас скажений.
І ще кажуть що зебіки не агенти кремля.
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коли минула рада "ваньку валяла", то порохнявим це було "в самий раз"
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Лучше кацапские и рыговские заготовки оптом принимать.

Это очень поможет независимости Украины и благополучию украинцев.
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по ШЕСТЬ законов в день без праздников и выходных???
сам дьявол не умеет с ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ ПРОСТО ЧИТАТЬ....
играем "втемную", не глядя..)))))))))))))
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та не...
похоже, шо основная часть те законов будет в духе:

Статья 1. Всем *******!
Статья 2. Кому не ******* - смотри Статью 1.


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Тяжелая предстоит работа для Слуг - 500 раз кнопку нажать...
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_Кто не понял, Арахнид сказал что законопроекты будут принимать даже не читая. И практически без обсуждений. Это просто арифметика, ничего личного. Теперь у нас парламент - не место для прений, это - взбесившийся принтер.
_Не времени объяснять, скорей голосуй... Кого-то хотят здорово *******, и этот кто-то - Украина и украинцы. Придёт время, когда люди это поймут. Поздно, правда.
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До конца года 3 месяца (90 дней без выходных). За 90 дней надо прочитать, понять, обсудить, изменить и принять 500 законов.

Нас пытаются убедить, что эти вот самозванцы с нулевым опытом и знаниями в состоянии прочитать, понять, обсудить, изменить и принять почти 6 законов в день???!!!

В это только зебил, не дружащий с арифметикой и азбукой, и может поверить.

Здравомыслящий человек задумается о том:
1. Где штампуют эти законы (и не наштампованы ли они там давным давно).
2. СН понятия не имеет, что принимает. Тупо единогласно голосует за название, как Верховный Совет СССР.
3. К чему приведет изменение конституции и правового поля в результате насаждения законов, подготовленных врагом.
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А ты соображаешь... Жаль, мало таких оказалось. Кирдык наступает.
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то вьо трускавецький університет"мінеральних вод"...ось що вода животворяща робить
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што би напісать закон создайотца рабочая група потом експертизи согласованіє в саатвєтствующіх подраздєлєнія кабміна абсуждєніє рєцєнзіі експєртов в потом в дєпутатцкіх камітєтах і тд а тут вот так раз і 500 нєглядя Верховна Рада має до кінця року ухвалити близько 500 законопроектів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9092 нєкада а народє думают
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єслі тока тє што лубянка нє подготовіла послєдніє 5 лєт
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Ога.
Там усьо ужо прочитано, переведено на спивочу, отрецензировано и прошло все комитеты Госдуры, Минюста, ФСБ и МИД Роиси. Ялынкович ломал ручки...
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геть чисто подуріли...та лишіть хоть щось на наступний рік..
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бррр..на наступний рік..будуть читати .що понаприймали цього року?..чи ну нафіґ і так піде
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А смысл?

Просто исполняться законы будут так же, как принимались. Т.е. без силового принуждения никак. А значит путь только один - тирания и насаждение своей воли силой.
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оч интересно, а чисто прочитать их все депутаты осилят? не говоря уже о "вникнуть"
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В сессионном зале парламента депутат от "Слуги народа" попалась на любовной переписке.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10671732-eshche-odnogo-nardepa-zastukali-na-intimnoy-perepiske-v-rade-hochu-s-toboy-zanimatsya-********-den-i-noch.html

Верховна Рада має до кінця року ухвалити близько 500 законопроектів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4497
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Скоро в Україні (беремо публікації про КНДР і локалізуємо)

Организована и действует система взаимоконтроля, или, проще говоря, взаимодоносов. Всё общество разделено на группы по 30-75 человек (в городе это примерно жильцы одного подъезда), над которыми поставлен старший. Житель Украины не имеет права не ночевать дома или приглашать кого-либо на ночлег к себе, если до 21:00 не предупредил об этом (естественно, в письменном виде и с разъяснением причин) начальника своей группы. Периодически проводятся проверки и обыски на предмет соответствия требованиям, причём 3-4 раза в год - при участии полиции, нацгвардии и представителей СН.

Чтобы понаехать в соседний город или остаться на ночь у собутыльника сотрудника по заводу, живущего в соседнем подъезде, украинец должен получить на это разрешение, иначе - ну, вы поняли… А оформляется это разрешение примерно так: сначала тот, у кого украинец хочет остановиться, пишет заявление в местное СН, потом собирающийся понаехать опрашивается в СБУ, затем идёт в администрацию СН - и лишь потом получает заветное разрешение. При удачном раскладе процедура занимает около недели. А если наш герой собирается понаехать в Киев, то дело затянется на месяц. Причём частным лицам разрешения на столь далёкие поездки могут не выдать вообще.

Запрещено вешать занавеси на окна: ведь простому украинцу нечего скрывать от властей. Компьютер/ноутбук/смартфон/планшет/прочая техника должны быть зарегистрированы и опломбированы, за хранение техники без пломб - от 3 до 5 лет лагерей (просто за сам факт хранения, без дополнительных сроков за совершённые при помощи этой техники преступления, в которых признался нарушитель).
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Если вы про Китай - то это чушь ! Вся ваша статья!
Если про Северную Корею - то откуда у них смартфоны , компьютеры и тд??)
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Відколи це Китай став КНДР?
Взято з джерел про Північну Корею і локалізовано під українські реалії: в оригіналі так - "Радиоприёмник должен быть опломбирован, чтобы принимать только свои передачи, за хранение радиоприёмника без пломб - раньше было 5 лет лагерей, теперь - пожизненная ссылка в сельскую местность. Просто за сам факт хранения такового приёмника".
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Та усякі юзіки, тамади , та інші зедепутатікі навіть НЕВЗМОЗІ ці закони за такий час ПРОЧИТАТИ ! А хто буде ОБГОВОРЮВАТИ ці проекти , шукати вузькі місця
ДУМАТИ , як вони позначаться на житті країни??
Вибрали зебілів кнопкодавів - зелених і ті будуть тупо приймати , що понаписували
слуги коломойського !!
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Щодо реєстрації телефонів ... дихайте спокійно, люди добрі.
У 2017 у знайомої дівчини вкрали дорогу модель смартфона. Слідча райуправління поліції довго тягла корову за хвіст, відгавкувалася що в неї 140 заяв про телефони, що писати запит до моб. оператора - купа юридичних складнозів і таке інше.
Дівчина звернулася до мене. Подальше було справою техніки. Потрібна особа з моб. компанії миттєво роздрукувала розгалуджений лог:
- де вкрадений телефон востаннє засвітився зі старою сімкою
- яку сімку в нього вставили після цього
- в яких апаратах та (друга) сімка побувала до і опісля встановлення в крадений смартфон (з указанням бренду і приблизно - класу моделі)
- приблизна локація іншого телефона з тією сімкою (і олівцем - комент: готель, де кілька приміщень орендують відомі телефонні жучки)
- дзвінки з сімки шахрая.
(триангуляцію не зробили, там потрібна санкція судді)

Дівчина принесла роздруківку до слідчої. У тої очі на лоба - "що це таке і що я маю з цим робити?"
"Наша служба и опасна и трудна
И на первьій взгляд как будто не видна
Если служба не видна и на второй -
Значит мьі в засаде..."
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Ого, да это шоу от «слуг народа» на телеканале «Рада» может переплюнуть все рейтинги горячо любимого зебилами Г+Г
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Зате життя стане ПРОЗОРИМ.
Зовсім прозорим - кожен немов на долоні.
І не дай б-же знайдуть щось непрозоре... бруньки повідбивають миттєво.
Але усі будуть рівні перед законом - пересічний громадянин, царство йому небесне, може спробувати перевірити прозоре життя Зе, Бені, Разумкова та інших слуг.
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Зато власть будет темная-темная и никто не будет знать,что она делает и что будет делать.
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До того ж спроби дізнатися будуть небезпечними для життя і здоров'я.
Як казали в Китаї - "Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует".
І мова тут зовсім не про добробут підданих - просто хто суне носа на restricted area, тому "кращий" правитель того носа відітне разом з головою. Щоб інші обтікали мовчки.
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Спешка полезна при ловле блох. - Що швидко робиться - кривим родиться! Замість парламенту збіговисько вуличних ківал
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Ну що, горе-українці. все ще підтримуєте зебанду? Сумніви не з'явились, хоч дрібненькі?
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И так уже в маразм впали: нарушили закон, что б принять закон, что б ненарушали закон. А теперь ещё и волюнтаризм, как в кино говорят.
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та є звідки списувати - лише через перекладач російське законодавство пропускати. А казали Україна - не Росія.
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Кошмар. Ну и лохи эти зепутаты. А расхлёбывать этот законотворческий бред будут все.
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Хаха, без выходных и по ночам, прям жалко депутатов стало.))
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