 Верховна Рада має до кінця року ухвалити близько 500 законопроектів, - Арахамія. ВIДЕО

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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"Щодо законодавчих ініціатив, їх справді дуже багато. Доведеться працювати в комітетах і у вихідні, і ночами... Але так має працювати Верховна Рада. Можливо, через три-чотири місяці, коли ми проголосуємо ті 400-500 законопроектів, які напрацьовані, то зменшимо темп. Але зараз країна не може чекати: люди чекають від нас швидких змін", - зазначив Арахамія.

Як відомо, на ранковому засіданні у вівторок, 3 вересня, народні депутати прийняли рішення продовжити пленарне засідання після 18 години більш як на 15 хвилин до завершення розгляду питань порядку денного.

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