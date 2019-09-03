 Апеляційний суд не дав ГПУ заарештувати моє майно, - Ющенко

Про це сам Ющенко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Київський апеляційний суд відмовив прокурорам Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури в задоволенні апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду столиці від 9 липня, яким було відмовлено в задоволенні клопотання ГПУ про накладення арешту на майно Віктора Ющенка", - написав він.

За словами Ющенка, відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 2 вересня. Представники ГПУ оскаржували в апеляційній інстанції рішення слідчого судді Печерського суду В'ячеслава Підпалого. При цьому паралельно подали ще одне аналогічне клопотання до суду першої інстанції про накладення арешту на майно Ющенка, в задоволені їм також було відмовлено вже іншим суддею.

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Ющенко додав, що наприкінці вересня Київський апеляційний суд має розглянути ще одну скаргу ГПУ, тепер уже на інше рішення Печерського суду, яким також відмовлено в клопотанні про накладення арешту на майно Ющенка.

На початку серпня Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у справі колишнього президента Віктора Ющенка щодо незаконного заволодіння резиденцією "Межигір'я", ГПУ підозрює Віктора Ющенка в розтраті майна на загальну суму 540 млн гривень і допомозі Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією "Межигір'я".



Нагадаємо, третього президента України Віктора Ющенка підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.



Раніше в Генеральній прокуратурі України підтвердили, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я" і будинком в с.Нові Петрівці (Київська обл.), А також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.

30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.



