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Все про:Межигір'я (93) Ющенко (2282)

 Апеляційний суд не дав ГПУ заарештувати моє майно, - Ющенко

Київський апеляційний суд відмовив прокурорам Управління спецрозслідувань ГПУ, які домагаються арешту третього президента України Віктора Ющенка у справі про виведення Межигір'я з державної власності.

Про це сам Ющенко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Київський апеляційний суд відмовив прокурорам Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури в задоволенні апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду столиці від 9 липня, яким було відмовлено в задоволенні клопотання ГПУ про накладення арешту на майно Віктора Ющенка", - написав він.

За словами Ющенка, відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 2 вересня. Представники ГПУ оскаржували в апеляційній інстанції рішення слідчого судді Печерського суду В'ячеслава Підпалого. При цьому паралельно подали ще одне аналогічне клопотання до суду першої інстанції про накладення арешту на майно Ющенка, в задоволені їм також було відмовлено вже іншим суддею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство вважає, що Ющенко виводив "Межигір'я" з умислом, але довести, що в обмін на щось, поки не може, - представник ГПУ Радіонов

Ющенко додав, що наприкінці вересня Київський апеляційний суд має розглянути ще одну скаргу ГПУ, тепер уже на інше рішення Печерського суду, яким також відмовлено в клопотанні про накладення арешту на майно Ющенка.

На початку серпня Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у справі колишнього президента Віктора Ющенка щодо незаконного заволодіння резиденцією "Межигір'я", ГПУ підозрює Віктора Ющенка в розтраті майна на загальну суму 540 млн гривень і допомозі Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією "Межигір'я".

Нагадаємо, третього президента України Віктора Ющенка підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.

Раніше в Генеральній прокуратурі України підтвердили, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я" і будинком в с.Нові Петрівці (Київська обл.), А також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.

30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.

Апеляційний суд не дав ГПУ заарештувати моє майно, - Ющенко 01
Апеляційний суд не дав ГПУ заарештувати моє майно, - Ющенко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146197
 
 
 Топ коментарі
 
Где 300 миллионов по курсу 5 на Больницу Будущего для деток??? Притащило Януковоща во власть....вот отрыгиваем столько лет. Падло убогое.
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Надо и тебя паскуду арестовать ... Апелляционный суд не дал ГПУ арестовать мое имущество, - Ющенко - Цензор.НЕТ 7106
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Где 300 миллионов по курсу 5 на Больницу Будущего для деток??? Притащило Януковоща во власть....вот отрыгиваем столько лет. Падло убогое.
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У 2008 році лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко не голосувала за визнання Росії агресором.
Про це заявив голова фракції Партії Блок Петра Порошенка Артур Герасимов.
"У 2008 році під час голосування за постанову про засудження російської агресії проти Грузії. Ваша політична сила за вашої прямої вказівки не голосувала за визнання Росії агресором. Більше того, тодішній лідер вашої фракції Іван Кириленко публічно назвав агресором Грузію. Ви особисто не зробили жодної заяви на захист Грузії та не проронили жодного слова на осуд Росії. Ваш уряд не виконав відповідне розпорядження президента і свідомо дозволив кораблям російського чорноморського флоту і з грубим порушенням українських законів вирушити з Севастополя до берегів Грузії, щоб підтримати агресивні дії РФ проти незалежної держави", - сказав він.
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Герасимов друг, подельник террориста Беса-Безлера! Ты тут его цитируешь. Странно мягко говря. Давй ещё Гиркина и прочих ублюдков.
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Как и его шоколадный шеф. Это как дышать...ложь это ВСЁ!
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Тобто по твоєму, Тимошенко у 2008 році таки голосувала за визнання Росії агресором?
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в.ф. Але ти копай рига,може ще щось накопаєш?
В. Ільченко.
В жовтні 2008 р. Росія публічно вимагала від Ющенка визнати,
що Україна постачала в Грузію зброю. Як ви вважаєте,
духовний автор "Постанови про засудження військової інтервенції" себе повів?
Він спихнув всю вину... на Тимошенко, зібравши ціле РНБО і офіційно на його
засіданні заявивши, що якщо хтось і міг постачати зброю - то саме Вона, Клята Юлька.
Адже це вона виділила гроші на допомогу, вона надіслала свого представника і взагалі.
Не вірите, читайте - ось текст.
Якщо хтось і міг постачати в Грузію зброю,то це Тимошенко,- РНБО https://zaxid.net/yakshho_htos_i_mig_postachati_v_gruziyu_zbroyu_to_tse_timoshenko__rnbou_n1063138
..................

У Фирташа таки отобрали газ на полтора миллиарда долларов
Позднее Тимошенко сообщила, что контракт о покупке 11 млрд куб. м природного газа по льготной цене $153,9 за 1 тыс. куб. м
"Нафтогаз Украины" подписал непосредственно с "Газпромом". https://www.segodnya.ua/politics/u-firtasha-taki-otobrali-haz-na-poltora-milliarda-dollarov-153441.html
................

Тимошенко підписала резолюцію ЄС по цілісності Грузії 2008.
https://www.youtube.com/watch?v=DFpU599co3M
…………
Постанова кабміну Ю.Тимошенко розпорядження кабміну від 11серпня 2008року№1089-р
http://ukraine.uapravo.net/data2008/base02/ukr02343.htm
………………………
від 20 серпня 2008 р. N 1126-р
Київ https://docs.dtkt.ua/doc/1095.3654.0
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Януковича привели до влади всі ті, хто голосував проти Ющенка. Так само, як зараз Зеленського привели до влади всі ті, хто голосував проти Порошенка. І Ющенко і Порошенко були ворогами Путіна.
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Т.е. ты голосовал за Юща после того, как он подписал с овощем универсал? А во втором туре топил за овоща? Ну и кто ты после этого? Апеляційний суд не дав ГПУ заарештувати моє майно, - Ющенко - Цензор.НЕТ 8869
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Створення універсалу ініційовано під час першого засідання Загальнонаціонального круглого столу, яке відбулось 27 липня 2006.
Зокрема, в Універсалі декларується:Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення ефективності використання природних ресурсів, енергоносіїв, впровадження енергозбережних технологій;Продовження курсу євроінтеграції України з перспективою вступу в ЄС, невідкладний початок переговорів про створення зони вільної торгівлі з ЄС;Взаємовигідне співробітництво з НАТО відповідно до Закону «Про Основу національної безпеки України»;Рішення питання про вступ у НАТО за результатами всеукраїнського референдуму.
Універсал підписано усіма політичними силами Верховної Ради, крім БЮТ[1], а КПУ - із застереженнями. Передбачалось, що текст Універсалу ляже в основу програми дій коаліційного уряду.
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А еще Ющ во втором туре агитировал против Тимошенко, значит был за овоща. И ты значит был за овоща. Апеляційний суд не дав ГПУ заарештувати моє майно, - Ющенко - Цензор.НЕТ 6659
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Ну я же с тобой в ромашку не играю. Все отлично помнят, как слились в экстазе Ющ и овощ. Так что заканчивай свою демагогию. Ющ и овощ - близнецы и братья. Апеляційний суд не дав ГПУ заарештувати моє майно, - Ющенко - Цензор.НЕТ 9913
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"На коаліційних переговорах ПР і БЮТ справді розглядався варіант конституційних змін щодо виборів президента в парламенті та продовження терміну повноважень нинішньої Верховної Ради. За словами Януковича, його не влаштовувало те, що зміни належало внести швидко, а отже, відмовитись від відкритого їх обговорення.

«А такий шлях - це крок назад від демократії. Треба завжди радитися з народом», - зауважив лідер Партії регіонів. Як він додав, «прискорювати реформи необхідно, але не коштом обмеження прав громадян».

«Я заявляв завжди і заявляю зараз - президент держави повинен бути обраний на прямих всенародний виборах... Я приймаю це рішення однозначно», - наголосив політик.

Як виглядає, такий крок лідера регіоналів став цілковитою несподіванкою для потенційних партнерів із БЮТ. Юлія Тимошенко поспішила виголосити заяву у відповідь і увечері в неділю виступила з власним телезверненням до народу.

Лідерка БЮТ констатувала: Віктор Янукович поставив крапку на коаліційних переговорах." - де тут ЮЩ?
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А как Ющ овощу Межигорье подарил - помнишь? Или это тоже Тимошенко?
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Колишній президент Віктор Ющенко категорично відкинув свою провину в передачі резиденції Межигір'я з державної власності в приватну.
"Ось я тут зовсім ні до чого", - сказав Ющенко в інтерв'ю журналу "Новое время".
Екс-президент розповів, що, ще будучи прем'єром, вважав правильним передати всі резиденції з балансу уряду на баланс Державного управління справами (ДУС), яке підпорядковується президенту України. І вже парламент під керівництвом спікера Володимира Литвина передав резиденції з балансу ДУС для обслуговування парламенту і далі Віктору Януковичу.
Видання підкреслило, що саме Ющенко підписав рішення про передачу Межигір'я. На це він парирував, що не міг не підписати його.
"Парламент прийняв рішення, я на нього не міг впливати. Хоча я не був від нього в захваті. Там взагалі Тимошенко (лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко) збиралася жити", - сказав Ющенко.
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в.ф. твій сифілік В.Йющенко зараз може будь ,що відкідати,але тверезі і здорові все чудово пам"ятають.

Сергей Левочкин: "Я знаю, что переговоры по коалиции "Нашей Украины" и Партии регионов успешно продвигаются"
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/04/28/4399275/
...............
У ЗМІ викинули пакт Ющенка-Януковича
http://www.pravda.com.ua/news/2009/12/25/4566310/
,...............
Виктор Ющенко назначил одного из лидеров фракции Партии регионов Раису Богатыреву секретарем Совета национальной безопасности и оборо
ны.
http://fraza.ua/analitics/26.12.07/46096.html
................
Кроме того, Фирташ называет себя "неофициальным советником" президента Виктора Ющенко, в частности, по созданию коалиции между Партией регионов и НУНС.
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/12/2/5637319/
.................
Москаль розповів, за яку суму Ющенко та Балога домовлялись з "регіоналами" http://ua1.com.ua/politics/moskal-rozpoviv-za-yaku-sumu-yushchenko-ta-baloga-domovlyalis-z-regionalami-20954.html
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Да никто он.Он твердил Юлька - воровка,а Ющенко из ненависти к Тимошенко Януновича вытянул на президента.
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Поперше за російську агресію тоді голоснуло лише трохи більше 60ти нардепів з 450ти. Інавіть не вся НУНСа голоснула. Подруге за це не проголосував жоден парламент Світу. Потретє Юлі цього року треба було їхати до пуйла і домовлятись за газ. І Юля домовилась за газ. Підписала кабальний для Раші договір. Але у мерзоти продажної, фальшиво-патріотичної, все одно залишилась винуватою.
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А скільки зараз Парламентів Світу проголосували за те, що Росія розпочала війну проти України?
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Ну ты и убогое... Из темы в тему пишешь такой бред, что просто удивляюсь, как можно быть таким дебилом!!!
Скорее всего, ты просто русский.
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в.ф. рига глибше копай.

Семья Ющенко разворовала на "Больнице будущего" более 400 миллионов: расследование. http://censor.net.ua/news/206633/semya_yuschenko_razvorovala_na_bolnitse_buduschego_bolee_400_millionov_rassledovanie_tsenzornet﻿
……………
Госдача Ющенко: позор Украины живет за наш счет.
http://censor.net.ua/news/215968/gosdacha_yuschenko_pozor_ukrainy_jivet_za_nash_schet_foto/sortby/tree/order/desc/page/2#comments﻿
…………
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Апелляционный суд пока не дал ГПУ арестовать...
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Надеюсь, дойдет дело и до этого самовлюбленного "ничто".
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такі всьо забрать і падєліт всєгда актуальна Апелляционный суд не дал ГПУ арестовать мое имущество, - Ющенко - Цензор.НЕТ 8673 прі любом раскладє
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прутня конячого тобі на все обличчя, ще й по голові постукати ним .Конфіскат піде в державну власність.
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и за шо его7 он тока пчел оттуда вывозил, какое же це имущество?
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за дескридетацію національної ідеї відібрати все - геть бджільок з вульиками!!!
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Ранее в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что третий президент Виктор Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

Захопив Яник, а підозрюється Ющ??? Це все, що треба знати про нашу Генпрокуратуру...
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треба деталями цікавитись ,а не бути придурком .
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Деталі в тому полягають, що конкретно Ющ не заволодівав Межигір'ям, бо він не володів нім ні дня! Заволодів Яник, Юща можуть лише підозрювати у сприянні цьому, але ажніяк у не заволодінні комплексом...
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Вітаю!!!
Нехай апеляційний суд зостається оплотом здорового глузду !
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Кучман -Ющер - Пепа в тюрьму суки ! Овощь уже на курорте , Крава на переходном этапе , скащуха .
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Миздобул навіть на іуду не тягне. Той спокутував свій гріх, кинув під ноги катам криваві срібняки і вдавивсь. А цей вчипивсь за "срібняки" - не відірвеш. Соромно, що він мій соплемінник.
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Вангую, що Миздобул не потрапить до буцегарні. Коли його почнуть тягати на допити і реальний строк почне намальовуватись Ющер почне гуляти в такого дурня, що слідчі прозріють. Почне мичати, ремегати, тявкати, вити, скиглити, рохкати ...
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Он же отравленный диоксином и врагами Украины ...
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Ну так, це отрута так на нього "вплинула", що він взяв у Янека мільярд баксів і зробив все, щоб Янек став президентом
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Имущество пана Юща стало произростать синхронно с разорением госбанка "Украина" в 1990-е годы. Но про это уже как-то забыто ...
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Не вішайте Павлу зайвих справ. Павла зняли з прем'єрів у 1997му, а банк луснув у 2001му, за Ющенка, коли Павло вже два роки в Америці сидів.
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В 2001 банк уже ліквідувати почали, крах там почався 1998 - якраз після втечі Лазаренка...
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Ну подумайте самі. Лазарь і Кучма - ворогують. У 1997му влітку Кучма Лазаря знімає з посади прем'єра. А проблеми почались у 1998му, вже за Пустовойтенка, а ліквідація аж у 2001му. Чому тоді Кучма не звинуватив Лазаря в проблемах банку ще тоді?
А це тому, що тоді треба було б проводити незалежний аудит. І він би показав, що рильце в пуху у нього і Юща.
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￼були - любими друзями
Стали - шановними друзями
Доказали в суді злочин станем:
Апеляційний суд не дав ГПУ заарештувати моє майно, - Ющенко - Цензор.НЕТ 1184
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"У вас всё ещё впереди" (Собачье сердце к/ф)
Так дискредитировать и обгадить майдан мог только пасечник.
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Когда уже не было альтернативы,то да.
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