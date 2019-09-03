 Апеляційний суд не дав ГПУ заарештувати моє майно, - Ющенко

Про це сам Ющенко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Київський апеляційний суд відмовив прокурорам Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури в задоволенні апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду столиці від 9 липня, яким було відмовлено в задоволенні клопотання ГПУ про накладення арешту на майно Віктора Ющенка", - написав він.
За словами Ющенка, відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 2 вересня. Представники ГПУ оскаржували в апеляційній інстанції рішення слідчого судді Печерського суду В'ячеслава Підпалого. При цьому паралельно подали ще одне аналогічне клопотання до суду першої інстанції про накладення арешту на майно Ющенка, в задоволені їм також було відмовлено вже іншим суддею.
Ющенко додав, що наприкінці вересня Київський апеляційний суд має розглянути ще одну скаргу ГПУ, тепер уже на інше рішення Печерського суду, яким також відмовлено в клопотанні про накладення арешту на майно Ющенка.
На початку серпня Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у справі колишнього президента Віктора Ющенка щодо незаконного заволодіння резиденцією "Межигір'я", ГПУ підозрює Віктора Ющенка в розтраті майна на загальну суму 540 млн гривень і допомозі Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією "Межигір'я".
Нагадаємо, третього президента України Віктора Ющенка підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.
Раніше в Генеральній прокуратурі України підтвердили, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я" і будинком в с.Нові Петрівці (Київська обл.), А також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.
30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.
З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.
Про це заявив голова фракції Партії Блок Петра Порошенка Артур Герасимов.
"У 2008 році під час голосування за постанову про засудження російської агресії проти Грузії. Ваша політична сила за вашої прямої вказівки не голосувала за визнання Росії агресором. Більше того, тодішній лідер вашої фракції Іван Кириленко публічно назвав агресором Грузію. Ви особисто не зробили жодної заяви на захист Грузії та не проронили жодного слова на осуд Росії. Ваш уряд не виконав відповідне розпорядження президента і свідомо дозволив кораблям російського чорноморського флоту і з грубим порушенням українських законів вирушити з Севастополя до берегів Грузії, щоб підтримати агресивні дії РФ проти незалежної держави", - сказав він.
В. Ільченко.
В жовтні 2008 р. Росія публічно вимагала від Ющенка визнати,
що Україна постачала в Грузію зброю. Як ви вважаєте,
духовний автор "Постанови про засудження військової інтервенції" себе повів?
Він спихнув всю вину... на Тимошенко, зібравши ціле РНБО і офіційно на його
засіданні заявивши, що якщо хтось і міг постачати зброю - то саме Вона, Клята Юлька.
Адже це вона виділила гроші на допомогу, вона надіслала свого представника і взагалі.
Не вірите, читайте - ось текст.
Якщо хтось і міг постачати в Грузію зброю,то це Тимошенко,- РНБО https://zaxid.net/yakshho_htos_i_mig_postachati_v_gruziyu_zbroyu_to_tse_timoshenko__rnbou_n1063138
..................
У Фирташа таки отобрали газ на полтора миллиарда долларов
Позднее Тимошенко сообщила, что контракт о покупке 11 млрд куб. м природного газа по льготной цене $153,9 за 1 тыс. куб. м
"Нафтогаз Украины" подписал непосредственно с "Газпромом". https://www.segodnya.ua/politics/u-firtasha-taki-otobrali-haz-na-poltora-milliarda-dollarov-153441.html
................
Тимошенко підписала резолюцію ЄС по цілісності Грузії 2008.
https://www.youtube.com/watch?v=DFpU599co3M
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Постанова кабміну Ю.Тимошенко розпорядження кабміну від 11серпня 2008року№1089-р
http://ukraine.uapravo.net/data2008/base02/ukr02343.htm
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від 20 серпня 2008 р. N 1126-р
Київ https://docs.dtkt.ua/doc/1095.3654.0
Зокрема, в Універсалі декларується:Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення ефективності використання природних ресурсів, енергоносіїв, впровадження енергозбережних технологій;Продовження курсу євроінтеграції України з перспективою вступу в ЄС, невідкладний початок переговорів про створення зони вільної торгівлі з ЄС;Взаємовигідне співробітництво з НАТО відповідно до Закону «Про Основу національної безпеки України»;Рішення питання про вступ у НАТО за результатами всеукраїнського референдуму.
Універсал підписано усіма політичними силами Верховної Ради, крім БЮТ[1], а КПУ - із застереженнями. Передбачалось, що текст Універсалу ляже в основу програми дій коаліційного уряду.
«А такий шлях - це крок назад від демократії. Треба завжди радитися з народом», - зауважив лідер Партії регіонів. Як він додав, «прискорювати реформи необхідно, але не коштом обмеження прав громадян».
«Я заявляв завжди і заявляю зараз - президент держави повинен бути обраний на прямих всенародний виборах... Я приймаю це рішення однозначно», - наголосив політик.
Як виглядає, такий крок лідера регіоналів став цілковитою несподіванкою для потенційних партнерів із БЮТ. Юлія Тимошенко поспішила виголосити заяву у відповідь і увечері в неділю виступила з власним телезверненням до народу.
Лідерка БЮТ констатувала: Віктор Янукович поставив крапку на коаліційних переговорах." - де тут ЮЩ?
"Ось я тут зовсім ні до чого", - сказав Ющенко в інтерв'ю журналу "Новое время".
Екс-президент розповів, що, ще будучи прем'єром, вважав правильним передати всі резиденції з балансу уряду на баланс Державного управління справами (ДУС), яке підпорядковується президенту України. І вже парламент під керівництвом спікера Володимира Литвина передав резиденції з балансу ДУС для обслуговування парламенту і далі Віктору Януковичу.
Видання підкреслило, що саме Ющенко підписав рішення про передачу Межигір'я. На це він парирував, що не міг не підписати його.
"Парламент прийняв рішення, я на нього не міг впливати. Хоча я не був від нього в захваті. Там взагалі Тимошенко (лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко) збиралася жити", - сказав Ющенко.
Сергей Левочкин: "Я знаю, что переговоры по коалиции "Нашей Украины" и Партии регионов успешно продвигаются"
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/04/28/4399275/
...............
У ЗМІ викинули пакт Ющенка-Януковича
http://www.pravda.com.ua/news/2009/12/25/4566310/
,...............
Виктор Ющенко назначил одного из лидеров фракции Партии регионов Раису Богатыреву секретарем Совета национальной безопасности и оборо
ны.
http://fraza.ua/analitics/26.12.07/46096.html
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Кроме того, Фирташ называет себя "неофициальным советником" президента Виктора Ющенко, в частности, по созданию коалиции между Партией регионов и НУНС.
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/12/2/5637319/
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Москаль розповів, за яку суму Ющенко та Балога домовлялись з "регіоналами" http://ua1.com.ua/politics/moskal-rozpoviv-za-yaku-sumu-yushchenko-ta-baloga-domovlyalis-z-regionalami-20954.html
Скорее всего, ты просто русский.
Семья Ющенко разворовала на "Больнице будущего" более 400 миллионов: расследование. http://censor.net.ua/news/206633/semya_yuschenko_razvorovala_na_bolnitse_buduschego_bolee_400_millionov_rassledovanie_tsenzornet
……………
Госдача Ющенко: позор Украины живет за наш счет.
http://censor.net.ua/news/215968/gosdacha_yuschenko_pozor_ukrainy_jivet_za_nash_schet_foto/sortby/tree/order/desc/page/2#comments
…………
Захопив Яник, а підозрюється Ющ??? Це все, що треба знати про нашу Генпрокуратуру...
Нехай апеляційний суд зостається оплотом здорового глузду !
А це тому, що тоді треба було б проводити незалежний аудит. І він би показав, що рильце в пуху у нього і Юща.
Стали - шановними друзями
Доказали в суді злочин станем:
Так дискредитировать и обгадить майдан мог только пасечник.