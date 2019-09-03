 Чекатимемо через 6 місяців дуже багато резонансних справ, - Арахамія про наслідки скасування депутатської недоторканності

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чи почує суспільство нові прізвища тих, до кого прийдуть слідчі НАБУ та ГПУ, після набуття чинності законом про депутатську недоторканність.

"Я думаю, що з’являться. Тому що зараз є перезавантаження усієї правоохоронної системи. Всі люди вже чекають... Багато людей знають, що коїться, але чомусь правоохоронні органи на це не звертали уваги. Я думаю, що ми будемо чекати за 6 місяців дуже багато таких гучних резонансних справ", - сказав Арахамія.

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Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.