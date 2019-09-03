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 Політика України
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 Верховна Рада звільнила Милованова з поста члена Ради НБУ

Верховна Рада України звільнила Тимофія Милованова з посади члена Ради Національного банку України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 320 народних депутатів.

Милованова звільнили з ради НБУ, оскільки зараз він обіймає посаду міністра з розвитку економіки.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков на Погоджувальній раді у ВР заявив, що Тимофія Милованова звільнять з посади члена Ради НБУ.

"Третє питання порядку денного - про звільнення міністра розвитку економіки Милованова з посади члена ради Національного банку України. Шановні народні депутати, 7 липня 2016 Верховна Рада призначила до складу ради Національного банку строком на 5 років Милованова Тимофія Сергійовича. У зв'язку з тим, що на першій сесії Верховної Ради України 9 скликання Милованов був призначений Міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, нам необхідно ухвалити рішення про звільнення його з посади члена Ради Нацбанку", - заявив Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146195
 
 
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сразу видно, шо цей чувак настоящий агроном
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А коли ж в нас буде новий Голова НБУ? Це ж ключова посада в країні після прем'єр міністра!
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будет головним в разведении буряков и посадке кавунов
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