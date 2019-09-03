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 Суспільство
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Все про:Вища рада правосуддя (261) Татьков (8)

 ВРП звільнила скандального главу Вищого госпсуду часів Януковича Татькова

Вища рада правосуддя звільнила Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України за вчинення "істотного дисциплінарного проступку".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ВРП.

"Вища рада ухвалила рішення звільнити Татькова з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України", - йдеться в повідомленні ВРП, оприлюдненому у вівторок.

Татьков за часів президентства Віктора Януковича очолював Вищий господарський суд України, де ставили останню крапку в суперечках навколо майна та бізнесу. З жовтня 2016 року його офіційно підозрюють у втручанні в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генпрокуратури, Татьков фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дон Татьков і його familia", - "Схеми" виявили в курортній іспанській Малазі елітну нерухомість і 62 га землі, що належать оточенню судді-втікача. ВIДЕО

Постановою Верховної Ради від 29 вересня 2016 року Татькова звільнено з посади судді Вищого господарського суду України.

4 червня 2019 року Велика палата Верховного Суду визнала незаконною і скасувала постанову Ради про звільнення Татькова з посади судді Вищого госпсуду України.

Крім того, суддя Подільського райсуду Києва Володимир Гребенюк скасував арешт із частини майна, що належить оточенню Татькова, зокрема чотирьох квартир, трьох гаражів і нежитлового приміщення в елітному комплексі столиці "Новопечерські липки".

Нині Татьков перебуває за кордоном.

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Вища рада правосуддя (ВРП) 22 серпня 2019 року повернула подання генерального прокурора України про надання згоди на тримання Татькова під вартою. "Подання, яке не відповідає вимогам... Вища рада правосуддя мотивованим рішенням повертає генеральному прокурору або його заступнику", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146193
 
   
 Топ коментарі
 
При Поросяті всі Януковці були на своїх місцях,а шо "Клован" почав витворяти,злочинців почав гоняти))
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Ну так потому и визжат порохоботы-мертвечуки. Фсё пропало. ВСП уволил скандального главу Высшего хозсуда времен Януковича Татькова - Цензор.НЕТ 1638
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Ну не было же такого при мародёре... Верните, плиз, нам мародёра, а? Кушать-то хоЦЦа!
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При Поросяті всі Януковці були на своїх місцях,а шо "Клован" почав витворяти,злочинців почав гоняти))
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Ну так потому и визжат порохоботы-мертвечуки. Фсё пропало.
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писали что Зеленский только на рояле играет ВРП звільнила скандального главу Вищого госпсуду часів Януковича Татькова - Цензор.НЕТ 5335А тут такой блицкриг и взятие штаба противника вместе с трофеями
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Пустое ЭТО. Татьков де факто давно не работал никаким судьей, в отличие, например, от Артура Емельянова, который в последний набор ВСУ не попал. Новость по сути ни о чем...
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Порошенко - один из организаторов преступной ПР, работал министром в преступном правительстве Азарова - Януковича, был против Майдана и защищал администрацию Януковича от протестующих в самом начале Майдана в 2013 году.
Даже кума пуйла Медведчука назначил своим представителем на переговорах в Минске...
Так, что можна было ждать от рыга Порошенко, что он своих рыгов - преступников в обиду даст?

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та неееее,не может быть ,Порошенко же в вышиванке выступал
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Зеб, тебе мама, когда сиську даёт не рассказывает про Татькова? :D

В сентябре 2016 года постановлением Верховной Рады Татьков был уволен с должности судьи Высшего хозсуда Украины. В течение 2017-2018 годов уволенный судья обжаловал постановление в апелляции и кассации, обе судебные инстанции отказали в пересмотре.

Однако уже 30 ноября 2018 года Кассационный админсуд в составе Верховного суда Украины удовлетворил исковые требования Татькова к Верховной Рад и признал незаконным постановление о его увольнении. В июне текущего года Большая Палата ВСУ окончательно отказала в отмене решения Кассационного админсуда.
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Тобі коли Бацька цицьку дає,він тебе по голові гладе?
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Ну не было же такого при мародёре... Верните, плиз, нам мародёра, а? Кушать-то хоЦЦа!
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Увольнение это не то, нужно сажать с конфискацией, вот только тогда суды нормально заработают, а так он выйдет на пенсию где сумма пенсии очень нехилая, плюс припрятанные миллионы.
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Сдают "своих".Только уволил? А конфискация "нажитого непосильным трудом" ? Скоро и этих ублюдков разогнать надо.
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зебобики будут вести себя как люди купившие билет на вечерний квартал. Шоу может быть хоть 10 раз не смешно, глупо, дешево, даже местами обидно, но они все равно будут ржать и досидят до самого конца потому что бабки заплатили. ВСП уволил скандального главу Высшего хозсуда времен Януковича Татькова - Цензор.НЕТ 2662
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Видимо кому-то нужно содержать всю эту мерзоту в таком вертикальном виде а ведь хватит и ВСП для определения преступности
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ну вот, еще одного настоящего хозяйственника сковырнули
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Панове коментатори яким боком до цього зеленський, якому ви тут дефірамби співаєте?
Може осилите історію звільнення?

24 грудня 2015 року Вища рада юстиції, розглянувши матеріали провадження щодо вимог законодавства про несумісність, відкритого за зверненням Міністерства юстиції України стосовно судді Вищого господарського суду України Татькова В.І., а також висновок дисциплінарної секції Вищої ради юстиції, ухвалила рішення про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення судді Вищого господарського суду України Татькова В.І. з посади з підстав порушення вимог щодо несумісності.
19 січня 2016 року до Верховної Ради України направлено подання Вищої ради юстиції про звільнення судді Вищого господарського суду України Татькова В.І. з посади з підстав порушення вимог щодо несумісності.
Постановою Верховної Ради України від 29 вересня 2016 року Татькова В.І. звільнено з посади судді Вищого господарського суду України у зв'язку з порушенням ним вимог щодо несумісності.
Постановою Вищого адміністративного суду України від 18 жовтня 2017 року у задоволенні позову Татькова В.І. до Вищої ради правосуддя, третя особа - Міністерство юстиції України, про визнання незаконним та скасування рішення відмовлено.
Постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 22 травня 2018 року відмовлено у задоволенні заяви представника Татькова В.І. - адвоката Попкова П.О. про перегляд постанови Вищого адміністративного суду України від 18 жовтня 2017 року. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.
Рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 30 листопада 2018 року позовні вимоги Татькова В.І. до Верховної Ради України задоволено. Визнано незаконною та скасовано Постанову Верховної Ради України від 29 вересня 2016 року № 1631-VIII «Про звільнення судді». Постановою Великої Палати Верховного Суду від 4 червня 2019 року в задоволенні апеляційної скарги Верховної Ради України про скасування рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 30 листопада 2018 року відмовлено. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.
Таким чином, рішення Вищої ради юстиції від 24 грудня 2015 року № 1204/0/15-15 про внесення до Верховної Ради України подання про звільнення судді Татькова В.І. з посади судді Вищого господарського суду України з підстав порушення вимог щодо несумісності є чинним. Постанову Верховної Ради України про звільнення судді Татькова В.І. з посади судді з підстав порушення вимог щодо несумісності в судовому порядку визнано незаконною та скасовано.
30 вересня 2016 року набрали чинності закони України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів».
Пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 1401-VIII визначено, що з дня набрання чинності цим Законом призначення, припинення повноважень та звільнення суддів здійснюється відповідно до Конституції України з урахуванням внесених цим Законом змін.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 131 Конституції України рішення про звільнення судді з посади ухвалює Вища рада правосуддя.
Абзацом першим пункту 14 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 21 грудня 2016 року № 1798-VІІІ «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що матеріали та подання Вищої ради юстиції про звільнення суддів, за якими до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» не прийнято рішення Президентом України чи Верховною Радою України, передаються до Вищої ради правосуддя для ухвалення рішення про звільнення суддів з посад з підстав, зазначених у поданнях.
Верховна Рада України листом від 16 липня 2019 року надіслала Вищій раді правосуддя подання Вищої ради юстиції від 19 січня 2016 року про звільнення судді Вищого господарського суду України Татькова В.І. з посади судді з підстав порушення вимог щодо несумісності.
Згідно з пунктом 2 частини шостої статті 126 Конституції України підставами для звільнення судді є порушення суддею вимог щодо несумісності.
Відповідно до частини першої статті 56 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» питання про звільнення судді з підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 частини шостої статті 126 Конституції України, розглядається на засіданні Вищої ради правосуддя.
З огляду на зазначене Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Татькова Віктора Івановича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України.
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как можно замєніть то что гніло 28 лєт ВРП звільнила скандального главу Вищого госпсуду часів Януковича Татькова - Цензор.НЕТ 3737 і самоє главноє но шо
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