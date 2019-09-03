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 Політика України, За кордоном
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Все про:Білорусь (812) Держприкордонслужба (2230) зброя (1390) Демченко (8)

 Кількість зброї, яку намагаються незаконно провезти через українсько-білоруський кордон, суттєво зменшилася, - Держприкордонслужба відповіла Лукашенку

Українські прикордонники констатують зниження рівня незаконного трафіку зброї через кордон країни з Республікою Білорусь, тим самим не підтверджують заяви Мінська про нібито велику кількість зброї, яка незаконно ввозиться в країну через кордон з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко

"Протягом останніх років ми неодноразово чули з білоруської сторони заяви про потік нелегальної зброї, який нібито йде з України. При цьому українська сторона жодного разу не отримала цього підтвердження", - сказав Демченко.

Так за 8 місяців 2019 року на кордоні з Білоруссю українські прикордонники виявили 38 одиниць зброї.

"Ця цифра в рази менше, ніж за аналогічний період минулого року. Необхідно зазначити, що з цих 38 одиниць 20 слідували саме на в'їзд в Україну, тобто їх намагалися провезти саме з території Білорусі", - акцентував представник українського прикордонного відомства.

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За його словами, решта 18 одиниць зброї, які намагалися вивезти на територію Білорусі з України, лише одна одиниця є вогнепальною зброєю, інші ж - мисливською, газовою, холодною або пневматичною.

"Можу зі свого боку зазначити, що українські прикордонники постійно вживають заходів безпеки, щоб не допустити переміщення зброї або вибухонебезпечних предметів. Такі заходи здійснюються, зокрема, і на кордоні з Білоруссю", - додав Демченко.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений закрити кордон з Україною через потік зброї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146190
 
 
 Топ коментарі
 
А вот запретить луке провозить в Украину беларусские креветки, и посмотреть как он будет усы жевать.
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ага, прям как контрабанда, в несколько раз Количество оружия, которое пытаются незаконно провезти через украинско-белорусскую границу существенно снизилось, - Госпогранслужба ответила Лукашенко - Цензор.НЕТ 7284
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А вот запретить луке провозить в Украину беларусские креветки, и посмотреть как он будет усы жевать.
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В Канаде парень попытался расплатиться ворованной кредитной картой, прямо на глазах у бдительного полицейского.

https://vidos.top/v/1807521
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с одной стороны раша вроде женского рода, те же "три сестры" на погранпереходе, раша-матушка,....... и в тоже время налево и направо они презентуют себя "старшим братом" ))) так раша шо, в корне своём трансвестит или транссексуал? ))))
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)) то это про крепостных старшего брата хрущёв говорил "вы что - мужики или ********* проклятые,.....".
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Лукашенко сказал в 2014 году в своей многочасовой истерии про Майдан, что "майданутые" ((c) Лукашенко А.Г.) хотят приехать в Минск и устроить здесь "бойку" ((c) Лукашенко А.Г.), значит везут оружие...
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Ёлки зелёные!!! Александр Григорыч зря переживал о трансганичной контрабанде оружия. Усё на плотном замке. Оказывается оружие везли не из Украины в Беларусь а наоборот- из Беларуси на неподконтрольные Киеву территории оружие из стран входящих в ОДКБ, а также сепарских образований других республик а ныне независимых государств бывшего ссср.
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Хорошо по усам поводили. Если есть конкретные цифры, значит есть конкретные отчеты.
А ну Бацько апеллируй ?! ... Что там тебе ***** на ушко шепотнет ?
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