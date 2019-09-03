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 Політика України
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Все про:законопроект (719) Зеленський (2600) Венедіктова (8)

 Дисбалансу влади не відбувається, Порошенко вже провадив таку лінію поведінки, - Венедиктова про законопроєкт, який розширює повноваження президента

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Венедиктова заявила, що не бачить у законопроєкті про розширення повноважень президента концентрації влади в руках Зеленського.

Про це вона повідомила в коментарі Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що дисбалансу влади не відбувається. І якщо ми бачимо зараз, що президент, який прийшов з певною програмою, виконує її, чесно її виконує, це абсолютно не позбавляє парламентаріїв, які вважають, що по-іншому потрібно прописати Конституцію, подати відповідний законопроєкт", - вважає нардепка.

На думку Венедиктової, нічого нового не відбувається.

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"Ми ж бачили, що президент Порошенко фактично вже проводив таку лінію поведінки. Це закріплено певними законами. Тому відправлення до Конституційного суду проєктів цих законів тільки ставить питання, чи дійсно це конституційні повноваження і давайте потім розглядати їх як законопроєкти. Тобто щось такого, що б переставляло з ніг на голову не відбувається", - зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні Рада направила в КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи.

Своєю чергою народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття законопроєкту, який закріплює за президентом повноваження утворювати регуляторні та антикорупційні органи, може привести до дисбалансу влади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146188
 
 
 Топ коментарі
 
Все прпвильно.
Вот на россии то же нет дисбаланса власти потому что царь хороший.
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дисбаланса нету.есть диктатура и узурпация.которая для зеЛи закончится ростов.совсем скоро
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Оказывается, что зрады вовсе и не было при Порошенко, осталось зебам только термосами срать.
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Все прпвильно.
Вот на россии то же нет дисбаланса власти потому что царь хороший.
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Парламентско-президентская республика тихо, под монотонный гомон "Сватов" и улюлюканье "95 квартала" де-факто приказала долго жить.

Дисбаланса власти не происходит, Порошенко уже проводил такую линию поведения, - Венедиктова о законопроекте, расширяющем полномочия президента - Цензор.НЕТ 6147
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дисбаланса нету.есть диктатура и узурпация.которая для зеЛи закончится ростов.совсем скоро
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заявила, что не видит в законопроекте о расширении полномочий президента концентрации власти в руках Зеленского.


- Куме, Ви шо п'єте? Ви не бачите, шо спирт метіловий ?

-Ой, Куме, не бачу. Нічого не бачу ...
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Свежая новость из в эту канву, очередная божья роса:

".... Українці зобов'язані підписати з мобільними операторами письмові договори або ж передати їм свої паспортні дані. Всі SIM-карти змусять реєструвати з паспортом. Ці нововведення передбачені законопроектом №1083. Його разом із колегами зі "Слуги народу" розробив наймолодший віцепрем'єр в історії України 28-річний Михайло Федоров. В уряді він відповідає за цифрову трансформацію...."
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Честному человеку нечего скрывать от Коломойского и его друзей.
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До речі- по запиту ;Михайло Федоров; дуже швидко виходиш на сторінку де стає ясно про реальне існування зелеботів.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/03/6/7208437/
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VoxUkraine сделала исследование ботов на страницах украинских политиков. У Зеленского самое большое количество активных ботов.
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Ростов, для шмарклі, це буде за щастя. Найвірогідніше, це або доля Муссоліні висіти обисцяним догори ногами, або Каддафі з прапорцем в сраці, бо живе воно Коломойші не потрібне
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_Какая-то Венедиктова сказала "дисбаланса нет". И что? От этого дисбаланс исчезнет, реальность изменится от её слов? Вряд ли. Значит она пытается меня обмануть! Дисбаланса власти не происходит, Порошенко уже проводил такую линию поведения, - Венедиктова о законопроекте расширяющем полномочия президента - Цензор.НЕТ 306
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Ну якщо сама Венедіктова сказала, то ... залізно Дисбаланса власти не происходит, Порошенко уже проводил такую линию поведения, - Венедиктова о законопроекте расширяющем полномочия президента - Цензор.НЕТ 3585 "Несколько лет назад Венедиктова пыталась получить должность судьи в Верховном суде Украины. Однако не смогла набрать достаточного количества баллов на профильном экзамене. В итоге - выбыла из конкурса."
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Самая умная из имеющихся в рядах "слуг" юристка, главная по реформам.
А какие же остальные?
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остальные с трускавецкими дипломами.
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Подкрепить бы надо мнениями Юзика и фотографа...
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Оказывается, что зрады вовсе и не было при Порошенко, осталось зебам только термосами срать.
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и только порохоботы против Дисбаланса власти не происходит, Порошенко уже проводил такую линию поведения, - Венедиктова о законопроекте, расширяющем полномочия президента - Цензор.НЕТ 2009
я только одного понять не могу, как это может сказаться на вас ущербных?
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вот именно ничего нового не происходит. Все хорошее взято с предыдущих, а дальше 95 рулит...Идеи Пороха закончатся, Что потом?
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бред...какие ИДЕИ? Было 5 лет всей полноты власти...Чего не воплотили в жизнь???
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Изе надо больше власти карлик не может закончить эпоху бедности 🙋🙋🙋 кстати учителя уже получают по 4 тысячи долларов или залюпю наворотник и по губам
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У пороха не было 254 голосов. Приходилось торговаться и договариваться, вылазить из того дерьма, в котором оказались из-за "умных" избирателей Януковича. При этом от него все что-то хотели. Все это шло в ущерб самому пороху, но страну он передал живой и как сказал Гончарук, двигающейся в правильном направлении, пусть и медленно. Скоморох решил же ее продать. Но быстро. Вместе уже со своими "умными" избирателями и землями. Зачем "умным" земля? Им нужны быстрые деньги, за которыми последует быстрый кердык. Так было всегда и так всегда будет. И тогда придется думать и чесать репу, все-равно, как бы неприятно это не было бы. Ведь придется...
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Даже Янукович в законопроекте о купле-продаже земли не допускал иностранцев к этому, а Клоун допускает.
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Изе надо больше власти карлик не может закончить эпоху бедности 🙋🙋🙋 кстати учителя уже получают по 4 тысячи долларов или залюпю наворотник и по губам
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они уже ждут окончания пятилетки, что-бы увидеть рост экономики на 40%. в коземанде цифра 4 - священная.
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осталось еще как януковощу срок продлить, лет на 10 и обвинить во всем порошенко. Дисбаланса власти не происходит, Порошенко уже проводил такую линию поведения, - Венедиктова о законопроекте, расширяющем полномочия президента - Цензор.НЕТ 5442
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Подчинить лично себе внутренние войска (нацгвардию) даже Ялынкович не додумался.
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Примерно, но не фактически. А этот не стесняется подчинять непосредственно себе.
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ты забываешь что у шмаркли самостоятельности как у использованного кондома в открытом космосе.
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Вот какраз кондом в открытом космосе - это недосягаема для ЗЕ свобода действий.

Я ж не говорил о том, кто стоит за ЗЕ. Я говорил о том, что фактически, помимо узурпации власти, ЗЕ обзавелся личной армией.
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Разговоры, полномочия, ночные работы..........Будем посмотреть на результат. 100 дней уже тикают с пятницы.
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новые 100 дней???
и скоко раз по 100???
вы, примитивы, затрахали,
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а у тебя там тампакс?
у людей обычно там кое-что другое..)))
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бла-бла-бла, ни слова не сказала какие именно Порох такие же линии проводил. Зеля хочет единолично назначать руководство НАБУ и ГБР, а при Порохе их выбирала комиссия и Порох только визировал окончательно выбранного кандидата. А Венедиктова просто лукавит для тех кто не разбирается ...
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комиссии были показушными, всё решалось на сходняке на Банковой.
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Так вот как появилась труба, которая теперь тягает Пороха на допросы.

Это все Порох лично так спецом задумал, шоб не скучать. Или он ничего не знал о сходняках на Банковой. Бо наверное он шото предпринял бы, шоб это был его чел, а не рыговский выскочка.
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Труба пытается лизануть новой власти. Но кажется это бесполезно.
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Бо лижет не там. Дисбалансу влади не відбувається, Порошенко вже провадив таку лінію поведінки, - Венедиктова про законопроєкт, який розширює повноваження президента - Цензор.НЕТ 1542 С другой стороны, похоже, что иначе он не умеет.
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Снова с больной головы на здоровую! Порошенко не МЕНЯЛ КОНСТИТУЦИЮ,расширяющей его полномочия, а Зеленский сделал это!
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Да какой нафиг дисбаланс может быть, если все ветви власти теперь принадлежат Коломойскому?
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досить мізки пудрити людям! Звикли вже за майже 10 місяців, що піплл все хаває...Сподіваюсь, що "протестанти"(проти Пороха) роздупляться та побачать нарешті, що обрали міні ху*логітлєра....своє українське х*йло...Але підсумок буде для всіх один- диктатура і кінець демократії...і одна газета "Правда", як при совку замість незалежних ЗМІ..А за прослуховування забугорних радіо та читання закордонних ЗМІ- буцигарня...
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Нардеп от "Слуги народа" Ирина Венедиктова заявила...

На этом можно и закончить. Это так же, как с ******. Открыло рот - значит врет.
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"Мы же видели, что президент Порошенко фактически уже проводил такую линию поведения. Источник: https://censor.net.ua/n3146188 "
порох резко стал эталоном законности???
ну вы и проститутки....)))
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Младореформатори чомусь починають не з найпотрібнішого для країни, а з узурпації влади.
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