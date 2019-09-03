 Дисбалансу влади не відбувається, Порошенко вже провадив таку лінію поведінки, - Венедиктова про законопроєкт, який розширює повноваження президента

Про це вона повідомила в коментарі Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що дисбалансу влади не відбувається. І якщо ми бачимо зараз, що президент, який прийшов з певною програмою, виконує її, чесно її виконує, це абсолютно не позбавляє парламентаріїв, які вважають, що по-іншому потрібно прописати Конституцію, подати відповідний законопроєкт", - вважає нардепка.
На думку Венедиктової, нічого нового не відбувається.
"Ми ж бачили, що президент Порошенко фактично вже проводив таку лінію поведінки. Це закріплено певними законами. Тому відправлення до Конституційного суду проєктів цих законів тільки ставить питання, чи дійсно це конституційні повноваження і давайте потім розглядати їх як законопроєкти. Тобто щось такого, що б переставляло з ніг на голову не відбувається", - зазначила вона.
Нагадаємо, сьогодні Рада направила в КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи.
Своєю чергою народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття законопроєкту, який закріплює за президентом повноваження утворювати регуляторні та антикорупційні органи, може привести до дисбалансу влади.
Вот на россии то же нет дисбаланса власти потому что царь хороший.
- Куме, Ви шо п'єте? Ви не бачите, шо спирт метіловий ?
-Ой, Куме, не бачу. Нічого не бачу ...
".... Українці зобов'язані підписати з мобільними операторами письмові договори або ж передати їм свої паспортні дані. Всі SIM-карти змусять реєструвати з паспортом. Ці нововведення передбачені законопроектом №1083. Його разом із колегами зі "Слуги народу" розробив наймолодший віцепрем'єр в історії України 28-річний Михайло Федоров. В уряді він відповідає за цифрову трансформацію...."
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/03/6/7208437/
А какие же остальные?
я только одного понять не могу, как это может сказаться на вас ущербных?
Я ж не говорил о том, кто стоит за ЗЕ. Я говорил о том, что фактически, помимо узурпации власти, ЗЕ обзавелся личной армией.
и скоко раз по 100???
вы, примитивы, затрахали,
у людей обычно там кое-что другое..)))
Это все Порох лично так спецом задумал, шоб не скучать. Или он ничего не знал о сходняках на Банковой. Бо наверное он шото предпринял бы, шоб это был его чел, а не рыговский выскочка.
На этом можно и закончить. Это так же, как с ******. Открыло рот - значит врет.
порох резко стал эталоном законности???
ну вы и проститутки....)))