 Порошенку направлять повторну повістку на допит у ДБР, - Труба

Про це директор ДБР Роман Труба написав у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, Петро Порошенко сьогодні не з’явився на допит в ДБР. Прийшов його адвокат, пояснив причину неявки свого підзахисного – він тепер народний депутат України і працює в сесійній залі", - зазначив Труба.



Директор ДБР не відкидає, що такою ж аргументацією можуть тепер скористатися й інші народні депутати. Адже імунітет не дозволяє застосовувати до них норму КПК про примусовий привід.

"Та є одне "але". У народних депутатів є лише чотири місяці щоб використовувати цю можливість. Парламент сьогодні відправив у минуле депутатську недоторканість. Із січня 2020 року вона перестане бути ширмою для уникнення відповідальності", - написав Труба.



"Повторну повістку на допит ми направимо", - підсумував він.

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У вівторок, 3 вересня п'ятий президент України, а нині - народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко мав прийти на допит у Державне бюро розслідувань. Замість Порошенка прийшов його адвокат Ігор Головань. Він пояснив відсутність свого клієнта необхідністю працювати в сесійній залі Верховної Ради.

Сьогодні ж Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.