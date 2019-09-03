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Все про:допит (515) недоторканність (437) Порошенко (9616) Труба (117) ДБР (458)

 Порошенку направлять повторну повістку на допит у ДБР, - Труба

Директор Державного бюро розслідувань зазначив, що через скасування депутатської недоторканності вже через 4 місяці народних депутатів зможуть доставляти на допити примусово.

Про це директор ДБР Роман Труба написав у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, Петро Порошенко сьогодні не з’явився на допит в ДБР. Прийшов його адвокат, пояснив причину неявки свого підзахисного – він тепер народний депутат України і працює в сесійній залі", - зазначив Труба.

Директор ДБР не відкидає, що такою ж аргументацією можуть тепер скористатися й інші народні депутати. Адже імунітет не дозволяє застосовувати до них норму КПК про примусовий привід.

"Та є одне "але". У народних депутатів є лише чотири місяці щоб використовувати цю можливість. Парламент сьогодні відправив у минуле депутатську недоторканість. Із січня 2020 року вона перестане бути ширмою для уникнення відповідальності", - написав Труба.

"Повторну повістку на допит ми направимо", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відтепер не буде "касти недоторканних". І це лише початок, - Зеленський про скасування недоторканності

У вівторок, 3 вересня п'ятий президент України, а нині - народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко мав прийти на допит у Державне бюро розслідувань. Замість Порошенка прийшов його адвокат Ігор Головань. Він пояснив відсутність свого клієнта необхідністю працювати в сесійній залі Верховної Ради.

Сьогодні ж Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

Порошенку направлять повторну повістку на допит у ДБР, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146185
 
   
 Топ коментарі
 
Точно повестку? А может всё таки наручники и принудительно?! Порошенко направят повторную повестку на допрос в ГБР, - Труба - Цензор.НЕТ 1322
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ДеЗертиру повістки приносили, приносили, так він щоб в армію не піти, в президенти подався!
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Навіщо папір витрачати, якщо можна на налигачі притягти, як барана...
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Це буде зірковий момент для Петра. Ці фотки будуть у топі всіх світових новин. Він зможе пишатись такою популярністю. Недовго, правда.
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Камеди клаб.Если бы было желание у Трубы с Порохом поговорить - нашли бы время встретиться в 8 утра или восемь вечера или в субботу или когда угодно.Повестку,кстати, могли бы прислать по месту работы - в ВР. Тогда бы вобще не было бы причины трындеть - пусть Разумков отвечает за доставку Петра - а какже,зарплата сохраняется и так далее.Не пустил - иди сам объясняйся.
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Все Ви виклали фахово.
Але на Порошенка, крім подань Портнова, бувшого Голови АП Януковича, нічого не має.
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портнов пнул ногой под зад этого прогибщика. Забегал, завонял.
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Не з того зеля почав...
Українці, справжні Українці, не мало/новороси чи х@хли, чекають коли будуть повістки таким гидотам як ахметов, медведчук, шуфрічь, бойко та іншій про к@цUPській мерзоті !!!
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У Вас опечятка "суліма іван" - не пЕтя а пУтя у їх головний.
Тому й літав медведчук то іньша гидота до мокшанії на передодні виборів у ВР.
P. S. пУТІН - )(YЙLО !!!
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Пан так гучно стукає собі в груди, що аж вуха закладує. Дам продажному пану за це гривню. Одну.
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Уже представляю как спецназ в январе поволокет Петю как таскали Саакашвили из ресторана.))
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Сподіваюсь колись притягнуть, по недоторканості, того хто здає Станицю Луганську ворогу, здає позиції України !!!
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товарищ Труба, огласите весь список приглашенных для показаний.
Такое впечатление, что кроме Порошенко контора больше никем не интересуется.
Однообразно и скучно.
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Сколько же на цензоре безработных адвокатов!
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Петя уже с горя ( по голосованию ) в стельку бухой и обосранный спит в Козине , какие ГБР ,
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Принудительно доставить , предварительно сняв с него неприкосновенность.
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Не только сняв неприкосновенность, но и маску, трусики и крест.
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Пеця сдуру поставил не на ту лошадку. А поддержи он Трампа в 2016 году, ходил бы ныне гоголем.
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Варто було навіть дотримуватись нейтралитету. І не називати Трампа "земляним черв'яком".
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порошенко двуликий брехливый подонок, до выборов вынужден был с кислым лицом таки ходить по повесткам, пока не стал депутатом и "неприкосновенным"! теперь и ПОКА он ДЕМОНСТРАТИВНО ПЛЮЕТ на законы(и на своих дебилов-избирателей, перед которыми был вынужден пару раз ломать ваньку) государства, прикрываясь "неприкосновенностью" за снятие которой он "голосовал"!
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Баригу - підарешт!
І доставити його примусово, доки на втік за кордон.
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Щойно з'явилася остання новина - Трубу зняли з займаної посади і проти нього порушили кримінальну справу у зв'язку з незаконними оборудками та хабарництвом.. Ось така фігня, малята 😀😀😀😀😀
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Даже если в Трубу попадет молния , для Порошенко ничего не изменится. Будет ходить на допросьі , пока , как свидетель...
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