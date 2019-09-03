 Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Юрчишин вважає, що Рада не знайде необхідні 300 голосів для ухвалення цього законопроєкту. "Чи буде в парламенті 300 голосів на перерозподіл влади і надання президенту, наприклад, права неконтрольовано, незрозуміло утворювати регуляторні органи, я в цьому глибоко сумніваюся", - сказав Юрчишин.
Він зазначив, що свою оцінку законопроєкту дасть Конституційний суд, у який сьогодні нардепи направили подання.
"Є таке демократичне положення, де особа, обрана на посаду, не може в процесі своєї роботи набувати більш широких прав, ніж ті права, на які вона обиралася. Тобто ми обирали Зеленського під одні повноваження, а зараз він сам собі розширює фактично повноваження. Ми мали приклад такого, де незаконним чином президент Янукович через незаконні зміни фактично в Конституції змінив баланс влади, і ми знаємо до чого це призвело. Тому я дуже сподіваюся, що Конституційний суд у цьому випадку скористається цією нормою", - заявив Юрчишин.
Якщо КС ухвалить законопроєкт, і Рада збере 300 голосів, це загрожує дисбалансом влади, вважає нардеп.
"Це загрожує руйнуванням балансу, тобто президент матиме набагато ширші повноваження у сфері виконавчої влади, на які ми з вами його не обирали. Фактично можливості контролю з боку парламенту суттєво знизяться. Тому, скажімо, я не можу гарантувати, що це буде монополія влади, а перетягування влади до президента. Якщо ми зараз говоримо, що в країні парламентсько-президентська республіка, то це буде заявочка на формування президентської", - заявив Юрчишин.
Нагадаємо, сьогодні Рада направила в КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи.
не отвечай ему и он просто с голоду сдохнет
Или еще кто то рассматривает Украину, как парламентско -президентскую республику?
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·7 ч
Цифровая тюрьма от зепидаров - закон 1083:
Телефоны по паспорту
Симки по паспорту
Запрет VPN Хранение трафика операторами (закон Яровой)
Вот и вся диджитализация, которую получат 73% ******, а вместе с ними и украинцы.
Ждите запрет на выезд из Коломойского королевства.
Чудесно.
Прямо как в европе?
Да забилушки?
власть он любил и холсты...
А разве может и не привести ?
Он так обильно боролся с коррупцией всю свою недолгую жизнь и так её уверенно поборол, что теперь может подавать голос в планетарном масштабе. И сидел Ярик 10 лет на попе ровно и при ******** и при поросёнке пепе а теперь голос прорезался, волю почувствовал.)
вплоть до назначения массовых расстрелов и публичных казней,
вся коррупция будет сразу поборена ура товарищи
луч светапутч, света.