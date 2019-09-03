 Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Юрчишин вважає, що Рада не знайде необхідні 300 голосів для ухвалення цього законопроєкту. "Чи буде в парламенті 300 голосів на перерозподіл влади і надання президенту, наприклад, права неконтрольовано, незрозуміло утворювати регуляторні органи, я в цьому глибоко сумніваюся", - сказав Юрчишин.

Він зазначив, що свою оцінку законопроєкту дасть Конституційний суд, у який сьогодні нардепи направили подання.

"Є таке демократичне положення, де особа, обрана на посаду, не може в процесі своєї роботи набувати більш широких прав, ніж ті права, на які вона обиралася. Тобто ми обирали Зеленського під одні повноваження, а зараз він сам собі розширює фактично повноваження. Ми мали приклад такого, де незаконним чином президент Янукович через незаконні зміни фактично в Конституції змінив баланс влади, і ми знаємо до чого це призвело. Тому я дуже сподіваюся, що Конституційний суд у цьому випадку скористається цією нормою", - заявив Юрчишин.

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Якщо КС ухвалить законопроєкт, і Рада збере 300 голосів, це загрожує дисбалансом влади, вважає нардеп.

"Це загрожує руйнуванням балансу, тобто президент матиме набагато ширші повноваження у сфері виконавчої влади, на які ми з вами його не обирали. Фактично можливості контролю з боку парламенту суттєво знизяться. Тому, скажімо, я не можу гарантувати, що це буде монополія влади, а перетягування влади до президента. Якщо ми зараз говоримо, що в країні парламентсько-президентська республіка, то це буде заявочка на формування президентської", - заявив Юрчишин.

Нагадаємо, сьогодні Рада направила в КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи.