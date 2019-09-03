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 Політика України
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Все про:Зеленський (2600) Конституція (293) Юрчишин (15)

 Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин вважає, що ухвалення законопроєкту, який закріплює за президентом повноваження утворювати регуляторні та антикорупційні органи, може привести до дисбалансу влади.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Юрчишин вважає, що Рада не знайде необхідні 300 голосів для ухвалення цього законопроєкту. "Чи буде в парламенті 300 голосів на перерозподіл влади і надання президенту, наприклад, права неконтрольовано, незрозуміло утворювати регуляторні органи, я в цьому глибоко сумніваюся", - сказав Юрчишин.

Він зазначив, що свою оцінку законопроєкту дасть Конституційний суд, у який сьогодні нардепи направили подання.

"Є таке демократичне положення, де особа, обрана на посаду, не може в процесі своєї роботи набувати більш широких прав, ніж ті права, на які вона обиралася. Тобто ми обирали Зеленського під одні повноваження, а зараз він сам собі розширює фактично повноваження. Ми мали приклад такого, де незаконним чином президент Янукович через незаконні зміни фактично в Конституції змінив баланс влади, і ми знаємо до чого це призвело. Тому я дуже сподіваюся, що Конституційний суд у цьому випадку скористається цією нормою", - заявив Юрчишин.

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Якщо КС ухвалить законопроєкт, і Рада збере 300 голосів, це загрожує дисбалансом влади, вважає нардеп.

"Це загрожує руйнуванням балансу, тобто президент матиме набагато ширші повноваження у сфері виконавчої влади, на які ми з вами його не обирали. Фактично можливості контролю з боку парламенту суттєво знизяться. Тому, скажімо, я не можу гарантувати, що це буде монополія влади, а перетягування влади до президента. Якщо ми зараз говоримо, що в країні парламентсько-президентська республіка, то це буде заявочка на формування президентської", - заявив Юрчишин.

Нагадаємо, сьогодні Рада направила в КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146180
 
   
 Топ коментарі
 
За этим все и делалось. Просто за картавым скоморохом стоят более серьезные люди, вроде бени, Портнова, Медведчука. А там и до Путина недалеко. Получив по сути безграничную власть в Раде, Москва получает полную власть над Украиной. Не получилось на Донбассе, пройдет в Киеве. Ну а оттуда расползется на места. Зебилы, учите "Боже царя храни". Пришло время.
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Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·7 ч

Цифровая тюрьма от зепидаров - закон 1083:
Телефоны по паспорту
Симки по паспорту
Запрет VPN Хранение трафика операторами (закон Яровой)
Вот и вся диджитализация, которую получат 73% уебаны, а вместе с ними и украинцы.
Ждите запрет на выезд из Коломойского королевства.
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Праффєсар також хотів багато влади. Але закінчилося для нього все це Йолкой. Схоже, що одною йолкою тут вже не обійтися. Доведеться для Вофкі встановити під Йолкой ще і Рояль...😃
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Ты с Соросом согласовал? С Пинчуком проконсультировался?
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Передай Вакарчуку, что он может на заседания рады не приходить, толку нету, слуга и так проголосует. А от концертов Океан Єльзы хоть какойто толк будет!!!1
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А от твоей подтанцовки на "Цензоре" толк есть?Принятие законопроекта о расширении полномочий президента может привести к дисбалансу власти, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7018
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Каким образом? Под церковью стоишь, подать просишь и одновременно на "Цензоре" пишешь? Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4843
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ты не в курсе по какой схеме кремлеботы работают?)
не отвечай ему и он просто с голоду сдохнет
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Праффєсар також хотів багато влади. Але закінчилося для нього все це Йолкой. Схоже, що одною йолкою тут вже не обійтися. Доведеться для Вофкі встановити під Йолкой ще і Рояль...😃
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Для Лукашенко ведь ничем не закончилось - 73% зебилов, простите - лукашистов ещё и не такое проглатывали, они проглотили даже дописки под указами - "Внести изменение в законодательство в соответствии с указом"...
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Пора бюст ваять в Кривом Роге для обращения зебилов...
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Принятие законопроекта о расширении полномочий президента может привести к дисбалансу власти, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7434 253 голоса в ВР его, министры все его, что тут еще можно "дисбалансировать"?
Или еще кто то рассматривает Украину, как парламентско -президентскую республику?
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Он хочет еще больше ведомств, заточенных именно на себя
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вопрос стоит - так - быть ли зели царем или не бцть - а хорошим царем или плохим это уже другой вопрос - а то потом он и уходить не захочет сам - выгоняй его потом))))
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За этим все и делалось. Просто за картавым скоморохом стоят более серьезные люди, вроде бени, Портнова, Медведчука. А там и до Путина недалеко. Получив по сути безграничную власть в Раде, Москва получает полную власть над Украиной. Не получилось на Донбассе, пройдет в Киеве. Ну а оттуда расползется на места. Зебилы, учите "Боже царя храни". Пришло время.
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Глупость человеческая безгранична. Этот тезис Эйнштейна успешно доказали украинцы.
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в країні створюєтся лохократія за допомогою лапшинізму Зе виродок пожартував над народом народження такого собі наполеончика під оплески плебсу Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4615
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Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·7 ч

Цифровая тюрьма от зепидаров - закон 1083:
Телефоны по паспорту
Симки по паспорту
Запрет VPN Хранение трафика операторами (закон Яровой)
Вот и вся диджитализация, которую получат 73% ******, а вместе с ними и украинцы.
Ждите запрет на выезд из Коломойского королевства.
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"Тихая прилизанная тварь" мураєв відверто казала в інтерв'ю на ICTV в такому приблизно стилі - "безвиз нам невыгоден - едут по европам за длинным рублём! а не было безвиза, у нас пахали сколько начсмены скажет! жрать захочешь - будешь и за буханку хлеба горбатиться 25 часов в сутки, 8 дней в неделю!"
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Возвращаемся к президентско- парламентской?
Чудесно.
Прямо как в европе?
Да забилушки?
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депутаты слишком долго прятались за депутатской неприкосновенностью и занимались чем знает чем... а сейчас придется делать то, что тебе говорят... тем более партия "глас вопиющего в пустыне"...
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жил был художник один
власть он любил и холсты...

Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8773
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нацгвардія буде підкорятися тільки наказам бєні і олігархів по факту...спробуйте тепер "рипнутися", якщо навіть ваших дітей , як на початку Майдану, будуть до смерті забивати скажені собаки чи авакова чи найгвардійці,- заб'ють і вас разом, упакують в автозаки, як в мокшандії!! Що ви робите, люди добрі? Обрали диктатора від олігархів, щоб придушити націю...Ніяких противаг немає цій диктатурі, а останні знищуються суцільним одобрямсом трускавецького м'яса для кнопкодавства!!! Схаменіться, бо біда вже на порозі кожного...незалежно від уподобань на виборах!!!
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Что значит, "может привести" ?\

А разве может и не привести ?
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Замість збіговиська кримінальників в Раді отримали цирк м-ндавошек,що не є залежними від виборців Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 9915 Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7434
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В кулуарах Ярик может рассказать многое....
Он так обильно боролся с коррупцией всю свою недолгую жизнь и так её уверенно поборол, что теперь может подавать голос в планетарном масштабе. И сидел Ярик 10 лет на попе ровно и при ******** и при поросёнке пепе а теперь голос прорезался, волю почувствовал.) Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3883
Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3226
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да полномочия зеле надо расширять,
вплоть до назначения массовых расстрелов и публичных казней,
вся коррупция будет сразу поборена ура товарищи
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В Украине все будет ОК, на зло всем врагам. Только терпение, ещё немного, луч света уже пронзает мглу.
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Я извиняюс ви имеете у виду за зелёноватый такой отот луч света?
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"Мьі на злобу всем буржуям мировой пожар раздуем" - десь ми вже це чули. "Красньій луч пронзает мглу" - от тільки ворогів слуги народу треба розстріляти та багатих розкуркулити. Блть, щось "луч" не пронизує... Більше розстрілів - вороги усюди!
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Всі, хто піднімає ср@ч на сайті проти України, проти її розвитку і успішності.
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Є ворогами, причому не примиримими ворогами України і українців.
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От помнится мини шо не так давно одно енакиевское чмо себе то же таки расширяло полномочия. Оно разширяло, разширяло, разширяло и в Ростов шо на отом Дону, бивший к слову украинский город, сдрыстнуло. ШОБ НАРОД ЕМУ ЕГО РАЗШИРЯЛКУ НЕ РАЗШИРИЛ. Так я имею на то заострить внимание одного чмо из Кривого Рога, которое решило и себе полномочия разширить. Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7751
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