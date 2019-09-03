 Зеленський дав нам два роки на запуск страхової медицини, - Радуцький

Про це заявив глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".
"Страхування - це програма президента, це програма партії і фракції "Слуга народу". Президент дав нам два роки, щоб ми все це зробили", - сказав Радуцький.
Нагадаємо, раніше новообраний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький заявив про намір президентської команди ввести обов'язкове медичне страхування в Україні в 2021 році.
В Швеции при высоких налогах, высокий уровень жизни, может создавать эту модель и в Украине?
высокий уровень жизни... помню помню... в 5:00 подьем потому что надо очередь занять за молоком и хлебом который привезут к 11:00! Еще и всем не хватит, а в 5:00 очередь уже была человек 20!
-где это в УРСР очередь за молоком с 5 утра была и на всех не хватило...да и хлебом свиней не кормили?
Жили собі кролики у клітці. Двічі на день їм давали по гнилій морквині. По гнилій, але гарантовано. Гарантовано, але по гнилій.
І раптом... двері кліток розкрилися. І кроликам сказали: "Гнилої моркви більше не буде! Весь світ навколо вам доступний! Добувайте самі собі їжу без обмежень, хто скільки зможе!"
В результаті певна частина кроликів повернулися до своєї клітки, але навіть гнилої моркви їм вже ніхто не кидав.
Здаться це Жванецький говорив "Народ ворует - страна богатеет"
Та життя, повноцінне людське життя стало можливим лише з 1991 року. У совку був єдиний позитив - наші баби були молодшими.
Зубы вырывали без наркоза...бабам аборты делали без наркоза.....
Единственное что было при совке развито...это профилактические осмотры....но и они под большим вопросом...потому что все было на потоке...и выявляли все чаще всего случайно....
А продержатся два года?
Система Супрун - это и есть государственная страховая медицина, аналогичная канадско-австралийской системе.
Как будто дрожжи бросили в дерьмо"
Зеленский дал нам три месяца до наступления зимы *****.
Хоть Комаровского поставь ничего не выйдет.