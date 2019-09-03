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Все про:Зеленський (2600) медицина (779) страхування (35) Радуцький Михайло (21)

 Зеленський дав нам два роки на запуск страхової медицини, - Радуцький

Президент Володимир Зеленський дав два роки на запуск страхової медицини в Україні.

Про це заявив глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Страхування - це програма президента, це програма партії і фракції "Слуга народу". Президент дав нам два роки, щоб ми все це зробили", - сказав Радуцький.

Нагадаємо, раніше новообраний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький заявив про намір президентської команди ввести обов'язкове медичне страхування в Україні в 2021 році.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146170
 
 
 Топ коментарі
 
Эта та которая "х№й в ж№опу"....так реформа по страховой медицине называется..???
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Через два года будем еще посмотреть,где окажется сам "даватель", судя по своим действиям, может оказаться дальше януковича Зеленский дал нам два года на запуск страховой медицины, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4090
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У них даже на шаурму денег нет, какая страховка?
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Кто-нибудь из экономистов расскажет, как это при совке 11% подоходного налога и на все хватало и на армию и на бесплатную медицину и образование, на пенсионеров тоже.
В Швеции при высоких налогах, высокий уровень жизни, может создавать эту модель и в Украине?
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казламордый ПНХ со своим сраветским саюзом!
высокий уровень жизни... помню помню... в 5:00 подьем потому что надо очередь занять за молоком и хлебом который привезут к 11:00! Еще и всем не хватит, а в 5:00 очередь уже была человек 20!
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так ты срязани репортаж ведёш....?
-где это в УРСР очередь за молоком с 5 утра была и на всех не хватило...да и хлебом свиней не кормили?
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Тебе за сколько телевизор продавали? За 680 ламповый...и за 755 транзисторный?? А его себестоимость была рублей 200 рублей....все вещи продавались..не первой необходимости с той же наценкой...тебя доили...и ты верищал от счастья....
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Про прямые и косвенные налоги я все знаю, мне интересно было узнать про степень учености троллей. Остался доволен тем,что узнал. Молодцы, правда только иногда.
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Мы рады за за тебя совкодрочера....чеслово....надеемся ты немного поумнел...
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Дрочер это ты, я просто 31 год страдал при совке, а сейчас просто счастлив, сбылось самое несбыточное, к зависти всех нищих, бедных и считающих, что у них на хлеб с маслом хватает.
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Ти мабуть звик за часів совка що "за тебе думає дядя". А від тебе вимагається - арбайтен + відслужити в армії-агресорі + відвідувати "політзаняття". А "думати" не лише було непотрібно, але й вважалося шкідливим.
Жили собі кролики у клітці. Двічі на день їм давали по гнилій морквині. По гнилій, але гарантовано. Гарантовано, але по гнилій.
І раптом... двері кліток розкрилися. І кроликам сказали: "Гнилої моркви більше не буде! Весь світ навколо вам доступний! Добувайте самі собі їжу без обмежень, хто скільки зможе!"
В результаті певна частина кроликів повернулися до своєї клітки, але навіть гнилої моркви їм вже ніхто не кидав.
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Ты молод ещё и глуп, лет через 30 может и поумнешь, если до живешь.
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Поц. Коли совок гавкнувся, мені було 39. Морально це був другий день народження мого покоління (ясна річ, з коммі та совкодрочерами я не приятелював, як і зараз із зебілами). А ти вже точно ніколи не порозумнішаєш, якщо ментально застряг у совку.
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И я 28 лет прожил при совке...и ничего хорошего в нем не вижу....и уж тем более медицины....
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"при совке 11% подоходного налога и на все хватало и на армию и на бесплатную медицину и образование, на пенсионеров тоже", - ну ти і дебіл Зеленський дав нам два роки на запуск страхової медицини, - Радуцький - Цензор.НЕТ 2324
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Если бы хватало, то совок не развалился. Люди не содержали на свою скудную зарплату армию, медицину и все остальное, все это содержалось за счет экспорта энергоресурсов. Мы сами себя и прокормить то не могли и одежду нормальную сделать
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Не нравится? Не ешь. До Горбатого 15 лет было все зашибись, народ богател, страна только отошла от последствий страшной войны. Потом Перестройка и все ахнулось, все плять перестроили, вот на этих руинах до сих пор и живем. Может новая власть что-то с вами гнида и, мешающими развитию Украины что-то сделает.
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>>народ богател<<
Здаться це Жванецький говорив "Народ ворует - страна богатеет"
Та життя, повноцінне людське життя стало можливим лише з 1991 року. У совку був єдиний позитив - наші баби були молодшими.
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Дурнику, скільки тобі рочків було у серпні 1991? Мені було 39. Більш того, я тоді працював інженером на ТВ і знав що навколо НАСПРАВДІ робиться. А ти споживав лише жувачку з екрану. В яку дядько або тітка редактор накидали різних модифікаторів смаку та галюціногенних грибів. Бачу що тебе досі глюки пробивають.
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Да то что ты называешь совковой медициной...это была не медицина...
Зубы вырывали без наркоза...бабам аборты делали без наркоза.....
Единственное что было при совке развито...это профилактические осмотры....но и они под большим вопросом...потому что все было на потоке...и выявляли все чаще всего случайно....
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11%? А умовні совкові зарплати у "фантиках" забув? Особливо якщо порівняти їх іх зпл західного фахівця приблизно такого же рівня? І не за курсом "60 копійок", а за реальним ринковим (за що можа було загриміти). Теорія "економіки сісілізьму для чайників" стверджувала що робітникові платили нібито 40% від вартості вкладеної у продукт праці. А насправді добре якщо 10%.
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Проехали. У меня нормальная машина, на жизнь хватает, про совок не мечтаю, хотя и тогда не страдал от недостатка продуктов или одежды.
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Вірю. Принаймні задню передачу ти вмієш вчасно увімкнути.
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2 роки Зеленський дав нам два роки на запуск страхової медицини, - Радуцький - Цензор.НЕТ 4688.якась помилка?....може два місяці...? враховуючи як приймаються закони
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какой решительный мущщина наш перзидент! раздал всем задания со сроками, а сам " до сих пор следит за выступленгиями 95-го квартала"(не помню где читал)...клоуны в лучшем виде)))
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Царь, ****, Соломон...
А продержатся два года?
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Демагоги хреновы.
Система Супрун - это и есть государственная страховая медицина, аналогичная канадско-австралийской системе.
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Остается один вопрос, кто за страховку платить будет?
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от разошлись )...я б вам обе медицины оставил )...кто хочет страхуется , а кто не хочет тот бесплатно лечится ....как сейчас ))))
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"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо"
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А у Зеленського є два роки аби їх комусь "давать"?!
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Пилять...
Зеленский дал нам три месяца до наступления зимы *****.
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Радуцкий, советы давать и работать - это разные вещи.
Хоть Комаровского поставь ничего не выйдет.
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