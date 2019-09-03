 Зеленський дав нам два роки на запуск страхової медицини, - Радуцький

Про це заявив глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Страхування - це програма президента, це програма партії і фракції "Слуга народу". Президент дав нам два роки, щоб ми все це зробили", - сказав Радуцький.

Нагадаємо, раніше новообраний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький заявив про намір президентської команди ввести обов'язкове медичне страхування в Україні в 2021 році.

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