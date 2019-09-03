 Києву потрібно припинити обіцяти швидкий мир на Донбасі, - Єлісєєв нагадав владі про російську мишоловку

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив у Twitter український дипломат, ексзаступник глави АП Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.
"Порада щодо перемовин у Норманд форматі: офіц Києву варто припинити обіцяти швидкий мир на Донбасі. Бо такий мир - опинитися в російськ мишоловці. Потрібні терпіння, креативність, мудрість і напружена робота, в т.ч. з нашими партнерами. Не варто проводити саміт Н4 заради саміту", - написав Єлісєєв.
Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що під час зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні 2 вересня обговорювалися кроки, які відкриють шлях до саміту лідерів формату, і нагадав про намір Президента Володимира Зеленського завершити війну на Донбасі якомога швидше.
Зеленский:
Ми з вами голосували за одного Порошенка, а обрали іншого.
От каких повесток я прячусь? Вы опять врете! Я публичный человек. Почему мне не дали повестки и не нашли меня?
я ніколи у своєму житті не розмовляв з Путіним. А мені відомо, скільки разів ви розмовляли з паном Путіним телефоном, через Медведчука, чи напряму, починаючи від 2014 року. Я не був у Росії з початку війни,
Почему не закончилась война? Потому, что... вот такой вы главнокомандующий!
Я - результат, Петре Олексійовичу, ваших помилок і обіцянок.
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Петя значит не хочет войну опять заканчивать.
Человек, претендующий на президентство должен был это понимать уже задолго до. Не понимать это может только тот, кто очень далек от интересов Украины.
В 1994 году в Украине вобще мало, кто был близок интересам Украины. В основной массе все воспринимали это, как продолжение УССР.
Но тут блин извините - 28 лет независимости и 5 лет войны. На какой планете надо находиться, чтобы при этом не понимать с кем и с чем мы имеем дело?
рахитовзедебилов.
В 2009 году Елисеев был вовлечён в скандал с попыткой подкупа консула США на Украине за предоставление мультивизы одному из депутатов Верховной рады. По данным СМИ, подчинённый Елисеева, работавший начальником визового отдела в МИДе за решение проблемы депутата пытался передать 20 тыс. долларов консулу США Лендону Тейлору, который был известен призывами не использовать посредников при получении «грин-карт». Дипломат отказался от взятки и на следующий день в украинский МИД пришла официальная нота посольства США.
песык должен быть в буде.
Мабуть кукловоди дали відповідне розпорядження.
аж кипятком писает..))
Так , что не "скорое освобождение" оккупированньіх территорий обещает Зеленский , а ускорение дипломатических действий по их освобождению . Правильно делает , взяв инициативу в свои руки. Имхо