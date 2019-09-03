 Рада направила до КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи

Народні депутати включили до порядку денного і направили на висновок Конституційного суду законопроєкт про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань).
«О безвизе. ЕС для себя утвердил механизм возможного приостановления безвиза для любой страны, которая его имеет. Для того, чтобы этот механизм, негативный сценарий был запущен, страна должна нарушить несколько главных постулатов, заложенных в те изменения, которые мы уже провели для получения безвиза: это и борьба с организованной преступностью, борьба с незаконной миграцией, разрушение антикоррупционной инфраструктуры»
Диктатура - настоящая - только начинается.
И только где-то в Ростове Янык тихо бьется головой об стенку: "Вот я лох, полный лох...."
И правда, зачем зебилам тот безвиз - когда есть г+г и сваты по праздникам?
https://www.unian.net/politics/10524759-nazvany-usloviya-pri-kotoryh-es-mozhet-priostanovit-bezviz-s-ukrainoy.html
«О безвизе. ЕС для себя утвердил механизм возможного приостановления безвиза для любой страны, которая его имеет. Для того, чтобы этот механизм, негативный сценарий был запущен, страна должна нарушить несколько главных постулатов, заложенных в те изменения, которые мы уже провели для получения безвиза: это и борьба с организованной преступностью, борьба с незаконной миграцией, разрушение антикоррупционной инфраструктуры»
".... Українці зобов'язані підписати з мобільними операторами письмові договори або ж передати їм свої паспортні дані. Всі SIM-карти змусять реєструвати з паспортом. Ці нововведення передбачені законопроектом №1083. Його разом із колегами зі "Слуги народу" розробив наймолодший віцепрем'єр в історії України 28-річний Михайло Федоров. В уряді він відповідає за цифрову трансформацію...."
при диктатуре мародеров расстреливали без суда
СБУ и ВСУ и так за ним....
ВР депутаты без защиты стали...
Готовится стать злобным карликом-диктатором, как в рашке, да?
Гои..., что думаете?
Попытка подгрести под себя судебную власть - это начало полной узурпации власти.
Правда недовго.
и да, гнилые - нет у них достоинства...
Или им главное, чтобы украинская власть не надоедала им призывами щемить Рашу за агрессию против Украины?
Порошенко мог выбрать одного из двух вышедших в финал по решению этих комиссий.
А теперь все будет решать царь.
Даю справку :
Они дюже завидуют Зе и СН . О такой поддержке на официальных выборах , они могут только мечтать
Вы просто дурачки не читали закон про НАБУ в которому главу НАБУ назначает президент! Назнает после подачи комиссии, из отобраных комиссией кандидатов. Сейчас это закрепляют в конституции, потому что в текущей конституции у президента нету полномочий назначать главу НАБУ, так что существование НАБУ противоречит конституции. Но вам микроцефалам об неизвестно, вам бы гавном в коментах покидаться.
Об этом я написала в комменте выше.
В статье, которую мы обсуждаем написано:
"Кроме того, предлагается уполномочить президента Украины создавать независимые регуляторные органы, осуществляющие регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать и увольнять членов этих органов."
Источник: https://censor.net.ua/n3146162
Что конкретно прячется за этими мутными формулировками "создавать независимые регуляторные органы" и "в отдельных сферах"?
Как они могут быть независимы, если их будет создавать президент?
Слуга народа зебилов ты сгубила !!!
(с) Вика Цыганова
.. обворовывать антикоррупционные органы
Под радостное рукоплескание озлобленного люмпена на всех парах идем к белорусизации Украины
Имитация бешенной активности для создания впечатления позитивных реформ.
Но не только. Гораздо важнее, что
в этом мутном потоке неизбежно будут приняты законы,
отхаркивать последствия которых Украина будет ещё очень долго.
Украинцы, наши реформы должны начинаться с того,
что все граждане должны начать жить по закону!
В Украине отнюдь не самое паршивое законодательство,
но есть весьма важная причина, почему оно не исполняется.
Эта причина - люди, работающие в милиции и судах.
Вы нашли в зелёном потоке попытку найти способ заставить судей работать по закону?
И не найдёте. Коломойскому этого не нужно.
Почему из всех министров свою должность
сохранил только Аваков? Нет, он не самый классный министр.
Просто его интересы вполне совпадают с интересами Коломойского.
Сейчас начнут продавать землю.
Почему премьер хочет разрешить продажу земли иностранцам?
Потому, что это надо Коломойскому.
Почему всеми делами "офиса президента" рулит Богдан?
Потому, что он личный адвокат Коломойского.
Сегодня они с Зеленским уверены, что почти всех перехитрили.
Орлы Авакова нужны чтобы невошедшие в категорию "почти всех"
сидели на попе ровно,были бы вынуждены озаботиться своей безопасностью
и зря лишний раз не путались под ногами.
Что вопит Скабеева - абсолютно пофиг, Важно, что происходит на самом деле.
На самом деле Зеленский организовывает ещё одну силовую структуру.
Свою. Для личных целей.
У него есть Офис, РНБО, МИД, Армия, парламент, премьер с правительством,
но ему по-прежнему не хватает власти.
Это синдром его невежества и трусости, а для меня это и подтвержение его подлых замыслов. Так в своей суете он ненароком проговаривается.
и закон бумеранга никто не отменял,
а еще он трусоват, всех боится, в бронежилете ходит