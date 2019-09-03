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 Політика України
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Все про:Зеленський (2600) КС (366) повноваження (26)

 Рада направила до КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи

Народні депутати включили до порядку денного і направили на висновок Конституційного суду законопроєкт про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 282 парламентарії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відтепер не буде "касти недоторканних". І це лише початок, - Зеленський про скасування недоторканності

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146162
 
   
 Топ коментарі
 
А говорили что при Порохе была диктатура. Рада направила в КС законопроект, который закрепляет за президентом полномочия образовывать антикоррупционные органы - Цензор.НЕТ 3416
Диктатура - настоящая - только начинается.
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прощайте независимые органы))) привет - зависимые.
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и почему они продолжают называться независимыми регуляторными органами, если они теперь будут зависеть от одного человека ?
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прощайте независимые органы))) привет - зависимые.
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https://www.unian.net/politics/10524759-nazvany-usloviya-pri-kotoryh-es-mozhet-priostanovit-bezviz-s-ukrainoy.html

«О безвизе. ЕС для себя утвердил механизм возможного приостановления безвиза для любой страны, которая его имеет. Для того, чтобы этот механизм, негативный сценарий был запущен, страна должна нарушить несколько главных постулатов, заложенных в те изменения, которые мы уже провели для получения безвиза: это и борьба с организованной преступностью, борьба с незаконной миграцией, разрушение антикоррупционной инфраструктуры»
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Так он только пил, а зезедент ..... ну вы понимаете.....
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Так он ж птенцы гнезда петрова! Палытычыския рыпрэссии!!
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Богдан и так себя нормально чухает. А портянку думаю куда-то пристроят в одну из двух
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Люди папы Бени - лица неприкасаемые для "зеленой" власти. Кто же их посмеет тронуть?
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Прощай безвиз! И хотя тебя а хлеб не намажешь, но мы к тебе привыкли.
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А говорили что при Порохе была диктатура. Рада направила в КС законопроект, который закрепляет за президентом полномочия образовывать антикоррупционные органы - Цензор.НЕТ 3416
Диктатура - настоящая - только начинается.
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Недоторканність на хліб не намажеш, все для Г+Г.
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Ага. И совсем не узурпация власти. Правда, зебилы? Очередная божья роса для благодарной публики - жителей страны вечных "Сватов". Конкурсы ёк, "новые" лица все "новее и новее", открытые списки уже и не нужны для неокрепших зеленых душ и прочее, прочее, прочее.... Зажили по новому, правда зебилы? Навыбирали, прости господи.....

И только где-то в Ростове Янык тихо бьется головой об стенку: "Вот я лох, полный лох...."
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И самое главное: "новое лицо" во главе МВД !
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насколько помню - независимость антикоррупционных органов - условие для безвиза.
И правда, зачем зебилам тот безвиз - когда есть г+г и сваты по праздникам?
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п.с. да, так и есть:
https://www.unian.net/politics/10524759-nazvany-usloviya-pri-kotoryh-es-mozhet-priostanovit-bezviz-s-ukrainoy.html

«О безвизе. ЕС для себя утвердил механизм возможного приостановления безвиза для любой страны, которая его имеет. Для того, чтобы этот механизм, негативный сценарий был запущен, страна должна нарушить несколько главных постулатов, заложенных в те изменения, которые мы уже провели для получения безвиза: это и борьба с организованной преступностью, борьба с незаконной миграцией, разрушение антикоррупционной инфраструктуры»
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Свежая новость из в эту канву:

".... Українці зобов'язані підписати з мобільними операторами письмові договори або ж передати їм свої паспортні дані. Всі SIM-карти змусять реєструвати з паспортом. Ці нововведення передбачені законопроектом №1083. Його разом із колегами зі "Слуги народу" розробив наймолодший віцепрем'єр в історії України 28-річний Михайло Федоров. В уряді він відповідає за цифрову трансформацію...."
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ну прям как в программе ....60 минут по горячим следам ..... со скабеевой в главной роли. на путю пашешь?
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а где ты видел что бы при диктатуре было мародерство?
при диктатуре мародеров расстреливали без суда
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Биографию Жукова при диктаторе Сталине - сами найдёте ?
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Так мародёр же, не ? Почему Сталин его не расстрелял ? Или то был правильный мародёр ?
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и почему они продолжают называться независимыми регуляторными органами, если они теперь будут зависеть от одного человека ?
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ага..., и нац.гвардию забирает...
СБУ и ВСУ и так за ним....
ВР депутаты без защиты стали...
Готовится стать злобным карликом-диктатором, как в рашке, да?
Гои..., что думаете?
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Парламентско-президентская республика тихо, под монотонный гомон "Сватов" и улюлюканье "95 квартала" приказала долго жить.
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Еще остались не пристроенные соседские дети
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НАБУ и ГБР - это следственные органы, то есть элемент судебной власти. В демократическом государстве существует чёткое разделение власти на три независимные ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную.
Попытка подгрести под себя судебную власть - это начало полной узурпации власти.
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Нарід втомився від демократії, нарід хоче диктатури.
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Россияне тоже хотели, и получили. Правда, главный диктатор, после одобренного им ядерного удара по Донецку, пропал на две недели, а потом появился в телевизоре сам не свой - и рост не тот, и походка не та. У диктаторов странные метаморфозы случаются, причём помимо их воли.
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хочет что бы его секли розгами на канюшнях...
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Демократию на хлеб не намажешь! 3 ветви власти - тоже!
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Буде і в нас, своє маленьке х*йло.
Правда недовго.
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потому оно и спешит, спешит... а потом в рашку или Израэль
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То есть, указывать антикоррупционным органам, кто коррупционер, акто - нет.
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Интересно, зебилы, которые просто вопили про узурпацию власти, когда порошенко хотел только провести аубин НАБУ сейчас чт ото скажут? Или это риторический вопрос и зебилы настолько гнилые - что им норм?
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Они ждут снижения тарифов и прочего покращення.
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им норм...
и да, гнилые - нет у них достоинства...
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Вы просто дурачки не читали закон про НАБУ в которому главу НАБУ назначает президент! Назнает после подачи комиссии, из отобраных комиссией кандидатов. Сейчас это закрепляют в конституции, потому что в текущей конституции у президента нету полномочий назначать главу НАБУ, так что существование НАБУ противоречит конституции. Но вам микроцефалам об неизвестно, вам бы гавном в коментах покидаться.
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" На кого захочу - на того и образую антикоррупционный ОРГАН "
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Ситуация напоминает когда мальчика научили на велосипеде, и он сразу решил на автобан 6х6. Видать предвыборный ролик с Камазом это предсказание. Януковичу тоже в феврале 2010 нагадали 3 года на посту, но у этого трагичней....И удостоверение на кенгурации упало на пол.
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что-то и рейтинги наши славные социорлоги уже не публикуют, тишина...
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тоисть независимость антикоррупционних органов которую требовали от Порошенка теперь официально под хвост портнову. Миленько
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Интересно, что по этому поводу думают и скажут в Европе и США, которые так отстаивали создание в Украине независимых антикоррупционных органов?

Или им главное, чтобы украинская власть не надоедала им призывами щемить Рашу за агрессию против Украины?
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хватит подонков защищать - скоро у нас и за пост садить начнут - как в цапии
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О, молодец. Хорошо выучил методичку о политических репрессиях.
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порохобота посадить - это благое дело . и чем больше , тем лучше
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Ага, а пьяного прокурора который раздавит твою личинку - наградить.
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Кандидатов в эти структуры отбирали всякие-разные комиссии из общественников, антикоррупционеров Шабуниных и даже журналистов.
Порошенко мог выбрать одного из двух вышедших в финал по решению этих комиссий.
А теперь все будет решать царь.
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Интересно, что по этому поводу думают и скажут в Европе и США, которые так отстаивали создание в Украине независимых антикоррупционных органов?

Даю справку :

Они дюже завидуют Зе и СН . О такой поддержке на официальных выборах , они могут только мечтать Рада направила до КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи - Цензор.НЕТ 9973
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А Ким чен Иру не завидуют, там результат еще лучше? Или ***** твоему?)
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За толстячка не знаю ,. бо не гуглил . И вообще , сам Трамп назвал толстячка клевым хлопцем ... бла-бла-бла и все такое ... можешь легко нагуглить Рада направила до КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи - Цензор.НЕТ 2846
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UA Vladimir Ivashchenko
Вы просто дурачки не читали закон про НАБУ в которому главу НАБУ назначает президент! Назнает после подачи комиссии, из отобраных комиссией кандидатов. Сейчас это закрепляют в конституции, потому что в текущей конституции у президента нету полномочий назначать главу НАБУ, так что существование НАБУ противоречит конституции. Но вам микроцефалам об неизвестно, вам бы гавном в коментах покидаться.
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"главу НАБУ назначает президент! Назнает после подачи комиссии, из отобраных комиссией кандидатов.."

Об этом я написала в комменте выше.

В статье, которую мы обсуждаем написано:
"Кроме того, предлагается уполномочить президента Украины создавать независимые регуляторные органы, осуществляющие регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать и увольнять членов этих органов."
Источник: https://censor.net.ua/n3146162

Что конкретно прячется за этими мутными формулировками "создавать независимые регуляторные органы" и "в отдельных сферах"?
Как они могут быть независимы, если их будет создавать президент?
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Да здравствует путинская диктатура в Украине !
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Мне кажется путинская скоро будет отдыхать.
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гетлер так же приходил - на лозунгах и горе немцев - история повторяться - он у цапов за пост дали 5 лет .5 лет - вдумайтесь - то же и у нас скоро будет - зебилы шо вы натворили
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Слуга народа, что ты натворила?
Слуга народа зебилов ты сгубила !!! Рада направила до КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи - Цензор.НЕТ 2486
(с) Вика Цыганова
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Шо, думаешь, что Зе теперь завоюет пол-Европы? Рада направила до КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи - Цензор.НЕТ 5546
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Нет. Теперь Зе попытаться твой зад натянуть на карданный вал. И ты весь в соплях и слезах будешь бегать с скулить: - "Порхоботы, миленькие, спасите!"
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Зад натянуть. Рада направила до КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи - Цензор.НЕТ 1294 Чисто кацапская риторика. Кацапы не могут без того, чтоб не вспомнить зад и натянуть. Кацапы, чего вы так любите **********? Рада направила до КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи - Цензор.НЕТ 1294
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Вон в штатах Трамп-дурачек не догадался самому назначить прокурора расследующего дело против себя же.
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читается как

.. обворовывать антикоррупционные органы
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После КС рыговско-рошеновско-жопоблоковско-юле-Голосвские суки провалят.
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Новое лицо в МВД, теперь один клоун может назначать и снимать. Кто это сделал зебилы a?
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ну что ребята ? президент делает все то что обещал до выборов. молодец. в вр зарегистрирован об импичменте президента. ..... на скабеевском тв вой теперь медведчуку жопа ай как не хорошо.
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смотрю программу 60 минут по горячим следам. очень интересно как вой скабеевой совпадает с воем наших все пропало.
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а зеля , оказывается, крутым будет, раз. и может одним указом образовать антикоррупционную клоаку Рада направила до КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи - Цензор.НЕТ 1332
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Теперь эти все органы ствли помойкой портнова.можно спокойно не выполнять ихние указки.это диктатура.которую отменим.когда зе Лю на ростов отправим
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Парламента в стране уже нет, осталась только президентская ветка власти
Под радостное рукоплескание озлобленного люмпена на всех парах идем к белорусизации Украины
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Всё это зелёный туман-обман.
Имитация бешенной активности для создания впечатления позитивных реформ.
Но не только. Гораздо важнее, что
в этом мутном потоке неизбежно будут приняты законы,
отхаркивать последствия которых Украина будет ещё очень долго.
Украинцы, наши реформы должны начинаться с того,
что все граждане должны начать жить по закону!
В Украине отнюдь не самое паршивое законодательство,
но есть весьма важная причина, почему оно не исполняется.
Эта причина - люди, работающие в милиции и судах.
Вы нашли в зелёном потоке попытку найти способ заставить судей работать по закону?
И не найдёте. Коломойскому этого не нужно.
Почему из всех министров свою должность
сохранил только Аваков? Нет, он не самый классный министр.
Просто его интересы вполне совпадают с интересами Коломойского.
Сейчас начнут продавать землю.
Почему премьер хочет разрешить продажу земли иностранцам?
Потому, что это надо Коломойскому.
Почему всеми делами "офиса президента" рулит Богдан?
Потому, что он личный адвокат Коломойского.
Сегодня они с Зеленским уверены, что почти всех перехитрили.
Орлы Авакова нужны чтобы невошедшие в категорию "почти всех"
сидели на попе ровно,были бы вынуждены озаботиться своей безопасностью
и зря лишний раз не путались под ногами.

Что вопит Скабеева - абсолютно пофиг, Важно, что происходит на самом деле.
На самом деле Зеленский организовывает ещё одну силовую структуру.
Свою. Для личных целей.
У него есть Офис, РНБО, МИД, Армия, парламент, премьер с правительством,
но ему по-прежнему не хватает власти.
Это синдром его невежества и трусости, а для меня это и подтвержение его подлых замыслов. Так в своей суете он ненароком проговаривается.
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и так спешит, так спешит, пока народ не опомнился и не смел зеленковых, а ведь на такой скорости и в столб можно въехать, и народ у нас уже не такой после 2014 года,
и закон бумеранга никто не отменял,
а еще он трусоват, всех боится, в бронежилете ходит
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Первые ласточки снятия неприкосновенности. Уряяяяя, презедент все решит
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