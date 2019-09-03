 Меркель запросила Гончарука до Берліна

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це Меркель повідомила в листі Гончаруку.
"Німеччина хоче працювати в тісному діалозі з багатьох викликів, які стоять перед Україною. Мета залишається в тому, щоб Україна сформувала власне майбутнє із суверенітетом і повної територіальною цілісністю", - йдеться в повідомленні.
Меркель наголосила, що Німеччина зацікавлена в подальшому поглибленні двосторонніх економічних відносин з Україною.
"Я була б дуже рада вітати вас найближчим часом у Берліні", - зауважується в повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці серпня Меркель провела телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Глави держав обговорили ситуацію з безпекою на сході України.
иди успокоительного прими да поспи малость, хватит бредить
или переводчик поломался?)
и как ты определил, что "ссилку давай" написанно именно на украинском?
мммм ))
Вот почему, если человек голосовал за зеленского, то он считай, что потерянный?
Тоесть ты, Кирпичов, не отрицаешь, что с Калашниковым ты это одно лицо?
А твои знают то? У меня то хоть один аккаунт. А у тебя минимум Кирпичов, и может еще другие имеются)