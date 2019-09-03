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 Політика України, За кордоном
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Все про:Меркель (579) Гончарук_Олексій (47)

 Меркель запросила Гончарука до Берліна

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запросила прем'єр-міністра Олексія Гончарука відвідати Берлін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це Меркель повідомила в листі Гончаруку.

"Німеччина хоче працювати в тісному діалозі з багатьох викликів, які стоять перед Україною. Мета залишається в тому, щоб Україна сформувала власне майбутнє із суверенітетом і повної територіальною цілісністю", - йдеться в повідомленні.

Меркель наголосила, що Німеччина зацікавлена ​​в подальшому поглибленні двосторонніх економічних відносин з Україною.

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"Я була б дуже рада вітати вас найближчим часом у Берліні", - зауважується в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня Меркель провела телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Глави держав обговорили ситуацію з безпекою на сході України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146161
 
 
 Топ коментарі
 
шо, от санитаров спрятался?
иди успокоительного прими да поспи малость, хватит бредить
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Порохосвинота повизгивает
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Готовь самокат, старушка, Бундестаг ждет своего героя!!!
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Готовь самокат, старушка, Бундестаг ждет своего героя!!!
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шо, от санитаров спрятался?
иди успокоительного прими да поспи малость, хватит бредить
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Можно еще на самокат лейбу приклеить: "На Берлил" !!!
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обычно такие лейбы кацапы любят клеить
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и не "ссилку", а "посилання"
или переводчик поломался?)
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Я так понял что ссилки не будет?
и как ты определил, что "ссилку давай" написанно именно на украинском?
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сейчас бы кремлевскому боту доказывать, что он кремлевский бот
мммм ))
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ты, недалекий, присмотрись на каком языке начинались мои посты в этой ветке разговора.
Вот почему, если человек голосовал за зеленского, то он считай, что потерянный?
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тот же вопрос, почему я должен доказывать кремлевскому боту, что я не кремлевский бот?
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Ну и хорошо. Главное чтоб для украины был положительный результат.
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Ага, отказ от движения в ЕС и НАТО это, конечно, результат.
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А тебяч там ждут??? Сначала в Украине надо сделать жизнь по стандартам ЕС и НАТО.
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Палишься Кирпичов, уже и Украина с маленькой буквы у тебя
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ну нашло к чему прицепиться убогое.опечатка , утрись соплями.
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для тебя Украина это опечатка, для зеленского смерть наших воинов - инциндет, а боевики-терористы - это повстанцы)))

Тоесть ты, Кирпичов, не отрицаешь, что с Калашниковым ты это одно лицо?
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ты просто болен...от работы минстэць мозгами тронулся. не стучись падло.
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А я тебя, кацапенок хоть раз оскорблял когда-то? Манера сыпать оскорбления на незнакомого человека это признак кацапа..
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ты пороходуп , а это самое большое ругательство. Твои родственники хоть знают чем ты на жизнь зарабатываешь?
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Во уже про родственнико песня пошла, давай калашников - начинай опускаться ниже пидлогы!
А твои знают то? У меня то хоть один аккаунт. А у тебя минимум Кирпичов, и может еще другие имеются)
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та прям, во всех коментах на цензоре в основном кидаются матом, гавном и т.п. последователи мальдивского
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давай линк на мои посты где я кидаюсь матом, или лишь бы ляля
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А Пєтью зараз запрошують лише на допити))Порося вже нікому не цікавий,як дохла кобила у канаві))
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Луценка і Йулю теж спочатку як свідків запрошували. А потім закрили в буцегарню...
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а что там с петицией голодомора? расмотрели?
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вернее скупать земли Украины, что не удалось Гитлеру - получится у Меркель +Путин
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Це дуже добре. Одного розмальованого клоуна за роялем фрау Меркель вже побачила. Тепер вже настав час поглянути на дресироване мавпеня на самокаті . Маю надію, що цього разу наслідки для неї не будуть такими шкідливими для її здоров'я 😃
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Гугл-переводчик нынче смешно переводит с русского на украинский))
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любит фрау ангела молоденьких мальчиков, начиная с кролика сени
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Ты опять усьо папутал, набутылочник. Не молоденьких мальчиков, а именно детей любит твой сцарь *****. Бо он вонючий педофил.
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вас тута однобутылочных клонируют или штампуют? Меркель запросила Гончарука до Берліна - Цензор.НЕТ 1825
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