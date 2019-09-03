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 Суспільство
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Все про:Нацполіція (8128) розслідування (1533) Найєм Масі (65)

 "У нову службу фінрозслідувань не мають потрапити скомпрометовані кадри з Нацполіції", - Масі Найєм

Ліквідація економічного підрозділу Національної поліції не має стати простою заміною назви, де залишаться старі кадри.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат, партнер юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм, повідомляють Українські новини.

"У мене є інсайд, що хороша новина для бізнесу незабаром почне погано пахнути. Сьогодні економічний підрозділ Національної поліції ліквідували. Серед колег у нашій компанії, та й взагалі – на юридичному ринку немає жодного, хто б поставив під сумнів ту тезу, що цей економічний підрозділ був безмежним щодо бізнесу. Ліквідували – добре. Але. Заступником начальника управління є Євген Шевцов. Сьогодні А. Аваков сказав, що новий орган – "служба фінансових розслідувань стане аналітичним центром, приверне кращі кадри з усіх відомств". Це підтверджує мій інсайд, що в новий орган може перебігти Шевцов", - заявив Найєм.

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Він нагадав, що Шевцов є фігурантом низки журналістських розслідувань. Зокрема, "Української правди", "Бігус.Інфо" і "Радіо Свобода". Також адвокат наголосив, що Шевцов і його підлеглі чинять тиск на професора Валерія Іванова, і перепризначення поліцейського в нову службу буде негативно сприйнято міжнародними організаціями, з якими співпрацює професор.

"Сподіваюся, прем'єр-міністр Олексій Гончарук досить мудрий і не допустить, щоб проста зміна назви замінила глибокий сенс ліквідації цього підрозділу", - резюмував Масі Найєм.

Нагадаємо, 2 вересня Кабінет міністрів на першому засіданні ліквідував Департамент захисту Національної економіки поліції. Як повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, поліція не має втручатися в діяльність бізнесу. А, на думку міністра МВС Арсена Авакова, в країні повинен бути створений єдиний орган для боротьби з економічними злочинами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146159
 
 
 Топ коментарі
 
Назвать пуштуна "пуштуна" - это ксенофобия? Как нужно "лицо пуштунской национальности", или как
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Только победили битв экстрасенсов!!! Только фотографы!!! Только соседи Зеленского и дочери учителей харанта!!! И никакого кумовства!!!
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Разумков - рыг.
Богдан - рыг.

Тот, кто их поддерживает - враг.
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Назвать пуштуна "пуштуна" - это ксенофобия? Как нужно "лицо пуштунской национальности", или как
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Пан Мустафа дивиться досить поверхнево... Бо головне, щоб до новоствореної служби фінрозслідувань не ломонулися найкорумпованіші "фахівці" - із підрозділу "К" СБУ... Ото дійсно загроза із загроз...
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Украино-афганец.

А вобще-то Найем просто проститутка. Это абсолютно интернационально и без всякого рассового окраса.
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Быгыгы. А офис президента не должен возглавлять скопрометированный решала Коломойского.

И шо?
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А президентом не должен был стать один из основателей партии регионов. И всё.
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1. Партия Регионов в 1997 году тебя сильно беспокоила? По такой логике Энштейн основатель уничтожения японцев в Хиросиме и Нагасаки.
2. СН снизу доверху пронизана рыгами.
3. Порох и не является пока президентом.
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1 Гитлер в пятилетнем возрасте тоже мало кого беспокоил.
3 ЕС точно так же вся в них, болезнях.
3 Звание президента в Украине не является временным, и лишиться его нельзя. Он-пятый президент как бы кто не хотел.
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Остался не ясным вопрос зачем ты, ****, голосовал за рыгов.
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Разумков - рыг.
Богдан - рыг.

Тот, кто их поддерживает - враг.
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Мне лень перечислять рыгов в ЕС, и так их имена на слуху.
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Власть узурпировала не ЕС. Реванш рыгов сейчас и тут устроила не ЕС. В Украину сейчас возвращаются рыгы, которые при Порошенко из Украины бежали.
А тебе хоть кол на голове теши.

Тебе думать лень, а не перечислять.
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Бежали....да они и не уходили, дурачьё вы разэтакое. Они точно так же рулили как и сейчас. Эка важность, что какая-то Богатырёва свалила, когда её дело очень успешно продолжала та же Богомолец?Что толку от отсутствующего Портнова, если в стране преспокойно жила и делала что хотела та же Лукаш. Какие же недалёкие, если думаете, что с приходом Порошенко все испугались и сбежали.
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Цікаво де зараз пуштун цей? Знову своє жало скрізь сує.алах его або під дупу потрібно.
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Точно! Пропоную туди призначити фотографа, чи няньку?
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Это ж когда Гончарук успел набраться мудрости?Вундеркинд шоле? Прогиб Найему засчитан?
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Только победили битв экстрасенсов!!! Только фотографы!!! Только соседи Зеленского и дочери учителей харанта!!! И никакого кумовства!!!
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Ну Юзика с квартала еще можно уполномочить 😂😂😂
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Не для того Рюкзакова оставляли....что бы новых лиц набрать ....не для того...
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10.05.2019 Возглавляющий кафедру в Институте журналистики профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко и президент Академии украинской прессы Валерий Феликсович Иванов переводил крупные средства на свой счет в панамском оффшоре, используя латвийский банк Regionala Investiciju Banka, фигурирующий в ряде громких международных скандалов, связанных с отмыванием денег мафии и тоталитарных режимов.
Это свидетельствует из документа, который передал в редакцию нашего сайта бывший курьер компании Смарт Менеджмент, который занимался «обналом» и доставкой денежных средств в банковские ячейки сына Валерия Иванова Дениса....Деньги, судя по всему, предназначались за лоббирование интересов в СМИ крупных компаний или украинских политиков, а, возможно, это даже просто деньги, полученные от вымогательства с политиков и чиновников. Также не исключено, что таким образом Валерий Иванов обналичивал средства, полученные как зарубежные гранты для Академии украинской прессы (АУП), которую он возглавляет.

В Интернете появился новый документ, свидетельствующий об отмывании денег президентом АУП Валерием Ивановым
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