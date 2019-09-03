 "У нову службу фінрозслідувань не мають потрапити скомпрометовані кадри з Нацполіції", - Масі Найєм

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат, партнер юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм, повідомляють Українські новини.
"У мене є інсайд, що хороша новина для бізнесу незабаром почне погано пахнути. Сьогодні економічний підрозділ Національної поліції ліквідували. Серед колег у нашій компанії, та й взагалі – на юридичному ринку немає жодного, хто б поставив під сумнів ту тезу, що цей економічний підрозділ був безмежним щодо бізнесу. Ліквідували – добре. Але. Заступником начальника управління є Євген Шевцов. Сьогодні А. Аваков сказав, що новий орган – "служба фінансових розслідувань стане аналітичним центром, приверне кращі кадри з усіх відомств". Це підтверджує мій інсайд, що в новий орган може перебігти Шевцов", - заявив Найєм.
Він нагадав, що Шевцов є фігурантом низки журналістських розслідувань. Зокрема, "Української правди", "Бігус.Інфо" і "Радіо Свобода". Також адвокат наголосив, що Шевцов і його підлеглі чинять тиск на професора Валерія Іванова, і перепризначення поліцейського в нову службу буде негативно сприйнято міжнародними організаціями, з якими співпрацює професор.
"Сподіваюся, прем'єр-міністр Олексій Гончарук досить мудрий і не допустить, щоб проста зміна назви замінила глибокий сенс ліквідації цього підрозділу", - резюмував Масі Найєм.
Нагадаємо, 2 вересня Кабінет міністрів на першому засіданні ліквідував Департамент захисту Національної економіки поліції. Як повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, поліція не має втручатися в діяльність бізнесу. А, на думку міністра МВС Арсена Авакова, в країні повинен бути створений єдиний орган для боротьби з економічними злочинами.
А вобще-то Найем просто проститутка. Это абсолютно интернационально и без всякого рассового окраса.
И шо?
2. СН снизу доверху пронизана рыгами.
3. Порох и не является пока президентом.
3 ЕС точно так же вся в них, болезнях.
3 Звание президента в Украине не является временным, и лишиться его нельзя. Он-пятый президент как бы кто не хотел.
Богдан - рыг.
Тот, кто их поддерживает - враг.
А тебе хоть кол на голове теши.
Тебе думать лень, а не перечислять.
Это свидетельствует из документа, который передал в редакцию нашего сайта бывший курьер компании Смарт Менеджмент, который занимался «обналом» и доставкой денежных средств в банковские ячейки сына Валерия Иванова Дениса....Деньги, судя по всему, предназначались за лоббирование интересов в СМИ крупных компаний или украинских политиков, а, возможно, это даже просто деньги, полученные от вымогательства с политиков и чиновников. Также не исключено, что таким образом Валерий Иванов обналичивал средства, полученные как зарубежные гранты для Академии украинской прессы (АУП), которую он возглавляет.
В Интернете появился новый документ, свидетельствующий об отмывании денег президентом АУП Валерием Ивановым