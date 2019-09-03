 Відтепер не буде "касти недоторканних". І це лише початок, - Зеленський про скасування недоторканності

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вступаючи на посаду президента, я говорив: наша національна ідея – об’єднавшись, зробити неможливе. Сьогодні ми отримали підтвердження цього. 373 голоси за те, що вважалося неможливим понад 20 років – скасування депутатської недоторканності", - зазначив він.
Глава держави подякував фракції партії "Слуга народу" та іншим фракціям, які виконали обіцяне своїм виборцям.
"Ми отримали парламент, у якому депутати не ховатимуться від закону, і суспільство, в якому відтепер не буде "касти недоторканних". Але це лише початок. Ми будуємо нову Україну, не перемикайтеся!" - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.
Будувати то ти будуєш. От тільки що збудуєш?
- Должностной оклад обычного народного депутата - 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 19 210 грн
- "Депутатские" - возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата - 19 000 грн
- Фонд на помощников-консультантов - 25 прожиточных минимумов в месяц - 48 000 грн. (депутат может привлечь до 31 помощника или распоряжается фондом он на свое усмотрение)
- Компенсация расходов на проезд по территории Украины - до 90 000 грн в год на одного народного депутата или около 7500 грн в месяц.
- Компенсация стоимости аренды жилья или съем гостиничного номера - 19 500 грн в мес.
- Суточные во время зарубежных командировок. - Оплата телефонных разговоров - около 500 грн в мес.
- На командировки помощников в избирательные округа - 8 000 грн в мес. ,
- На аренду помещений в округах для приема граждан - около 2 000 грн в мес.
- и полностью бесплатное медицинское обслуживание.
https://prnt.sc/p17tit
1. Упрощение налоговой системы, чтобы любой школьник мог понять как платить налоги и не содержал для этого бухгалтера.
2. Льготы по ввозному НДС на сырье для товаропроизводителей (уплата НДС после реализации готовой продукции).
3. Отмена НДС и пошлин на ввозимое промышленное оборудование.
4. Отмена НДС на ряд товаров (медикаменты, детские товары и т.п.).
5. Убить мутную систему PROZORRO, где условия тендера пишутся под конкретного поставщика.
6. Создать систему льготного кредитования для товаропроизводителей (на большой срок под разумные проценты).
Это списочек в первом приближении. Могу подкинуть еще.
Група "Приват" сьогодні каста недоторканих. Хоч справ на них відкрито по всьому світу, й не Печерським судом, не київським окружним
В одном из романов писателя Фейхтвангера, когда муж вместо теплых ботинок жене к Рождеству преподнес ей знаменитую книгу Адольфыча, она устроила ему "эль скандаль'".
А в даже этого не можете сделать.
По-моему, ЗЕбобики, вы - лохи, и вас поимели (и будут иметь) еще много, много раз.
"Эх раз, еще раз, еще много, много раз"(С)
А ЗЕбобикам деньги нужны, распородажа черноземов объялена, а у них денег нет.
"Золотые зубы есть?"(С)
Конечно теперь повлияет только в лучшую сторону. В колбасе появится мясо !))
Привезли их в зал заседания, дали посидеть немного, даже не дали подарки взять, там планшет и тд, которые положены вновь избранным, и отбарабанили опять в тюрьму)))
И ничего страшного))
И у нас так будет))
Зеленский обещает быть президентом только один срок.
Зеленский обещает подать ПЕРВЫЙ законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".
Зеленский обещает также подать законопроекты О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей; Об импичменте Президента Украины; Об отзыве народного депутата Украины.
Самовывоз.
а как же закон об импичменте, об отзыве и судей?
Как отмечается, потасовку устроили депутат Верховной рады XVIII созыва от фракции «Батькивщина» Руслан Богдан и новоизбранный депутат от фракции «Европейская солидарность» Сергей Алексеев
Протести дотепер в Україні відбувалися,бо були депутати,що підвозили воду,чи бензин,були серед людей,доносили правду в світ.Мєнти не сміли зачіпати.Тепер буде як в рф-згребли гамузом,впаяли статтю.
А ! І що там з імпічментом ?Хтось собі маленьку недоторканність залишив ?
Да неужели? А раньше она была? А как-же красномордый депутат ефремов сидел в тюряге без суда и следствия? А как-же толстожопая Гадя-депутат сидела в тюряге и еще куча примеров? Короче очередная показуха от клоуна....
это плохо для зеЛи закончится
Так шо заткнитесь, говнюки рошеновские.
Политика / Общество 03-сен, 06:069 0 0
Во главе армии и страны стоит человек, который не понимает войну или Почему я не люблю Зеленского
На вопрос "а почему вы не любите Зеленского" у меня есть только один ответ, довольно простой и понятный.
Дело в том, что я, так уже случилось, историк. Историк знает, что пиковой точкой решения конфликта является война. Война, по сути, решает, кто прав, а кто нет. Война - это способ разрешить конфликт максимально глубоким способом. Если война закончилась, а конфликт не разрешён, значит война не закончилась. См. "Германия после Первой мировой войны".
Между Украиной и Россией имеется конфликт. Россия имеет имперские амбиции, которые не могут быть удовлетворены без включения Украины в её состав. Россия не чувствует себя империей без Украины.
Включить в свой состав Беларусь, или, быть может, Монголию было бы проще, чем Украину, но этот конфликт не имеет рационального обоснования, он иррационален по сути своей. Почитайте Ленина, что ли. Или Путина. Один хрен, между ними сто лет, а ушли друг от друга недалеко.
Украина, в свою очередь, имеет прямо противоположное стремление к независимости, подтверждённое сотнями восстаний и тоннами пролитой крови - и своих, и чужих - и ярко выраженным антиимперским менталитетом. Революции украинцев кардинально не похожи на бунты россиян как целями, так и результатами - не верите, переспросите у Виктора Фёдоровича, он подтвердит, если ещё в сознании.
Этому конфликту не пять лет и даже не сто пять, он длится столетиями и не имеет ярко выраженного окончания, кроме одного возможного варианта. Что-то неизбежно должно погибнуть. Кто-то должен.
А так как и нас, и их десятки миллионов, то конфликт будет длиться ещё не один век с периодическими вспышками. Мазепа, УНР, Голодомор, УПА, 1991-й год, 2014-й год. Вчера. Сегодня. Завтра. Будут ещё годы. И так много лет. Очень, очень много лет.
Россия ослабевает - Россия занимается внутренними проблемами и не лезет к нам. Россия усиливается - Россия плюёт на внутренние проблемы и лезет к нам. Простая до безобразия взаимосвязь.
Так вот к Зеленскому.
Сейчас происходит очередная российско-украинская война. На наших глазах, шестой год подряд. Если кто-то думает, что это война только за Крым или только за Донецк с Луганском - это не так. Это война за всю Украину. За всех нас.
Войны выигрываются армиями. Повстанческими, кадровыми, наёмными - но армиями. Солдатами. Офицерами. Оружием. Техникой.
И вот сейчас, в 2019 году, я абсолютно чётко понимаю, что во главе армии и страны стоит человек, который не понимает войну.
Который не понимает армию и боится её. Для которого ветераны - это не резерв, не мобилизационный резерв номер один, и даже не просто герои, а пугающие количеством и числом бюджетники со странными требованиями.
Который, по-видимому, искренне верит, что надо просто перестать стрелять, просто разоружиться, просто отвести войска - и всё, не будет конфликта. Что всё закончится.
А всё только начнётся.
Именно поэтому я не перевариваю Зеленского. Не как человека - не знаком. Не как комика - все профессии важны. Но как лидера страны и армии. Как Верховного Главнокомандующего. Как человека, который управляет воюющей страной в сражении с самой большой страной на планете.
С моей точки зрения, армией и страной управляет человек, который считает, что эта война должна закончиться.
Я же считаю, что это война должна окончиться победой.
Разница в одно слово. И в одну страну на карте.
Мне нужно, чтобы на карте осталась наша страна.
Доклад окончил.
Юрий ГУДЫМЕНКО
подлец..)))