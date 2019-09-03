 Відтепер не буде "касти недоторканних". І це лише початок, - Зеленський про скасування недоторканності

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вступаючи на посаду президента, я говорив: наша національна ідея – об’єднавшись, зробити неможливе. Сьогодні ми отримали підтвердження цього. 373 голоси за те, що вважалося неможливим понад 20 років – скасування депутатської недоторканності", - зазначив він.

Глава держави подякував фракції партії "Слуга народу" та іншим фракціям, які виконали обіцяне своїм виборцям.

"Ми отримали парламент, у якому депутати не ховатимуться від закону, і суспільство, в якому відтепер не буде "касти недоторканних". Але це лише початок. Ми будуємо нову Україну, не перемикайтеся!" - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.