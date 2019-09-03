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 Політика України
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Все про:ВР (5549) Зеленський (2600) недоторканність (437)

 Відтепер не буде "касти недоторканних". І це лише початок, - Зеленський про скасування недоторканності

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні в парламенті сталося те, що вважалося неможливим, - зняття недоторканності народних депутатів.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вступаючи на посаду президента, я говорив: наша національна ідея – об’єднавшись, зробити неможливе. Сьогодні ми отримали підтвердження цього. 373 голоси за те, що вважалося неможливим понад 20 років – скасування депутатської недоторканності", - зазначив він.

Відтепер не буде касти недоторканних. І це лише початок, - Зеленський про скасування недоторканності 01

Глава держави подякував фракції партії "Слуга народу" та іншим фракціям, які виконали обіцяне своїм виборцям.

"Ми отримали парламент, у якому депутати не ховатимуться від закону, і суспільство, в якому відтепер не буде "касти недоторканних". Але це лише початок. Ми будуємо нову Україну, не перемикайтеся!" - резюмував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

Відтепер не буде касти недоторканних. І це лише початок, - Зеленський про скасування недоторканності 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146157
 
   
 Топ коментарі
 
Смешались в кучу кони, люди
Зеленский, Рябошапка, самокат
Один лишь Петя сидит угрюмый в Раде
И в голову ему приходит только мат...
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Про те що всі говорили 28 років,нарешті зробив якийсь там "клован".А Барижне кодло проФФесіАНАЛІВ,неспромоглось.
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Как же горит у сои от снятия неприкосновенности, приятно смотреть.
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Смердам сейчас мало будет, и захотят еще больше! а потом через 5 лет, боюсь на ЗЕ будет такой же вал говна литься как сейчас на ПЭ. Этим людям не угодишь.
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поверю только после посадки "слуги народа", за наезд на ребенка.
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А де Халій Лавсан,з пісенькою про репресії?
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"Мели Ємєля - твоя неделя" (с) москальська приказка.
Будувати то ти будуєш. От тільки що збудуєш?
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Можно подумать что каста без неприкосновенности сильно беспокоили органы правосудия,Кивваловы ,Трухановы ипр.., застенчиво улыбаются наивности зелюков.
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а зря(улыбаются) - я бы на их месте искал приличного адвоката и готовил зимние вещи(СИЗО не курорт)!
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по визгу порохоботов и сочувствующих куму ***** можно сделать однозначный вывод - сегодня Володя их однозначно "сделал"))))))))))))))) Відтепер не буде "касти недоторканних". І це лише початок, - Зеленський про скасування недоторканності - Цензор.НЕТ 9584
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Невже виженуть з партії бидлоту яка матами спілкується у СМС ???
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Каста неприкасаемых или все же неприкосновенных? Неприкаса́емые - принятое в русском языке общее наименование ряда каст, занимающих самое низкое место в кастовой иерархии Индии.
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Отныне не будет "касты неприкасаемых". И это только начало, - -- это же ложь .
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Отныне не будет "касты неприкасаемых". И это только начало, - Это же ложь , или вы зебибики думаете что Богдан пойдёт в отставку ?
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ага, понял. так пусть в суд подают недовольные. Ведь почти Европа?
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Порхососы!! Кто он ваш Сенсэй??? Молдавский жулик в третьем поколении, ожидающий приговора украинцев!! И дед его и его папаша были ворами цыганскими контрабанистами!удимы и тянули срокА на зоне!! Туда и этому отморозхку дорога!! Параженка, разграбивший Украину -теперь -Ничто и звать его-Никто!!
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и? поэтому еврейський мальчик вова будет продавать мою страну, потому что поросенек был плохой?
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а что ты создал своими руками, хоть самый малюсенький бизнес в сложное и тяжелое время? удрал в Германию? а теперь открыл свой грязно-поносный рот!
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//// ...Материальное обеспечение народного депутата Украины :
- Должностной оклад обычного народного депутата - 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 19 210 грн
- "Депутатские" - возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата - 19 000 грн
- Фонд на помощников-консультантов - 25 прожиточных минимумов в месяц - 48 000 грн. (депутат может привлечь до 31 помощника или распоряжается фондом он на свое усмотрение)
- Компенсация расходов на проезд по территории Украины - до 90 000 грн в год на одного народного депутата или около 7500 грн в месяц.
- Компенсация стоимости аренды жилья или съем гостиничного номера - 19 500 грн в мес.
- Суточные во время зарубежных командировок. - Оплата телефонных разговоров - около 500 грн в мес.
- На командировки помощников в избирательные округа - 8 000 грн в мес. ,
- На аренду помещений в округах для приема граждан - около 2 000 грн в мес.
- и полностью бесплатное медицинское обслуживание.
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404 "за", мене це число чогось насторожує Відтепер не буде "касти недоторканних". І це лише початок, - Зеленський про скасування недоторканності - Цензор.НЕТ 6856
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По минским соглашениям сепаратюги должны стать депутатами, а после снятия их туда не затащиш
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Зе більні казочки. а між тим і медведчук, і бєня, і ахметка, і пінчук почувають себе прекрасно, і в повній безпеці. і жоден баканов і рябошапка їм нє помєха
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Народ , сегодня самый важный закон который надо принять это о неприкосновенности ? А законы про экономику нет ? Как вас разводят на шоу , от реальности ? Вы тоже это видите или только я ? Я же не зебил и потому понимаю важность законов про экономику, а не про то не горит . Зеля и компания имеет большинство в раде и каждого можно неприкасаемость ? Шоу , шоу , а не экономика ?
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А поконкретнее на счет экономических законов можно? Какой экономический закон нужно в первую очередь принять?
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Хотите законов, их есть у меня.)))
1. Упрощение налоговой системы, чтобы любой школьник мог понять как платить налоги и не содержал для этого бухгалтера.
2. Льготы по ввозному НДС на сырье для товаропроизводителей (уплата НДС после реализации готовой продукции).
3. Отмена НДС и пошлин на ввозимое промышленное оборудование.
4. Отмена НДС на ряд товаров (медикаменты, детские товары и т.п.).
5. Убить мутную систему PROZORRO, где условия тендера пишутся под конкретного поставщика.

6. Создать систему льготного кредитования для товаропроизводителей (на большой срок под разумные проценты).
Это списочек в первом приближении. Могу подкинуть еще.
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Т.Е. ТЕБЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРИНЯТЬ НАДО? РАЗРАБОТАТЬ, ОБСУДИТЬ - НЕ НАДО?
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Бреше зебіл.
Група "Приват" сьогодні каста недоторканих. Хоч справ на них відкрито по всьому світу, й не Печерським судом, не київським окружним
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Зебобики, вместо обещанных еще в апреле низких тарифов у вас теперь шоу Квартал "слуги народа" каждый день в Раде.
В одном из романов писателя Фейхтвангера, когда муж вместо теплых ботинок жене к Рождеству преподнес ей знаменитую книгу Адольфыча, она устроила ему "эль скандаль'".
А в даже этого не можете сделать.
По-моему, ЗЕбобики, вы - лохи, и вас поимели (и будут иметь) еще много, много раз.
"Эх раз, еще раз, еще много, много раз"(С)
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порохоботская диарея)))) начинается с головы!!
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Бутов, помогите ЗЕбобикам материально, продайте почку, зачем Вам две???
А ЗЕбобикам деньги нужны, распородажа черноземов объялена, а у них денег нет.
"Золотые зубы есть?"(С)
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Сколько не корми народ зрелищами он рано или поздно вспомнит о колбасе! Вот только вопрос колбасы голосованием не решишь.
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А что не так с колбасой? Как была так и есть покуда. Не лучше покуда, но и не хуже. Да и принятие закона об отмене неприкосновенности депутатов вряд ли повлияет в худшую сторону в ситуации с колбасой.
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Наличие колбасы на прилавке и в холодильнике это две большие разницы, как говорят в Одессе.
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НУ ТАК ИДИ РАБОТАЙ ВМЕСТО СРАНЬЯ В КОМЕНТАХ - ТОГДА И КОЛБАСА БУДЕТ
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Ну а если не у всех, то єто т.с. наследие Петра. Пока что еще ни один принятый текущим составом Рады закон в силу еще не вступил, чтобы повлиять на жизнь граждан.
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Странник Виртуальный 2cc6e9e4

Конечно теперь повлияет только в лучшую сторону. В колбасе появится мясо !))
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Оно в ней и так присутствовало. Ну если конечно не покупать т.с. мясосодержащий продукт. Відтепер не буде "касти недоторканних". І це лише початок, - Зеленський про скасування недоторканності - Цензор.НЕТ 7266
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"соевые" как раз проголосовали в отличие от ЖОПОБЛОКА
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И что от этого? Прям воровать не будут??? Это просто фикция - чисто психологически никто все равно не посмеет арестовать ни депутата, ни президента... они все равно будут неприкосновенны...
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Недавно в Испании прошли выборы , народ избрал депутатами соратников пучжемона , которые как раз находятся в тюрьме.
Привезли их в зал заседания, дали посидеть немного, даже не дали подарки взять, там планшет и тд, которые положены вновь избранным, и отбарабанили опять в тюрьму)))
И ничего страшного))
И у нас так будет))
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конечно будет - первыми пойдут Шуфрич, Новинский, Вилкул, Рябинович с Бойко - главные сепаратисты, а они почему-то не сидели в тюрьме как пучдемоновцы
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Ваши слова бы та до бога. Хочется надеяться. А то у нас куча мафиозных РознблатоНасировоМосийчукообразных приматов с которых давно снята неприкосновенность и что? А ничего, ходят на свободе по бренной земле, т.к. у них "неприкосновенность" определяется количеством заранее наворованного бабла.
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тетя, ты просто тупа-если тебя это удивляет..в Греции есть партия Золотой Рассвет(Зоря)- так их возят на заседания парламента из тюрьмы. вот только у нас таког не будет..Ты по Авакяну то чего слилась? расскажи про это новое лицо Відтепер не буде "касти недоторканних". І це лише початок, - Зеленський про скасування недоторканності - Цензор.НЕТ 5640
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Це буде подвійна ходка - в депутани та в тюрягу. А ще можем стати першою державою, де конституцію писали на зоні.
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Главные обещания из предвыборной программы Владимира Зеленского
Зеленский обещает быть президентом только один срок.
Зеленский обещает подать ПЕРВЫЙ законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".

Зеленский обещает также подать законопроекты О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей; Об импичменте Президента Украины; Об отзыве народного депутата Украины.
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И чего это пеца такой печальный? На допросы ходить не нравится?
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По-слухам, ЗЕбилам за комментарии о Порошенко, в рамках импортозамещения, премиальные будут выдавать валежником.
Самовывоз.
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уже съездила в Испанию по Петиному безвизу? можно и дальше г..вно выливать ведрами на него ! скоро и безвиза не будет, а вот не получат твои папа-мама пенсию через2-3 месяца- будешь их содержать? все к тому и идет!!! и доллар по 50, цены растут...
а как же закон об импичменте, об отзыве и судей?
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Откуда столько негатива, аракул самоучка?
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а за собой негатива не видишь, одееская недоучка климаксная?
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В одном из ресторанов в центре Киева депутаты Верховной рады. Украины устроили драку, в результате чего у одного из них сломано плечо.
Как отмечается, потасовку устроили депутат Верховной рады XVIII созыва от фракции «Батькивщина» Руслан Богдан и новоизбранный депутат от фракции «Европейская солидарность» Сергей Алексеев
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Неприкосновенность украинцы сняли с депутатов еще в 2013-ом году на Майдане ..... спросите у Шуфрича и у - "Што Валынская резня" .... так что ЗеБильные ликования , соя , и прочие ликование не имеет смысла ... всёравно вам зарплата по 4 тыс. у.е. не светит .... вам светит только наслаждаться поездками Шмаркли на море по десять раз и Богданчика Сен Тропешного - в любой удобный для него день.
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Кто-нибудь объяснит олигофрену президенту, что каста неприкасаемых - это люди, которых остальное население считает за нелюдей с которыми нельзя ни встречаться, ни общаться, ни иметь никаких дел. По сути это отверженный, самый низший слой общества.
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А куди поділася каста недоторканних ? Збанкрутувала ? Недоторканність гарантує тільки одне-ГРОШІ.Не просто гроші,а,-ВЕЛИКІ гроші. Тому НЕдепутат Коломойський,Боголюбов,Косюк,Жеваго,чи Григоришин-справді недоторканні. А от той депутатик,що тепер посміє проти них виступити(неважливо,-з ЄС,чи СН)-тепер каліка,або зек.
Протести дотепер в Україні відбувалися,бо були депутати,що підвозили воду,чи бензин,були серед людей,доносили правду в світ.Мєнти не сміли зачіпати.Тепер буде як в рф-згребли гамузом,впаяли статтю.
А ! І що там з імпічментом ?Хтось собі маленьку недоторканність залишив ?
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отныне не будет "касты неприкасаемых"...

Да неужели? А раньше она была? А как-же красномордый депутат ефремов сидел в тюряге без суда и следствия? А как-же толстожопая Гадя-депутат сидела в тюряге и еще куча примеров? Короче очередная показуха от клоуна....
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Слуга народа обещает к концу года принять 500 законов, я думаю, все это можно сделать в один день - просто проголосовать один раз за принятие оптом 500 и более законов
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МОЛОДЦІ ! Народ 28 років чекав . ))) А як швидко шапки почали горіти на злодіях .
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Это точно. И то им не так и так им не то... Працедура не устраивает. Щас вас, рошеновскую сволочь, сажать начнут, за то, что вы 5 лет грабили украинский народ. И этого директора рынка, с поддельным дипломом, тоже нахер за решетку! И Плакулола, дебошира франкфуртского, туда же!
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теперь заживём ...... приесжай обратно с Польши... клубнику собирать тебе теперь не прийдётся !!!! Ура Ура Ура Зеленский эта сделал - можешь выкинуть свой ненужный Биометричесский паспорт сделанный каким то там Порохом - на крови!
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есть диктатура.зеЛЕный трогать не будут.а вот всех остальных да.
это плохо для зеЛи закончится
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ОРАКУЛЫ ИЗ ДВОРНЯГ ПЕТИ ТАКИЕ ЖЕ, "КАК ИЗ ГАМНА - ПУЛЯ"
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Да, вдул Вова порохосвиньям, по самое немогу. Крыть-то нечем! За 28 лет ВР так и не смогла снять с депутатов неприкосновенность. А Воха смог.
Так шо заткнитесь, говнюки рошеновские.
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Во главе армии и страны стоит человек, который не понимает войну или Почему я не люблю Зеленского
Политика / Общество 03-сен, 06:069 0 0

Во главе армии и страны стоит человек, который не понимает войну или Почему я не люблю Зеленского

На вопрос "а почему вы не любите Зеленского" у меня есть только один ответ, довольно простой и понятный.

Дело в том, что я, так уже случилось, историк. Историк знает, что пиковой точкой решения конфликта является война. Война, по сути, решает, кто прав, а кто нет. Война - это способ разрешить конфликт максимально глубоким способом. Если война закончилась, а конфликт не разрешён, значит война не закончилась. См. "Германия после Первой мировой войны".

Между Украиной и Россией имеется конфликт. Россия имеет имперские амбиции, которые не могут быть удовлетворены без включения Украины в её состав. Россия не чувствует себя империей без Украины.

Включить в свой состав Беларусь, или, быть может, Монголию было бы проще, чем Украину, но этот конфликт не имеет рационального обоснования, он иррационален по сути своей. Почитайте Ленина, что ли. Или Путина. Один хрен, между ними сто лет, а ушли друг от друга недалеко.

Украина, в свою очередь, имеет прямо противоположное стремление к независимости, подтверждённое сотнями восстаний и тоннами пролитой крови - и своих, и чужих - и ярко выраженным антиимперским менталитетом. Революции украинцев кардинально не похожи на бунты россиян как целями, так и результатами - не верите, переспросите у Виктора Фёдоровича, он подтвердит, если ещё в сознании.

Этому конфликту не пять лет и даже не сто пять, он длится столетиями и не имеет ярко выраженного окончания, кроме одного возможного варианта. Что-то неизбежно должно погибнуть. Кто-то должен.

А так как и нас, и их десятки миллионов, то конфликт будет длиться ещё не один век с периодическими вспышками. Мазепа, УНР, Голодомор, УПА, 1991-й год, 2014-й год. Вчера. Сегодня. Завтра. Будут ещё годы. И так много лет. Очень, очень много лет.

Россия ослабевает - Россия занимается внутренними проблемами и не лезет к нам. Россия усиливается - Россия плюёт на внутренние проблемы и лезет к нам. Простая до безобразия взаимосвязь.

Так вот к Зеленскому.

Сейчас происходит очередная российско-украинская война. На наших глазах, шестой год подряд. Если кто-то думает, что это война только за Крым или только за Донецк с Луганском - это не так. Это война за всю Украину. За всех нас.

Войны выигрываются армиями. Повстанческими, кадровыми, наёмными - но армиями. Солдатами. Офицерами. Оружием. Техникой.

И вот сейчас, в 2019 году, я абсолютно чётко понимаю, что во главе армии и страны стоит человек, который не понимает войну.

Который не понимает армию и боится её. Для которого ветераны - это не резерв, не мобилизационный резерв номер один, и даже не просто герои, а пугающие количеством и числом бюджетники со странными требованиями.

Который, по-видимому, искренне верит, что надо просто перестать стрелять, просто разоружиться, просто отвести войска - и всё, не будет конфликта. Что всё закончится.

А всё только начнётся.

Именно поэтому я не перевариваю Зеленского. Не как человека - не знаком. Не как комика - все профессии важны. Но как лидера страны и армии. Как Верховного Главнокомандующего. Как человека, который управляет воюющей страной в сражении с самой большой страной на планете.

С моей точки зрения, армией и страной управляет человек, который считает, что эта война должна закончиться.

Я же считаю, что это война должна окончиться победой.

Разница в одно слово. И в одну страну на карте.

Мне нужно, чтобы на карте осталась наша страна.

Доклад окончил.

Юрий ГУДЫМЕНКО
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но ТСарь так и останется непогрешимым..)))
подлец..)))
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у порохоботоа рак ума, совсем беные запутлись, лепят методички не в попад.
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