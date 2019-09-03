EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  3312  158
Все про:допит (515) Порошенко (9616) ДБР (458)

 Сьогодні ДБР чекає Порошенка на допит

У Державному бюро розслідувань у вівторок чекають п'ятого Президента України Петра Порошенка для допиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі "Укрінформу" в.о. керівника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко.

"Петро Порошенко має прийти на допит сьогодні о 14 годині", - сказав він.

Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко.

Читайте також: Суд дозволив допитати Порошенка на детекторі брехні, - ДБР

У свою чергу адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що Порошенко проходить тільки як свідок у двох справах ДБР.

25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146155
 
   
 Топ коментарі
 
видимо такой из него мародер как из зеленского главнокомандующий Сегодня ГБР ждет Порошенко на допрос - Цензор.НЕТ 6224
 показати весь коментар
 
Тільки за Іловайськ мародер повинен сидіти пожиттєво, не говорячи вже про ДАП чи Дебальцево
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ты со своими однополчанами голосишь Пороха на нары! А что конкретно у тебя он украл?
 показати весь коментар
 
 
Главное, что не Портнова.
Он теперь в Украине гласный законотворец, специалист по конституционному праву, верно, ЗЕбобики?
ЗЕбобики, а приятно, что над вами глумятся все, кому не лень?
ЗЕбобики, хотите сыра низких тарифов?
 показати весь коментар
 
 
Портнов это тот который русне какие то советы по анексии Крыма давал?
 показати весь коментар
 
 
Согласно материалам СМИ, на которые ссылаются следователи СБУ, советник президента РФ Сергей Глазьев сообщил собеседнику, что Верховный Совет АРК должен принять подготовленное Портновым постановление, «чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом». В материале обнародована расшифровка разговора Глазьева с неким «Владимиром Андреевичем», перехваченного украинской разведкой 1 марта 2014 года.В связи с этим следователь по делу через суд получил доступ к аудиозаписи телефонного разговора Сергея Глазьева и, вероятно, тогдашнего председателя Верховного Совета АРК Владимира Константинова, а также копий других материалов, которые могут подтвердить или опровергнуть причастность Портнова к госизмене.
 показати весь коментар
 
 
Отнеси это в СБУ) 5 лет было у рукожопого пепы всех закрыть и посадить и что сделал пепа?
Нихера))) Теперь порохососы стонут и причитают) Цирк уехал а ротожопые клоуны остались на пейсбуке и цензоре голосить) Поголосите вам полезно) Сьогодні ДБР чекає Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 9590
 показати весь коментар
 
А на шестой год что произошло у мастера Зе ( как антипода рукожопости)?
За это медали дают?
 показати весь коментар
 
Ну пока только отменили депутанам неприкосновенность и адский вой стоит над болотами.... порохососы воют) Сьогодні ДБР чекає Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 5270
 показати весь коментар
 
 
обратите внимание, что он не имея еще юрид. образования, учась в периферийном Луганском институте в 90-годы заочно! на 2-м курсе! уже работал юристом, как и Лукаш. Мафия и желание огромных денег его проталкивали.
 показати весь коментар
 
Він самий. Кумир виборців Зеленського.
 показати весь коментар
 
 
Тільки за Іловайськ мародер повинен сидіти пожиттєво, не говорячи вже про ДАП чи Дебальцево
 показати весь коментар
 
 
Ватным патриотам с дивана по телевизору виднее.
 показати весь коментар
 
 
Він має нести відповідальність за невведення вс в країні ще з 2014р. як того вимагає конституція та здоровий глузд, але ж гібридна жадна жаба перемогла....
 показати весь коментар
 
Побольше допросов!!! займите Поросенко походами к следователям...ДБР, НАБУ, ГПУ...........и так по кругу...ну чтоб каждый день был почасово расписан...а там ещё подтянуть Геращенко, Парубия, Герасимова, Луценко семейку.............
 показати весь коментар
 
 
Да, да, не забудь, Жека, праклятого карапцыонера Авакова-Рюкзакова-нового министра!
Как там про них Лавров?
 показати весь коментар
 
а также: Богатыреву, Бойко, Новинского, Рябиновича, Шуфрича, Медведчука и далее всех по списку Жопоблока.
 показати весь коментар
 
Ждём конца допроса и избрания меры пресечения.
 показати весь коментар
 
 
Не з того почали!!!
Треба з медвечука, шуфрича та іньшіх ВІДВЕРТИХ АНТИУКРАЇНЦІВ ПОЧИНАТИ.
Петя який би поганий чи барига не був але країну втримав та зберіг від напасті "руській мірь" !!! Так що не з того почали.
 показати весь коментар
 
 
Петя? А может Украинский народ?! Петя был барыгой покровителем коррупционеров, мародёров.
 показати весь коментар
 
 
Чтож Поросенко и Луценко за 5 лет не посадили???
 показати весь коментар
 
 
а толку?все равно ща зелебеня всех повыпускал...
 показати весь коментар
 
 
Удар!
УДАР В СПИНУ!
Или несколько ниже....
Все эти, имя которым - легион, бешенно вращают зеницами в попытке трансформировать когнитивную реальность....
АВАКОВ!!!
Аваков- рюкзаков, вор и кар-р-р-ррррррррррррррупцыонер вдруг оказался совсем не коррупционером!!!!
А как его разоблоачали, с какой яростью извергали гавно и обмазывались с ног до головы упомянутые товарищи - барцы!!!!
И ЧТО ТЕПЕРЬ?
Все эти разоблачения оказались таким же бредом как мальдивский офшор?
Все разоблачительные усилсия пропали даром?
КАК ЖЕ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ???
 показати весь коментар
 
 
Реєструвати телефони згідно ;закона Яровой; і більше трьох не збиратися.
 показати весь коментар
 
 
Для того щоби Пеця прийшов, йому потрібно сказати, а ДБР чомусь усе говорить Портнову...
 показати весь коментар
 
 
Портнову и Авакову по зеленому ордену надо выдать и героев Украины присвоить, а рюкзаки та то такэээ...
 показати весь коментар
 
 
Ну что, ЗЕбобики, вместо низких тарифов вы получили регулярные вызовы Порошенко на допросы.
Вместо зарплат по 4000 баксов вы тоже получили регулярные вызовы Порошенко на допросы..
И даже вместо обещанной зеленой соплей распродажи самолетов правительственных вы опять таки получили регулярные вызовы Порошенко на допросы..

Мне кажется, ЗЕбобики, что вас как то очень крупно поимели, причем публично. Сьогодні ДБР чекає Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 7317
 показати весь коментар
 
 
Посадити Порошенка- одна з головних вимог Кремля. Інтеграція Донбасу на правах автономії вже йде.
 показати весь коментар
 
 
Ану зебобіки, безмозмі наші, разом, в унісон: снесація! шок! після того як верховна рада відмінила недоторканість, парашенка вчергове сбєжал со страни со всєм награбленим Сьогодні ДБР чекає Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 7860
 показати весь коментар
 
 
Новина як новина. Але навіщо ж так знущатися над зєбіламі? Ще одне таке повідомлення про Порошенка і бабуіни захлинуться власним лайном плюватися 😃
 показати весь коментар
 
 
ГБР ждет Порошенко
Сьогодні ДБР чекає Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 7721
Вот для чего спешили снять неприкосновенность!
 показати весь коментар
 
Виявляється, Порошенко - ворог України №1. Не риговські мразі, які зараз записуються в "слуги народу", не Коломойський, не Ахмєтов, не Кернес та інша подібна погань. Слабо когось з них викликати ГБР?
 показати весь коментар
 
 
Пятый президент Украины Петр Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, сообщает РБК-Украина.
Отметим, допрос Порошенко был запланирован на 14:00, а перед ним под зданием бюро проходила акция протеста.
Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что экс-президент не собирается участвовать в сегодняшнем допросе по "многим уважительным причинам".(с)
 показати весь коментар
 
Петя не прийшов. Послав подалі портновських бл*дей.
Добре що не 7.62 мм.
 показати весь коментар
 
 
Колишній президент України Петро Порошенко не прийшов 3 вересня на допит у Державне бюро розслідувань, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
Як заявив адвокат Порошенка Ігор Головань, ДБР попередили, що експрезидента не буде на допиті через «поважну причину»: роботу в парламенті.
На коли перенесли допит - адвокат не уточнив.
Порошенка в ДБР викликали як свідка. Водночас прес-служба ДБР не розголошувала деталі щодо кримінального провадження, в рамках якого слідчі мають допитувати Порошенка, та його роль у цьому провадженні.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-poroshenko-ne-pryishov-u-dbr/30144308.html
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору