 Сьогодні ДБР чекає Порошенка на допит

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі "Укрінформу" в.о. керівника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко.

"Петро Порошенко має прийти на допит сьогодні о 14 годині", - сказав він.

Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко.

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У свою чергу адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що Порошенко проходить тільки як свідок у двох справах ДБР.

25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".