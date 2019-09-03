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 Політика України
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Все про:адвокат (648) ВР (5549) монополія (20)

 Рада направила в КС закон Зеленського про скасування адвокатської монополії

Народні депутати включили до порядку денного і направили на висновок Конституційного суду законопроєкт про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутати 337 голосами направили відповідний законопроєкт №1013 у Конституційний Суд для надання висновку.

Текстом законопроєкту №1013 пропонується внести зміни до Конституції України і викласти в новій редакції статтю 131-2, а також виключити підпункт 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення". Таким чином, дійсна на сьогодні норма щодо представництва інтересів фізичних та юридичних осіб в судах виключно адвокатами у всіх видах судочинства скасовується. Пропонується залишити тільки захист адвокатами від кримінального обвинувачення. Тобто, законопроєктом №1013 пропонується надати можливість будь-якому громадянину надавати право захисту іншої особи, зокрема, бути його представником в суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НААУ закликає Зеленського і Раду зняти з розгляду законопроєкт про скасування адвокатської монополії

Нагадаємо, Національна асоціація адвокатів України закликала Зеленського і Раду зняти з розгляду законопроєкт про скасування адвокатської монополії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146154
 
   
 Топ коментарі
 
Что мешало пете пять лет? Это же было одно из условий Майдана!
И только "нетакой" Зеленский с Кривого Рога и с русскоязычной челюстью, играющий }{уем на рояле, смог это сделать, причем не кормил обицянками пять лет, а сделал это сразу же.
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Ну зачем же ты так сильно бухаешь? Рада направила в КС закон Зеленского об отмене адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 9182
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МОЛОДЦІ !!!! ЦЕ СПРАЖНІЙ ТА ВАГОМИЙ КРОК ДО ВІДКРИТТЯ ДОСТУПУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ДО ПРАВОСУДДЯ !!!!!
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оно думает, что чем то ему это поможет...
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ну Порошенко же как-то нада посадить. Вот и хотят отменить адвокатскую монополию, что б адвокаті короче не біли монополистами, и не могли защитить Петра Алексеевича
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У кацапов все такие, тебе что, его жалко?
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а вам ненависть к нему глаза застит?
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Что за бред? Сделайте одолжение, проходите мимо...
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бред-это ваше неуемное желание пинать Пороха.
Ваша вялая ненависть напоминает ненависть разведенки к бывшему мужу, ушедшему к более молодой и красивой: не можете ни простить, ни забыть. Не обессудьте.
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Где в моем комментарии "ненависть к потроху"? И при чем тут к этой ситуации ваши личные неудачи с бывшим мужем, который ушел к молодой и красивой? Мне совершенно наплевать на ваши проблемы...Такое впечатление, что я прочла дневник психопата/ки
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а что вы все время язвите, я вас обидел?
Мне просто интересно наблюдать, как вы стараетесь прослыть образованной стервой, и у вас получается. Ни одного вашего поста в чей-либо адрес без желчи я не видел.
Обычно в женщинах эта колючесть происходит от невостребованности у мужчин.
Есть у меня одна знакомая, учитель музыки, крайне неприятная особа, пытающаяся казаться недосягаемой..
Буду теперь звать ее Франческа.
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Наконец-то я определила ваш пол)) Мне не нужно стараться прослыть "образованной", я и так образованная, это во-первых, а во-вторых, если бы вы были хоть немного наблюдательней, то увидели бы, что я таким образом общаюсь только с порохоботами, по-другому они не умеют (за редким исключением)..И почему вы все время пытаетесь меня достать какой-то мифической "невостребованностью у мужчин"?)) У вас что, проблемы с женским вниманием? Поверьте, я красивая женщина (говорю это без ложной скромности) и недостатка во внимании мужчин у меня никогда не было. А сейчас, дайте покой.
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Ну, чтоб уж до конца объясниться...
Справедливости ради замечу, что никогда ничем "подобным" вас не доставал, лишь предполагал, может, не всегда справедливо, но, увы, даже я не совершенен (шутка, я именно такой).Я лишь стремился разглядеть рациональное зерно в рассуждении тех, кто думает иначе. Но пока увы.
Давным давно ходил анекдот про грузина и армянина, едущих в одном купе. Грузин говорил много раз "грузины лучше, чем армяне", но армянин молчал.
В конце концов, на его вопрос "чем?!" грузин ответил: чем армяне!
За словоблудием интеллекта, увы, разглядеть я не смог.
Умолкаю с пожеланием удачи.
Р.S. На счет "стервы" вы умолчали, так что, я был близок(опять шутка).
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Я просто не понимаю, вернее гуглить лень, что такое адвокатская монополия. А писать в коментах, что-то нужно. Вот и импровизирую на ходу. Не обессудьте Рада направила в КС закон Зеленского об отмене адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 1277
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Це коли право на професію визначається монопольно окремою групою людей, підтверджується окремим документом (а не дипломом про юр.освіту) на встановлених ними умовах і звісно не безкоштовно.
Достатньо зробити коп'ютерний тест, здав - іди працюй. Хоча насправді такий тест має бути на випускних іспитах Юр.ВНЗ.... що ж то за вищу освіту вони дають, що людина не може працювати?
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ну чого ж....може працювати в відділі кадрів, на якійсь вузькій спеціалізації в державній установі-, наприклад, зав. канцелярією в міністерстві ітд.
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Что мешало пете пять лет? Это же было одно из условий Майдана!
И только "нетакой" Зеленский с Кривого Рога и с русскоязычной челюстью, играющий }{уем на рояле, смог это сделать, причем не кормил обицянками пять лет, а сделал это сразу же.
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Мародёры в вышиванках - это уже привычная картина. Патриоты дырявые. Рада направила в КС закон Зеленского об отмене адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 1670
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Что было условием Майдана? Чтобы в суде вместо адвокатов были аферисты? Не слышал!!
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а то что порохоботы сделали так, что б в суде могли участвовать только адвокаты - по твоему нормально?
1. адвокат может быть тоже аферистом и не специалистом (огромный процент адвокатов просто заносит бабло благодаря связям. знаний у них ноль. сам таких много знаю)
2. юрист без лицензии адвоката - еще не значит что он непрофессионал, и будет хуже представлять в суде, чем адвокат с лицензией
3. порошенковская шобла сделала так, что б в суде должны были принимать участие только люди с адвокатской лицензией. но ты попробуй для начала ее получи. только оффициально надо оплатить около 30 000 гривен за сдачу экзаменов, которые не факт что ты сдашь (адвокаты, которые принимают экзамены, не слишком то и рады плодить себе конкурентов). потом пол-года стажировки.
4. то, что сделала предыдущая власть, фактически убрали право юристам любого предприятия делать свою работу, так как у него для участия в суде и защиты своего работодателя, теперь обязательно должна быть адвокатская лицензия, которую получить может не каждый и это дорогой и небыстрый процесс
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ты это серьезно или дураком прикидываешься?
Позовешь в суд для своей защиты адвоката с лицензией или прохожего с улицы?
Или кума, учившегося заочно на юрызда?
И еще мне интересно, как и когда "порохоботы сделали так, что б в суде могли участвовать только адвокаты".
У нас когда-нибудь было иначе?!
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конечно было. раньше адвокат нужен был только в уголовных делах. с 2020 года во всех процессах могут участвовать только адвокаты.

еще раз, для своей защиты я позову хорошего специалиста, и мне пофиг, с адвокатской лицензией он, или нет. например, есть у меня знакомый адвокат, авторитетный, хорошо зарабатывает. но тупой как пробка. все его умения - это связи в суде и прокуратуре, и он знает кому надо занести. но как только он попадает в процесс к судье, которого он не может купить, все его "адвокатские навыки" улетают в писту.
и знаю кучу людей без адвокатской лицензии, но офигенных спецов в своих сферах, например земельном, трудовом, хозяйственном.
и в дополнение. у меня допустим нету адвокатской лицензии. но почему то обращается куча людей по админ штрафам, и я выигрываю им такие дела в 99 %. но из -за петиного бл.ядства, не могу принимать активное участие в судебном процессе, так как нужна лицензия
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Це не Пеціне плятство, у нього є конкретні автори.
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а, так вот ты чего раздухарился, у тебя шкурный интерес!
Ну, попутного ветра.
Но меня среди заказчиков твоих услуг точно не будет.
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и слава богу. чем меньше клиентов - идиотов, тем нервы крепче
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нервы крепче у тех, кто не связывается с защитниками идиотами.
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монополия на защиту как раз останется у адвокатов, не наводи тень на плетень
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доверять следаку все равно что собственноручно себя посадить. Именно их и называют мусорами.
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я ж говорю, что слава богу что никогда тебя среди своих клиентов не увижу.
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Так було. По цивілу так точно. Я не бачу у цьому проблеми, хоче найняти дурня, то його справа, тим паче що статус адвоката вже давно нічого не гарантує. Я зустрічав таких свої "колег", що вони тупіші за деяких юристів ЖЕКів. Конкретно ця реформа вдарить виключно по голові спілки та наближеним до неї, які торгують статусом...
Решті хіба що буде кода витрачених коштів...
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не, адвокатская конечно хорошо, есть куча плюсов, включая то, что не надо нотариусу за доверенность платить, но получить ее... я сейчас в процессе получения, но сейчас очередина такая, что раньше чем через год не получить. и плюс меня бесит то, что я еще за стажировку должен платить. у меня 15 лет юр стажа. кто меня будет стажировать? адвокат с опытом в 5-7 лет?
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Ну думаю позовет того кого посчитает нужным. Это его право. Почему ему должны навязывать? К примеру когда трубу прорвало ты звонишь к знакомым за советом какого сантехника пригласить и тебя мало интересует сколько сертификатов у сантехника Васи, которого тебе знакомые предлагают. Тебе главное, что этот Вася у знакомых аналогичную проблему устранил за вменяемую цену, в кратчайшие сроки и качественно. Не?
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ты уже начал защищать кого-то?
Флаг вам обоим в руки! Я тебе что, дорогу перешел?
У меня свои предпочтения, у тебя свои, это ж нормально. Не?
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Да, но вопрос был в том, что согдласно действующего законодательства ты мог свои предпочтения осуществить, а я нет. Вот это как раз и ненормально.
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Ты виго,можешь хоть дворника брать в защиту. А у нормальных людей будет выбор. И цены на услуги разбойничьи-адвокатские упадут.
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солоденький мій, не можно бути таким наївним. Що ви у сьому очікуєте на халяву?
Буде усе прямо навпаки. Як тільки суди почнуть виносити справедливі рішення, вартість на послуги адвоката взлетить до хмар. Звісно, що не в усіх, але ж ти будеш бажати кращого? Того що виграє справу у суді? А гарний товар - завжди коштує "гарно"
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це правда. Питання лише в судах та суддях...які почнуть виносити справедливі рішення.
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Шо, откашлял за адвокатское, а теперь олблом?) Хотя, судя по тупым твоим высерам, даже если и так, то диплом за сало родители тебе покупали.
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знаєте...ідея була в цілому правильна, щоби в судах працювали адвокати, а адвокат мав бути професіоналом. Але проблема то в тому, що треба було змінити спочатку середовище, в якій адвокат працює, тобто змінити слідство, прокуратуру, судову систему, щоби професійність адвоката впліталася в професійну правову систему. Тоді би і адвокати підтягувалися до високих вимог, а адвокатура в цілому допомагала в тому.
І тільки тоді - це би мало би успіх. А так, змінили саме найшвидше - адвокатуру, все інше лишилося практично без змін, лише підмалювали фасад. То за таких умов монополія адвокатури на представництво в судах була приречена.
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или надо было упростить получение адвокатской лицензии для всех. почему я должен имея огромный юридический стаж, сдав экзамены, еще стажироваться пол-года у других адвокатов (у многих из которых опыта в два раза меньше чем у меня), и при этом еще и платить? плюс ждать экзамены в очереди по пол-года?
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та да...це було багато чого неправильно зроблено через те розсипається буквально миттєво, не витримало і пару років. Бо той - хто придумував тоді оці вимоги про стажування нащось хтів загнати і досвідчених юристів на стажування. Для таких людей, як ви достатньо було би юридичного стажу+ тести.
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так требование в 2 года юр стажа - это уже подтверждение опыта. для чего тогда стажировка? просто стажировка - отличный способ еще и подзаработать. раскидали "нужным" адвокатам по три стажера, каждый из которых за стажировку еще и по 4 тысячи в месяц платит, и "нужный адвокат" уже в плюсе каждый месяц, даже ничего не делая.
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тут також ідея непогана, щоби подивитися юристу-початківцю, як треба працювати професійному адвокату - відношення з клієнтом (мені вкрай не подобається це слово - клієнт...), вибір правової позиції і тд.
Проблема в тому, що не була передбачена альтернатива - всі мали пройти через стажування, а мала би бути альтернатива - якщо не хочеш стажування, трохи більше екзаменів та тестів, серйозна співбесіда в адвокатурі.
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Не помню таких "условий майдана", направить в КС законопроект А пєца 5 лет не направлял ? От же , цуко
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Зачетный стеб!

А зеленские подпевалы повелись!
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Почали кроїти Конституцію вздовж і впоперек. Пішла вода в хату.
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Ты владеешь этим вопросом? Расскажи: что тебя не устраивает в отмене адвокатской монополии?
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Нагадай, коли ввели "адвокатську монополію"? Часом не при сивочолому гетьмані?
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Именно тогда. Теперь при банальном ДТП нужно обязательно нанимать адвоката. Но соя в вопросе не разбирается. Им абы что-то промычать. Бабло Мародёра ведь как-то отбивать надо. Рада направила в КС закон Зеленського про скасування адвокатської монополії - Цензор.НЕТ 5858
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будучи родственником юриста, надо обращаться к адвокату
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А нічого, що скасовують те, що накроїла ***** мальдивська?
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Верняк! Когда назначали кумпЛокуЛола, так и было. Суки рваные. Только, всё, хватит. Придётся отвечать теперь.
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МОЛОДЦІ !!!! ЦЕ СПРАЖНІЙ ТА ВАГОМИЙ КРОК ДО ВІДКРИТТЯ ДОСТУПУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ДО ПРАВОСУДДЯ !!!!!
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парашошваль верещить проти скасування хабарної монопольки.
Не подобається воля народу.
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не сразу , но это ударит по решалам и не профессионалам в этой сфере и это хорошо
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по рішалам це не вдарить. По рішалам можуть вдарити зовсім інші заходи, наприклад, заборона колишнім працівникам прокуратури, поліції, суду 5 років працювати в тих містах, та районах, де вони були прокурорами, поліціянтами і тд. , за звернення до судді по питанням вирішення справи - 5 років позбавлення волі і тд.
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Это антикоррупционный закон чистой воды. Все, что убивает коррупцию в нашей многострадальной стране, поддерживают все нормальные люди.
И только стадо порохоботов по-прежнему кукарекают против.
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скасування представництва адвокатури в судах на корупцію жодним чином не впливає.
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Люди в нас бідні, часто густо не подають до суду, бо нема грошей на адвокатів, а корупція є коли задіюєш адвоката, який несе хабар судді, але то вже інша історія, для тих у кого є гроші, буде користуватися адвокатами.
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коли я чую отакі слова "задіюєш адвоката, який несе хабар судді" в мені все калатає - це ж юридична катастрофа.
Що стосується люди бідні - то є ж центри безоплатної адвокатської допомоги - там працюють досить кваліфіковані адвокати.
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Справа в тому що загалом у нас люди бідні, навіть ті що можуть заплатити за послуги адвоката, не користуються цим жаліючи гроші. А ось караюча рука божественного правосуддя вразила суддю, який колись виносив завідомо незаконне рішення у моїй справі,та адвоката при передачі хабара цьому судді і вони розбилися на автівці тікаючи від правоохоронців.
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цікава історія. Але я би хотів краще побачити таких суддю та адвоката на лаві підсудних та потім фото - репортаж на Цензорі, як вони прибувають етапом до колонії.
Це було би красивіше.
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Взагалі то коли справа розглядається за участю непрофесійного захисту, то тут навантаження на суд, який зобов'язаний розплутувати білеберду яку наплете правозахисник аніматор, але що вдієш бідні люди, доживемо може колись до власних адвокатів.
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та да...аніматор ліпить що попало, що має відношення і що немає відношення до справи, а для аніматора все важливо.
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Раніше коли не було монополії адвокатів можна було маючи розум та знання захищати свої права, близьких, знайомих. Сам приймав у цьому участь, доволі успішно, без адвокатів. Добре що це скасують.
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