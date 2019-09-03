 Рада направила в КС закон Зеленського про скасування адвокатської монополії

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Депутати 337 голосами направили відповідний законопроєкт №1013 у Конституційний Суд для надання висновку.
Текстом законопроєкту №1013 пропонується внести зміни до Конституції України і викласти в новій редакції статтю 131-2, а також виключити підпункт 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення". Таким чином, дійсна на сьогодні норма щодо представництва інтересів фізичних та юридичних осіб в судах виключно адвокатами у всіх видах судочинства скасовується. Пропонується залишити тільки захист адвокатами від кримінального обвинувачення. Тобто, законопроєктом №1013 пропонується надати можливість будь-якому громадянину надавати право захисту іншої особи, зокрема, бути його представником в суді.
Нагадаємо, Національна асоціація адвокатів України закликала Зеленського і Раду зняти з розгляду законопроєкт про скасування адвокатської монополії.
Ваша вялая ненависть напоминает ненависть разведенки к бывшему мужу, ушедшему к более молодой и красивой: не можете ни простить, ни забыть. Не обессудьте.
Мне просто интересно наблюдать, как вы стараетесь прослыть образованной стервой, и у вас получается. Ни одного вашего поста в чей-либо адрес без желчи я не видел.
Обычно в женщинах эта колючесть происходит от невостребованности у мужчин.
Есть у меня одна знакомая, учитель музыки, крайне неприятная особа, пытающаяся казаться недосягаемой..
Буду теперь звать ее Франческа.
Справедливости ради замечу, что никогда ничем "подобным" вас не доставал, лишь предполагал, может, не всегда справедливо, но, увы, даже я не совершенен (шутка, я именно такой).Я лишь стремился разглядеть рациональное зерно в рассуждении тех, кто думает иначе. Но пока увы.
Давным давно ходил анекдот про грузина и армянина, едущих в одном купе. Грузин говорил много раз "грузины лучше, чем армяне", но армянин молчал.
В конце концов, на его вопрос "чем?!" грузин ответил: чем армяне!
За словоблудием интеллекта, увы, разглядеть я не смог.
Умолкаю с пожеланием удачи.
Р.S. На счет "стервы" вы умолчали, так что, я был близок(опять шутка).
Достатньо зробити коп'ютерний тест, здав - іди працюй. Хоча насправді такий тест має бути на випускних іспитах Юр.ВНЗ.... що ж то за вищу освіту вони дають, що людина не може працювати?
И только "нетакой" Зеленский с Кривого Рога и с русскоязычной челюстью, играющий }{уем на рояле, смог это сделать, причем не кормил обицянками пять лет, а сделал это сразу же.
1. адвокат может быть тоже аферистом и не специалистом (огромный процент адвокатов просто заносит бабло благодаря связям. знаний у них ноль. сам таких много знаю)
2. юрист без лицензии адвоката - еще не значит что он непрофессионал, и будет хуже представлять в суде, чем адвокат с лицензией
3. порошенковская шобла сделала так, что б в суде должны были принимать участие только люди с адвокатской лицензией. но ты попробуй для начала ее получи. только оффициально надо оплатить около 30 000 гривен за сдачу экзаменов, которые не факт что ты сдашь (адвокаты, которые принимают экзамены, не слишком то и рады плодить себе конкурентов). потом пол-года стажировки.
4. то, что сделала предыдущая власть, фактически убрали право юристам любого предприятия делать свою работу, так как у него для участия в суде и защиты своего работодателя, теперь обязательно должна быть адвокатская лицензия, которую получить может не каждый и это дорогой и небыстрый процесс
Позовешь в суд для своей защиты адвоката с лицензией или прохожего с улицы?
Или кума, учившегося заочно на юрызда?
И еще мне интересно, как и когда "порохоботы сделали так, что б в суде могли участвовать только адвокаты".
У нас когда-нибудь было иначе?!
еще раз, для своей защиты я позову хорошего специалиста, и мне пофиг, с адвокатской лицензией он, или нет. например, есть у меня знакомый адвокат, авторитетный, хорошо зарабатывает. но тупой как пробка. все его умения - это связи в суде и прокуратуре, и он знает кому надо занести. но как только он попадает в процесс к судье, которого он не может купить, все его "адвокатские навыки" улетают в писту.
и знаю кучу людей без адвокатской лицензии, но офигенных спецов в своих сферах, например земельном, трудовом, хозяйственном.
и в дополнение. у меня допустим нету адвокатской лицензии. но почему то обращается куча людей по админ штрафам, и я выигрываю им такие дела в 99 %. но из -за петиного бл.ядства, не могу принимать активное участие в судебном процессе, так как нужна лицензия
Ну, попутного ветра.
Но меня среди заказчиков твоих услуг точно не будет.
Решті хіба що буде кода витрачених коштів...
Флаг вам обоим в руки! Я тебе что, дорогу перешел?
У меня свои предпочтения, у тебя свои, это ж нормально. Не?
Буде усе прямо навпаки. Як тільки суди почнуть виносити справедливі рішення, вартість на послуги адвоката взлетить до хмар. Звісно, що не в усіх, але ж ти будеш бажати кращого? Того що виграє справу у суді? А гарний товар - завжди коштує "гарно"
І тільки тоді - це би мало би успіх. А так, змінили саме найшвидше - адвокатуру, все інше лишилося практично без змін, лише підмалювали фасад. То за таких умов монополія адвокатури на представництво в судах була приречена.
Проблема в тому, що не була передбачена альтернатива - всі мали пройти через стажування, а мала би бути альтернатива - якщо не хочеш стажування, трохи більше екзаменів та тестів, серйозна співбесіда в адвокатурі.
А зеленские подпевалы повелись!
Не подобається воля народу.
И только стадо порохоботов по-прежнему кукарекают против.
Що стосується люди бідні - то є ж центри безоплатної адвокатської допомоги - там працюють досить кваліфіковані адвокати.
Це було би красивіше.