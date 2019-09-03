 Позов Медведчука з вимогою заборонити книгу про Стуса - тиск на свободу слова, - гендиректорка видавництва "Віват" Орлова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в коментарі "Читомо".

Орлова розповіла, що видавництво отримало позов до суду від Віктора Медведчука про захист його честі, гідності та ділової репутації. Відповідачів за позовом троє: автор Вахтанг Кіпіані, видавництво "Віват" і типографія "Юнісофт", яка надрукувала книжку.

Політик вимагає вилучити видання з продажу, тобто, по суті, заборонити його розповсюдження у будь-якій формі і на будь-якій території. За заявою позивача, книжка містить нібито "недостовірну інформацію".

"Можу із впевненістю сказати, що текст не містить ненормативної лексики та будь-яких речей, які зазіхають на норми моралі, громадських цінностей чи публічний порядок, а також будь-яких речей, заборонених українським законодавством", - наголосила видавчиня.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Заборонений", - Держкіно випустило трейлер фільму про поета і дисидента Стуса. ВIДЕО

Вона зазначила, що видавництво працює з відомими авторами-експертами у своїх галузях, які відкрито висловлюють свою позицію, думки та оціночні судження з різних питань. Суть процесу видавництва, на її переконання: максимально точно донести думку автора до якомога ширшого кола читачів, мінімально торкаючись редактурою принципово важливих для автора речей.

"У зв’язку з цим, вважаю цей позов спробою прямого тиску на свободу слова в Україні, свободу друку як фундаментальних цінностей українського суспільства. Цей процес буде важливим прецедентом для всього книговидавничого бізнесу нашої країни і свободи слова у країні в цілому", - наголосила гендиректорка Vivat.

Нагадаємо, раніше журналіст та історик Вахтанг Кіпіані оприлюднив інформацію, що завершив роботу над книгою про видатного українського дисидента Василя Стуса.

Народний депутат України, кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані.

"Кум і пособник Путіна Віктор Медведчук подав на мене до суду щодо захисту своєї "честі", "гідності" та "ділової репутації" і "спростування недостовірної інформації" [лапки мої]", - написав Кіпіані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фільм про поета і дисидента Стуса завершений і вийде в прокат 5 вересня, сцену з Медведчуком залишили