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Все про:книги (195) Медведчук (487) Стус (26) Орлова Юлія (3)

 Позов Медведчука з вимогою заборонити книгу про Стуса - тиск на свободу слова, - гендиректорка видавництва "Віват" Орлова

Генеральна директорка видавництва "Віват", у якому вийшла книжка Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", Юлія Орлова вважає, що позов Віктора Медведчука з вимогою заборонити продаж книги є спробою тиску на свободу слова і друку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в коментарі "Читомо".

Орлова розповіла, що видавництво отримало позов до суду від Віктора Медведчука про захист його честі, гідності та ділової репутації. Відповідачів за позовом троє: автор Вахтанг Кіпіані, видавництво "Віват" і типографія "Юнісофт", яка надрукувала книжку.

Політик вимагає вилучити видання з продажу, тобто, по суті, заборонити його розповсюдження у будь-якій формі і на будь-якій території. За заявою позивача, книжка містить нібито "недостовірну інформацію".

"Можу із впевненістю сказати, що текст не містить ненормативної лексики та будь-яких речей, які зазіхають на норми моралі, громадських цінностей чи публічний порядок, а також будь-яких речей, заборонених українським законодавством", - наголосила видавчиня.

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Вона зазначила, що видавництво працює з відомими авторами-експертами у своїх галузях, які відкрито висловлюють свою позицію, думки та оціночні судження з різних питань. Суть процесу видавництва, на її переконання: максимально точно донести думку автора до якомога ширшого кола читачів, мінімально торкаючись редактурою принципово важливих для автора речей.

"У зв’язку з цим, вважаю цей позов спробою прямого тиску на свободу слова в Україні, свободу друку як фундаментальних цінностей українського суспільства. Цей процес буде важливим прецедентом для всього книговидавничого бізнесу нашої країни і свободи слова у країні в цілому", - наголосила гендиректорка Vivat.

Нагадаємо, раніше журналіст та історик Вахтанг Кіпіані оприлюднив інформацію, що завершив роботу над книгою про видатного українського дисидента Василя Стуса.

Народний депутат України, кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані.

"Кум і пособник Путіна Віктор Медведчук подав на мене до суду щодо захисту своєї "честі", "гідності" та "ділової репутації" і "спростування недостовірної інформації" [лапки мої]", - написав Кіпіані.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146152
 
   
 Топ коментарі
 
Быть может уже пора Медведчука в Украине запретить
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Ну насправді про Мертвечука є і набагато жорсткіша книга - "Нарцис" Дмитра Чобота. Там не про Стуса, а саме біографія мертвечука і всі його пакості описані чудово...
До речі, книга у відкритому доступі є, усім рекомендую!
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треба подати зустрічний позов про заборону самого Мертвечука і цих ублюдків кацапських, які за нього голосували Иск Медведчука с требованием запретить книгу о Стусе - давление на свободу слова, - гендиректор издания "Виват" Орлова - Цензор.НЕТ 106
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треба подати зустрічний позов про заборону самого Мертвечука і цих ублюдків кацапських, які за нього голосували Иск Медведчука с требованием запретить книгу о Стусе - давление на свободу слова, - гендиректор издания "Виват" Орлова - Цензор.НЕТ 106
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Быть может уже пора Медведчука в Украине запретить
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Ну как запретить? Скажем так - лучше прикопать.
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для того что бы прикопать нужны законные основания! Потому сначало надо запретить!
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Це дуже важливий обмінний фонд! Його охороняти треба!(в сізо)
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мертвечуку скасували депутатську недотрканість.
Реформують прокуратуру і загримить порошенківський куманьок казанками по зонах.
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Він ще і куманьок *****, а в зебєні 21 жим-жим.
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Медведчцк це головна загроза Україні,він повинен сидіти за Державну Зраду.Це тест для Зелі,Порося з цим тестом невпорався.
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Повернулася Богатьірьова, Коломійський, Портнов, та інші чубаки. пєтуШарій створив свою партію, регіонали всі приїзджають назад. Ти впевнений, що Зе! щось зробить мертвечуку?
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Я впевнений,що Пєтья та Медведчук,це близнюки брати,вони зараз очолюють,два крила єдиної партії Регіонів.
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А я впевнений, що Пєтья твій кумир, а мертвенчук - половий партнер)))) Де вас ЗЕботів дебілів беруть на роботу?
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Я дуже перепрошую - не "дебілів", а "зебілів"
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Ось головний свободословець Шухрич скаже що так і повинно бути.
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Ну насправді про Мертвечука є і набагато жорсткіша книга - "Нарцис" Дмитра Чобота. Там не про Стуса, а саме біографія мертвечука і всі його пакості описані чудово...
До речі, книга у відкритому доступі є, усім рекомендую!
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В 2014 году о Медведчуке никто и не вспоминал, его рейтинг был 0,0%
Сейчас у него 3 канала, 2-я по численности фракция в парламенте и нефтепровод, на покупку которого СБУ в АМКУ дала согласие.
Понятно, что ему бабки на это всё есть, кому давать.
Но, хуже всего то, что кто-то все эти 5 лет на рост его спрута в Украине кто-то явно давал добро...
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его рост как и покупка каналов начались когда стало понятно что зеленая шмаркля побеждает на выборах. 5 лет его рейтинг около нуля и оставался.
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Против незаконного финансирования его партии из-за рубежа сейчас глубоко копают. Надеюсь, это начало конца.
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То есть выступить адвокатом на суде по несправедливому осуждению диссидента на стороне прокуратуры у Мертвечука это честь, достоинство и деловая репутация? Отакэ!
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НЕНАВИСТНИКИ ПОРОХА ПРО МЕДВЕДЧУКА И НЕ ВСПОМИНАЕТЕ НИКОГДА-ВРАГ УКРАИНЫ НОМЕР1
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Спокойно, сейчас защитник свободы слова в Украине разберется!!!
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Дожилися при цих зєлєбобіках...Путлєкум, українофоб та приспішник окупантів свої закони в Україні править...За одну таку заяву проти національних героїв, в демократичній країні вже б за грати укпакували....А в нас сєпарська партія ціла таких виродків у Верховній раді засідає...Це просто не вкладається в голові розумної людини...То ми вже в складі Мордору????
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"Иск Медведчука с требованием запретить книгу о Стусе - давление на свободу слова, - гендиректор издательства "Виват" Орлова" - а что по этому вопросу говорит Шуфрич, глава комитета по свободе слова?
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если мертвечук подал иск- причастен он,,,если запретить мертвечука ,как эталон совково- рашистской недостоверной окупационной информации в Украине и добавить Суса - мира в Украине будет больше,
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Порошенко взрастил, политически, Медведчука. Хитрый винницко-молдаванский жид прислуживал и вашим и нашим... В утиль, жлобствующих гермафродитов, продающих свою Родину!
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Враг Украины - был, есть и будет. Что о нём много говорить? Слишком много чести. Его место - не в Украине.
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Враг Украины - был, есть и будет. Что о нём много говорить? Слишком много чести. Его место - не в Украине.
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Вимагаю арештувати Медведчука і обміняти його на наших бранців в Росії.
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Назначение Шуфрича главой комитета по свободе слова - троллинг 80 левела Позов Медведчука з вимогою заборонити книгу про Стуса - тиск на свободу слова, - гендиректорка видавництва "Віват" Орлова - Цензор.НЕТ 6383
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Пятого сентября должен выйти фильм про Героя Украины Василя Стуса «Заборонений». Сцену с мертвечуком из фильма вырезали, по требованию кощея. Но, из-за начавшейся шумихи в соцсетях создатели фильма решили доснять сцену. По словам Ильенко: мертвечук в фильме есть. Скоро узнаем.
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***
Б'ється серце, як пташа німе,
буде спогадами надити.
Мати сина виглядатиме,
а не діжде - то буде плакати.

Будуть сипати сухі сніги,
будуть ще й дощі періщити,
посмурніють вірні вороги,
а зрадливі друзі - тішитись

що одної голови нема
і не буде вже повіки-вік,
лиш затужить по собі зима,
по бідасі чоловіковій

Скоро смерть в похід візьме,
і життя не буде нудити...
Мати сина виглядатиме...
а не діжде - то буде плакати.

Василь Стус
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Что за бред. Иск может подать любой гражданин, если посчитает нужным. Это как раз и есть свобода, возможность для любого гражданина защитить свои права.
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пошліть те чмо смердюче накуй і розповсюджуйте книгу, суспільство чекає. ще маєте звертати увагу на всяке лайно собаче.
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Майже 30 років незалежності, а таку мразоту комуняцьку і досі не додушили
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Не трогайте урода Медведчука. Занимайтесь реформами и автоматически решатся все проблемы: Крым, Донбасс и т.д. А эта тварь...
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Если один раз обосрался - этого не забудут, а этот урод всю жизнь ходит обосраный и хочет , чтобы никто не возмущался.
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ответственный за свободу слова теперь Шуфрич
получите и распишитесь
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Медведчук!
Ты скотона, погубившаяь Героя -Стуса!
Повесить тебя мало!
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