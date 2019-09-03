EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  3082  45
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2756) розвідка (1442)

 На окупований Донбас прибули додаткові диверсійні групи, снайпери та спецпризначенці ЗС РФ, - розвідка

Командування російських окупаційних військ з 1 вересня ц.р. збільшило інтенсивність заходів із провокування загострення обстановки на лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, активізовано диверсійно-розвідувальну діяльність та снайперські обстріли позицій Об’єднаних сил за рахунок прибулих на передові позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ додаткових диверсійно-розвідувальних груп та снайперських пар.

Водночас на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Ростовської області прибули додаткові диверсійні групи зі складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування ЗС РФ нарощує інтенсивність бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - ГУР

При цьому противник продовжує використовувати для прихованого переміщення особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів з Росії на тимчасово окуповану територію неконтрольовані українською владою ділянки кордону поза пунктами контролю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146150
 
 
 Топ коментарі
 
"Просто нужно перестать стрелять" : припизденент Зеленский В.А.
 показати весь коментар
 
хотят помочь мост отремонтировать зебре
 показати весь коментар
 
скоро вам доложат по форме о численности и количестве техники. никуда не уходите. курьер из генштаба уже выехал. простите за задержку.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
вонючий рЮський мир.... надеюсь что не вся эта падаль вернется в свой шайтанат живыми
 показати весь коментар
 
хотят помочь мост отремонтировать зебре
 показати весь коментар
 
 
"Просто нужно перестать стрелять" : ************ Зеленский В.А.
 показати весь коментар
 
 
Вы не понимаете порохососы, они прибыли для поддержания перемирия
 показати весь коментар
 
 
Я Вам підкажу: "Да здравствуют самих мірнрє расєйскіє снайпєра, да здравствуют самиє чєловєчеиж расейскіє дівєрсанти!" Можна ще й:"Дайошь станічнолуганскій мост - мост дружби мєжду братскімі народамі!" ☺ Кацапи тепер не вороги. У всякому разі від Зє ви таке не почуєте.
 показати весь коментар
 
ОБСЄ данні надала .тепер диверсанти і снайпери і спецназ мають де вчитись вбивати..адекватної вогневої відповіді немає.то чому б і ні
 показати весь коментар
 
 
Якщо прибули додаткові, то там стало їх мало. Чомусь.))
 показати весь коментар
 
 
Так перемирие для этого и было продавлено, шоб сепары снова укрепились. Это уже 20-ый раз так - чеченский сценарий войны от украинской быдло-элиты.
 показати весь коментар
 
 
Путин - дурак, вселенского масштаба. Стоит на одной полочке со Сталиным, от природы умным, но необразованным догматиком.
 показати весь коментар
 
да это ж все к мирному урегулированию , шо тут непонятного , вроде встреча в нормандском хвормате скоро ,говорят вазелина тож пригласят , хочут выдавить из него рюцкий язык , особый статус , воду в кримм и какуюто гамнистию !
 показати весь коментар
 
После визита Медведчука в Кремль. Очень знаково.
 показати весь коментар
 
 
Не розкачуйте квартал ато путін нападе.
 показати весь коментар
 
 
Вот так Россия готовится к "миру" и "завершению войны" по Зеленскому.
 показати весь коментар
 
 
ну и прекрасно... земля им всем асфальтобетоном...
 показати весь коментар
 
С чего бы? Готовятся какие-то операции ВСУ? Разве что по очередному отводу войск.
 показати весь коментар
 
И это все что может разведка. А где фото и ФИО, подтверждающее российское присутствие в Донбассе .
 показати весь коментар
 
 
скоро вам доложат по форме о численности и количестве техники. никуда не уходите. курьер из генштаба уже выехал. простите за задержку.
 показати весь коментар
 
 
Ему ОБСЕ со своего дрона покажет.
Должны же они как то отчитаться о готовности к перемирию?
 показати весь коментар
 
Вышлите ему посылками с пометками 200 и 300. На окупований Донбас прибули додаткові диверсійні групи, снайпери та спецпризначенці ЗС РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 2900
 показати весь коментар
 
 
Как у вас так получается?
В Донбассе и на Украине?
 показати весь коментар
 
 
то є таке виключення з правил мокшанського правопису. по просьбам українців вони вишуть навпаки. українізм. виключення щоб нам приємніше було.
 показати весь коментар
 
Так кажуть за паребріком та в лугандоні.
 показати весь коментар
 
Що це за край вданбасе?козломорде це де?
 показати весь коментар
 
 
паспорта рашистские есть присутсвие рашиста в украинском Донбассе...- если мозги не понимают ,то фотографии и подавно не помогут...
 показати весь коментар
 
Заходите на Ом тв (ютьюб), там для несведущих жителей залесся собрано множество видео с доказательствами.
 показати весь коментар
 
В связи с чем надо готовить стратегический Зе-ответ: стать на колени и перестать стрелять.
 показати весь коментар
 
 
Путин решил, что слуга разгулялся, изображает из себя аж президента, стал забываться. Видимо затевает воспитательную процедуру, что бы снова позвонил. Жаль что пострадают наши бойцы! Печалька.
 показати весь коментар
 
Приехала "та сторона" чтобы перестать стлелять...збаааазіба друзьяааааа, дуже дзяяяякуууу...
 показати весь коментар
 
 
Наверное приехали мост строить и помогать возвращать дамбас в Украину

 показати весь коментар
 
А СНАЙПЕРА ЗАЧЕМ ЧТОБ В ПОЛЬСКИХ ИНВЕСТОРОВ СТРЕЛЯТЬ?ЗЕ ПРОСИТ ЖЕ ВКЛАДЫВАТЬ БАБЛО В ДОНБАСС КАК ЖЕ ТАК
 показати весь коментар
 


///
В Германии украинцы заставили мужчину снять футболку с символикой «ДНР».
Соответствующее видео опубликовано в Twitter, передает apostrophe.ua.
 показати весь коментар
 
Был бы это русский, то даже слова бы не сказали. Как шакалы на дрища напали.
 показати весь коментар
 
Був би кацап - просто надавали б по іпалу і всі дiла, а тут з Боснії перець - європеєць типу нев,іпенний
 показати весь коментар
 
кремлевские " кровавые помогатели " интеграции украинской ,оккпированной рашистом територии ,посредсвом минского сходняка ,обратно в Украину..нет ничего страшнее чем "рашистская инфекция.."
 показати весь коментар
 
Іхтамнєти привезли органічні добрива для Донбасу, або вантаж 200 для ватних матерів.ВСУ знає що робити з ними, особливої команди для цоього вже не потрібно.
 показати весь коментар
 
Каждый день гибнут от этих снайперов наши воины, а Зеля сказки оптимистические десятками зачитывает. Г.Х.Андерсен...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору