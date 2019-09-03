 Від початку доби поранено одного українського воїна. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, сьогодні російсько-окупаційні війська двічі вели обстріл захисників Павлополя з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

"З 5:30 ранку з напрямку від окупованого смт Калинове ворог випустив 5 мін калібру 82 мм та вів обстріл з великокаліберних кулеметів по наших оборонцях села Троїцьке.

З 7:45 противник розпочав обстріл зі стрілецької зброї з напрямку від смт Донецький по захисниках Кримського", - йдеться в повідомленні.

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У Міноборони також зазначили, що у випадку загрози життю українські воїни кілька разів вели адекватний вогонь у відповідь із легкого піхотного озброєння та придушували ворожу збройну активність.

"За наявною інформацією, внаслідок ворожих прицільних обстрілів від початку цієї доби зазнав поранення один наш захисник. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталю. Стан його здоров’я - задовільний", - зазначено в повідомленні.