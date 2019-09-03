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 Від початку доби поранено одного українського воїна. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - Міноборони

Сьогодні, 3 вересня, ворог уже 4 рази здійснив збройні провокації по позиціях підрозділів Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, сьогодні російсько-окупаційні війська двічі вели обстріл захисників Павлополя з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

"З 5:30 ранку з напрямку від окупованого смт Калинове ворог випустив 5 мін калібру 82 мм та вів обстріл з великокаліберних кулеметів по наших оборонцях села Троїцьке.

З 7:45 противник розпочав обстріл зі стрілецької зброї з напрямку від смт Донецький по захисниках Кримського", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли населені пункти Хутір Вільний і Троїцьке із 82-мм мінометів, - СЦКК

У Міноборони також зазначили, що у випадку загрози життю українські воїни кілька разів вели адекватний вогонь у відповідь із легкого піхотного озброєння та придушували ворожу збройну активність.

"За наявною інформацією, внаслідок ворожих прицільних обстрілів від початку цієї доби зазнав поранення один наш захисник. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталю. Стан його здоров’я - задовільний", - зазначено в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146146
 
 
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Стреляйте, парни. Стреляйте. Не позволяйте падали безнаказанно вас обстреливать!
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вели адекватный огонь с легкого пехотного вооружения Источник: https://censor.net.ua/n3146146 против минаметов ,крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.Источник: https://censor.net.ua/n3146146????????
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По мнению команды Зе! адеватный огонь - это что-то типа такого:
С начала суток ранен один украинский воин. Для подавления вражеской активности силы ОС открывали адекватный огонь, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4717
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Суки позорные...автоматами против мин и снарядов Від початку доби поранено одного українського воїна. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2645 Пускай Хомчак смокчет струк...скоро на Ростов.Вслед за Лебедевым из Батькивщини.
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Украинскому воину полного выздоравления, оккупантам смерть!
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ВСУ атаковали российских военных из огромной рогатки под Донецком
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пораненому найскорішого одужання
нашим Воїнам - не скупитися на прицільний і адекватний... і надійних укріплень у те пєрєміріє
ну а іудам і каїнам - вічне прокляття і пекло...і на землі і потому... горіть!!!
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Умиляет за ответный огонь из легкого стрелкового оружия..Это сущий дебилизм..Гнуть мощным ответным огнем надо сепаров с их покровителями,дабы обгаживались и пернуть в нашу сторону боялись,а не то что выстрелить..Главковерх и НГШ будьте уже воинами,а не пропутинскими подлабузниками...
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Всё это злостная брехня, всем давно известно ( и порохобилы ежечасно нам напоминают, дай им бог здоровья за это) что Зе ЛИЧНО обнюхивает все стрелковые стволы на предмет - были ли выстрелы из них и не бы ли нарушен его Указ! (сейчас не припомню точно номер, но он точно есть) о запрещении открывания огня " у видповидь!"

Так что все ложь, и на самом деле ситуация критическая - сепары нагло ходят среди боевых порядков ВСУ, нагло заглядывают в бачки полевой кухни, тырят мясо и т.д. Надо что-то делать! При Пеппе такого ТОЧНО небыло!! Рятуймо Краину вид Зе! Негайно повернуты недоторканнисть депутатам. (Не всим звисно, а тем на кого мы - соевые - укажем).

Слава Украини! Путин - Падло!! Петро ничого не КРАВ!!
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