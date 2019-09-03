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 Політика України
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 На пост мовного омбудсмена претендують 14 кандидатів. СПИСОК

На посаду Уповноваженого із захисту державної мови претендують 14 кандидатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив головний фахівець департаменту моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради Андрій Гнаповський.

"Прийом документів завершився 30 серпня, конкурс відбудеться завтра, 4 серпня, і проходитиме впродовж усього дня. Претендує на посаду мовного уповноваженого 14 конкурсантів", - сказав він.

Гнаповський зазначив, що зі списком кандидатів на посаду можна ознайомитись на сайті омбудсмена.

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Він також додав, що після оголошення результатів конкурсу Уповноважений подаватиме свою кандидатуру до Кабінету Міністрів України.

"Уповноважений із захисту державної мови буде керуватися законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і робитиме все, що вказано в законах і в Конституції України", - сказав Гнаповський.

Повний список кандидатів, опублікований на сайті омбудсмена:

  1. Жолдак Тарас;
  2. Новоженець Ростислав;
  3. Мамалига Андрій;
  4. Паскевська Юлія;
  5. Черкас Антон;
  6. Маснюк Валерій;
  7. Рибчинський Євген;
  8. Ільченко Володимир;
  9. Коверзнєва Катерина;
  10. Кремінь Тарас;
  11. Бойко Наталя;
  12. Крисанов Юрій;
  13. Дорошенко Андрій;
  14. Делюста Марина.

Як повідомлялося, Верховна Рада 25 квітня ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його підтримали 278 народних депутатів. 16 липня документ набув чинності.

Законом передбачено подання Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини до Кабінету міністрів України кандидатури на посаду Уповноваженого із захисту державної мови (частина друга статті 50).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146143
 
 
 Топ коментарі
 
И Фарион шо-то в списке нету. Непорядок. На пост мовного омбудсмена претендують 14 кандидатів - Цензор.НЕТ 9681
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Ларису Ницой нужно назначить. Она за мову горло, кому хочешь, перегрызёт
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Після виступу Рабіновича українською мовою курс російського рубля опустився до 67 за долар.
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Пришивать все ранее утерянное? Логично, там доноров такого добра много, можно хоть нового такого же Рабиновича слепить.
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Коса форумной смерти со свистом прошла в миллиметре...
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Эт у него чешуя отпала, ща перья будут пробиваться. Эволюция.
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Ларису Ницой нужно назначить. Она за мову горло, кому хочешь, перегрызёт
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Сейчас может и перегрызет, а раньше по русски балакала. "Вова песика убив, Хто осудить Вову? Песик вчити не хотів Українську мову".
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Перша вимога до кандидата, це його можливість з першого разу вимовити фразу: « На чужу паляницю, рота не роззявлюй. Бо є рушниця.»
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Українці сміються, а русскіє іржуть - ігого-ігого...
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Зараз, на «60-ті мінуткє нєнавісті» Унітазний Бачок, розганяє зраду:
«Украінци ! Зєлєнскій вас обмануууууул !!!!! Обєщял посадіть Порошенка, і нє посадіііііііііііл ! Уууууууууууууууу !!!!»

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Если существуют конторы "Анонимные алкоголики", "Анонимные наркоманы" и прочие "Анонимные лудоманы", то почему нет "Анонимных телезрителей" ? На пост мовного омбудсмена претендують 14 кандидатів - Цензор.НЕТ 9809
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Ух ти как «срєзал» На пост мовного омбудсмена претендують 14 кандидатів - Цензор.НЕТ 8809
Та ні, українці повинні знати звідки місцеві ********* і совковата одержують ці говнофейки, про: « вальцман, Пєтра Оффшорного, Пєтра Мальдівского...»...Саме від Ніколая Платошкіна, і актьорів, цього пропагандон шоу, де на підтанцьовці «українські політологи - заробітчани»...
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не скажи , для Палубия и Югика это проблема
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они здоровы управлять государством , больными станут после повестки
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Після виступу Рабіновича українською мовою курс російського рубля опустився до 67 за долар.
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- Вот скажите, Рабинович, вы - избранный народ, и Израиль - земля обетованная, но вас там всего 6 миллионов.
- А это у нас там офис!
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Щоб було нашим і вашим треба призначити двох рівноправних співобудсменів - Фаріон і Калєснічєнка та надати їм щоденний доступ до усіх ТВ каналів. ЗЄ не буде чути, хіба з радіоточки(брехунця)
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Не претендую на точність, мабуть "матюгальник"
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Нє, но "тюрю" кацабську в Україні називають "пердунець", а "брехунець" по кацабськи буде "матюгальник". Яке "радіо", який Попов?
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Шарія довбой.би зелені призначте, а кулі?
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Новоженець нормальний мужик. Ще до війни їздив у Москву троллити цапобородих з приводу подій у Львові 9 травня 2011 року: https://vgolos.com.ua/articles/rostyslav-novozhenets-u-moskvi-meni-tochno-shhos-pidsypaly_106738.html
Сподіваюсь, його оберуть. Нам потрібна потужна постать, враховуючи те, як ЗеПридурки обливають брудом В"ятровича і як вони прогнулися перед ляхами
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На пост языкового омбудсмена претендуют ...
На пост мовного омбудсмена претендують 14 кандидатів - Цензор.НЕТ 1178
Т.е. мовного омбудсмена не будет?
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