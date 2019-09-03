 Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю, що ні... я вважаю, що ми витримали процедуру", - сказав Разумков журналістам у кулуарах Верховної Ради.
При цьому він зазначив, що завжди можна знайти якийсь пункт, за яким можна буде повернутися і сказати, що він "не зовсім відповідає, не в повному обсязі був виконаний".
"Але якщо ми йдемо за загальними процедурами, яких ми дотримувалися під час розгляду цього закону, то я упевнений, що рішення про його ухвалення повністю відповідає чинному законодавству і політично, і юридично", - додав спікер.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.
А эти законы в любом случае были бы вынесены на голосование...с зебобиками или без зебобиков...они уже были в ВР...они уже прошли первое чтение...и согласование с комитетами....
И тут какой-то Зеленский... куяк... и лишили. Ирка Геращенко влагалищем зашевелила, типа нарушение працедуры... Власенко Тимошенковский: ах, Конституционный суд умрет от...
Пказываеца, все так просто...
Мораль: Мальчики маленького роста, Епут легко и просто.
Фикция а не снятие.
"Авторы" тока подавали, прекрасно понимая, что никто такой Закон не примет. А Вова взял и закуярил. Сцытесь теперь, питары... Членом вам по губам Зеленский классно провел. Ирка, и тебе тоже...
"Эй, русский, сыру хочешь"(С)?
P.S. Россияне разговаривают нынче матом. Не выражаются, а именно разговариют, обиходная матерная речь. Иначе неспособны, уголовники патамушта. И потому лахтинские уголовники вычисляются легко по их лексикону. Как полилась из гавноротого матерщина, так сразу ясно - кремлевский.
а вслед за ним - Разумкова за то же самое
Молодец какой, легко как разводить таких лохов, как Вы.
Это так лахтинские импортозаместились, ЛДНР-скую гопоту уголовную, гавноротую нанимают в целях экономии.
Эй, лахтинский, "сыру хочешь"(С)?
Развел, видно, твой папка, твою мамку, шо уродилась такая гермафродитическая идиотина, как ты.
Не пытайтесь маскироваться, как полилось из гнилого рта матерщина - так ясно, что пишет кремлевский
Эй, гавноротый, а здорово, что твою страну считают уголовной клоакой?
Могу поспорить, что примут.
Насчет распечаток - пусть пользуются планшетами и нетбуками, которые закупили раньше на всю Зраду - нефиг бумагу марать тоннами. Информация совершенно точная - были знакомые в секретариате
Зачем лес рубить ?
За мою работу не беспокойся ....
А в 90-х бухих везде хватало. Но ваты и там сейчас хватает.
У меня нет ни малейших сомнений в необходимости обеспечить равенство граждан перед законом. Но одновременно я знаю, что в постсоветских странах с их уродливой судебной системой такое равенство нередко используется для борьбы с политическими оппонентами, инакомыслием, свободой слова.
Если бы не депутатский иммунитет, оба украинских Майдана окончились бы, не начавшись. Неприкосновенность тех, кто обеспечивал политическую поддержку народного протеста - самый настоящий украинский феномен. Но судя по тому, что происходит сегодня, Украина по-прежнему не опережает, а догоняет Россию. Путинскую Россию. И мы оказываемся на пороге становления карикатурного авторитаризма постсоветского образца.
При этом голосовать за этот авторитаризм будут скопом, возбуждённо, без разделения на фракции - чтобы не обвинили в предательстве «народных желаний». Ведь народ же хочет отмены неприкосновенности, народ хочет, чтобы сажали всех, народ за нас потом не проголосует! А потом этот же самый мудрый народ будет безуспешно ждать своих депутатов на площадях и удивляться, куда они подевались.
t.me/portnikov/311
Мудрый и простой нарид тоже....
Тупой он, мудрый и простой нарид....
Отгадка: www.censor.net.ua
Скоро мы вас всех упакуем за граты и детей своих водить будем, показывая вас в клетках, аки сцук продажно-сепаратистких.
"придраться к чему-нибудь всегда можно,"!!!!
Глава комитета ВР по законнасти - спикеру парламента:
"да йух им жопу с их разъяснением Конституционного суда, мы пабедим"!!!
Зеленский обещает быть президентом только один срок.
Зеленский обещает подать ПЕРВЫЙ законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".
Зеленский обещает также подать законопроекты О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей; Об импичменте Президента Украины; Об отзыве народного депутата Украины.
а к парубию тогда че докопались