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 Політика України
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Все про:ВР (5549) недоторканність (437) Разумков Дмитро (173)

 Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков упевнений у дотриманні процедури під час голосування за остаточне схвалення законопроєкту №7203 про внесення змін до ст. 80 Конституції України, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів із 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що ні... я вважаю, що ми витримали процедуру", - сказав Разумков журналістам у кулуарах Верховної Ради.

При цьому він зазначив, що завжди можна знайти якийсь пункт, за яким можна буде повернутися і сказати, що він "не зовсім відповідає, не в повному обсязі був виконаний".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності

"Але якщо ми йдемо за загальними процедурами, яких ми дотримувалися під час розгляду цього закону, то я упевнений, що рішення про його ухвалення повністю відповідає чинному законодавству і політично, і юридично", - додав спікер.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146140
 
   
 Топ коментарі
 
Я думаю это Петро Алексеевич, ну что б не палиться, сказал своим партнерам Мертвечуку, что б те подали иск на отмену закона про отмену неприкосновенности. А сами проголосовали за нее для отвода глаз. Вот жеж коварный этот барыга-мародер...
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Цілком підтримую!

баригу - підарешт! Неприкосновенность сняли в рамках закона, а придраться к чему-нибудь всегда можно, - Разумков - Цензор.НЕТ 7720
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первым посадят Прубия, на нем проверим, потом петю.
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"Петю то сегодня снова не посадили"___________пусть каждый день стирает трусы!
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Тебе трусы стирать) т к если Петю тронут, то никаких бабок вы, зебилы, из США, из З Европы не получите))) или вы своей одной извилиной еще не поняли, что с зебобой вчера, практически, попрощались?))))
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у порохнявых трудности с "кадрами"?? в клоуны стали набирать недоразвитых в юбках???
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Ну, это ожидаемо) тупой зебобик, у которого им выбранный депутат даже не может сказать что такое САП, кого то в тупизме обвиняет))))))
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бывший "депутат" гаврилюк(который типа "казак") аплодирует тебе стоя))))))))))))))))))
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Да за Гаврилюка хоть было понятно, как он в раду попал... а вот как куча ваших птушников -вопрос к зебилам)))
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"птушники" за два дня(!) сделали больше, чем порохнявые гниды за пять лет!
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И что они сделали?? Нажали на кнопки по подготовленным прошлой Вр законам..?? Круто....
А эти законы в любом случае были бы вынесены на голосование...с зебобиками или без зебобиков...они уже были в ВР...они уже прошли первое чтение...и согласование с комитетами....
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"Нажали на кнопки по подготовленным прошлой Вр законам..??"_____________я не понял - КТО вчерашним мешал пять лет(!), то что "птушники" сделали за 2(два) дня?????????
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Не факт что оно уже пришло к Парубию .... но факт в том что оно может прийти к зебобику разумкову...в будущем...
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С*Цар-ампіратор Зюзя Перший Квартально-Гопницький.
Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков - Цензор.НЕТ 5783
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самое интересное, что ни от кого не услышал конкретно, как нарушена законность. даже проффесссор пока не назвал нынешнюю Раду нелегитимной.
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Або такий варіант

Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков - Цензор.НЕТ 1546
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мы сделаем как попало, но если херня - то вы придираетесь.
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засвербело в кальсонах у барыг-нары почуяли
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Сибирь тушите...и йодом дышите. Марс покоряйте и в прорубь ныряйте. А здесь водки нет.
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свынопете скажи-водки нет, но алкаш все равно сегодня напьется
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УдмуртЫ нам не браты Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков - Цензор.НЕТ 1452 Бурята тебе в хату...якута тебе в дупу. И причем здесь свинопетя, кстати Путин нхает и долбит малолеток обоих полов, например. Каблуки в 12 -см и уколы ботокса в епало. И вас все устраивает.
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Чтобы выполнить обещания пороховруна Зе потребовалось ДВА рабочих дня парламента, держи жирный плюс , пока лучший през в истории Украины
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Мы спокойны и веселы,цирк открывает сезон , главное ,чтобы Украина пережила этоту клонаду.
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Короче народ, если всех депутанов судить по закону, наш ждут вне очередные выборы, страна останется без парламента! Или Зе что то придумает,если сам не окажется под следствием за сотрудничество с окупантами во время войны , он такой шалунишка .. Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков - Цензор.НЕТ 9463 .
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Якась пуйня невідома...Зачем снимать неприкосновенность с депутан, когда у тебя конституционное большинство Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков - Цензор.НЕТ 3138 Есть варианты У меня есть ответы.
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что можна ждать от молодого рыга да папка етого ********** был ещо та падла которая с чучмой делал олигархов с ху__ячником
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а заявление об оппозиционности по отношению к действующей власти является "политической позицией", или как там прописано, за которую не берут за яички??))
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Ах, как секутят порохосвиньи, вместе со своими жопоблоковцами... 28 лет все президенты подавали проекты законов о снятии депутатской неприкосновенности. И все не получалось, шьорт побьери...
И тут какой-то Зеленский... куяк... и лишили. Ирка Геращенко влагалищем зашевелила, типа нарушение працедуры... Власенко Тимошенковский: ах, Конституционный суд умрет от...

Пказываеца, все так просто...

Мораль: Мальчики маленького роста, Епут легко и просто.
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Пока тебя трахают, тупень соевый, а я успею отскочить.
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Проняли закон с ПОЛНЫМ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА О РЕГЛАМЕНТЕ ВР.
Фикция а не снятие.
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Фикция - не фрикция, порохобот. Упал, отжался, алень соевый.
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А по 17 раз выносить на голосование за день , это не фикция ? Тем более не закон , а поправку в законе
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Я таки немного извиняюс но имею спросить, шо ото за флаг при вашем нике?
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И шо, у вас в Португалии таки по 17 выносят на голосование за день?
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Да похер, кто автор. Авторов там, за 28 лет, как конь ******. Кто принял, тот и герой.

"Авторы" тока подавали, прекрасно понимая, что никто такой Закон не примет. А Вова взял и закуярил. Сцытесь теперь, питары... Членом вам по губам Зеленский классно провел. Ирка, и тебе тоже...
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" А Вова взял и закуярил. Сцытесь теперь, питары... Членом вам по губам Зеленский классно провел. "

"Эй, русский, сыру хочешь"(С)?

P.S. Россияне разговаривают нынче матом. Не выражаются, а именно разговариют, обиходная матерная речь. Иначе неспособны, уголовники патамушта. И потому лахтинские уголовники вычисляются легко по их лексикону. Как полилась из гавноротого матерщина, так сразу ясно - кремлевский.
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Эй, гавноротый, а когда вас убивать будут, будешь материться или молиться?
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Я немного извиняюс но имею таки сказать шо у тот момент он будет просто таки какать. себе у штани. И писать. Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков - Цензор.НЕТ 1532
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А пока какаю тебе в твой поганый рот, фуфел соевый.
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Гавноротого на выборах покатили, а тебе просто в рот насрали.
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От видите, оно мине уже таки и ответило у лучших СРУских традициях и з применение своего скудного от рождения словарного запаса.
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вначале посадят Парубия за нарушение Регламента Рады
а вслед за ним - Разумкова за то же самое
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Давай начнем с Палубия, неполноценного дэбила со справкой, управляющего ВР при Пятрухе.
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почему вы, лугандонцы, так не любите парубия ?
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То есть Вы не отрицаете, что вы обитатель ЛДНР?
Молодец какой, легко как разводить таких лохов, как Вы.

Это так лахтинские импортозаместились, ЛДНР-скую гопоту уголовную, гавноротую нанимают в целях экономии.
Эй, лахтинский, "сыру хочешь"(С)?
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Я не отрицаю, шо он дэбил со справкой.

Развел, видно, твой папка, твою мамку, шо уродилась такая гермафродитическая идиотина, как ты.
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Так шо, - теперь мажем на хлеб снятие недоторканности? Круто)))
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ПРЕВЕД, россиянин.
Не пытайтесь маскироваться, как полилось из гнилого рта матерщина - так ясно, что пишет кремлевский
Эй, гавноротый, а здорово, что твою страну считают уголовной клоакой?
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ПРЕВЕД, соевая проститутка. Шо хотело, чмо убогое?
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Не надо ля-ля. В первом чтении уже отменяли - по моей прамяти - раз... Нет два раза. А потом валили при повторном и окончательном. Так что, Разумков, трепись, да не забрехивайся.
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В этот раз не отвертеться. Предыдущие игры в демократию на эту тему закончились.
Могу поспорить, что примут.
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Жаль, что мы на расстоянии и нал в споре трудно учесть. Не безбоГойся - ЗАВАЛЯТ. А если даже типа примут (оцениваю в 4%), то Конституционній суд за нарушений регламента (закон на момент голосования даже не біл распечатан) ОТМЕНИТ. Его даже могут принять, чтобы потом отменить.
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Не исключаю такого исхода и тоже так думал. Ну вот чуйка, что продавят они его и именно с целью: вот видите мы такие - не боимся этого...
Насчет распечаток - пусть пользуются планшетами и нетбуками, которые закупили раньше на всю Зраду - нефиг бумагу марать тоннами. Информация совершенно точная - были знакомые в секретариате
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Отмечу, что движняк начет "нефиг бумагу марать тоннами" далеко не нов. Но туп и дурен по своей сущности. Родился этот тезис где-то в недрах сообщества мокрощелок, которые нифига не понимают в законотворчестве. А именно здеь важно "движение бумаг" (говорю серьезно) - типа принял-оформил-получил-ответил. Без этого какое-то "законотивочество" просто нереально. Представь если бы Ляшко что-то там клал на бумагу, а что-то нет. Это известные игрища - для "своих" и "официально". Так вот "официально" только и нужно. Именно на бумаге. Как бы это "старомодно" не казалосмь мокрощелкам и ЗЕлекторату. А если этого ане понимают в секретариате, то я сочувствую Украине. Но их быстро перестроят Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков - Цензор.НЕТ 2049
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Ну и опус А чем вас не устраивает электронный документооборот ? Принял. Электронную подпись поставил - ничем не отличается. 21-й век на дворе.
Зачем лес рубить ?
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Кстати, "игры в демократию" отсутствуют как понятие - точнее присутствует такое понятие как "игры" - именно в параше. Какое у тебя звание? Сержант? Или наемный за кусок типа хлеба работаешь у компа в параше?
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Ну ок - согласен "игры в демократию " надо было взять в кавычки
За мою работу не беспокойся ....
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Так-таки не петрсбург говнопамятный. Был там в 1991-м. Помню там встретился с удивительными людьми в обычной рюмочной. А надо сказать, что в питере даже дети на Невском после 19:00 все бухие. А на Васильевском в столовой на втором этаже в 20:00 зимой (уже круто темно) сидела богема. Такова параша....
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Был там пару раз в 2002-2006. Люди сильно отличаются от московитов. Да и город сам по себе получше москвожопии. Радовало то, что они сами московитов терпеть не могут.
А в 90-х бухих везде хватало. Но ваты и там сейчас хватает.
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Портников

У меня нет ни малейших сомнений в необходимости обеспечить равенство граждан перед законом. Но одновременно я знаю, что в постсоветских странах с их уродливой судебной системой такое равенство нередко используется для борьбы с политическими оппонентами, инакомыслием, свободой слова.
Если бы не депутатский иммунитет, оба украинских Майдана окончились бы, не начавшись. Неприкосновенность тех, кто обеспечивал политическую поддержку народного протеста - самый настоящий украинский феномен. Но судя по тому, что происходит сегодня, Украина по-прежнему не опережает, а догоняет Россию. Путинскую Россию. И мы оказываемся на пороге становления карикатурного авторитаризма постсоветского образца.
При этом голосовать за этот авторитаризм будут скопом, возбуждённо, без разделения на фракции - чтобы не обвинили в предательстве «народных желаний». Ведь народ же хочет отмены неприкосновенности, народ хочет, чтобы сажали всех, народ за нас потом не проголосует! А потом этот же самый мудрый народ будет безуспешно ждать своих депутатов на площадях и удивляться, куда они подевались.

t.me/portnikov/311
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Во-во...очевидные же расклады Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков - Цензор.НЕТ 9731 Но зебилы с русней в небо не смотрят. У них нет шеи, но есть зелевизор.
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да не только зебилы...
Мудрый и простой нарид тоже....
Тупой он, мудрый и простой нарид....
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Загадка: Без окон, без дверей, полна жопа огурцов.
Отгадка: www.censor.net.ua
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Что, насовали тебе крепко на цензоре? Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков - Цензор.НЕТ 8715 Вот прям полна жопа огурцов?
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Да, соевым баранам, приправленным медведчуковским кетчупом, крыть-то и нечем. 28 лет не могли принять Закон, а тут...
Скоро мы вас всех упакуем за граты и детей своих водить будем, показывая вас в клетках, аки сцук продажно-сепаратистких.
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Старенький сценарий, к через месяц будет подача в Конституционный суд, который отменит этот закон и принимать новый можно будет только через год. Называется : " Мы хотели, но не получилось". Будет так, как с таможней: контрабанду быстренько победили, только поступления в бюджет от этого не увеличились...ПРИКОЛЬНО
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Спикер парламента - главе комитета ВР по законнасти:
"придраться к чему-нибудь всегда можно,"!!!!

Глава комитета ВР по законнасти - спикеру парламента:

"да йух им жопу с их разъяснением Конституционного суда, мы пабедим"!!!
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Неприкосновенность сняли в рамках закона, а придраться к чему-нибудь всегда можно, - Разумков. Т.е. непрікосновенность снялі, а сейчас начнётся давление і шантаж депутатов со стороны новой власті - все будут петь под дудочку Зеленского, а еслі нет, то "придраться к чему-нибудь всегда можно". Чем вам не діктатура?
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цей аргумент існував завжди. Коли народ вимагав зняти недоторканість, він мав розуміти що подібний ризик існує. Зараз народу це подобається, бо вони вірять що по бєспрєделу будуть саджати тих кого вони ненавидять, а що буде завтра? Будемо бачити.
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Ну тут Пеця самий винуватий. Реально ця відміна нічого не змінює, і ми побачимо що буде після першого арешту в залі ВРУ. В той же час, що Пеці заважало скормити лохам цю фігню? Мав більшість на початку, міг спокійно зняти. І роботи особливої не має і піару хоч відбавляй...
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проблема петі в тому, що петьо хтів всіх перехитрити - перехитрив самого себе. І багато з народу хоче його відповідальності,і вже не тільки політичної. Питання саме цікаве: чи є докази та підстави для юридичної відповідальності?
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Главные обещания из предвыборной программы Владимира Зеленского
Зеленский обещает быть президентом только один срок.
Зеленский обещает подать ПЕРВЫЙ законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".



Зеленский обещает также подать законопроекты О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей; Об импичменте Президента Украины; Об отзыве народного депутата Украины.
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теперь закон будет трактоваться так - я считаю что и так сойдет...
а к парубию тогда че докопались
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Никто не спорит, что снять неприкосновенность с депутатов надо, но ведь не по беспределу, а по закону, причем по закону можно было сделать и сегодня: провести заседание комитета в перерыве, а потом проголосовать, неужели так приспичило? или это такой хитрый план - снять неприкосновенность, зная, что потом закон отменит КСУ?!
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