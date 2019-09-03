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Все про:ВР (5549) недоторканність (437) ОПОРА (123) Айвазовська Ольга (66)

 Нехтування регламентом - шлях у нікуди, - Айвазовська про скасування депутатської недоторканності

Голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська вважає, що зняття недоторканності з нардепів - це спроба "рубати гордіїв вузол", а не "вирішити проблему, зберігаючи баланс".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Мантра про зняття депутатської недоторканності є ефектом плацебо щодо реалізації запиту на справедливість від народу України ... Підігріте роками суспільство політиками бачить в рішенні про позбавлення імунітету парламентарів наближення їх до народу, або можливість притягнення їх до відповідальності за вчинення злочинів. Втім, вирішили рубати Гордіїв вузол сокирою, а не розв'язати проблему, зберігаючи баланс", - написала Айвазовська.

Вона зазначила, що європейські практики передбачають переважно обмежений імунітет, а не повну його відсутність. Зокрема, парламентарій може бути затриманий на місці злочину, або протягом наступного дня після його вчинення без дозволу парламенту, однак для здійснення слідчих дій, прослуховування тощо потрібно звертатися до парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності

"Щодо Венеційської комісії, то вона зазначила, що "в політичній системі з вразливою демократією, такою, як в Україні, повне скасування недоторканності може бути небезпечним для функціонування та автономії парламенту"", - підкреслила Айвазовська.

Вона додала, що йдеться не про конкретні виборчі цикли, більшість конкретного скликання ВРУ, а в цілому системі: " У наших політиків дуже малий горизонт планування, тому історія накладається виключно на поточний стан справ. Уявіть, що через демократичний інститут виборів приходить до влади партія, що не має жодного інтересу просувати верховенство права, поважати меншість. "Червоні папочки" будуть лежати на кожного для тримання на короткому повідку. Краще ж мати зашкварених, але слухняних депутатів, ніж самодостатніх політиків, які дійсно представляють весь народ, а не обслуговують інтереси третіх сторін".

За її словами, " нехтування регламенту, який є таким самим законом України, як і будь-який інший, є шляхом в нікуди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" припустилася помилок під час ухвалення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності, - Герасимов

"У мене флешбек, тому що кожна більшість копає яму опонентам, а потрапляє переважно в неї сама", - резюмувала Айвазовська.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

Нехтування регламентом - шлях у нікуди, - Айвазовська про скасування депутатської недоторканності 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146138
 
   
 Топ коментарі
 
гром соевых и медвечуковских пердаков слышен даже во львове.
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слишком тонко и заумно....
Мудрому и простому нариду нахрен вперлась та демократия....
Мудрый и простой нарид хочет крови панов, зрелищ и дешевого пива.... Пренебрежение регламентом - путь в никуда, - Айвазовская об отмене депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 7669
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Теперь в новом парламенте не будут скрываться уголвники. Будут принимать норманыез законы.
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Если большинство поймёт, что в следующем парламенте оно может стать опозицией, то этот закон быстренько поменяют. И снятие неприкосновенности (вернее ограничение) нужно не только не только по отношению к депутатам, но и к судьям и к президенту. А пока каждый новый парламент и новый президент подганяют под себя конституцию и законы, вместо того, что бы их исполнять- толку будет 0. Сведение счетов по личным обидам и раздел сфер влияния.
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Ты пробовал вымыть в комнате пол, с одной дверью?
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Законов в предыдущкй Раде принято больше, чем в какой либо. И ни один из этих законов Зюзя отменять не собирается
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""Что касается Венецианской комиссии, то она отметила, что "в политической системе с уязвимой демократией, такой, как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасным для функционирования и автономии парламента", - подчеркнула Айвазовская.
Источник:https://censor.net.ua/n3146138"

Уже радует, что они что-то начинают понимать, а не в тупую предлагают изменения...
Может и не только у Венецианской комиссии наступит прозрение и количество зерады на порядки уменьшится?
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со страх потерявшими депутатами только такая диктатура и нужна...с демократией привыкли жить нагло и вечно...
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Наконец депутаты займутся судами, потому что они такие же смертные.
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*** , ты откуда такой тупой ? Какие депутаты ? Карманные зелинского ? Будут проводить реформы судов против того самого зелинского и компании ? Боже , дай ему разума
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Депутаты вбранные народом, а не как предыдущие олиграхам. Как у тебя все запущено в Датском корлевстве.
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Они то займутся - это абсолютно точно. Но вот только как? К примеру, как вариант, что мешает партии, имеющей 254 места в ВР, поддержку президента и популярность в народе тихонько заняться приручением коррумпированных судов и с их помощью расправляться с неугодными, и кто в состоянии им в этом помешать?
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100 %. Ни дурко снова напишет , что они выбранные народом , а не властью
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Хорошо сказано:"У наших политиков очень малый горизонт планирования" Источник: https://censor.net.ua/n3146138
Зебилы, это и вас тоже - не только о трускавецких.
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По поводу "красных папочек". А откуда в них бумажечки будут ? Не иначе как недохудожник с гебельсом забыли сжечь.
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О, еще одна консерва рыговско-рошеновская вскрылась!
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А бандиты вроде Айвазовской против...
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Всегда после субботнего посещения синагоги, Ольга Павловна сочиняет жутчайшую и сложнейшую фантасмагорию))))
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Дамочка,засуньте цей свій регламент туди... самі знаєте,куди...
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шобла воров закричала:-лови вора!" классика жанра.
все идет путем. кредит доверия растет, а не опускается как у всех предшественников, буквально на второй день присяги
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Видимо, Украина становится первой демократической страной, где с депутатов снимают неприкосновенность - этим антидемократическим законом на депутатов надевают ,,намордник,, .
Этим законом Власть защищает себя от критики депутатов .... интересно, как Европа отреагирует на этот антидемократический закон?
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