 Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Будемо ... Думаю, наступного тижня", - сказав нардеп з ОПЗЖ Василь Німченко в кулуарах парламенту після позитивного голосування за остаточне схвалення законопроєкту №7203 про внесення змін до ст. 80 Конституції України, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів з 2020 року.
Він висловив переконання, що, крім членів фракції ОПЗЖ, під зверненням підпишуться й інші народні депутати.
Німченко також спрогнозував, що до січня 2020 року, коли почне діяти закон про недоторканність, Конституційний суд надасть своє рішення.
Но зебобики своего достигли...попиарились....на славу...
Не надійтесь порохоскоти і їм подібні!
Не хотят некоторые рудименты жить в одинаковом правовом поле с народом. Законы пишут исключительно для нас, сами же предпочитают быть безнаказанными
Делайте выводы.
Смотрите как подгорело и лопнуло у пороха и Рабиновича.
Геращенко сегодня визжала, что не смогут они защищать права заключенных, которыми станут в очень коротнкий срок.
мьі напишем в Спортлото".
Вам сюди тре звертаться
************