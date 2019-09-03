EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  7063  68
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5549) КС (366) недоторканність (437) Опозиційна платформа - За життя (5)

 Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності

Народні депутати з фракції "Опозиційна платформа - За життя" мають намір ініціювати звернення до Конституційного суду України для скасування ухваленого парламентом закону про внесення змін до Конституції, який обмежив недоторканність парламентарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будемо ... Думаю, наступного тижня", - сказав нардеп з ОПЗЖ Василь Німченко в кулуарах парламенту після позитивного голосування за остаточне схвалення законопроєкту №7203 про внесення змін до ст. 80 Конституції України, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів з 2020 року.

Він висловив переконання, що, крім членів фракції ОПЗЖ, під зверненням підпишуться й інші народні депутати.

Читайте також: Жодних порушень процедури під час скасування недоторканності немає. Гадаєте, ми такі дурні, - Арахамія

Німченко також спрогнозував, що до січня 2020 року, коли почне діяти закон про недоторканність, Конституційний суд надасть своє рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146134
 
 
 Топ коментарі
 
А что КС уже вынес решение об отмене этого закона?
 показати весь коментар
 
Неприкосновенность - это проверка на вшивость.

Смотрите как подгорело и лопнуло у пороха и Рабиновича.

Геращенко сегодня визжала, что не смогут они защищать права заключенных, которыми станут в очень коротнкий срок.
 показати весь коментар
 
Пускай ОПЗЖ обратиться в лигу сексуальных меньшинств
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я ж говорил что так и будет! ))) ахахаха
 показати весь коментар
 
 
Вотэто правильно!!! Нечета народников лишать неприкосновенности. Не для этого они места в Раде Покупали. Попахивает кидаловом!!!
 показати весь коментар
 
 
в нашей стране 1 судья может умножить на 0 370 депутатов...
 показати весь коментар
 
 
В Украине проблема не с неприкосновенностью! А с тем что суды отпускают преступников!!! Нужно отменить неприкосновенность судей в первую очередь!
 показати весь коментар
 
 
Чего и следовало ожидать.....
Но зебобики своего достигли...попиарились....на славу...
 показати весь коментар
 
 
одна надежда на самый реформированній суд в мире и бизнес партнера петю
 показати весь коментар
 
 
Пускай ОПЗЖ обратиться в лигу сексуальных меньшинств
 показати весь коментар
 
 
А суд возьмёт и отменит. Во зеля обгадится!
 показати весь коментар
 
Как он может отменить, кто такие зажопники сегодня, никто.
 показати весь коментар
 
 
Він розпусте суд,як розпустив ВР,рішення підадуть сумніву і оголосять новий відбір суддів КС.
 показати весь коментар
 
 
Конституционный суд пошлёт вас, сами знаете куда.
 показати весь коментар
 
 
Слуги в паре с экс-рыгами работают, одни зебилам кость бросают другие отбирают
 показати весь коментар
 
 
нужно этим "депутатам" собрать тысяч сто народа и устроить "коридор позора"! что б запомнили на всю жизнь - кто они такие и кому служат!
 показати весь коментар
 
 
Я думаю это Петро Алексеевич, ну что б не палиться, сказал своим партнерам Мертвечуку, что б те подали иск на отмену закона про отмену неприкосновенности. А сами проголосовали за нее для отвода глаз. Вот жеж коварный этот барыга-мародер...
 показати весь коментар
 
 
Так они и были против но потом поняли что голосов все равно хватает и решили голосовать за.
 показати весь коментар
 
 
не рви зебилам шаблоны. у них и так с мозгами не густо.
 показати весь коментар
 
 
и в январе кс, в холодном помещении, с паром из рта вынесет вердикт
 показати весь коментар
 
 
иди покушай анализов свыни и успогойся
 показати весь коментар
 
 
А хто би то мав сумнів, що так станеться? Просто черговий розвід зє-лохів "слугами урода" 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
В чем развод соевое? КС уже одобрил этот закон и Зажиття пошлют нахрен.
 показати весь коментар
 
 
И как и с роспуском рады будут посланы на юг
 показати весь коментар
 
 
це для того шоп закрити тєму окончатєльно - КС признайє і більше не повертатиметься до питання... аж поки новий КС не перегляне з політичних міркувань
 показати весь коментар
 
 
Хтось сумнівається у рішенні КС? Будем обращаться в Конституционный суд, - нардеп от ОПЗЖ Нимченко о снятии неприкосновенности - Цензор.НЕТ 3849

Не надійтесь порохоскоти і їм подібні!
 показати весь коментар
 
 
зелемрази, как же вы любите ванговать. Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності - Цензор.НЕТ 4657
 показати весь коментар
 
Нимченко и примкнувшие к нему шуфро-князе-власо-рахманы...
 показати весь коментар
 
 
Да подождите, чий не розумныкы у опЖО. Тоже ворюг море.
 показати весь коментар
 
 
Позорище просто какое-то.
Не хотят некоторые рудименты жить в одинаковом правовом поле с народом. Законы пишут исключительно для нас, сами же предпочитают быть безнаказанными
 показати весь коментар
 
 
Кто говорит про нарушения и хочет отмены закона: ЗаЖоп и ПЕС.
Делайте выводы.
 показати весь коментар
 
 
а у тебя снова мухи с котлетами, да? Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності - Цензор.НЕТ 9489 ты, наверное, и селёдочку с молоком *********?
 показати весь коментар
 
О...это им дорого будет стоить Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності - Цензор.НЕТ 3106 придется обращаться в мацковский суд, ибо наш их к ипеням пошлет..... Порохнявым остается падать на колени и просить ***** ввести вайска.... по самые гланды!
 показати весь коментар
 
 
Неприкосновенность - это проверка на вшивость.

Смотрите как подгорело и лопнуло у пороха и Рабиновича.

Геращенко сегодня визжала, что не смогут они защищать права заключенных, которыми станут в очень коротнкий срок.
 показати весь коментар
 
 
красти будуть хитрішими способами..не для того вони на вибори таке бабло кидали.щоб просто так гріти зади
 показати весь коментар
 
 
Під верховною Радою напевно черга зібралась--кого би в дупу копнути
 показати весь коментар
 
 
И в центральную прачечную не забудь обратиться.
 показати весь коментар
 
 
Сколько депутанов заплатили миллионы за место в списках и по округах за - НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ! А ее куяк и смыло Я, еще на работу надо ходить иначе увольнение ! Это класс ! Плач Еремии.
 показати весь коментар
 
 
"...если вьі не отзоветесь,
мьі напишем в Спортлото".
 показати весь коментар
 
 
Пусть инициирует. Даже приговоренному к смерти разрешают напоследок не торопиться с выкуривание последней сигареты.
 показати весь коментар
 
поки у президента Зеленського є запас довіри, хай колошматить все те шобло у всі дири, і ригопокидьків, і порохососів. наступними мають бути судді і прокурори, а вже потім і по силовиках пройтись обовязково.
 показати весь коментар
 
 
Желательно ввести смертную казнь, чтобы от бандитского кодла ОПЗЖ можно было очистить Украину.
 показати весь коментар
 
Мафия ОПЗЖ сидит в парламенте и ищет лазейки, чтобы дальше беспредельничать.
 показати весь коментар
 
 
Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності
************
Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності - Цензор.НЕТ 5622
 показати весь коментар
 
Интересно, а кто-нибудь из нардепов напишет заявление об уходе после отмены неприкосновенности? Ну, там престарелые, например? А зажопинских, начиная с Бойка надо крутить-вертеть прямо сейчас! А у КС слишком зарплаты высокие, что бы они обратили внимание на "За Ж-ОПУ"! Да и грешки за трах Конституции вместе с Порошенко еще свежие.
 показати весь коментар
 
До КС , до речі теж треба придивитися . Що за люди там сидять і чому вони там сидять . Не завадило б і КС оновити . 300 голосів і вуаля .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору