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 Політика України
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Все про:ВР (5549) законопроект (719) недоторканність (437) Арахамія (34)

 Жодних порушень процедури під час скасування недоторканності немає. Гадаєте, ми такі дурні, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія впевнений, що порушень процедури під час прийняття змін до Конституції щодо скасування недоторканності не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Немає жодних порушень під час прийняття змін до Конституції ... Ви що, гадаєте, що ми такі дурні, щоб допустити порушення під час голосування за одну з ключових обіцянок народу? Ми все перевіряли тричі", - заявив він.

Арахамія визнав, що не сумнівається "в подачі подання в Конституційний Суд від ОПЗЖ для скасування цих змін".

Читайте також: "Слуга народу" припустилася помилок під час ухвалення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності, - Герасимов

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146131
 
   
 Топ коментарі
 
Если приняли закон с нарушениями, потом его любой суд, даже криворожский отменит, на то и расчет Никаких нарушений процедуры при отмене неприкосновенности нет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1048
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Думаете, мы такие глупые?

Именно!!! Но не думаем, а знаем это наверняка.
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Тада. СН - известные спецы соблюдения процедур и законов.

Особенно этот Арахнид.
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Дякуючи Петру Порошенку накінець-то зняли недоторканність.
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Частиною першою статті 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи
.ЯК СКОРИСТУЮТЬСЯ?

Винятки з цього правила рідкісні і допускаються:
а) за наявності вказівки в законі про надання йому (або окремим статтям) зворотної сили;
б) у загальному правилі про неодмінне надання зворотної сили кримінальному закону, який скасовує або пом'якшує кримінальну відповідальність.
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Даю гарантию , что первого кого будут держать за бейцы с помощью этого закона , это будет именно Арахамия .
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Там в папке у зебобика уже давно лежат заявы всего зеленого стада о добровольном снятии полномочий по собственному без даты......
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Снятиеполномочий мало интересно , главное чтоб кнопки давили синхронно .
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Соевые с марта своими "гарантиями" все ветки засрали...одной больше одной меньше Жодних порушень процедури під час скасування недоторканності немає. Гадаєте, ми такі дурні, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2851
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Герасимова в суд, но не в коституционный.
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Та ні ви як раз і "не глупиє", а ось зебіли які вас обрали такі і є - вони лохторат, який ви розвели, навішашви лопшину на вуші про "свєтлоє будущіє"! Зебіли навіть не питають чому повністю не знята недоторканість - вони просто радіють ще одному розводняку від зевлади!
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Риторичне запитання. але якщр виявиться. що є порушення і ЖОПЗ доведе це в КС. то шпиняти будуть як раз Слуг Народу.
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Чхали они на Конституцию. Они уже столько раз её нарушили, что одним разом больше или меньше - без разницы.
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Нормы Конституции - это нормы прямого действия, никакой закон не может сужать права гарантированные Конституцией. Такие требования закона будут признаны некоституционными
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А її не відміняли. тільки внесли зміни.
Стаття 80.Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Оце ******** варіант.
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Прийняли закон, ну то й добре.
Але радіти зарано, тому що незабуваймо той сумнозвісний закон про е-декларування, який через два роки після прийняття був визнаний судом неконституційним. А чому? А з формальних підстав, бо була порушена процедура його прийняття і в мене нема сумнівів, що ця процедура була порушена навмисно і свідомо, таким чином депутати спеціально залишили такий собі гачок, щоб за потреби звести дію закону нанівець. Але ж перед ЄС відрапортували, безвіз отримали.... Тепер щоб не було подібного, щоб не було це тільки піаром зєлємойськіх по виконанню обіцянок і із законом про відміну депутатської недоторканності. Бо все що нашвидкоруч клепається і лише для галки та для піару, то потім так і виходить, як і з законом про е-декларування.
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Тепер красти будуть тільки свої! Іньшим лягти під Беню та тремтіти, щоб не використали як цапа відбувайла задля чергового піар-шоу.
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Вы не только тупые, но и очень хитрые. Не нравится мне этот гусь - Ахерения.
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А с чего не нравится? Он, как и Рабинович, из потомственных запорожских козаков. Жодних порушень процедури під час скасування недоторканності немає. Гадаєте, ми такі дурні, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8491
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"Никаких нарушений процедуры при отмене неприкосновенности нет. Думаете, мы такие глупые? - Арахамия" ми не думаємо, ми бачимо.
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Сбываются народные чаяния, депутаты теперь ответственны перед гражданами страны.
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"Никаких нарушений процедуры при отмене неприкосновенности нет. Думаете, мы такие глупые? - Арахамия" - были бы умные, землю не продавали бы, а сделали как в Израиле и не думали, что Аваков вас спасёт. - В Израиле примерно 90% земель находится в собственности государства.
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Я думаю да.Или специально так приняли что бы Конституционный суд отменил.
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"Никаких нарушений процедуры при отмене неприкосновенности нет. Думаете, мы такие глупые? - Арахамия" - Неприкосновенность сняли в рамках закона, а придраться к чему-нибудь всегда можно, - Разумков - Разумков признался, что вы недостаточно умные, если к чему-нибудь можно придраться.
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Вы что, думаете, что мы такие глупые
Ххххххххххххххххххх
Да, думаем. Мало того, мьі думаем что ваше кодло спустя некоторое время придется гнать ссаньіми тряпками.
И дай Бог чтобьі ето обошлось малой кровью
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Возможно не глупые. На их взгляд. Но тупые на 100%.
тупые настолько, что даже Закон о регламенте ВР Украины не читали. Да скорее всего о нём и не слышали.
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Арахнид, вы не глупые, а ушлые. Глупые те, кто ваш любой высер одобряют, как сектанты
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Те, кто затевают эту арахнофобию, арахнофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. Это я этим людям я это и адресовываю.
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Арахамии: Да, мы думаем, что Вы глупые (это я легонько). Вы не соблюли процедуру, Вы не соблюли регламент, Вы не провели проект закона через комиссии (требование регламента). Вцы вообще ИДИОТЫ. Любой суд отмент нах все Ваши "постановления" и "законы".
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вопрос-"Думаете, мы такие глупые?" говорит сам за себя, глупец, всегда укажет на себья
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Да, Арахния глупый.
Ты слышал, что сказал Князевич про первое и последнее заседания?
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Но пока нет никаких доказательств,что вы умные.
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