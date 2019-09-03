 Жодних порушень процедури під час скасування недоторканності немає. Гадаєте, ми такі дурні, - Арахамія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".
"Немає жодних порушень під час прийняття змін до Конституції ... Ви що, гадаєте, що ми такі дурні, щоб допустити порушення під час голосування за одну з ключових обіцянок народу? Ми все перевіряли тричі", - заявив він.
Арахамія визнав, що не сумнівається "в подачі подання в Конституційний Суд від ОПЗЖ для скасування цих змін".
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.
.ЯК СКОРИСТУЮТЬСЯ?
Винятки з цього правила рідкісні і допускаються:
а) за наявності вказівки в законі про надання йому (або окремим статтям) зворотної сили;
б) у загальному правилі про неодмінне надання зворотної сили кримінальному закону, який скасовує або пом'якшує кримінальну відповідальність.
Стаття 80.Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Оце ******** варіант.
Але радіти зарано, тому що незабуваймо той сумнозвісний закон про е-декларування, який через два роки після прийняття був визнаний судом неконституційним. А чому? А з формальних підстав, бо була порушена процедура його прийняття і в мене нема сумнівів, що ця процедура була порушена навмисно і свідомо, таким чином депутати спеціально залишили такий собі гачок, щоб за потреби звести дію закону нанівець. Але ж перед ЄС відрапортували, безвіз отримали.... Тепер щоб не було подібного, щоб не було це тільки піаром зєлємойськіх по виконанню обіцянок і із законом про відміну депутатської недоторканності. Бо все що нашвидкоруч клепається і лише для галки та для піару, то потім так і виходить, як і з законом про е-декларування.
ВСЕ И ТАК ЗНАЮТ
Ххххххххххххххххххх
Да, думаем. Мало того, мьі думаем что ваше кодло спустя некоторое время придется гнать ссаньіми тряпками.
И дай Бог чтобьі ето обошлось малой кровью
тупые настолько, что даже Закон о регламенте ВР Украины не читали. Да скорее всего о нём и не слышали.
Ты слышал, что сказал Князевич про первое и последнее заседания?