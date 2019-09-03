 Петровскіс - провокатор і сепаратист, який привселюдно образив мене і мою країну, - секретар міськради Борисполя Годунок. ФОТО

Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.
"Він уже протягом кількох років провокує патріотів, атовців. Працював головою райадміністрації на Луганщині, возив тітушок на Майдан", - розповів секретар Бориспільської міськради.
За словами Годунка, Петровскіс перед усіма назвав його "п#дорасом и петушарой", а також озвучив погрози на адресу матері та дітей. Не витримавши образи, Годунок дав опонентові ляпас, а той у відповідь вдарив його в пах. Потім сталася бійка.
Крім того, він додав, що це не перший випадок, коли його провокує ця людина.
За його словами, громада Борисполя неодноразово зверталася до нього з приводу дій Петровскіса.
Годунок також надав матеріали, які доводять українофобські погляди Петровскіса.
Раніше в поліції повідомили, що секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок 29 серпня напав на громадського активіста в будівлі міськради.
Нагадаємо, 10 липня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".
За Зелемойского все сепаратисты голосовали
я не писал, что все, кто проголосовал за Зелемойского - сепары.
я написал, что все сепары, которые голосовали, проголосовали за Зелемойского.
Педебилы головой вообще не думают, когда изрыгают посты...
Надюха вообще то то же самое говорила.
Так чем он от вас отличается?
Тем что не в том месте родился?
Разумеется, нет.
Враг в Киеве сидел для сторонников Мертведчука и только. Сейчас к сторонникам Мертведчука добавилась самая упоротая часть порохоботов. Ну и Лахта вроде тебя - как орала, что в Киеве враг, так и продолжает по сути тоже самое орать с несколько изменившимися тезисами - теперь у вас не "барыга, наживающийся на войне", а "зебил и кловун, сдающий нас путину". Но в остальном суть та же - подстрекания украинцев против украинской власти.
Сколько процентов населения захлебывалось от восторга по Наденьке которая покажет пете козу?
И что разве какие то выводы были сделаны после этого?
Донбасит средгестатистический умнее зебота в несколько раз это факт.
Там хоть поняли что их кинули и уже ничего не ждут.
А зебота можно кидать бесконечное количество раз.
"Сколько процентов населения захлебывалось от восторга по Наденьке которая покажет пете козу?"
Сколько и по какому поводу? Опросы были? Нет? Так откуда данные по процентам могут быть?
И погугли значение слова ФАКТ - оно не имеет ничего общего с тем, в каком значении ты его лепишь к тезисам своей новой лахтинской методички.
И это есть факт.
Про отсутствие официальных опросов по теме всенародной любви к Наде ты то же погорячился.
Они есть.
Ты их не видишь потому что не хочешь видеть.
То что Наденька совместный проект Медведчука и кремля то же давно известно.
Поэтому не вам рассуждать об уме.
Я нет, я не писал про Савченко ничего хорошего даже в 2014м - когда стало известно, при каких обстоятельствах она попала в плен, так что опять мимо, лахтинец
Чуть позже где то к зиме вас днем с огнем не сыщещь кто за них голосовал.
Лахта уже тогда ее получила на вооружение, а самые тупые из порохоботов тоже подхватили.
Воняет от это фразы непониманием украинского политикума аж за версту, ибо ваших, про-кацапских тут 15% и это ваш потолок - больше вы не получите, хоть из штанов выпрыгивайте.
Это украинская традиция такая.
Так было со всеми президентами.
Сначала рвали рубаху а потом как ты отказывались от того что за них голосовали.
Поэтому гуляй мимо лахта и отключи прокси.
73 процента в Украине имеют точно такие же взгляды и только на этого козляру обратили внимание.
Это дискриминация по месту проживания.
Любой зебот при пети писал про поход на Киев армии где окопался враг и они уважаемое большинство.
Стоит только сепару с лугандонии то же самое сказать сразу ничинается черти что.
Как их вообще отличают кроме места проживания?
Если бы 73% в Украине были сепарами - Украина бы не пережила 2014й год - это же очевидно для любого человека, имеющего мозг.
А так же грамотной внешней политики.
Остальное болото только кушает.
Поэтому его и взяли на обещание халявы так же как и донбаситов в свое время.
Кстати донбаситы все равно умнее зеботов.
Они поняли свою ошибку хоть и молчат об этом.
А зеботы продолжают верить
При Януковиче его в Киеве не было и все его устраивало.
Так что сиди жди.
Скоро каждому из вас подвезут денег.
Каждому по камазу.
Или по-твоему в 2014м в Раду выбрали БПП + НФ + Самопомич + Батькивщину сепары??
А половина ВСУ на передовой, проголосовавшие против Порошка - сепары? И как это армия, половина которой сепары, умудряется сдерживать противника, еще и урон ему наносить?
А давай добровольцев вспомним? Кто из них за Порошенко был? Айдар? Да никогда в жизни.
Азов? Не смешно даже. Донбас? Ничего подобного. Днепр-1,-2? Тут как-то даже смешно.
Или может быть Правый Сектор когда-либо поддерживал Порошка? Тоже нет.
Так может быть не надо брехать и связывать все патриотические силы с Порошком?
Важен результат.
Как вы визжали про узурпацию петей власти и превращении нас в рашу.
Теперь вас расширении полномочий зе устраивает?
И это только результат вашего выбора который мы имеем за половину сегодняшнего дня.
Если перечислять все то не хватит букв.
И вас все теперь устраивает.
Я понимаю что признать простую вещь что вас кинули это сложно.
Но только после этого признания вы начнете делать какие то выводы.
Ты написал столько же. Или писать для тебя легче, чем читать?
"Как вы визжали про узурпацию петей власти и превращении нас в рашу."
Не мы, а вы. Лахта как была против украинской власти, так и осталась. 15% 5й колонный как были против украинской власти, так и остались. Раньше этим группам вторили попавшая под их влияние одна часть патриотически настроенных украинцев, которых вы впоследствии назвали "зебилами" (не 73%, разумеется и даже не 34%, значительно меньше), сейчас - другая - самые упоротые из порохоботов (тоже не 24, не 17 и даже не 8%, а самые тупые).
"Я понимаю что признать простую вещь что вас кинули это сложно."
Последним, кто меня кинул - был Ющенко - с тех пор президентом Украины ни разу не становился мой кандидат.
Нет никаких мой кандидат.
Есть два кандидата во втором туре из которых выбирают.
Слабая у тебя отмазка.
Спасибо, цензор.
Гатовся-Труба завёт...🧐
Он не прячется за вышиванкой.
Палишься, лахта.
Кто же спорит с зебилом?
Это трата времени впустую.
Ты из той компании что пять лет засирала цензор дешевыми лахтинскими агитками против пети и направляла толпу на обожествление Нади и Михо.
А так же призывала к третьму майдану.
Так чего ты теперь отнекиваешься?
Обычные будни малоросов.
В 90-х за такое ...