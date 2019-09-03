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Все про:Бориспіль (266) ОДА (654) Нацполіція (8128) хуліганство (143)

 Петровскіс - провокатор і сепаратист, який привселюдно образив мене і мою країну, - секретар міськради Борисполя Годунок. ФОТО

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок заявляє, що активіст, з яким у нього виник конфлікт у міськраді, є провокатором і прихильником "русского мира" Ігорем Петровскісом, який переїхав з Луганщини.

Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Він уже протягом кількох років провокує патріотів, атовців. Працював головою райадміністрації на Луганщині, возив тітушок на Майдан", - розповів секретар Бориспільської міськради.

За словами Годунка, Петровскіс перед усіма назвав його "п#дорасом и петушарой", а також озвучив погрози на адресу матері та дітей. Не витримавши образи, Годунок дав опонентові ляпас, а той у відповідь вдарив його в пах. Потім сталася бійка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція. ФОТО

Крім того, він додав, що це не перший випадок, коли його провокує ця людина.

За його словами, громада Борисполя неодноразово зверталася до нього з приводу дій Петровскіса.

Годунок також надав матеріали, які доводять українофобські погляди Петровскіса.

Петровскіс - провокатор і сепаратист, який привселюдно образив мене і мою країну, - секретар міськради Борисполя Годунок 01
Петровскіс - провокатор і сепаратист, який привселюдно образив мене і мою країну, - секретар міськради Борисполя Годунок 02
Петровскіс - провокатор і сепаратист, який привселюдно образив мене і мою країну, - секретар міськради Борисполя Годунок 03

Також читайте: Напад секретаря Бориспільської міськради Годунка на активіста перекваліфікували на хуліганство, - поліція

Раніше в поліції повідомили, що секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок 29 серпня напав на громадського активіста в будівлі міськради.

Нагадаємо, 10 липня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146129
 
 
 Топ коментарі
 
Точно - 73% избирателей Украины - сепаратисты - и как это Украина 5 лет держится при таком количестве сепаратистов?
Педебилы головой вообще не думают, когда изрыгают посты...
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При Пєтьї Зеботів ще не було,а ось поросятники закликають ЗСУ до путчу та поваленню народом обраного Президента Зеленського,і це факт.
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вдумайтеся, кого ця влада називає "активістами"..... типове лугандонське бидло приїждає в чуже місто і стає "господарем життя"
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О як Чорт заспівав,скажіть йому що сєпарами повинно займатись СБУ.Нехай дзвоне Баканову))
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Так ясно, что сепаратист.

За Зелемойского все сепаратисты голосовали
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Так не буває,щоб у Країні було 92% сєпарів))
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Следи за буквами:

я не писал, что все, кто проголосовал за Зелемойского - сепары.

я написал, что все сепары, которые голосовали, проголосовали за Зелемойского.
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А за Медведчука та Бойка хто голосував?
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Так в мене є дружина,а в тебе Халі Лавсан чи Люциус підлоговий партнер?
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Що, Данбасс, Гугл- перекладач усе ще глючить?- Ну, не плач.
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о , крот, так когда пойдем освобождать Горловку? вот ты, я уверен, потянешь на кулеметника...почему морозишься? я тебе уже раза три написал-54 бригада тебя ждет..или ты не хочешь освобождать свой родной город от сепарья?
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Він раніше писав що не бажає воювати під командуванням Порошенка, топив та голосував за Шмарклю. А тепер різко став мирною людиною і стахановцем.
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не, не все..еще голосовали за Бойко и Вилкула...но то ,что сепарье голосовало за Зебуина-это точно Петровскіс - провокатор і сепаратист, який привселюдно образив мене і мою сім'ю. У відповідь був ляпас, - секретар міськради Борисполя Годунок - Цензор.НЕТ 9893
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Точно - 73% избирателей Украины - сепаратисты - и как это Украина 5 лет держится при таком количестве сепаратистов?
Педебилы головой вообще не думают, когда изрыгают посты...
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А ты не писал разве про то что надо армии идти на Киев где враг?
Надюха вообще то то же самое говорила.
Так чем он от вас отличается?
Тем что не в том месте родился?
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"А ты не писал разве про то что надо армии идти на Киев где враг?"

Разумеется, нет.
Враг в Киеве сидел для сторонников Мертведчука и только. Сейчас к сторонникам Мертведчука добавилась самая упоротая часть порохоботов. Ну и Лахта вроде тебя - как орала, что в Киеве враг, так и продолжает по сути тоже самое орать с несколько изменившимися тезисами - теперь у вас не "барыга, наживающийся на войне", а "зебил и кловун, сдающий нас путину". Но в остальном суть та же - подстрекания украинцев против украинской власти.
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Не ври.
Сколько процентов населения захлебывалось от восторга по Наденьке которая покажет пете козу?
И что разве какие то выводы были сделаны после этого?
Донбасит средгестатистический умнее зебота в несколько раз это факт.
Там хоть поняли что их кинули и уже ничего не ждут.
А зебота можно кидать бесконечное количество раз.
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Врешь тут в основном ты, лахтинец, врешь тупо и примитивно.

"Сколько процентов населения захлебывалось от восторга по Наденьке которая покажет пете козу?"

Сколько и по какому поводу? Опросы были? Нет? Так откуда данные по процентам могут быть?

И погугли значение слова ФАКТ - оно не имеет ничего общего с тем, в каком значении ты его лепишь к тезисам своей новой лахтинской методички.
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Ты чудо залесское открой темы про Наденьку и почитай что вы писали(ваша компания зебилов).
И это есть факт.
Про отсутствие официальных опросов по теме всенародной любви к Наде ты то же погорячился.
Они есть.
Ты их не видишь потому что не хочешь видеть.
То что Наденька совместный проект Медведчука и кремля то же давно известно.
Поэтому не вам рассуждать об уме.
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Лахтинец, я даже не голосовал ни разу ни за Зеленского, ни за СН, так что все твои приемчики мимо и, разумеется фактами твои тезисы из методички, как и твои дурные фантазии не являются. Петровскіс - провокатор і сепаратист, який привселюдно образив мене і мою країну, - секретар міськради Борисполя Годунок - Цензор.НЕТ 9216
Я нет, я не писал про Савченко ничего хорошего даже в 2014м - когда стало известно, при каких обстоятельствах она попала в плен, так что опять мимо, лахтинец
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Так понятно.
Чуть позже где то к зиме вас днем с огнем не сыщещь кто за них голосовал.
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Да-да, я эту фразу практически слово-в-слово уже читал раз 20 - начиная с мая месяца Петровскіс - провокатор і сепаратист, який привселюдно образив мене і мою країну, - секретар міськради Борисполя Годунок - Цензор.НЕТ 8347
Лахта уже тогда ее получила на вооружение, а самые тупые из порохоботов тоже подхватили.

Воняет от это фразы непониманием украинского политикума аж за версту, ибо ваших, про-кацапских тут 15% и это ваш потолок - больше вы не получите, хоть из штанов выпрыгивайте.
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Ну откуда тебе знать что то об украинской политике кацап?
Это украинская традиция такая.
Так было со всеми президентами.
Сначала рвали рубаху а потом как ты отказывались от того что за них голосовали.
Поэтому гуляй мимо лахта и отключи прокси.
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Такого апчественнава активиста-сепара лучше всего подвергнуть оздоровительному аутодафе ( как в Одессе 2 мая 2014 года) , а не пощечины ему давать.
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Странно конечно.
73 процента в Украине имеют точно такие же взгляды и только на этого козляру обратили внимание.
Это дискриминация по месту проживания.
Любой зебот при пети писал про поход на Киев армии где окопался враг и они уважаемое большинство.
Стоит только сепару с лугандонии то же самое сказать сразу ничинается черти что.
Как их вообще отличают кроме места проживания?
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При Пєтьї Зеботів ще не було,а ось поросятники закликають ЗСУ до путчу та поваленню народом обраного Президента Зеленського,і це факт.
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О как вы прям по одной методичке шпарите. Одни и те же тезисы. Лахта теперь тут вся через украинские прокси сидит?
Если бы 73% в Украине были сепарами - Украина бы не пережила 2014й год - это же очевидно для любого человека, имеющего мозг.
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Любой человек имеющий мозг знает что Украина выстояла благодаря небольшому проценту добровольцев и волонтеров.
А так же грамотной внешней политики.
Остальное болото только кушает.
Поэтому его и взяли на обещание халявы так же как и донбаситов в свое время.
Кстати донбаситы все равно умнее зеботов.
Они поняли свою ошибку хоть и молчат об этом.
А зеботы продолжают верить
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Поросята,а чому зараз Пуйло ще не у Київі,ви всі на Цензорі,а хто Україну бороне зараз?Сєпари?
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Зачем ему быть в Киеве?
При Януковиче его в Киеве не было и все его устраивало.
Так что сиди жди.
Скоро каждому из вас подвезут денег.
Каждому по камазу.
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Нам Петро вже навалив. Петровскіс - провокатор і сепаратист, який привселюдно образив мене і мою сім'ю. У відповідь був ляпас, - секретар міськради Борисполя Годунок - Цензор.НЕТ 213 Вистачить і внукам.
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Откуда тебе знать про людей, имеющих мозги, у тебя их отродясь не было судя по чуши, которую ты несешь.
Или по-твоему в 2014м в Раду выбрали БПП + НФ + Самопомич + Батькивщину сепары??
А половина ВСУ на передовой, проголосовавшие против Порошка - сепары? И как это армия, половина которой сепары, умудряется сдерживать противника, еще и урон ему наносить?

А давай добровольцев вспомним? Кто из них за Порошенко был? Айдар? Да никогда в жизни.
Азов? Не смешно даже. Донбас? Ничего подобного. Днепр-1,-2? Тут как-то даже смешно.
Или может быть Правый Сектор когда-либо поддерживал Порошка? Тоже нет.
Так может быть не надо брехать и связывать все патриотические силы с Порошком?
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Ты много букв написал.
Важен результат.
Как вы визжали про узурпацию петей власти и превращении нас в рашу.
Теперь вас расширении полномочий зе устраивает?
И это только результат вашего выбора который мы имеем за половину сегодняшнего дня.
Если перечислять все то не хватит букв.
И вас все теперь устраивает.
Я понимаю что признать простую вещь что вас кинули это сложно.
Но только после этого признания вы начнете делать какие то выводы.
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"Ты много букв написал."

Ты написал столько же. Или писать для тебя легче, чем читать?

"Как вы визжали про узурпацию петей власти и превращении нас в рашу."

Не мы, а вы. Лахта как была против украинской власти, так и осталась. 15% 5й колонный как были против украинской власти, так и остались. Раньше этим группам вторили попавшая под их влияние одна часть патриотически настроенных украинцев, которых вы впоследствии назвали "зебилами" (не 73%, разумеется и даже не 34%, значительно меньше), сейчас - другая - самые упоротые из порохоботов (тоже не 24, не 17 и даже не 8%, а самые тупые).

"Я понимаю что признать простую вещь что вас кинули это сложно."

Последним, кто меня кинул - был Ющенко - с тех пор президентом Украины ни разу не становился мой кандидат.
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Вам уже миллион раз поясняли что реальность совершенно другая.
Нет никаких мой кандидат.
Есть два кандидата во втором туре из которых выбирают.
Слабая у тебя отмазка.
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Да есть и такие, ходят парочкой по новостям, типа "патриоты". .
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Читаю комменты с удовольствием.
Спасибо, цензор. Петровскис провокатор и сепаратист, который прилюдно оскорбил меня и мою семью. В ответ была пощечина, - секретарь горсовета Борисполя Годунок - Цензор.НЕТ 1338
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Отут він і підписав собі вирок-однодумця Владіміров образив🤔.
Гатовся-Труба завёт...🧐
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Не нравится мне этот Годунок,но то, что луганское быдло его спровоцировало,верю!
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Вот потому то еще утром я написал, что тема мутная с "избиением активиста" и похожа на "**..ла жаба гадюку". И как оказалось я был прав.
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Чому Чорт не подзвонив Баканову,а почав зходу бити цього сєпара сам?
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а тут сериал, мелодрама и любовный треугольник. Баканов ловит Годунка, который лупит сепара с лугандона. Петровскіс - провокатор і сепаратист, який привселюдно образив мене і мою сім'ю. У відповідь був ляпас, - секретар міськради Борисполя Годунок - Цензор.НЕТ 2323
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"В ответ была пощечина", вот полиция и защищает права женщин от мужского произвола. В следующий раз что будет, изнасилование, так сказать в воспитательных целях, чтоб знала свое место?!
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Что-то не пойму:его же Владимир Грозной уволил ,как разбойника, а Годунок по прежнему секретарь?! Это так и с коррупцией собирается Зеленский бороться?
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Нормальный мужик бьет кулаком, а пощечина только подтверждает слова о его ориентации.))
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Цей Петровскіс гірше прихильників Зеленського Петровскіс - провокатор і сепаратист, який привселюдно образив мене і мою сім'ю. У відповідь був ляпас, - секретар міськради Борисполя Годунок - Цензор.НЕТ 321
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В мене питання,ти був піонером?У горн сурмив,чи у барабан стучав?
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Бачу, що твоєї відповіді нема. Я відповім, але на цьому усе. Я не був не сурмачем ні барабанщиком. Зрозумів, сепар?
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Воот, опять тезис из Лахтинской методички - писать везде, что "зебилы даже хуже сепаров".
Палишься, лахта.
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Все что не доступно мозгу зебота это лазтинская методичка.
Кто же спорит с зебилом?
Это трата времени впустую.
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Так себе съехал, лахтинец. Ты уже спалился - меняй опять ник.
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Зебот.
Ты из той компании что пять лет засирала цензор дешевыми лахтинскими агитками против пети и направляла толпу на обожествление Нади и Михо.
А так же призывала к третьму майдану.
Так чего ты теперь отнекиваешься?
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Они просто поспорили на тему,кто больший патриот ЛНР, Годунок победил.
Обычные будни малоросов.
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Та в цій історії немає нічого дивного. Запитання лише який чорт підігнав того чорта під цього чорта і за вказівкою якого чорта? Одним словом - суцільна бісовщина якась 😃
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А я удовлетворен,что гопник сепару ипальник поправил!
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если один ахтывыст чешет лицо другому ахтывысту, значит им было о чем поговорить Петровскіс - провокатор і сепаратист, який привселюдно образив мене і мою сім'ю. У відповідь був ляпас, - секретар міськради Борисполя Годунок - Цензор.НЕТ 6293
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"Сепаратист", "враг народа" ... на кого рот открыл !
В 90-х за такое ...
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А Зеленский злопамятный !Баканов нашел сепара который был на крючке СБУ и организовал провокацию , 100 % !ПАЦАНЫ обид не прощают !
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Вот это поворот! Подстава от черта, президента!
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