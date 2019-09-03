 Петровскіс - провокатор і сепаратист, який привселюдно образив мене і мою країну, - секретар міськради Борисполя Годунок. ФОТО

Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Він уже протягом кількох років провокує патріотів, атовців. Працював головою райадміністрації на Луганщині, возив тітушок на Майдан", - розповів секретар Бориспільської міськради.

За словами Годунка, Петровскіс перед усіма назвав його "п#дорасом и петушарой", а також озвучив погрози на адресу матері та дітей. Не витримавши образи, Годунок дав опонентові ляпас, а той у відповідь вдарив його в пах. Потім сталася бійка.

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Крім того, він додав, що це не перший випадок, коли його провокує ця людина.

За його словами, громада Борисполя неодноразово зверталася до нього з приводу дій Петровскіса.

Годунок також надав матеріали, які доводять українофобські погляди Петровскіса.







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Раніше в поліції повідомили, що секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок 29 серпня напав на громадського активіста в будівлі міськради.

Нагадаємо, 10 липня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".