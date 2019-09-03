EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство
  2011  17
Все про:лотерея (66) гра (21)

 Одна із найбільших європейських лотерей "ЄвроМільйони" сьогодні розігрує € 127 мільйонів

Сьогодні ввечері загальноєвропейська лотерея EuroMillions (ЄвроМільйони) проводить розіграш 127 мільйонів євро, це найбільший джекпот, що розігрують в Європі цього тижня.

За результатами попереднього тиражу, який відбувся минулої п'ятниці, жоден з учасників лотереї не вгадав всю виграшну комбінацію, внаслідок чого джекпот акумулював - зараз на кону 127 мільйонів євро.

Виграшні номери за результатами минулого тиражу: 25, 27, 45, 46, 49 і зоряні номера 4, 6.

Міжнародний лотерейний сервіс TheLotter.com пропонує жителям України та інших європейських країн офіційно взяти участь у супертиражі "ЄвроМільйони" і спробувати зірвати 100 мільйонів євро або один із другорядних призів.

Для участі в супертиражі необхідно заповнити білет на сайті лотерейного сервісу TheLotter.

Супертираж Євромільйони - унікальна подія, яка проводиться всього один-два рази на рік, з гарантією величезного джекпоту. Новина про проведення супертиражу може бути оголошена в будь-який час і завжди стає гучною подією.

Як українці можуть взяти участь у тиражі "ЄвроМільйони"?

Громадяни України можуть брати участь у лотерейних тиражах "ЄвроМільйони" нарівні з резидентами країн-учасниць. Щоб стати учасником суперрозіграшу, необхідно вибрати п'ять основних номерів (1-50) і два номери "лакі стар" (1-12).

Крок 1: Створити акаунт на сайті Thelotter.com

Крок 2: Виберіть участь у супертиражі "ЄвроМільйони" і відзначте п'ять номерів від 1 до 50, а також дві "Лакі стар" від 1 до 12.

Крок 3: Отримайте скан фактичного білета, придбаного від вашого імені, в ваш особистий аккаунт на сайті і чекайте результатів тиражу. У разі виграшу TheLotter.com негайно повідомить вас про це!

Придбати білети лотереї "ЄвроМільйони" онлайн можна просто зараз, з будь-якої точки світу.

Новина публікується на правах реклами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146128
 
 
 Топ коментарі
 
С проституткой у нас нельзя, а вот с женой пожалуйста Крупнейшая европейская лотерея "ЕвроМиллионы" сегодня разыгрывает €127 миллионов - Цензор.НЕТ 8581
 показати весь коментар
 
тьфу..ти.... прочитав ---еврейська лотарея...ну думаю..де евреї там і лотерея Одна із найбільших європейських лотерей "ЄвроМільйони" сьогодні розігрує € 127 мільйонів - Цензор.НЕТ 3403
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
О рекламка лохотрона от Цензора пошла. Видно от минстеця финансирование того...
 показати весь коментар
 
 
Уже в очереди стоит. И это гнус с ним, который в Праге фальшивые евро совал...
 показати весь коментар
 
жлоби налітай, пеця вже там в саіскатєлях
 показати весь коментар
 
Ето где же столько лохов в одном месте собрали? Вы же и пишите, что шанс выиграть 1 к миллиарду
 показати весь коментар
 
Так еслиб ты не был за ЗЕбила ты б знал что на Земле уже 8 миллирдов населения...т.е если б все купли билеты то выигравших было бы аж 8 человек. Но зебилы такие зебилы..
 показати весь коментар
 
Казино у нас незаконно, вот лотерея пожалуйста. Конопля у нас вне закона а вот водка и сигареты пожалуста жри сколько влезет. Мак у нас вне закона а вот клей и ацитон пей сколько влезет. Ну не страна дебилов?
 показати весь коментар
 
С проституткой у нас нельзя, а вот с женой пожалуйста
 показати весь коментар
 
 
С секретаршей даже можно и с любовницей. Главное ей деньги не платить ато посадят как с проституткой. Одна із найбільших європейських лотерей "ЄвроМільйони" сьогодні розігрує € 127 мільйонів - Цензор.НЕТ 6395
 показати весь коментар
 
Там ще вистачить на оту хрінь, від якої пивне пузо кудись зникає...

Одна із найбільших європейських лотерей "ЄвроМільйони" сьогодні розігрує € 127 мільйонів - Цензор.НЕТ 7217
 показати весь коментар
 
 
тьфу..ти.... прочитав ---еврейська лотарея...ну думаю..де евреї там і лотерея Одна із найбільших європейських лотерей "ЄвроМільйони" сьогодні розігрує € 127 мільйонів - Цензор.НЕТ 3403
 показати весь коментар
 
 
127 млн. євро... це ж скільки можна купити отих стимуляторів, від яких пивне пузирло перетворюється на кубики пресу...
 показати весь коментар
 
Туго мабуть у цензора з грошима, раз такий шлак вже розміщують.
 показати весь коментар
 
даже если сорвёшь джек-пот, посредники тебя кинут.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору