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 Політика України
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Все про:ВР (5549) недоторканність (437) Герасимов (195) Європейська Солідарність (102)

 "Слуга народу" припустилася помилок під час ухвалення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності, - Герасимов

Нардеп від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов вважає, що "Слуга народу" не дотрималася процедури під час ухвалення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні саме і бракувало професіоналізму", - сказав Герасимов.

Він зазначив, що "ЄС" підтримувала і підтримує зняття депутатської недоторканності.

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"Але коли говорять про процедуру, то ми бачили неодноразово, як скасовувалися закони. На жаль, сьогодні попри професійні попередження від багатьох фракцій монобільшості влада зробила ці помилки. Зараз будемо робити все для того, щоб недоторканність залишалася скасованою і не дати жодного шансу тим, хто хоче її повернути", - сказав Герасимов.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146127
 
   
 Топ коментарі
 
для него плохо. для Украины хорошо.
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У этих олухов было пять лет, что-бы сделать так, как они считают правильным. Но что-то не сложилось. Несмотря на профессиональные предостережения от многих фракций власть сделала эти ошибки, - Герасимов об отмене депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 2099
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Мы радуемся вместе с Вами! "Слуга народу" припустилася помилок під час ухвалення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2721Отличное начало! Теперь осталась совсем фигня - пенсии 500 дол и зп 4000 дол и снижение тарифов. "Слуга народу" припустилася помилок під час ухвалення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7897
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порохоботы занервничали, зря ломислсь к кормушке что бы спрятаться.
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Шкварчать підбарижники як вужі на сковорідці............... "Слуга народу" припустилася помилок під час ухвалення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9029
Про регламент вони згадали. А де ж ви були такі "розумні" в 2014 році?!
Настала пора, падлюки - відповідати за всі скоєні вами злочини!
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відповідати? ты сперва подозрение объяви. не нарушай процедуру...
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Ти шо, у них тепер патужний генпрокурор Рябошапка, який пасеться на російських сайтах і дізнається про події з третіх рук.
А підозри буде у Фейсбуці чи Твіттері об'являти. Весь світ буде ржать. Осоромимось по повній...
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За нарушение регламнта можно обжаловать все без исключения законы принятые Парубием.
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Скільки ще палок в колеса отримає нова ВР від цієї "Недоєвропейської солідарності".
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а сколько еще нарушений сделает СН? думаю, число совпадет.
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Самое главное, ищите и считайте нарушения,не отвлекайтесь.
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это называется словом "контроль". не вижу в этом ничего плохого.
вы же не станете нарушать технологию (процедуру) приготовления борща? или для вас "борщ за 10 минут" тоже борщ? почувствуйте разницу...
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За 10 минут из борща могут получиться только щи. "Слуга народу" припустилася помилок під час ухвалення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2936
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Так у наших депутатов понятие "контроль" предполагает обосрать,поторговаться,выйти во всём белом и тд,на этом контроль заканчивает свою деятельность и начинается обычный трудовой день депутатов-"ты мне ,я тебе".
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неужели и в СН такие? зачем же вы их выбирали? "Слуга народу" припустилася помилок під час ухвалення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9487
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Мьі хороших вьібирали, а всякая погань не у нас, но мьі их не вьібирали "Слуга народу" припустилася помилок під час ухвалення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності, - Герасимов - Цензор.НЕТ 206
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На выходе из рады Му-Му (герасима) можно поздравить десятком сырых яиц по морде...и сорвать бурные аплодисменты! Его Бог простит за 5 лет мародерства, а на земле петюшки должны ответить!!!!!!!!!!!!!!!!
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Компаньон Безлера - уважаемая личность этот Герасимов, как-никак...
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Ух ты ж кот помойный. Что не хочется в тюрьму?
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Ошибка это друг Беса-безлера Герасимов с подельниками!
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И родятся ж такие пройдысвиты, як Герасимов. Паскуднэ твориння.
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Так , так . В злодіїв і хабарників - біда .
Зе- команда , МОЛОДЦІ .
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На Майдане все наши палатки смели бы менты в первый час, если бы на них не было написано-депутатская приемная. Кернес снес бы волонтерскую палатку на главной площади по щелчку пальцев, если бы не было того же самого. Ясно что быдлу, которое сидит на кухне, нажрется кислых кацапских щей и пердит, боится выйти на улицу, только сериалы и пиво, ему оно и не надо.
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Вам, *********, не сообщили что Петя давно уже не президент? Так и работаете по старым методичкам?
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Смотрел вчера "Свободу слова",был премьер и несколько министров.Абсолютно вменяемые,вопрос-ответ моментальные,нет размазывания темы,всё конкретно и понятно.
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Ты хорошо разбираешься в управлении государством? Или главное скорость ответа? А то, что они чушь несусветную несли тебя не напрягает? Главное что быстро?
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А то, что они чушь несусветную несли тебя не напрягает?

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Пример битте,иначе в сад.
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Ошибку сделал сам Герасимов, кода заплатит Пепе кучу бала за депутский значек, что бы купить неприкосновенность.
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Бидло в екстазі. А те шо КС скасує непарвильно прийнятий закон то нікого не цікавить Головне щоб зелені лохи не почали ставити запитання пр пенсії, тарифи і зарплати..нехай бавляться депутатської дорорканістю
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Ну если б этот сказочный "прохфесионал" пояснил шо ему 5 лет не хватало, а так его звиздеж в печь... рошен досвидос, вы лишние
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Странно, как писать в коалиционном соглашении в 2014-м, так это хорошо, а как Порошенко нашкодил, так теперь принимать нельзя
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в унісон з ПЕСиками. Бандити заворушилися, повний зажопес
У партії Медведчука думають оскаржити зняття недоторканності у КС
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/3/7225178/
"У свою чергу, депутат Чорний не став уточнювати, які саме норми були порушені під час голосування, зазначивши, що їх було багато, але "проста людина цього не зрозуміє" - не лічить Ыліті щось пояснювати плебеям, які не лізуть з незручними питаннями.
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