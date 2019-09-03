 "Слуга народу" припустилася помилок під час ухвалення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності, - Герасимов

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Сьогодні саме і бракувало професіоналізму", - сказав Герасимов.
Він зазначив, що "ЄС" підтримувала і підтримує зняття депутатської недоторканності.
"Але коли говорять про процедуру, то ми бачили неодноразово, як скасовувалися закони. На жаль, сьогодні попри професійні попередження від багатьох фракцій монобільшості влада зробила ці помилки. Зараз будемо робити все для того, щоб недоторканність залишалася скасованою і не дати жодного шансу тим, хто хоче її повернути", - сказав Герасимов.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.
Про регламент вони згадали. А де ж ви були такі "розумні" в 2014 році?!
Настала пора, падлюки - відповідати за всі скоєні вами злочини!
А підозри буде у Фейсбуці чи Твіттері об'являти. Весь світ буде ржать. Осоромимось по повній...
вы же не станете нарушать технологию (процедуру) приготовления борща? или для вас "борщ за 10 минут" тоже борщ? почувствуйте разницу...
Зе- команда , МОЛОДЦІ .
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Пример битте,иначе в сад.
У партії Медведчука думають оскаржити зняття недоторканності у КС
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/3/7225178/
"У свою чергу, депутат Чорний не став уточнювати, які саме норми були порушені під час голосування, зазначивши, що їх було багато, але "проста людина цього не зрозуміє" - не лічить Ыліті щось пояснювати плебеям, які не лізуть з незручними питаннями.