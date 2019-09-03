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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (5549) ЦВК (793)

 ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів. ФОТО

Центральна виборча комісія (ЦВК) 7 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ "Герольдмайстер" депутатських значків на 1,69 мільйона гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Наші Гроші" з посиланням на інформацію з системи Prozorro.

Зазначається, що до 19 серпня мали поставили 470 комплектів із двох нагрудних знаків народних депутатів розміром 35х36 мм зі срібла із позолотою та емаллю під епоксидною смолою. Один зі значків має застібку-шпильку, а другий – дві застібки-метелики. Комплект у футлярі з обклеєного баладеком картону із ложементом та кишенею обійдеться у 3 600 грн. А один значок коштує 1 800 гривень.

Закупівлю провели з другої спроби, тому що перші торги скасували через нестачу учасників.

Фірма "Герольдмайстер" належить Анатолію Шияну, а директором є Денис Аврамчик. Всього з 2008 року переможець отримав державних підрядів на 46,40 мільйона гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК завершила реєстрацію народних депутатів, усього 424 парламентарії

Нагадаємо, депутати фракції "Слуга народу" у Верховній Раді будуть носити нагрудні значки з символікою своєї партії замість стандартних.

ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів 01

ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146124
 
 
 Топ коментарі
 
Дети в школу покупают за свои деньги форму, тетради, даже книжки. А депутаты не смогли купить себе значки? Позор!!!
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маленькие значки.. потеряются на слугах.. ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов - Цензор.НЕТ 8150
ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов - Цензор.НЕТ 9943
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С какого х... значки из серебра и с позолотой? Или для этих "слуг" простые материалы не комильфо?
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Нащо тобі Петя?
Шо без Петі значка не купиш?


Депутатські значки - купити в Києві за ціною від 120 грн.
https://ua.heroldmaster.kiev.ua/product-category/deputy_icons/
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Дякуйте Господові, що не треба срібних поясів , коштовних жупанів та хутряних шапок з соболя!
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маленькие значки.. потеряются на слугах.. ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов - Цензор.НЕТ 8150
ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов - Цензор.НЕТ 9943
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Ти глянь, як це ж їм вдалося так добре відкормились за часів зубожіння Порошенка?
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А, спомнив, то вони вопрєкі Порошенку. То наріт™ їх відгодував.
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это было актуально для них, когда они под заказ, гадили Порох и Украине....
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расстрелять прям на Майдане. вот сволочь, забыл. нет, зебил.
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на днях Беня сказал, что вымерли они( алигархи)....как клас!
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Думал татуировки на лоб, но ваш вариант дешевле. )
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себестоимость какая?? разницу куда дели?? а?
вычесть из зарплат депутанов и поросенковского цика))
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а цена, как за золотой. 3755 грн. за штуку.
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Зебил, владелец магазинов "Золотой век".... кто там сейчас "хозяин" не важно и так все понятно....
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китайцы смогли бы похожие значки с латуни сделать за 20 грн.
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Ну і:
Депутатські значки - купити в Києві за ціною від 120 грн.

https://ua.heroldmaster.kiev.ua/product-category/deputy_icons/

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Зебил распродался - он владеет брендом "Золотой Век"... по любому там была отличная схема...
мрази, а из железки значки сделать было нельзя, обязательно из серебра?!....
в воюющей, не богатой стране, которую Порох в денежном плане начал потихоньку вытаскивать из омута, тратить такое бабло на цацки?!....
просто твари!... ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов - Цензор.НЕТ 1770
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вот если б им по серебряной пуле да прямо в лобешник....
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И раньше не бесплатно. Но внимание робратили только сейчас.
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С какого х... значки из серебра и с позолотой? Или для этих "слуг" простые материалы не комильфо?
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порохобот! а при пете в виригах ходили??
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нєрусскій, нє ковєркай русскіє слова, єслі нє знаєшь, как пишется слово вЄрігі...
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порохнявый! по сути есть что сказать? нет? ну тогда - ПНХ.
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это что бы навечно сохранились....
Умрет депутат - похоронят вместе с значком....
Через 1000 лет откопают, найдут археологи и сделают вывод.... - "Богатая страна была на этой территории, наверное переживала свой Золотой Век..., раз для простых значков не скупилась на злато-серебро.. ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов - Цензор.НЕТ 4588
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Дети в школу покупают за свои деньги форму, тетради, даже книжки. А депутаты не смогли купить себе значки? Позор!!!
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дело не в том, что депутанам кто то хотел сделать подарок, а в том, что деньги выделили из бюджета, и их распилили..
правильно будет, если стоимость вычтут из зарплаты, а деньги вернут в бюджет..
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Так ви ж самі хотіли, що б депутати працювали безплатно, не за гроші?
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Бедные дети...Што ш ты делаеш, мародьор! ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів - Цензор.НЕТ 9638
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Аллюминевые значки когда закончилась эпоха бедности...это не по феншую.....а золотые слугам урода показалось слишком вызывающе...
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Один комплект в футляре из оклеенного баладеком картона с ложементом и карманом обойдется в 3 600 гривень. А один значок стоит 1 800 гривень. Источник: https://censor.net.ua/n3146124

470 комплектів....
Скільки це мінімальних пенсій ?
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470.... ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов - Цензор.НЕТ 3928

А еще вопрос..а зачем 470 комплектов..если депутатов сего 424??
На случай если кто то из зеленого стада по пьяне потеряет ему бесплатно выдадут новый???
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Вот уже твари зеперахнутые. Когда уже подавитесь этими значками? Почему из зарплаты не вычтена цена значков? Может им еще проституток оплатить?
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а как вы догадались? ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів - Цензор.НЕТ 3432 виски, кальян и что покрепче тоже как представительские провести и проплатить из бюджета
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а зачем 470 комплектов? их же там всего около 420(просто не знаю точно, сколько не хватает до 450 из за Крыма и Донбасса)
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Ну, дык, "слугам" не кошерно носить значок из другого материала, кроме как серебряный с позолотой.... "Слуги" - они такие слуги...
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Eto konecno tolko odin pokazatel rostrat partiji sluga naroda,ix budet znacytelno bolse.Tolko mastaby rastrat uze poniatny
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это было чье распоряжение? Зеленского или цика? пусть цик и отвечает..
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Не скажіть:
Депутатські значки - купити в Києві за ціною від 120 грн від ...
https://ua.heroldmaster.kiev.ua/product-category/deputy_icons/
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Так тож алюминий,а тут серебро с позолотой
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"цензору" и порохоботам на заметку -
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Положении об удостоверении народного депутата
Украины и нагрудном знаке "Народний депутат України"
Верховный Совет Украины постановляет: ...
Описание
нагрудного знака народного депутата Украины
Нагрудный знак народного депутата Украины представляет собой стилизованное изображение Государственного флага Украины.
Основа нагрудного знака народного депутата изготовляется из серебра, поверхность знака покрыта синей и желтой эмалями, края знака выполнены под золото.
На синем поле размещено выполненное под эмаль позолоченное изображение малого Государственного герба Украины: справа от герба выполненная под золото надпись в три строки: "Народний депутат України".
На оборотной стороне знака указан номер созыва Верховного Совета Украины и номер избирательного округа, от которого избран депутат.
Нагрудные знаки народного депутата Украины изготовляются с винтовым и булавочным креплениями.
Размер нагрудного знака 28х20 мм.
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Если поделить стоимость значков на 450 то выходит один значок стоит 3755 грн!?

Прахоботы, захлебнитесь своими соплями, выродки!!!
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Значок весит 10,37 грамм. Сейчас грамм серебра 925 пробы стоит около 13 грн. Таким образом, в цене депутатского значка на серебро перепадает примерно 115 гривен, или 6%, а остальные 1685 гривен, или 94% - это позолота, эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковки, налоги, доставка и т.п.
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Да ты шо?? А вот значек за 120 грн....в котором тоже есть эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковка, налоги, доставка....
Выходит что позолота стоит 1600 грн??
ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів - Цензор.НЕТ 7201
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Що скажешь, тупой зебобік? Відчуваєшь різницю?
1. "края знака выполнены под золото..." - ні золоті, а під золото

2. "Размер нагрудного знака 28х20 мм" - размер 35х36 мм.
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стыдоба какая-то, ну разве что в счет их зарплат, но сомневаюсь, больше про власть знать нечего
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дИбилы - а че, нельзя было эти значки за счет депутатов купить? а они потом могли их продать последующим))) как в школе учебники и пособия покупают)))
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Все норм. Епоха бідності скінчилася же.
Зебіли скинуться на значки.
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Хтось порахує скільки державі коштує при Зебілі утримувати одного народного обранця хоч на значках? ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів - Цензор.НЕТ 729 Де Бігус? Де Мосійчук? ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів - Цензор.НЕТ 729
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Мосийчук занята...ходит по рынкам и считает цену борщевого набора.... ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів - Цензор.НЕТ 9650
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скоро борщевой набор для простого смертного догонит стоимость депутатского значка ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів - Цензор.НЕТ 3080
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Це хєрня, зараз ці слуги за квартирами у Києві в чергу вишукуються..
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дерв'яні по три рублі, в шести екземплярах кожному--для бюджета країни було б в радість.
а ще краще малинові піджачки замовити, ну, щоб всі були, ніби в уніформі. все ж таки на роботі.
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вот мне очень интересно, а значки без серебра, золота и и проч. не к лицу депутатам, попроще им никак нельзя?
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