 ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Наші Гроші" з посиланням на інформацію з системи Prozorro.
Зазначається, що до 19 серпня мали поставили 470 комплектів із двох нагрудних знаків народних депутатів розміром 35х36 мм зі срібла із позолотою та емаллю під епоксидною смолою. Один зі значків має застібку-шпильку, а другий – дві застібки-метелики. Комплект у футлярі з обклеєного баладеком картону із ложементом та кишенею обійдеться у 3 600 грн. А один значок коштує 1 800 гривень.
Закупівлю провели з другої спроби, тому що перші торги скасували через нестачу учасників.
Фірма "Герольдмайстер" належить Анатолію Шияну, а директором є Денис Аврамчик. Всього з 2008 року переможець отримав державних підрядів на 46,40 мільйона гривень.
Нагадаємо, депутати фракції "Слуга народу" у Верховній Раді будуть носити нагрудні значки з символікою своєї партії замість стандартних.
Шо без Петі значка не купиш?
Депутатські значки - купити в Києві за ціною від 120 грн.
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вычесть из зарплат депутанов и поросенковского цика))
Депутатські значки - купити в Києві за ціною від 120 грн.
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мрази, а из железки значки сделать было нельзя, обязательно из серебра?!....
в воюющей, не богатой стране, которую Порох в денежном плане начал потихоньку вытаскивать из омута, тратить такое бабло на цацки?!....
просто твари!...
Умрет депутат - похоронят вместе с значком....
Через 1000 лет откопают, найдут археологи и сделают вывод.... - "Богатая страна была на этой территории, наверное переживала свой Золотой Век..., раз для простых значков не скупилась на злато-серебро..
правильно будет, если стоимость вычтут из зарплаты, а деньги вернут в бюджет..
470 комплектів....
Скільки це мінімальних пенсій ?
А еще вопрос..а зачем 470 комплектов..если депутатов сего 424??
На случай если кто то из зеленого стада по пьяне потеряет ему бесплатно выдадут новый???
Депутатські значки - купити в Києві за ціною від 120 грн від ...
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ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Положении об удостоверении народного депутата
Украины и нагрудном знаке "Народний депутат України"
Верховный Совет Украины постановляет: ...
Описание
нагрудного знака народного депутата Украины
Нагрудный знак народного депутата Украины представляет собой стилизованное изображение Государственного флага Украины.
Основа нагрудного знака народного депутата изготовляется из серебра, поверхность знака покрыта синей и желтой эмалями, края знака выполнены под золото.
На синем поле размещено выполненное под эмаль позолоченное изображение малого Государственного герба Украины: справа от герба выполненная под золото надпись в три строки: "Народний депутат України".
На оборотной стороне знака указан номер созыва Верховного Совета Украины и номер избирательного округа, от которого избран депутат.
Нагрудные знаки народного депутата Украины изготовляются с винтовым и булавочным креплениями.
Размер нагрудного знака 28х20 мм.
Прахоботы, захлебнитесь своими соплями, выродки!!!
Выходит что позолота стоит 1600 грн??
1. "края знака выполнены под золото..." - ні золоті, а під золото
2. "Размер нагрудного знака 28х20 мм" - размер 35х36 мм.
Зебіли скинуться на значки.
а ще краще малинові піджачки замовити, ну, щоб всі були, ніби в уніформі. все ж таки на роботі.