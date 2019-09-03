 ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Наші Гроші" з посиланням на інформацію з системи Prozorro.

Зазначається, що до 19 серпня мали поставили 470 комплектів із двох нагрудних знаків народних депутатів розміром 35х36 мм зі срібла із позолотою та емаллю під епоксидною смолою. Один зі значків має застібку-шпильку, а другий – дві застібки-метелики. Комплект у футлярі з обклеєного баладеком картону із ложементом та кишенею обійдеться у 3 600 грн. А один значок коштує 1 800 гривень.

Закупівлю провели з другої спроби, тому що перші торги скасували через нестачу учасників.

Фірма "Герольдмайстер" належить Анатолію Шияну, а директором є Денис Аврамчик. Всього з 2008 року переможець отримав державних підрядів на 46,40 мільйона гривень.

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Нагадаємо, депутати фракції "Слуга народу" у Верховній Раді будуть носити нагрудні значки з символікою своєї партії замість стандартних.