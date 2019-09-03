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 Політика України
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Все про:Бориспіль (266) побиття (461) хуліганство (143) Годунок Ярослав (1)

 Напад секретаря Бориспільської міськради Годунка на активіста перекваліфікували на хуліганство, - поліція

Слідчий Бориспільського відділу поліції Київської області в ході розслідування кримінального провадження щодо нападу секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка на громадського активіста в будівлі міськради виніс постанову про його перекваліфікацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області.

"Слідчими Бориспільського відділу поліції розслідується кримінальне провадження щодо нападу секретаря на громадського активіста в будівлі Бориспільської міськради, відкрите 29 серпня за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження, допиту свідків, перегляду записів з камер відеоспостереження та проведення слідчих експериментів, слідчий вбачає в діях чоловіка наявні ознаки хуліганських дій, у зв'язку з чим виніс постанову про його перекваліфікацію на злочин, передбачений ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція. ФОТО

Наразі матеріали зазначеного кримінального провадження направлено до прокуратури для вивчення та погодження повідомлення про підозру правопорушнику.

Напередодні, секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146121
 
 
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Умеют бориспольчане избирать себе во власть бандитов - психопатов и ждать от них "покращення". Люди, о чем думали, когда голосовали и есть ли у вас мозг? Заметила, что многие идут голосовать совершенно в прострации, не зная кандидатов, не понимая за кого они голосуют. Наверное по советской привычке.Не нужно голосовать в таком случае. Не берите грехи на свою душу.
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зато против барыг голосуют...это правильно или нет?
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а каломойський, по твоєму, чесний бізнесмен, а не пархатий барига?
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а где разбой- вовка ведь орал разбойник Нападения секретаря Бориспольского горсовета Годунка на активиста переквалифицировали в хулиганство, - полиция - Цензор.НЕТ 7387
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Разбой был раньше, когда Годунок в органах работал.
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так Глав Дебил похвалил своего коллегу
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