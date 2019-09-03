 Напад секретаря Бориспільської міськради Годунка на активіста перекваліфікували на хуліганство, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області.

"Слідчими Бориспільського відділу поліції розслідується кримінальне провадження щодо нападу секретаря на громадського активіста в будівлі Бориспільської міськради, відкрите 29 серпня за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження, допиту свідків, перегляду записів з камер відеоспостереження та проведення слідчих експериментів, слідчий вбачає в діях чоловіка наявні ознаки хуліганських дій, у зв'язку з чим виніс постанову про його перекваліфікацію на злочин, передбачений ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Наразі матеріали зазначеного кримінального провадження направлено до прокуратури для вивчення та погодження повідомлення про підозру правопорушнику.

Напередодні, секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".