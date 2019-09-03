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 Політика України
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Все про:Парубій (1160) кримінальна справа (368) ДБР (458)

 ДБР відкрило справу проти Парубія за фактом можливого перешкоджання здійсненню виборчого права

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перешкоджання ексголовою Верховної Ради Андрієм Парубієм здійсненню виборчого права.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі ДБР.

"Справу відкрито за ч.4 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму або діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу", - зазначили в ДБР.

Кримінальне провадження відкрито 20 серпня за рішенням суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обшуки ДБР - це спроба залякування співробітників, - заява НСТУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146119
 
   
 Топ коментарі
 
а начался он в Луганске на Народном трибунале

ГБР открыло дело против Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права - Цензор.НЕТ 396
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не понял это по поводу лугандонии ГБР открыло дело против Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права - Цензор.НЕТ 6471 здобули зебилы ГБР открыло дело против Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права - Цензор.НЕТ 4619
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Парубий он такой, скрытый враг человечества, Портнов с Шарием херни не скажут...
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не понял это по поводу лугандонии ГБР открыло дело против Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права - Цензор.НЕТ 6471 здобули зебилы
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Не понял ничего, но гавкнуть про здобулы и зебилов надо.))
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Петрушилло это ж твой бог,даун соевый ДБР відкрило справу проти Парубія за фактом можливого перешкоджання здійсненню виборчого права - Цензор.НЕТ 7003
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БОГДАУН єта чілавєк-автобус, он же Андрон-Сантрапон, нєзаконнарождєнньій сьін Кілі Бімбьі, каторава пачті убіл і сьєл єтат нєнавісьій Вальцман! ДБР відкрило справу проти Парубія за фактом можливого перешкоджання здійсненню виборчого права - Цензор.НЕТ 4177
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І в розшуку, і в Раді!🤦‍♂️ Вчора в парламенті зустріли Ріната Кузьміна і одразу пішли дзвонити в МВС! Кажемо, ми тут виявили злочинця, він у вас на сайті як розшукуваний висить. А ще він герой одного з наших сюжетів, був замом одіозного генпрокурора Пшонки (того регіонала, який мав портрет себе у образі Цезаря та будинок у стилі "український Версаль") і прихопив дачу в Пущі-Водиці.І от прямо у перший день роботи нової Ради, поки МВС шукає, Кузьмін тусить серед нардепів. А в МВС кажуть: соррі, нам в раду ніяк не можна, але дякуємо що повідомили. 🤷‍♂️ Ось такі персонажі пролізли від опозиційної платформи "За життя" - це там де Медведчук, Рабінович, Бойко та інша "весела" компанія.
ДБР відкрило справу проти Парубія за фактом можливого перешкоджання здійсненню виборчого права - Цензор.НЕТ 1630
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У тебя шо, тоже справка ??? ДБР відкрило справу проти Парубія за фактом можливого перешкоджання здійсненню виборчого права - Цензор.НЕТ 5437
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ага и 4 рабов могу одну уступить пеной не задута ДБР відкрило справу проти Парубія за фактом можливого перешкоджання здійсненню виборчого права - Цензор.НЕТ 3897
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Мне не надо ,попробуй главврачу предложить ... ДБР відкрило справу проти Парубія за фактом можливого перешкоджання здійсненню виборчого права - Цензор.НЕТ 6364
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Хаха, процесс пошел.))
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а начался он в Луганске на Народном трибунале

ГБР открыло дело против Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права - Цензор.НЕТ 396
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Луганда иди тут водки нету и брату твоему глаза с рукой не вернут - мой тебе совет продай его цыганам пусть на москве возят
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ты зебил ? Так вроде нет.

Я наочно показал единение сепаров двухгодичной давности и сегодняшних зебилов.
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там нечего брать в кавычки.
там всё соответствует действительности.

если ты имел ввиду Народный трибунал, то его стоило бы взять в кавычки, если бы это была имитация официального украинского органа под таким же названием. А в Украине такого органа нет. Поэтому это не имитация. Это имя собственное того дебилизма, который там произошел.
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девочки(по вызову) - не ссорьтесь))))))))))))))))))))))))
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Тут тіки ще може турчинова пожалити можна всетаки дійсно зробив для оборони більше ніж всі разом ці уроди.
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поздравляю, твои взгляды совпадают со взглядами луганских сепаров.
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Який процес? ваЗЕліновий ти з сепарами на пару тут скавчиш? Епоха зубожіння на мізки у вас ніколи не закінчиться.
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На нас так еще наложат(санкции) за политические гонения. Парубий вроде добрый, или нет?
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Парубий он такой, скрытый враг человечества, Портнов с Шарием херни не скажут...
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Сергей ну от ти і спалився - любитель руССКАГА мірка !!
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И никто за этого деятеля не заступится. А где Пашинскас? Давно его не видно...
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На Пашинского открывают дело повторно по факту стрельбы по людям.
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По этому скоту давно уже нары плачут, как, впрочем, по абсолютному большинству соевых паханов
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ага, теперь только по рыгам и сепарам нары не плачут
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аплодує! а з ним і вся ригівсько-сепарська шобла
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угу а тебе что папмасяо твоё сча перекрыть как в 14 дорогу ВСУ и получить в табло ДБР відкрило справу проти Парубія за фактом можливого перешкоджання здійсненню виборчого права - Цензор.НЕТ 1165
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Ясно ,справка как справка ,но идиотизм у тебя имеется на все 100... ДБР відкрило справу проти Парубія за фактом можливого перешкоджання здійсненню виборчого права - Цензор.НЕТ 9380
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так рабыня охара надо а то тут нохчи просят её охару то
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У этого ПЕСика Парубия есть справка с психушки, ему ничего не будет.
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У него справка о том, что он слабоумный дегенерат (хотя это и без справки очевидно), но все-таки психически вменяемый.
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В ГБР не можна так як він не держслужбовець. Потрібно в прокуратуру, чи СБУ.
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Так парубий тоже не держслужбовец уже, как и портнов. Он был на госслужбе да, а теперь нет как и портнов.
И где логика?
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Так Парубій народний депутат. А Портнов володіє юридичною компанією. Так що ГПУ або СБУ. А Чорновіл замість того щоб піаритись і пробувати скомпрометувати ГБР, потрібно було подати заяву куди слід. А так виглядає що вона не хоче посадити Портнова, а тільки влаштувати шкандаль.
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так відповідь ГБР по Портнову каже про те, що "не виявлено обставин для порушення справи", а не що "порушене питання не відноситься до сфери компетенції ДБР"
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Вот думаю для Порошенко, Парубия, Кононенко и прочих свинарчуков будут создавать особую зону или таки будут чалится на общей.
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Свинарчук тепер дружбан Зєлєнского. Так що обережніше, Галя. А то так можна і в Качанівку загриміти 😃
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треба за новинами стежити, пані Галино, щоб не ганьбитися
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Як відкрили справу так її і закриють. Аби зєбілів потішити 😕
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Ох як радіють тут ШАРІ(й)КОВИ !! Кондом портнов , що як щур втік в свій час за кордон
тепер при зе повернувся і скрізь заяви пише на бувше керівництве !
Гнида мстить - а зебіли трикоролні сцять окропом !
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Порохоскотов на нары!!!
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Причем дела открывают только против тех, кто был против рашки. Про кернеса, труханова, бойка - уже жаэе ен вспоминают. И зебилов это устраивает...
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ЗЕбилов видно издалека - сразу ФСБшные фейки со справочками понесли.
Не забывайте что в этих 73% находятся 13% мертвечуковцев-рабиновичцев, 3% гепо-мураевцев, 3% шариковцев - это всё и есть передовой отряд Зебилов!
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Парубий это как то переживет.
А зеленую мразь будем ставить к стенке просто за принадлежность, без всяких гбр.
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Портновская работа. Рыгам не дали провести референдумы о распиле Украины.
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ГБР, когда будет открыто дело против Портнова по статье 110-й ?
Когда будет дело о незаконности регистрации Зеленского кандидатом в Президенты ввиду невладения державной мовой ?
Когда будет дело о незаконности роспуска предыдущей Рады ?
Когда будет дело об узурпации власти Зеленским ввиду неподписания им закона об импичменте, принятого Радой 6-го июня ?
Или может вам переименовать себя в Басманный суд, прямо без экивоков ? Чтобы всем стало понятно: что такое ГБР.
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