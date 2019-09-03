 ДБР відкрило справу проти Парубія за фактом можливого перешкоджання здійсненню виборчого права

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі ДБР.

"Справу відкрито за ч.4 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму або діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу", - зазначили в ДБР.

Кримінальне провадження відкрито 20 серпня за рішенням суду.

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