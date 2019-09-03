 ДБР відкрило справу проти Парубія за фактом можливого перешкоджання здійсненню виборчого права

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі ДБР.
"Справу відкрито за ч.4 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму або діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу", - зазначили в ДБР.
Кримінальне провадження відкрито 20 серпня за рішенням суду.
Я наочно показал единение сепаров двухгодичной давности и сегодняшних зебилов.
там всё соответствует действительности.
если ты имел ввиду Народный трибунал, то его стоило бы взять в кавычки, если бы это была имитация официального украинского органа под таким же названием. А в Украине такого органа нет. Поэтому это не имитация. Это имя собственное того дебилизма, который там произошел.
И где логика?
тепер при зе повернувся і скрізь заяви пише на бувше керівництве !
Гнида мстить - а зебіли трикоролні сцять окропом !
Не забывайте что в этих 73% находятся 13% мертвечуковцев-рабиновичцев, 3% гепо-мураевцев, 3% шариковцев - это всё и есть передовой отряд Зебилов!
А зеленую мразь будем ставить к стенке просто за принадлежность, без всяких гбр.
Когда будет дело о незаконности регистрации Зеленского кандидатом в Президенты ввиду невладения державной мовой ?
Когда будет дело о незаконности роспуска предыдущей Рады ?
Когда будет дело об узурпации власти Зеленским ввиду неподписания им закона об импичменте, принятого Радой 6-го июня ?
Или может вам переименовать себя в Басманный суд, прямо без экивоков ? Чтобы всем стало понятно: что такое ГБР.