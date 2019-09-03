 Внесення змін до Закону про статус депутата, що дозволяють обшуки і прослуховування, - кінець демократії, - Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Скасування депутатської недоторканності підтримую. Давно пора відмовитися від феодального по суті права обраних мати окремий кастовий суд для своїх. Притягувати депутата до відповідальності, вибирати йому запобіжний захід має суд. Як і всіх інших громадян", - написав він.
Водночас Луценко зазначив, що вважає неприпустимим вносити зміни в Закон про статус депутата, які дозволять обшуки і прослуховування депутатів: "Це - кінець демократії".
"Нагадаю, що саме ВР вже 30 років є єдиним запобіжником проти диктатури. Доведено Революцією на граніті, Україною без Кучми і двома Майданами", - резюмував ексгенпрокурор.
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сразу после вступления в должность написала длинный пост в "Фейсбуке", в котором поблагодарила президента и правительство за оказанное доверие. При этом 28-летний чиновник не сильно озаботилась орфографией - девушка допустила в тексте множество ошибок.
Подписчиков ужаснула неграмотность министра образования. Они отметили, что Новосад владеет государственным языком на уровне жалкого троечника. Украинцы решили "помочь" девушке и сами исправили ошибки в тексте - расставили запятые, заменили склонения у существительных.
оно считает, что всех обыскивать и прослушивать можно, а касту избранных нет )))
на свалку, животное!
-- *********! Это министерство культуры, *****!
Беспредел! Полный беспредел!
и следователь из их числа
и используй там своё местоимение
как только начнут думать своей головой и перестанут голосовать не читая законы, так тут же уголовные дела появятся.
Именно эту функцию Рады Зеленский последовательно устраняет. догадаетесь, для чего.
Жопа в очках.
Парламент не место для дискуссий.
Ждем отключения трансдяции. Вова прикажет отключить