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Все про:ВР (5549) закон (730) Луценко (2621) недоторканність (437)

 Внесення змін до Закону про статус депутата, що дозволяють обшуки і прослуховування, - кінець демократії, - Луценко

Ексгенпрокурор України Юрій Луценко підтримує скасування депутатської недоторканності, однак вважає неприпустимим внесення зміни до Закону про статус депутата.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Скасування депутатської недоторканності підтримую. Давно пора відмовитися від феодального по суті права обраних мати окремий кастовий суд для своїх. Притягувати депутата до відповідальності, вибирати йому запобіжний захід має суд. Як і всіх інших громадян", - написав він.

Водночас Луценко зазначив, що вважає неприпустимим вносити зміни в Закон про статус депутата, які дозволять обшуки і прослуховування депутатів: "Це - кінець демократії".

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"Нагадаю, що саме ВР вже 30 років є єдиним запобіжником проти диктатури. Доведено Революцією на граніті, Україною без Кучми і двома Майданами", - резюмував ексгенпрокурор.

Внесення змін до Закону про статус депутата, що дозволяють обшуки і прослуховування, - кінець демократії, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146116
 
   
 Топ коментарі
 
вот из-за такого кафна как это алкашное, Украина и сидела в заднице
оно считает, что всех обыскивать и прослушивать можно, а касту избранных нет )))
на свалку, животное!
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Ну хорошо хоть кружка у Югика уже имеется ,дырочку в ней сделает и можно смело заезжать на вторую ходку - всё вполне демократично ... Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 931
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Нового министра образования Украины высмеяли за неграмотность: Стыд испанский Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 7550

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сразу после вступления в должность написала длинный пост в "Фейсбуке", в котором поблагодарила президента и правительство за оказанное доверие. При этом 28-летний чиновник не сильно озаботилась орфографией - девушка допустила в тексте множество ошибок.
Подписчиков ужаснула неграмотность министра образования. Они отметили, что Новосад владеет государственным языком на уровне жалкого троечника. Украинцы решили "помочь" девушке и сами исправили ошибки в тексте - расставили запятые, заменили склонения у существительных.

Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 4731
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вот из-за такого кафна как это алкашное, Украина и сидела в заднице
оно считает, что всех обыскивать и прослушивать можно, а касту избранных нет )))
на свалку, животное!
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Порошенко развел самую страшную касту в Украине,касту дорвавшихся до власти колхозников,не знающих берегов и освобожденных от химеры совести
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-- Алло, прачечная?
-- *********! Это министерство культуры, *****!
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дебілка гриневич дерибанила державні кошти через закупівлі товарів для нуш,ну то таке Внесення змін до Закону про статус депутата, що дозволяють обшуки і прослуховування, - кінець демократії, - Луценко - Цензор.НЕТ 6694
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Ну хорошо хоть кружка у Югика уже имеется ,дырочку в ней сделает и можно смело заезжать на вторую ходку - всё вполне демократично ...
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Алкоголик Луценко, который не расследовал убийства на Майдане и не посадил ни одного крупного коррупционера учит новую власть демократии?) Геть, нечисть!
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Кстати когда Юрий и жынка 3000 отчитается откуда дровишки на их дом 859 метров квадратных или будут визжать про политику?
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Точно, даже больше - это просто кидок "Честных Депутатов". Сначала сняли неприкосновенность, а теперь еще и следить, чтоб не воровали собираются!!!
Беспредел! Полный беспредел!
Внесення змін до Закону про статус депутата, що дозволяють обшуки і прослуховування, - кінець демократії, - Луценко - Цензор.НЕТ 2677

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Два патрона невозможно подкинуть депутату !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Все преступники так говорят,что подкинули,следователь разберется,а пока посидите Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 7737
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все подкидывающие так говорят, как ты

и следователь из их числа
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так а ты докажи,что подкинули,пока только твои слова,любой уголовник орет что подкинули Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 8029
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не мешайте Зебене узурпировать власть!
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он наверное кинофильм "Бункер"... не смотрел.... однако все Сваты Наполеон... а печалька однако.... Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 4784
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Не узурпировать, а отодвигать от корытца предыдущих присосавшихся свинюшек. Да, с их визгом, да, иногда будет больно. Но отодвигать будут уверенно.
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был бы ты из Украины, я бы посоветовал посмотреть тебе твою платёжку на коммунальные за сентябрь
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а я бы посоветовал тебе почаще проверять карманы,а то вдруг забудешь там патрон и пару грамм порошка не стирального,за это знаешь ли придется отвечать по закону Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 3032
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а кто ты такое, чтобы мне советовать ?
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если ты говоришь "такое" то нужно использовать местоимение "что",а не кто,ты писать правильно научись,а потом будешь пробовать хамить,недоразумение недоученное в школе Внесення змін до Закону про статус депутата, що дозволяють обшуки і прослуховування, - кінець демократії, - Луценко - Цензор.НЕТ 8167
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вот иди на...
и используй там своё местоимение
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Какие они "свынюшки"? СВЫНИ,самые,шо нинаесть натуральные.
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Бляху-муху будут слушать! Вынесли козла нафиг!
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А чего бояться то слугам народа? Они же бюджет не пилят, бабло не растаскивают, тендеры не выигрывают. Честному человеку, который пошел в Раду, согласно декларируемой цели - принести пользу своей стране, бояться нечего. Ну или нечего становиться публичной персоной.
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А що, у чесної людини, немає сім'ї, дітей?
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слугам народа бояться нечего только потому, что они тупо давят на кнопки по указке хозяина.
как только начнут думать своей головой и перестанут голосовать не читая законы, так тут же уголовные дела появятся.
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агония мародёров радует. значит всё правильно.
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скоро на допрос,баланда и интересные сокамерникиа то возомнили себя небожителями Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 3720
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Тепер ж можна Шуфрича ******* на вулиці. Офіційно. Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 6581 та слуг урода зе Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 6581
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Ага,херов как дров ,меня мусора уже больше года слушают по кляузе одного из членов соевой ОПГ ,теперь пусть вас уродов послушают ...
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"Напомню, что именно ВР уже 30 лет является единственным предохранителем против диктатуры. Доказано Революцией на граните, Украина без Кучмы и двумя Майданами", - резюмировал экс-генпрокурор."

Именно эту функцию Рады Зеленский последовательно устраняет. догадаетесь, для чего.
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Что бы захватить весть твой урожай картофеля?Ух уж этот Зеленский
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Югик, снятие неприкосновенности с депутатов было одним из требований Майдана. Забил, дурилка? Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 3820
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дело в том что они не смогут жить по другому и поэтому такой визг и истерика. вор должен сидеть в тюрьме.
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Шонибудь, по телефону, лишнее ляпнет и будет юрасику опять передачки носить
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Еще крыса одна зашевелилась. Я стесняюсь спросить, а что депутату- тоесть народному избраннику и честному открытому человеку скрывать от общественности? Депутат у нас прировнен к спецслужбам или разведчикам? Чем депутат лучше обычного гражданина? Наоборот, депутат должен быть еще больше быть открытым чем обычный гражданин.
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Особенно бывших в "режимной" строгости
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говно картавое, теперь не будут ворюги, бандиты, мародеры прятаться за мандатом-
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Юга путает развитой неофеодализм с демократией..
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Все должны быть равны, а как вести дело если невозможны обыски и прослушка.
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У всех барыжных ублюдков одна и таже песня.Куплеты разные - "без меня всё пропало и солнце не взайдёт,доллар по 100,дефолт,конец демократии.
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да, Йурик, хорошо вам, прокурорским, судейским, депутатским было чувствовать себя полу-богами. надеюсь, наконец вас опускают на землю, хотя лучше - мордой в асфальт.
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Гениальный пьякукгог бзднул....
Жопа в очках.
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а ты не воруй, говори и делай то что и заявляешь.
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Алкаш немного путает демократию с беспределом депутатских с корочкой Внесення змін до Закону про статус депутата, що дозволяють обшуки і прослуховування, - кінець демократії, - Луценко - Цензор.НЕТ 8911
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а этот алкаш откуда вещает почему не на нарах
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И чего ему бежать? Бабломойский же не бежит.
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О как подгорает у свиней, визжат во весь "голос"
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Осталось принять Закон о единомыслии.
Парламент не место для дискуссий.
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"Большинство в Верховной Раде дает возможность прекратить эту традицию договариваться, традицию "политических тёрок", продавать места, обмениваться портфелями. Поэтому мы хотим набрать очень много голосов, высокий рейтинг, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чём-то говорить", - сказал Зеленский.
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Теперь у нас все будет как в Кацапии.Раду теперь можно не слушать и не смотреть. Эта гилка влады уже ничего из себя не представляет. Обезличенные овцы-кнопколавы.
Ждем отключения трансдяции. Вова прикажет отключить
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перефразувати покійного соєвого троля-сраколиза грізодубо треба всих цих ********* сокирою по тєм'ячку...
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Да слушали их всех, но не афишировали. Изредка в прессе попадались записи разговоров депутатов. И весь этот шабаш Луценка про демократию - фейк.
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Теперь будут слушать, но уже без шабаша Луценка? А чей шабаш будет?
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