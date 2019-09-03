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 Політика України
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 Нардепи втратили недоторканність. ВIДЕО

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 373 народні депутати.

Перед ухваленням рішення народні депутати провели тривале обговорення законопроєкту.

Зокрема, президент Володимир Зеленський виступив з трибуни парламенту, нагадуючи, що нардепи не будуть нести відповідальність за політичні рішення, виступи, а виключно за кримінальні правопорушення. "Йдеться про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо депутат збиває людину, або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-яке інше кримінальний злочин, він муситьн нести відповідальність", - сказав Зеленський.

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Нардеп від депутатської групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець зазначив, що якщо законопроєкт приймуть з порушеннями регламенту, то його потім оскаржать в Конституційному суді. За його словами, комітет засідав і рекомендував законопроєкт 2 вересня - в міжсесійний період, а закон забороняє проведення засідань комітетів у цей час. На думку Лубінця, це може бути підставою для оскарження законопроєкту.

У відповідь представник комітету з правової політики, нардеп від "Слуги народу" Ольга Совгиря нагадала, що під час всеукраїнського референдуму 2000 року 90% громадян виступили за зняття недоторканності з народних депутатів. "Доведіть, будь ласка, що для вас законом є воля єдиного джерела влади в Україні - українського народу. І доведіть своїм голосуванням, що стаття 5 Конституції України чогось варта в цій країні", - заявила Совгиря.

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Нагадаємо, вночі 30 серпня депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови 1095 щодо попереднього схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146113
 
   
 Топ коментарі
 
Браво! Нардепы лишились неприкосновенности - Цензор.НЕТ 9348
Эта рада за неделю работы уже сделала больше, чем все предыдущие за 28 лет.
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Слуга народа - лучшая партия за всю историю Украины.
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это тот, шо с ксивой президента щас? Нардепи втратили недоторканність - Цензор.НЕТ 5384
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Боже ти мій! Скільки ще ідіотів в державі!!! Не можу собі уявити щоб нормальна людина була проти прийняття цього закону.Ними можуть бути кінчені вори які по незрозумілим причинам ще не за колючкою...
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Меня больше удивляет существование идиотов, считающих, что их, добровольно проследовавших в стойло, хозяева будут кормить деликатесами, а не комбикормом и помоями.
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в мире всего две-три страны без депутатской неприкосновености. Основная их часть, это бедные африканские страны.
Это понты для приезжих, у кого капитал карманные армии, суды-прокуроры. Им твоя неприкосновенность до задницы. Она нужна тем у кого нету капитал, карманой армии, судов-прокуроров, для того что бы нормально представлять мои права.
Вот у вас в Англии как, есть ли депутатская неприкосновенность?
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Агенты Кремля и Барыги из Акупационного блока не дали ниодного голоса! Вот кто настоящие враги Украины! Всех этих тварей лишить мандата арестовать и судить!
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Соевого мародера явно плющило на трибуне от осознания неминуемости посадки на нары, но все-таки призвать не голосовать за внесенный им же закон не смог Нардепи втратили недоторканність - Цензор.НЕТ 7277
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Зебіли. ви вже сказали дякую Петру Олексійовичу за цей законопроект №7203 який він подав в кінці 2017?
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Твоё место возле параши.
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З Порохом. Нардепи втратили недоторканність - Цензор.НЕТ 271 То ви бариги чи мародьори?
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Бабломойскому ещё один инструмент для удержания в узде своего зелёного стада .
И зубожилому нариду такой пиар понравится. Забудется и повальное кумовство, и полностью проваленная внешняя и внутренняя политика. И вообще бездарно прожитые месяцы на посту президента...
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рыготня ноль голосов. она и есть рыготн, а вот За Будущее порадовали, были некоторые сомнения но все 22 голоса проголосовали за снятие..
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Наивные зебилы решили ,что уже завтра начнут сажать ненавистного Пороха и его команду) Сколько им еще поводят по губам,сколько будет слез и разочарования Нардепи втратили недоторканність - Цензор.НЕТ 8575
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Нардеп от депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец отметил, что если законопроект примут с нарушениями регламента, то его потом обжалуют в Конституционном суде.Источник: https://censor.net.ua/n3146113

Тут уж солите апельсины бочками - "слуги народа" такими темпами и конституционный суд могут отменить.
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28 лет все партии на выборах несли лозунг снимем депутатскую неприкосновенность и придя к власти хоронили этот лозунг и только сейчас выполнено пожелания так что бывшие депутаты закройтесь и смотрите как за меньше чем за неделю при желании и воле это все быстро выполняеться
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Ура!!! Всем порохоботам по 40 капель валерьянки и заглушку в выхлопное отверстие Нардепи втратили недоторканність - Цензор.НЕТ 9206
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Навпаки вони мають бути раді за Петра Порошенка. автора цього законопроекту. який він подав в 2017-ому році і протягнув через всі інстанції. і залишив його Зебілам. яким залишалося тільки по кнопці попасти. а вони це в Трускавці вчили.
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А мог подать в 14 и в 15 снять с панамских поцреотов ореол вседозволенности....но ты как порохобот може и дальше в сказки верить, тебе за это премию выпишут.
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Перепрошую подав він поправки

16 січня 2015 у Верховній раді України було зареєстроване подання Президента Порошенка як «Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів)»[3]. Цього ж дня рішення було включене до порядку денного Верховної ради[4].
Для унеможливлення скасування цього Закону шляхом визнання його неконституційності Верховна рада подала запит до Конституційного суду України. 16 червня 2015 суд виніс ухвалу[5].
19 жовтня 2017 року народні депутати ВРУ у першому читанні розглянули законопроект про скасування депутатської недоторканності. За дане рішення проголосували 336 із 362 народних депутатів. Також цей законопроект було направлено до Конституційного суду для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України[6].
29 серпня 2019 ВРУ 9 скликання схвалила законопроект № 7203, щодо зняття недоторканності з народних депутатів. Скасування недоторканності передбачається з 2020 року[7
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ОПЗЖ и Евросолидарность в предсмертных конвульсиях, в Раду им уже нет смысла идти, от закона за депутатским мандатом не спрячешься.
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Да в самой Раде уже нету никакого смысла. Все будет решать сЦарь.
Не фиг кнопокодавам зарплату платить
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А Батькивщине можно? Они хорошие,да, зебик?)))
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твоё лицо, когда запалили кучу денег за кресло рыго-жопа, а тебя кинули.

Нардепи втратили недоторканність - Цензор.НЕТ 5605
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Щоб не приймати цей закон, проект якого внесений БПП для відмазки, ***** мальдивська віддала наказ бєркутатсам 3 березня 2018 р. розігнати наметове містечко під ВРУ і калічити добровольців і майданівців, які в ньому були.
Так що не треба ля-ля про роль *****.
Рівно через 1,5 роки після розгону нашого містечка, справедливість перемогла.
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Молодцы. Наконец-то убрали этот рудимент.
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Можно убирать и депов. Зачем они нужны? Для тупого кнопкодавства?
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Цей закон -Пороха і він за нього голосував, зебіли сприйняли цю подію як здобутки Шмаклі. Нардепи втратили недоторканність - Цензор.НЕТ 4850
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Радій бидло. Важай парламентської опозиції не стало. Буде як на росії. 300-400 голосів. І за землю і за черговий "харківський пакт".
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Как ни крути, но принятие этого законопроекта было бы невозможно без Порошенко. Увы, но большинство даже не знает, что на доработку этого законопроекта ушло несколько лет и именно за его окончательную версию сегодня голосовала Рада.
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Тепер зрозуміло, чому пан Порошенко обісравсь від радощів та так і не встиг проголосувати.... Нардепи втратили недоторканність - Цензор.НЕТ 2149
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У порохоботов-опарышей диссоциативное расстройство идентичности. Слуга народа и ПЕС проголосовали за закон инициированный Порки, а внесённый на голосование Разумковым! Змея укусила себя за хвост.)
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