 Нардепи втратили недоторканність. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 373 народні депутати.
Перед ухваленням рішення народні депутати провели тривале обговорення законопроєкту.
Зокрема, президент Володимир Зеленський виступив з трибуни парламенту, нагадуючи, що нардепи не будуть нести відповідальність за політичні рішення, виступи, а виключно за кримінальні правопорушення. "Йдеться про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо депутат збиває людину, або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-яке інше кримінальний злочин, він муситьн нести відповідальність", - сказав Зеленський.
Нардеп від депутатської групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець зазначив, що якщо законопроєкт приймуть з порушеннями регламенту, то його потім оскаржать в Конституційному суді. За його словами, комітет засідав і рекомендував законопроєкт 2 вересня - в міжсесійний період, а закон забороняє проведення засідань комітетів у цей час. На думку Лубінця, це може бути підставою для оскарження законопроєкту.
У відповідь представник комітету з правової політики, нардеп від "Слуги народу" Ольга Совгиря нагадала, що під час всеукраїнського референдуму 2000 року 90% громадян виступили за зняття недоторканності з народних депутатів. "Доведіть, будь ласка, що для вас законом є воля єдиного джерела влади в Україні - українського народу. І доведіть своїм голосуванням, що стаття 5 Конституції України чогось варта в цій країні", - заявила Совгиря.
Нагадаємо, вночі 30 серпня депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови 1095 щодо попереднього схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності.
Это понты для приезжих, у кого капитал карманные армии, суды-прокуроры. Им твоя неприкосновенность до задницы. Она нужна тем у кого нету капитал, карманой армии, судов-прокуроров, для того что бы нормально представлять мои права.
Вот у вас в Англии как, есть ли депутатская неприкосновенность?
И зубожилому нариду такой пиар понравится. Забудется и повальное кумовство, и полностью проваленная внешняя и внутренняя политика. И вообще бездарно прожитые месяцы на посту президента...
Тут уж солите апельсины бочками - "слуги народа" такими темпами и конституционный суд могут отменить.
16 січня 2015 у Верховній раді України було зареєстроване подання Президента Порошенка як «Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів)»[3]. Цього ж дня рішення було включене до порядку денного Верховної ради[4].
Для унеможливлення скасування цього Закону шляхом визнання його неконституційності Верховна рада подала запит до Конституційного суду України. 16 червня 2015 суд виніс ухвалу[5].
19 жовтня 2017 року народні депутати ВРУ у першому читанні розглянули законопроект про скасування депутатської недоторканності. За дане рішення проголосували 336 із 362 народних депутатів. Також цей законопроект було направлено до Конституційного суду для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України[6].
29 серпня 2019 ВРУ 9 скликання схвалила законопроект № 7203, щодо зняття недоторканності з народних депутатів. Скасування недоторканності передбачається з 2020 року[7
Не фиг кнопокодавам зарплату платить
Так що не треба ля-ля про роль *****.
Рівно через 1,5 роки після розгону нашого містечка, справедливість перемогла.