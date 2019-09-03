 Іноземні компанії та фізосіб допустять до ринку землі в Україні, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук 2 вересня в ефірі каналу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

За словами прем'єра, спільно зі Світовим банком було оцінено 25 сценаріїв проведення земельної реформи.

"Нам потрібно обирати модель, яка дає найбільше економічне зростання. Це означає, що нам потрібно дозволити операції із землею для всіх, хто має можливість зараз її обробляти, зокрема для іноземних громадян, але за умови, якщо вони реєструють юридичну особу в Україні і платять тут податки", - сказав Гончарук.

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Де-юре доступ до права купівлі земельної ділянки матимуть українська фізособа та українська юрособа, тобто українські компанії, уточнив глава уряду.

При цьому прем'єр наголосив, що держава має створити умови для невеликих фермерів, щоб у них були можливості для покупки землі не менш вигідні, ніж у великих компаній та іноземців.

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"Кредити в принципі стануть дешевшими, але нам потрібно зробити їх ще дешевшими конкретно для покупки земельної ділянки для особистих потреб, для її обробки, для того, щоб українець, наш фермер, був у більш вигідних умовах, ніж його потенційний іноземний конкурент", - пояснив глава Кабміну.

Прем'єр зазначив, що остаточні параметри такого механізму ще не визначені, але запевнив, що до його формування ринок землі запущений не буде.