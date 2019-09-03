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 Політика України
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Все про:земля (363) земельна реформа (44) Гончарук_Олексій (47) ринок землі (1)

 Іноземні компанії та фізосіб допустять до ринку землі в Україні, - Гончарук

Земельна реформа, над якою працює уряд, передбачає допуск іноземних компаній і фізосіб до ринку сільськогосподарських земель.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук 2 вересня в ефірі каналу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

За словами прем'єра, спільно зі Світовим банком було оцінено 25 сценаріїв проведення земельної реформи.

"Нам потрібно обирати модель, яка дає найбільше економічне зростання. Це означає, що нам потрібно дозволити операції із землею для всіх, хто має можливість зараз її обробляти, зокрема для іноземних громадян, але за умови, якщо вони реєструють юридичну особу в Україні і платять тут податки", - сказав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - ідеальний координатор, вміє слухати і приймати аргументи, - Гончарук

Де-юре доступ до права купівлі земельної ділянки матимуть українська фізособа та українська юрособа, тобто українські компанії, уточнив глава уряду.

При цьому прем'єр наголосив, що держава має створити умови для невеликих фермерів, щоб у них були можливості для покупки землі не менш вигідні, ніж у великих компаній та іноземців.

Читайте: Україна має створити умови, щоб у разі відкриття ринку у фермерів була можливість купити земельну ділянку, - Гончарук

"Кредити в принципі стануть дешевшими, але нам потрібно зробити їх ще дешевшими конкретно для покупки земельної ділянки для особистих потреб, для її обробки, для того, щоб українець, наш фермер, був у більш вигідних умовах, ніж його потенційний іноземний конкурент", - пояснив глава Кабміну.

Прем'єр зазначив, що остаточні параметри такого механізму ще не визначені, але запевнив, що до його формування ринок землі запущений не буде.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146112
 
 
 Топ коментарі
 
руснявым мышебратьям я так полагаю без очереди?
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НУ ШО ЗЕБИЛЫ - ВСЕ КАК Я И ПИСАЛ - ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ )))))))
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руснявым мышебратьям я так полагаю без очереди?
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Крысм продадут руским. Правда задним числом, но то такое
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как уже кто-то писал. в ес мы войдем немного поскубаными.
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ні в яке єс ми не увійдемо. зебуїн веде нас просто в тайожний саюз.
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він неодмінно спробує, алє отрамавши проміж рогів від "партії війни" заткнеться. до єс ми увійдемо за його наступника.
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а хтотй му проміж роги дасть? Ти? Хочу подивитись.
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Третій Майдан буде земельний. А "слугам урода" вже час готуватися гризти землю, яку вони так хочуть розпродати за безцінок іноземцям
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Я навіть знаю країну, яка скупить усю землю...
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Скуплять поляки землю. то й не треба буде в Польщу їздити на заробітки. Вийшов за хату і працюєш.
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А є зерно в твоїх думках. В свій час можна було крим турції подарувати. Тоді б в турцію можна було їздити, а не літаком літати
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а для тебе пшек кращий за кацапа, дурачок зелений?
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є не гіршмй за кацапа. і це - пшекський імперіаліст та шовініст. до речі - румунський та угорський не кращі.
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так може це Польща, чи Румунія, чи Угорщина анексували Крим і окупували Донбас, вбили 13 тисяч українців?
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Ролдугин, личный виолончелист путлера уже копит деньги!
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Куба, КНДР, Венесуэла и Украина, давно пора выходить из этой позорной четверки стран где нет рынка земли.
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Польша
1991 году был принят закон "Об управлении государственными сельскохозяйственными землями", которым были определены специальные правила по обороту земель с/х назначения. Покупка земли иностранными инвесторами была разрешена только в 2016 году. Иностранцы могут купить землю, если они в браке с гражданами Польши и жили в стране последние 2 года. Или если они жили в Польше последние 5 лет, после получения статуса постоянного резидента.
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А для какцапов напрямую или через европейские и азиатские или оффшорные прокладки? А Гончарук?
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НУ ШО ЗЕБИЛЫ - ВСЕ КАК Я И ПИСАЛ - ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ )))))))
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То при Пете нельзя было допускать рынка земли ,а при Зюзе можно , да , зубожилые ??? Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2691 .
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ну..Пепо не успел , Хряк тоже собирался.но тут майдан..
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Гончарук решил распродать всю Украину кацапам. КОЗЗЗЗЗЗЗЗЗЁЛ!!!!!!
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Румыния
Основой для рынка земли стал принятый в 1991 году закон "О земельных ресурсах". В 2014 году рынок открыли для продажи гражданам ЕС.
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Ну а почему не пишешь, что Румыния вступила в ЕС 1 января 2007 года? А рынок только через 7 лет открыли. Расскажи лучше как примером американцу в Румынии землю купить.
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Рынок земли в Молдавии

Иностранцам запрещено покупать землю. Лицам с двойным гражданством - разрешено. Ограничения касательно площадей "в одни руки" и количества земли в обработке отсутствуют.
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Наші зебіли готові продати землю навіть рашкованам.
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к власти пришли не патриоты - а агенты влияния
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Гончарука за распродажу украинской земли будущая власть казнит вместе со всеми причастными.
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А може таки, у першу чергу тих, хто їх привів до влади?
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Ну так пойди сначала и застрелись - ты ж потроха привёл, потрохосос. Против рынка земли в Украине порядка 65% - 2\3, это как то не вяжется с 73% голосовавших за Зе. Посчитай - считать то ты умеешь?
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а чому мають стрілятись виборці Порошенка? хіба Порошенко відкрив ринок землі іноземцям? що поганого на вашу думку зробив Порошенко?
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а зебуїна? а 73% дебілів, що за нього проголосували?
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Почему дыбилы? Чи надо было за потрошиную гниду - холуя ***** голосовать? Вон в Одессе потрошиные с медведчуковскими уже создали коалицию - проявились. Так кто дыбил?
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А де поділися всі зебільні коментатори????

Ідіоти, ауууу!!!
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Ну все, українцям в Україні земелька не світить
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Купи в мене 5 га , бо не знаю що з ними робити.
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тобі людською мовою написали - українцям не світить. ти тупий?
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я б купив, але я хочу біля дому. посадив би садочок. персики, горіхи, виноград, грушки...
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Это огромная ошибка Зеленского и компании, боюсь, что роковая.
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согласен. Другой вопрос что до 73% земассы дойдет только через пару лет, как Зе продаст все украинские черноземы иностранцам. Но будет уже поздно пить боржоми...
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Ні фатальну помилку зробив Український народ, який як лохів, розвели дешевим серіалом.
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Если бы только китайцев... Тут к сожалению в первую очередь мышебратья толпами повалят. Им как никому выгодно, получить территорию без шума и пыли... Да и железобетонный повод для защиты своих граждан - собственников, если что...
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красная линия...зебобики вам хана..это скорей всего убьет и страну, но терпеть такое я ЛИЧНО не буду..и я знаю минумум десяток человек, которые настроены так же..
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Набери лайна до роту і плюнь на них. Пізно, у них монопольна більшість, усі правоохоронні органи, пси Аваков та Баканов і т.п. Максиму чого ти досягнеш, так це "посадють як чорта"...
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я знаю, что будет 14 октября...ШанПанЗе очень удивиться..
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Какое же всё-таки тварьё пришло к власти.
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Буде що в Нігерії з родовищами, в бідній країні продавати землю злочин, назад її вже не відкупите.
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АААААААААААААААААА
з моменту прийняття Земельного кодексу іноземці були усунені від права на с/г землю. Саме на цих умовах "соєві" намагались звільнити мільйони селян від соціалістичного лайна під назвою мораторій - українським селянам право, іноземці в прольоті. Різні покидьки типа ЮВТ, розповідали усяку лажу і що?
Зебіли обрали "нову владу" і що ми ж бачимо? Відразу допуск іноземців, а від так зміна для цього Закону і реальний тепер розпродаж земля "Кіпрським компаніям" дяді Бєні. Ну нічого, на селі багато за СН голосували. Так їм і треба
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будуть тепер, як в 33-м3 власних дітей жерти. І мені їх не жалко.
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Где они живут ?
Вся земля уже выкуплена. Речь идет только о том, чтобы теперь ее дороже продать.
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Буде дєрібан всесвітнього масштабу.Наваряться купа спекулянтів-бариг-чиновників ( селюки,що голосували за Зєлєбєню і жопоблок смокчуть пальчик ).
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Святкують зняття недоторканності...
дупи миють, чекають коли Аваков, Баканов і Богдан, прийдуть за землею і їх недоторканністю...
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Везде землю СДАЮТ В АРЕНДУ, а здесь какие-то твари хотят распродать всю нашу землю козломордым скотам через подставные фирмы прокладки. Ну не гниды же? Іноземні компанії та фізосіб допустять до ринку землі в Україні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8406 Іноземні компанії та фізосіб допустять до ринку землі в Україні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8406
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Приезжали американцы. Говорят, если в Украине землю можно будет купить,
на следующий день она ВСЯ будет на Wall Street.
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красная линия...зебобики вам хана..это скорей всего убьет и страну, но терпеть такое я ЛИЧНО не буду..и я знаю минумум десяток человек, которые настроены так же..
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Зебіки закрийте пасті і мовчки насолоджуйтесь. Якщо не продати землю, не буде чим пенсії виїхавшим до Ізраїлю платити! Ви, покидьки, зробили це разом!
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Ви для цього п'ять років робили усе можливе... Дякуйте самі собі і "нє трєба скігліти" (с), жадібні бовдури
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Нічого Зебіли, ви свою ціну за тупість сплатите, і не малу.
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а можна конкретно, що поганого було зроблено за 5 років? відкрили ринок землі іноземцям? звільнили купу сєпарів?
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ідіоти зебільні, беріть перекладайте слово в слово польський закон про землю і приймайте.....
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Облиште українські землі у спокої доки не запрацює НОРМАЛЬНА Судова система...
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Ви у своєму розумі? А як тоді банда Бєні її розпиз.дить?
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І це питання від фахівця з юриспруденції?
Краще загострить увагу на різниці у термінах "володіння" і "використання", бо немає і не буде сенсу в правильних законах без дієвого механізму контролю за їхнім дотриманням. А з цім в нас давня біда.
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Про які нормальні суди ви говорити, після того, як Зеленський незаконно розпустив Раду, викликав у ночі голову КСУ і продавив рішення цього суду?
Ви бачили десь лисицю яка їсть лишень білих курей? Це ментальна прірва. Людина яка продемонструвала (вже неодноразово) свою зневагу до Закону - НІКОЛИ не зробить "нормальної судової системи", бо нормальна це не вибіркова. Він зробить систему для себе, але чим це відрізняється від того що є?
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А вы уверены, что будет нормальная? Нормальная это какая? Для своих?
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Они все на ветке о так называемом снятии депутатского иммунитета. Оргазмируют...
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А где Юлия Батьковна с истошными воплями про грабёжь народу? Она там ещё дыхае? Іноземні компанії та фізосіб допустять до ринку землі в Україні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3966
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это решение правильное... нех.й на ахметовых работать за гроши.
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продавать можно, но нельзя запускать иностранные лица, а тем более, иностранные кампании... какие будут ограничительные методы, чтобы избежать монополии?!
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