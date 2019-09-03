 Іноземні компанії та фізосіб допустять до ринку землі в Україні, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук 2 вересня в ефірі каналу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
За словами прем'єра, спільно зі Світовим банком було оцінено 25 сценаріїв проведення земельної реформи.
"Нам потрібно обирати модель, яка дає найбільше економічне зростання. Це означає, що нам потрібно дозволити операції із землею для всіх, хто має можливість зараз її обробляти, зокрема для іноземних громадян, але за умови, якщо вони реєструють юридичну особу в Україні і платять тут податки", - сказав Гончарук.
Де-юре доступ до права купівлі земельної ділянки матимуть українська фізособа та українська юрособа, тобто українські компанії, уточнив глава уряду.
При цьому прем'єр наголосив, що держава має створити умови для невеликих фермерів, щоб у них були можливості для покупки землі не менш вигідні, ніж у великих компаній та іноземців.
"Кредити в принципі стануть дешевшими, але нам потрібно зробити їх ще дешевшими конкретно для покупки земельної ділянки для особистих потреб, для її обробки, для того, щоб українець, наш фермер, був у більш вигідних умовах, ніж його потенційний іноземний конкурент", - пояснив глава Кабміну.
Прем'єр зазначив, що остаточні параметри такого механізму ще не визначені, але запевнив, що до його формування ринок землі запущений не буде.
1991 году был принят закон "Об управлении государственными сельскохозяйственными землями", которым были определены специальные правила по обороту земель с/х назначения. Покупка земли иностранными инвесторами была разрешена только в 2016 году. Иностранцы могут купить землю, если они в браке с гражданами Польши и жили в стране последние 2 года. Или если они жили в Польше последние 5 лет, после получения статуса постоянного резидента.
Основой для рынка земли стал принятый в 1991 году закон "О земельных ресурсах". В 2014 году рынок открыли для продажи гражданам ЕС.
Иностранцам запрещено покупать землю. Лицам с двойным гражданством - разрешено. Ограничения касательно площадей "в одни руки" и количества земли в обработке отсутствуют.
Ідіоти, ауууу!!!
з моменту прийняття Земельного кодексу іноземці були усунені від права на с/г землю. Саме на цих умовах "соєві" намагались звільнити мільйони селян від соціалістичного лайна під назвою мораторій - українським селянам право, іноземці в прольоті. Різні покидьки типа ЮВТ, розповідали усяку лажу і що?
Зебіли обрали "нову владу" і що ми ж бачимо? Відразу допуск іноземців, а від так зміна для цього Закону і реальний тепер розпродаж земля "Кіпрським компаніям" дяді Бєні. Ну нічого, на селі багато за СН голосували. Так їм і треба
Вся земля уже выкуплена. Речь идет только о том, чтобы теперь ее дороже продать.
дупи миють, чекають коли Аваков, Баканов і Богдан, прийдуть за землею і їх недоторканністю...
на следующий день она ВСЯ будет на Wall Street.
Краще загострить увагу на різниці у термінах "володіння" і "використання", бо немає і не буде сенсу в правильних законах без дієвого механізму контролю за їхнім дотриманням. А з цім в нас давня біда.
Ви бачили десь лисицю яка їсть лишень білих курей? Це ментальна прірва. Людина яка продемонструвала (вже неодноразово) свою зневагу до Закону - НІКОЛИ не зробить "нормальної судової системи", бо нормальна це не вибіркова. Він зробить систему для себе, але чим це відрізняється від того що є?
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Розрита могила. Тарас Шевченко.