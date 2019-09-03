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 Політика України
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Все про:ВР (5549) імпічмент (84) Рахманін (11) Голос партія (63)

 Внесений у Раду законопроєкт про імпічмент не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади, - Рахманін. ВIДЕО

Лідер фракції "Голос" Сергій Рахманін вважає за доцільне процедуру імпічменту президента закріпити в Конституції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо президент хоче демократичної процедури, то нехай суб'єкт законодавчої ініціативи вносить зміни в ст.111 Конституції", сказав Рахманін на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради України у вівторок.

Він підкреслив, що якщо депутати не бояться скасування недоторканності, то і президент не має боятися демократичної системи противаг.

Також дивіться: Рада вирішила сьогодні працювати до розгляду всіх законопроєктів порядку денного. ВIДЕО

За словами Рахманіна, внесений у парламент законопроєкт про імпічмент президента не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади.

"Цей законопроєкт має такий же стосунок до процедури відсторонення президента від влади, як жувальна гумка "Орбіт" до боротьби з карієсом", - підкреслив він.

Рахманін також розкритикував президентський пакет законопроєктів про внесення змін до Конституції України.

"Величезна кількість законопроєктів не пов'язані між собою, безсистемні, ... частково незрозумілі, частково шкідливі", - зазначив Рахманін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146110
 
   
 Топ коментарі
 
ВО ИМЯ ЧЕГО СПРАШИВАЕТСЯ ОН СТОЛЬКО ПРЫГАЛ СКАКАЛ ХАМИЛ МОЧУ НЕ СДАВАЛ ШАУРМОЙ УДАВЛИВАЛСЯ Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 4536 ЧТОБЫ ЕГО ПОД 5 ТОЧКУ Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7379 НУ КА ВЫКУСИТЕ ЛОХОКРАТ... Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 5843
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не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из администрации офиса президента!!!
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Мовчки сприймати ЗЄбєлізм у ВР означає бути співучасником. Браво, Рахманін!!!
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не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из администрации офиса президента!!!
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незабаром,якщо так і продовжуватиме узурпувати владу в незаконний спосіб
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ВО ИМЯ ЧЕГО СПРАШИВАЕТСЯ ОН СТОЛЬКО ПРЫГАЛ СКАКАЛ ХАМИЛ МОЧУ НЕ СДАВАЛ ШАУРМОЙ УДАВЛИВАЛСЯ Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 4536 ЧТОБЫ ЕГО ПОД 5 ТОЧКУ Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7379 НУ КА ВЫКУСИТЕ ЛОХОКРАТ... Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 5843
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"Красавец, молодец": Поветкин поддержал решение Усика не драться с россияна
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в законе "об импичменте" от шмаркли - только одна статья: "1. вова хороший, импичмент - бяка, низя!" Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 2784
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А может его постигнет участь Николае Чаушеско которого застрелили как собаку и на труп помочились
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Тоже не плохо. Мне нравиться такой сценарий, спасибо
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интересный сайт цензор.нет,на котором российские боты хотят расстрелять и помочится на Президента Украины,а админы их не блокируют,наверное выгодно продался Бутусов,а еще в вышиванке ходил,оказался просто шалава кремлевская
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Нехай кривляються. На вулицях таких нема. Думаю і не буде.
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Разманин прекрасно знает, что для изменения надо 300 голосов депутатов, которые вряд ли удастся собрать в ближайшее время. Это такое толстое Трололо?
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Я полагал 2/3 депутатов, то есть 300 из 450, разве нет?
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нет,для процедуры импичмента нужно 338 голосов нардепов
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а разве у зеленой глисты не чмонобольшинство в раде?
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Не достигающее двух третьих от общего количества.
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хорошо вас сделал Зеленский до сих пор в себя прийти не можете
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"Усьо морє в лаптях, бєрєгов дажє нє відно"...
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тупэнькэ,ты на уроках географии,коров пасло Внесений у Раду законопроєкт про імпічмент не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади, - Рахманін - Цензор.НЕТ 7470
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Та він тебе вже першим зробив, а ти цього ще не втямив
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шо правда?А судя по твоим визгам Зеленский тебя отимел в жесткой форме и продолжаетВнесений у Раду законопроєкт про імпічмент не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади, - Рахманін - Цензор.НЕТ 7779Порошенко отимел,Луценко,Медведчука,Жфнку 3000 и всю вашу шоблу
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"Сядь на бутилка" і ваЗЕін тобі на поміч Внесений у Раду законопроєкт про імпічмент не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади, - Рахманін - Цензор.НЕТ 6274 Звикай далі буде Внесений у Раду законопроєкт про імпічмент не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади, - Рахманін - Цензор.НЕТ 6274
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Ба прокинувся! в нас през сцикло. який збільшує штат охорони, який боїться армії та міфічного пєціного путчу. і народ дебіл, який вірить в будь які обіцянки, головне шоб звучало як халва халва
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Ты назвал Украинский Народ дебилом? Я правильно понял?
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в основной массе так и есть. не верится? просто посмотрите сколько людей покупают газету "с гороскопом", сколько ждет понижения тарифов и сколько смотрит сериалы...
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Не только украинский народ можно называть дебильным. В любом народе процентов 70 всегда не имеют критического мышления, не способны анализировать информацию и формировать собственные взгляды, а искренне считают своими взглядами навязанные им с помощью манипуляций и пользуются готовыми штампами. Критически и самостоятельно мыслить, анализировать и создавать что-то новое у любого народа может примерно 20-25 процентов .
Это еще с 19 века известно и описано социальной психологией.
Драйвером социальных изменений тоже всегда является это самое критически мыслящее меньшинство, а большинство, которое в социальной психологии называется болотом, просто принимает произошедшие изменения и приспосабливается к ним.
Такими людей создала природа, ну или Господь, если вы в него верите.
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Мовчки сприймати ЗЄбєлізм у ВР означає бути співучасником. Браво, Рахманін!!!
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Сталінську конструкцію .відбудовують Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 2345 Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 2345
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еще бы вышку для коррупционеров,народ поддержит Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 1892
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Ты Беню решил под вышку подвести ? Какой ты храбрый.
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Мальчишки и девчонки! А также их родители! Веселые истории(от тупых кацапов под прокси) про Клдлмлйского ,Послушать, не хотите ли ?
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Рахманін шо, експерт із законодавства? Чи юрист за фахом, що робить такі заяви?
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В ЗЕлёном правительстве есть министр образования которая допустила 9 ошибок в одном абзаце
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Та той ваЗЕліновий принтер у ВР приймає всяку муйню навіть не читаючи. Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 8193
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а обезьянки из слуги народа сидят тихонько, только кнопками щёлкают
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кнопка --як "скрепа"..без цієї кнопки вони не депутати..кнопка--це оберіг їхнього .досить заможнього життя
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Закон об импичменте давно принят: 6-го июня. Правда, "гарант" положил на него болт: не подписал, но и не ветировал. Конечно, КС "ничего не заметил"; междусобойчик такой.
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понимаешь,вы россияне еще слабые в умственном плане существа
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А по ділу є що сказати? Закон про імпічмент Рада прийняла в червні? Прийняла! Які питання можуть бути?
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Боже, не перестаю удивляться тому, как вскрываются консервы...
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Шобло Голос вообще несерьёзное кодло. Там в основном балбесы и отбросы.
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А кто-то сомневался что так будет?
Лохторату только зрелищ достаточно
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прийняли закони..дав поручення..підписав ..написав...звернувся бла..бла..та ін.
А виконувати то всьо хто буде?..реальні дії де? чи то всьо буде нафіґ проігноровано .як вже було не один раз....папідєть і піти
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Вижу что голос уже завопил против отмены депутатской неприкосновенности и пытается перевести стрелки. Скоро, небось, начнет гавкать и ПЕС. Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 4689
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Карочє, нате та не гавкайте. Чого і слід було чекати. Слуги наперсточники.
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Як написав народний депутат від "слуги народу" х*й ім в ж*пу, це від своїм виборцям, тож ставайте в чергу зелелий лохторат
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Має в Конституції бути закон прямої дії - Майдан. Якщо на Майдані одночасно збереться по якомусь питанню мільон(краще півтора), то це питання має отримати рішення автоматично.
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Досі проти Вовіка мародер Порошенко зміг зібрати лише тисячу дякул на Банковій. І псьо.
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Так кто мешает, Рахманин? Вноси свой закон и прнимайте самый ******** закон про импичмент! Хватит сопли жевать и строить из себя целок-недотрог! Вы такиеже депутаты, как и у зели. Критиканы *****, начинайте работать!
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