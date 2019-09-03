 Найманці РФ обстріляли населені пункти Хутір Вільний і Троїцьке із 82-мм мінометів, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook із посиланням на дані СЦКК.

"Учора, 2 вересня, в період із 20:40 до 21:25 противник здійснив обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Хутір Вільний. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Золоте-5, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (10 мін).

Сьогодні, 3 вересня, в період із 5:30 до 5:50 противник здійснили черговий обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Троїцьке. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напряму населеного пункту Калинове, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (5 мін)", - йдеться в повідомленні.

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Як підкреслили в СЦКК, вищезазначені факти ще раз свідчать про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання Мінських домовленостей.