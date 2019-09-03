 Суд продовжив арешт підозрюваного в причетності до катастрофи МН17 Цемаха

Про це повідомив його адвокат Роман Гонтарєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".
"Йому продовжили запобіжний захід - арешт", - повідомив адвокат.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні катастрофи "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха й зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.
Нагадаємо, наприкінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.
Если Нидерланды подозреваеют это животное в причастности это их проблема.
Если они его в чем то подозревают они должны его запрашивать а не бредить о свидетельстве причастности к катастрофе.
Можешь хоть обспамиться.
Хватит делать из людей дураков.
Тут все прекрасно.
А катастрофа произошла по халатности?
віпадково ******-донбасюк натиснув на кнопку "пуск".
А якщо без жартів, то зараз головне ***** мокшанське почне тиснути, вимагаючи обміну саме цього цемаха.
І там ще невідомо, чи буде обмін, чи ні.
Это был нещасный случай на производстве.
Именно по этой статье прокуратура Нидерландов и расследует.
Вы письмо родственников пассажиров читали к путину?
Там они как раз и требуют что бы путин извинился за допущенную халатность.
Сам факт тайной переправки БУКа для ведения агрессивной военны против Украины они преступлением не считают.
Так зачем они нам нужны?
Стадион - так стадион!
А все очень просто.
Намечался обмен и уже было практически договорено, но.
Но вмешался в обмен Медведчук, кум Путина, его роль и стала решающей в прекращении обмена.
А именно.
Всем извесна война Суркова с Медведчуком за возможность понравиться Путину.
Суркова позиция, международный суд по морскому праву решил и его нужно выполнять иначе последствия могут быть плачевными.
А медведчуку нужно опека от Путина.
Медведчук начал терять свое влияние в Кремле и обмен как раз пришелся очень к стати.
Забегая вперед скажу, что остановил обмен именно, лично Медведчук, это только его рук дело. Имею достоверную информацию с той стороны.
Подверждение моих слов есть резкое высказывание в прессе Зеленского "Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", главой политсовета которой является кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, получает финансирование из-за рубежа." Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится", относительно партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
А произошло вот что....
И так во время обмена в процес влез Медведчук, и быстренько полетел в Москву с Рабиноичем, и предложил Путину включить в списки обмена некого Владимира Цемаха.
Владимир Цемах является одним из ключевых свидетелей в международном процессе по делу о малазийский "Боинг", который был сбит 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью. Именно Цемах в то время был руководителем противовоздушной обороны Славянской бригады "ДНР" и принимал участие в сбитии боинга.
Слова Медведчука сказанные Путину привстрече, привожу дословно - "Куда этот Клоун денется, отдаст Цемаха, для него морпехи очень важны".
Ну а путину очень нужен Цемах, это свитетельне должен свидетельствовать на суде.
Цемаху не позавидуеш, деваться ему некуда, если выдадут его Путину, так он через неделю поперхнется чаем и подохнет, я бы на его месте не спешил в ад.
И естественно на такое предложение Медведчука от нашей стороны последовал отказ о выдаче Цемаха.
И именно после отказа непосредственно сам Медведчук остановил обмен, надеясь заставить Зеленского включить Цемаха в списки.
Кум Путина Медведчук является ответственны в срыве обмена и никто кроме него.
Ну а мы будем наблюдать за происходящим, сломаетя Зеленский или нет, крепкие у него яйца, или так просто на пианино играть.
А Цемах в этой ситуации есть яркая лакмусовая бумажка для Зеленского, может стать и туалетной.
Ессли Зеленский сдуется, то слово "Клоун" для него будет почетно, а подходящее слово для Зеленскому тряпичная кукла на руке у Медведчука.
P/S/
С врагом можно сесть за стол переговоров, даже выпит вина, и договариваться, ну а предателя всегда, во все времена и во все народы садили толко на кол. Даже если это президент Украины.
Житие Виктора Медведчука
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Medvedchuk
Это военное преступление ***** и расследоваться должно в международном уголовном суде.
Туда это не подается потому что ***** в своей агрессии против Украины участие не принимает.
Только в Иловайске чуток по компасу заблудились как считают в международном уголовном суде.
Потому что для признания факта агрессии ***** нужно признать значительную степень влияния раги в организации и поддержке конфликта.
Она считается НЕ значительной поэтому и с трудом признается участие в Иловайске.
Если добавить туда БУК то придется признавать существенную роль раши.
А это нельзя допустить.
Поэтому нам и вешают лапшу НЕ подавая это дело в международный уголовный суд и делая вид что оно расследуется.
Так понятно?
Потому что судьба наших граждан для нас важнее чем те которые летели отдыхать.
Пусть родственники погибших сами требуют от своих правительств добиваться его выдачи и требуют правосудия.
Нидерланды его запросили?
Нет.
Так у нас какие к нему претензии могут быть если следствие там у них идет?