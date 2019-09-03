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 Політика України
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 Український уряд – наймолодший у Європі

Із середнім віком в 39 років новий український уряд нині є наймолодшим у Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".

"Коли старожили німецького уряду вже розпочали партійну кар'єру або навіть працювали у Бундестазі чи на держслужбі, новий український прем'єр ще навіть не народився. 35-річний Олексій Гончарук рівно на 30 років молодший за канцлерку Ангелу Меркель і на чотири роки молодший за "юне дарування" її уряду - 39-річного міністра охорони здоров'я Єнса. Саме 39 років - середній вік українського уряду, що майже на 14 років менше, ніж у німецьких колег", - пише видання.

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Проаналізувавши склад урядів десятків європейських країн, DW дійшла висновку, що новий уряд України - наймолодший на континенті. Схожий за середнім віком - близько 40 років - склад чинного уряду у Вірменії. Та українські урядовці на шість - десять років молодші за своїх колег з країн Балтії, Фінляндії і Білорусі і пересічно на 20 років молодші, ніж міністри в Іспанії або Португалії. У Франції середній вік - 56 років. Це вдвічі більше, ніж вік наймолодшого українського урядовця - віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Разом з ровесником, естонським міністром економіки Віргініусом Сінкевічусом, 28-річний Федоров є наймолодшим міністром Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146106
 
 
 Топ коментарі
 
Можно еще указать средний рост и общий вес. Авось окажется, что и в этом всех уделали.
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І саме безвідповідальне, непрофесійне та популістське, одні блазні та дебіл...ой, вибачаюсь, ЗеБіли.
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35-летний Алексей Гончарук ровно на 30 лет моложе канцлера Ангелы Меркель

Прям риторика как у путина: если бі бабушка біла дедушкой.
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відчуваю що ця маладая ******* переплюне за *жадібністю* маладую каманду овоча
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Можно еще указать средний рост и общий вес. Авось окажется, что и в этом всех уделали.
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І саме безвідповідальне, непрофесійне та популістське, одні блазні та дебіл...ой, вибачаюсь, ЗеБіли.
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Патриоты в шоке оттого что новый министр образования допустила 20 ошибок в одном посте в Фейсбуке.


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Ця новозад з яких ЗеБілів? З масажисток,з няньок, чи так, на квартал до зеленої шмарклі постійно бігала?
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в Україні це перевага, це покоління, що зростало за часів Незалежності та не мало совкових паспортів, на противагу старим совкодрочерам-попередникам.
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Вот этим- он обидел всех электросамокатчиков Украины. А нас- всё больше!
Український уряд – наймолодший у Європі - Цензор.НЕТ 8765
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А разве для полной распродажи страны нужны мудрые государственные деятели ? Український уряд – наймолодший у Європі - Цензор.НЕТ 4153
Достаточно просто кнопкодавов !
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Мне одному кажтеся, что эффективность работы правительства измеряется вовсе не этим параметром?
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Нарешті збуласть мрія зазомбованих олігархічним ТБ
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Тамара Бевз.
Вчера в 07:09

Как нас изощренно дурят! От выборов к выборам олигархическое кубло разрабатывает зомбисценарий - ловушку, в которую попадает целый народ. Анализируем: Пороха с его копеечным рейтингом после майдана сделало наше помойное тв однотуровым. Вспомните, как перед выборами нам крутили ролики с окровавленными спецами, которых взяли в плен сепары! А если задуматься, что сепары специально это кино делали по заказу наших журнашлюг? И каждый раз после этих кадров нам внушали, что если мы не изберем срочно президента, то путлер будет нас бомбить. Нужен только президент - водинтур, а это только порошенко, только у него такой рейтинг. Да, порошенко рейтинг объявило наше помойное тв. И ещё сработали лживые обещания - закончу войну за две недели, доллар по 10, умру за свободу слова. И получилось!

Конечно никто не собирался все это выполнять и чтобы не допустить к власти Тимошенко, единственного врага олигархата, нужно было опять придумать сценарий - ловушку. Придумали голобородько. когда этот писюн рояльный на плюсах в новогоднюю ночь выперся со своим " я иду в президенты" на его клоунской роже была такая циничная ухмылка, что лично мне стало ясно - его уже назначили очередным. Пересмотрите, кому интересно. Для лохов было разыграно противостояние между порохом и клоуном, ты - наркоман, а ты - сдай со мной анализы. Этот позорный балаган затмил новый курс Тимошенко, который был просто бесценным для народа. Но народ во основной своей массе глуп и этот "цирк" опять сработал.
Я предлагаю всем задуматься и внимательно следить за тем, какой новый сценарий для вас уже готовят. Может все-таки "велика нація" проявит мудрость и не даст себя намахать ещё раз. Думаем, анализируем. Дай бог, чтобы помойное тв перестало быть мерилом сознания, а люди начали сомневаться и думать, думать, думать!
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ой не развивайте это позорную тему, о СОСТАВЕ украинского правительства...
потому что нынешнее украинское правительство, может побить еще не один рекорд!... Український уряд – наймолодший у Європі - Цензор.НЕТ 1718 Український уряд – наймолодший у Європі - Цензор.НЕТ 506
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Самое молодое это здорово, но будет еще лучше когда напишут самое эффективное.
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