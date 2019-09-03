EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  6710  110
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5549) Зеленський (2600) недоторканність (437)

 Депутати збережуть політичний імунітет, але буде відповідальність за кримінал, - Зеленський про зняття недоторканності:. ВIДЕО

Українські депутати винайшли "вічний двигун політичного життя", який працює останні 20 років, але настав час з ним покінчити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такою метафорою описав президент Володимир Зеленський депутатську недоторканність, зняття якої сьогодні в другому читанні розглядатимуть парламентарі.

"Спочатку кандидати в депутати обіцяють зняти недоторканість, потім провалюють голосування, потім народ забуває, а на наступних виборах у кандидатів знову є, що обіцяти ... Цьому гаджету час відправиться на звалище історії", - сказав глава держави з трибуни Ради.

Зеленський повідомив, що вчора були спроби зірвати голосування і уточнив, що їхні імена незабаром стануть відомі: саме вони проголосують проти зняття недоторканності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" і "ЄС" пропонують змінити текст законопроекту про позбавлення недоторканності нардепів

Також він нагадав, що зняття недоторканності не має на увазі відповідальність за будь-які політичні рішення і публічні виступи. Йдеться про дозвіл притягувати за кримінальні правопорушення: від скоєння ДТП до кришування незаконного видобутку бурштину.

"Парламент - не "малина", де можна 5 років ховатися під куполом", - зазначив Зеленський, додавши, що в Австралії, Британії, США, Канаді та інших країнах парламентарі не мають захисту від кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, вночі 30 серпня депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови 1095 щодо попереднього схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146104
 
   
 Топ коментарі
 
ахахахаха, Порошенко не посадят, он на мокруху не ходил. хотя зебилы писали что он брата своего убил
 показати весь коментар
 
Экономические преступления тоже уголовно наказуемы, особенно совершённые по предварительному сговору, с группой лиц и в особо крупных размерах
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Допустим депутат подвозит на Майдан дрова и еду - это политическая деятельность или криминальное участие в массовых беспорядках. Депутат, препятствующий незаконному задержанию участников протеста - это политическая деятельность или препятствие сотрудникам органов. Кто и как это теперь будет трактовать? Именно поэтому я против снятия неприкосновенности. За криминальные преступления и так есть процедура лишения неприкосновенности.
 показати весь коментар
 
обещание на словах от политиков, как это мило
 показати весь коментар
 
бредит зебобик. Что такое политический иммунитет? Это и есть неприкосновенность депутата. А при уголовной преступлении неприкосновенность легко снимается.
полное же её отсутствие - это возможность хватать без предварительного спроса, т.е. возможность репрессий попереднеков = отсутствие политического иммунитета
 показати весь коментар
 
 
Здесь Зюзик явно под коксом. Вообще-то президент-наркоман, это очень опасно, никогда нельзя предвидеть его поведение.
 показати весь коментар
 
 
Фигня все это, какие проблемы с снятием неприкосновенности с конкретного депутата, тем более при монобольшинстве? А предствьте, небыло бы ее в 2013м., 2014м., кто заступился бы за протестующих на майдане, боролся бы за них в судах? Все бы сидели, и Янык был бы сейчас губернатором малороссии. Богатый перец себе неприкосновенность купит всегда, а нищие лишаются последней надежды, селяви...
 показати весь коментар
 
Давай, Зе! Дави гнид! И пэдрота отправь, куда народ его посылает целых 5 Лет!
 показати весь коментар
 
Я в шоці,як легко маніпулювати людьми. За останні роки вбивали в голови людям що депутатська недоторканість це депутатська вседозволенність,і зняття недоторканності мало не головна проблема що заважає країні бути цивілізованою,зігравши на примітивних людських почуттях,а політиків просто "взяли на слабо",ну як ти будеш голосувати проти такого популярного закону.Скоро і наш парламент перестане бути "мєстом для дискуссий".Втім,переважній більшості потрібні не дискусії а "простиє решения"
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору